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42-летняя Светлана Зейналова показала неидеальную фигуру и подросшую дочь в трогательном видео с пляжа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Младшая дочь Светланы Зейналовой познакомилась с морем, а ее мама посетовала на выпирающий живот.

«Дожила до возраста, когда втягиваешь живот, но все равно прикрываешься ребенком. И да — у меня нету ядерного накаченного пресса, я только что навернула пахлаву и сверху лакирнула холодным пивом, а сейчас пойду на ужин и буду есть все, что влезет. Я не выкладываю фото в купальнике в эротических позах, потому что не умею их принимать. И для меня самая эротичная поза — это человек над книгой или с пылесосом в руках... я матерюсь, потому что считаю это частью меня самой и моего русского языка, но никогда не использую мат в соц сетях, потому что это общественное пространство как радио или телевидение... а еще я ем сосиски и копченую колбасу (и вот тут мои друзья попадали в обмороки). Вот такой вот каминг-аут я совершаю — а виной всему пахлава... очень расслабляюще действует», — написала звезда «Первого канала».

«Не выдумывайте! Все у вас отлично!!!», «Совести совсем нет с таким животом жаловаться», «У Вас очень аккуратненький животик, и вообще, фигура замечательная», «Великолепная фигура», «Какая же вы классная и НАСТОЯЩАЯ!!! За это вас и люблю», «Жизнь одна, все правильно делаете», «А с какой любовью вы к детям относитесь», — обсуждают подписчики.

«Дочка прелесть», «Мамина рыбка», — комментируют они.

«Море ей понравилось», — заверила звездная мама.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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