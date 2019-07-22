42-летняя Светлана Зейналова показала неидеальную фигуру и подросшую дочь в трогательном видео с пляжа

«Дожила до возраста, когда втягиваешь живот, но все равно прикрываешься ребенком. И да — у меня нету ядерного накаченного пресса, я только что навернула пахлаву и сверху лакирнула холодным пивом, а сейчас пойду на ужин и буду есть все, что влезет. Я не выкладываю фото в купальнике в эротических позах, потому что не умею их принимать. И для меня самая эротичная поза — это человек над книгой или с пылесосом в руках... я матерюсь, потому что считаю это частью меня самой и моего русского языка, но никогда не использую мат в соц сетях, потому что это общественное пространство как радио или телевидение... а еще я ем сосиски и копченую колбасу (и вот тут мои друзья попадали в обмороки). Вот такой вот каминг-аут я совершаю — а виной всему пахлава... очень расслабляюще действует», — написала звезда «Первого канала».