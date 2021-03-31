Можно ли забеременеть при загибе матки и чем грозит эта патология
Что такое загиб матки: основные симптомы
«Загиб матки - это нестандартное расположение органов женской половой системы, когда тело матки отклонено от нормального положения. Основные симптомы загиба матки: - длительная нерегулярная менструация,
болезненная менструация,
неприятные ощущения во время секса,
проблемы с зачатием.
Причины данной патологии можно разделить на две части: врождённые – это индивидуальные особенности строения организма женщины, и в данном случае загиб матки является вариантом относительной физиологической нормы. Многих интересует, можно ли забеременеть при загибе матки. В данном случает наличие загиба матки не будет влиять на репродуктивную функцию женщины. Вторая часть – это приобретённые причины: различные воспалительные заболевания органов репродуктивной системы, ослабление мышц и связок таза, опухоль репродуктивной системы и тяжелая физическая нагрузка. В случае отсутствия спаечного процесса в процессе роста плода шейка матки начинает выравниваться и со временем может принять свое естественное положение».
Расположение матки
По расположению матки в малом тазу женщины врачи выделают несколько патологических положений:
- антефлексия матки – то есть ее загиб с образованием тупого угла вперед, к мочевому пузырю. Такое состояние у нерожавших женщин встречается чаще всего и является вариантом нормы. После родов чаще всего антефлексия исчезает полностью;
- антеверзия матки – это тоже отклонение матки вперед, но вместе с нею отклоняется и шейка матки;
- реже бывает гиперантефлексия – это резкий перегиб тела матки вперед, вплоть до почти полного ее сложения пополам;
- ретрофлексия матки – отклонение тела матки назад, к прямой кишке. Это состояние, в основном, и подразумевают под загибом матки;
- летерофлексия – это отклонение матки вбок, вправо или влево от оси, в сторону одного из яичников.
Иногда параллельно с загибом матки наблюдается еще и ее поворот вдоль своей оси, перекручивание.
Откуда берется патология
Если такое было с рождения – это просто индивидуальная анатомическая особенность в результате каких-либо нарушений в беременности вашей матери.
Обычно такой загиб незначителен и никак не может отразиться на сексуальной функции, репродуктивном здоровье и возможности зачать и выносить ребенка. Этот загиб матки никак не будет себя проявлять, и вы, возможно, никогда о нем и не узнаете, так как после родов он, скорее всего, перестанет существовать вообще.
А если загиб матки возник после рождения женщины, необходимо определиться с причиной, вызвавшей подобное явление.
Обычно это происходит в результате воспаления внутри полости малого таза или спаечной болезни после травмы, операции или каких-либо других проблем. Чаще всего такое возникает при половых инфекциях, вовремя не вылеченных и перешедших на область малого таза, а также при эндометриозе, при операциях в области органов брюшной полости, кесаревом сечении.
Кроме того, положение матки в области малого таза зависит от связок и их эластичности и упругости. Под воздействием возраста или различных воздействий связки матки ослабевают, и может формироваться патологическое положение матки, и даже ее опущение.
Кроме того, на положение матки могут влиять другие органы малого таза и их болезни – опухоли малого таза, повреждения мочевого пузыря, толстой кишки.
Как проявляется загиб матки?
Прежде всего, женщины с патологическим загибом матки могу отмечать достаточно выраженные боли при менструации, увеличение или резкое снижение объема выделений, появление сгустков, мажущих межменструальных выделений. При резких загибах матки могут быть боль и дискомфорт при половых актах, могут возникать проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
В очень редких случаях могут быть запор или учащение мочеиспускания из-за давления маткой на эти органы.
Беременность и загиб матки
При физиологическом загибе, а он обычно не сильно выражен, беременность и вынашивание ребенка ничем не будут отличаться от таковых при обычном состоянии матки.
При патологическом загибе матки в результате различного рода процессов причиной бесплодия становятся именно спайки, эндометриоз или же инфекции и воспаление, вызвавшие патологию. Все эти процессы делают встречу сперматозоидов и яйцеклетки затруднительной, а при возникновении беременности мешают нормальному росту матки и плода в ней.
Позы для занятия сексом, поднимание ног и другие народные советы по зачатию для женщины с загибом матки не помогут без решения основной проблемы – устранения факторов, которые дают загиб.
Диагностика и лечение
Загиб матки на современном этапе развития техники в гинекологии легко диагностируется по данным осмотра и подтверждается УЗИ, при обследовании с вагинальным датчиком.
При врожденном, или физиологическом загибе, никаких лечебных мероприятий не требуется, женщина живет и занимается сексом как обычно, и беременность не представляет сложности.
При патологических загибах матки тактика лечения определяется, исходя из причин. Обычно при спаечном процессе делают лапароскопические операции (через небольшие проколы в брюшной стенке) по рассечению спаек. Если загиб матки вызван воспалением, необходим прием антибиотиков, противовоспалительных средств и физиотерапия.
Кроме того, при слабости связок показана специальная гимнастика и упражнения по укреплению мышц в области тазового дна (методика Кегеля).
Отдельно о мифах
Молодых мам, у которых подрастают девочки, часто пугают загибом матки, который якобы может возникнуть, если начать девочек рано присаживать на попку. Этот миф полностью несостоятелен.
Сидение или какие-либо другие положения ребенка во время формирования его статических функций никак не могут отразиться на положении матки. Поэтому, если ваша дочка начала самостоятельно садиться, не стоит ей мешать, пусть ребенок учится и развивает навыки – проблемами в половой сфере ей это совсем не грозит.
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В целом, сам по себе загиб матки не опасен, не представляет сложности в плане возникновения беременности и не причиняет неудобств женщине.