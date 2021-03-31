Можно ли забеременеть при загибе матки и чем грозит эта патология

Что такое загиб матки: основные симптомы

«Загиб матки - это нестандартное расположение органов женской половой системы, когда тело матки отклонено от нормального положения. Основные симптомы загиба матки: - длительная нерегулярная менструация,

болезненная менструация,

неприятные ощущения во время секса,

проблемы с зачатием.

Причины данной патологии можно разделить на две части: врождённые – это индивидуальные особенности строения организма женщины, и в данном случае загиб матки является вариантом относительной физиологической нормы. Многих интересует, можно ли забеременеть при загибе матки. В данном случает наличие загиба матки не будет влиять на репродуктивную функцию женщины. Вторая часть – это приобретённые причины: различные воспалительные заболевания органов репродуктивной системы, ослабление мышц и связок таза, опухоль репродуктивной системы и тяжелая физическая нагрузка. В случае отсутствия спаечного процесса в процессе роста плода шейка матки начинает выравниваться и со временем может принять свое естественное положение».

Расположение матки

По расположению матки в малом тазу женщины врачи выделают несколько патологических положений:

антефлексия матки – то есть ее загиб с образованием тупого угла вперед, к мочевому пузырю. Такое состояние у нерожавших женщин встречается чаще всего и является вариантом нормы. После родов чаще всего антефлексия исчезает полностью;

– то есть ее загиб с образованием тупого угла вперед, к мочевому пузырю. Такое состояние у нерожавших женщин встречается чаще всего и является вариантом нормы. После родов чаще всего антефлексия исчезает полностью; антеверзия матки – это тоже отклонение матки вперед, но вместе с нею отклоняется и шейка матки;

– это тоже отклонение матки вперед, но вместе с нею отклоняется и шейка матки; реже бывает гиперантефлексия – это резкий перегиб тела матки вперед, вплоть до почти полного ее сложения пополам;

ретрофлексия матки – отклонение тела матки назад, к прямой кишке. Это состояние, в основном, и подразумевают под загибом матки;

– отклонение тела матки назад, к прямой кишке. Это состояние, в основном, и подразумевают под загибом матки; летерофлексия – это отклонение матки вбок, вправо или влево от оси, в сторону одного из яичников.

Иногда параллельно с загибом матки наблюдается еще и ее поворот вдоль своей оси, перекручивание.

Откуда берется патология

Если такое было с рождения – это просто индивидуальная анатомическая особенность в результате каких-либо нарушений в беременности вашей матери.

Обычно такой загиб незначителен и никак не может отразиться на сексуальной функции, репродуктивном здоровье и возможности зачать и выносить ребенка. Этот загиб матки никак не будет себя проявлять, и вы, возможно, никогда о нем и не узнаете, так как после родов он, скорее всего, перестанет существовать вообще.

А если загиб матки возник после рождения женщины, необходимо определиться с причиной, вызвавшей подобное явление.

Обычно это происходит в результате воспаления внутри полости малого таза или спаечной болезни после травмы, операции или каких-либо других проблем. Чаще всего такое возникает при половых инфекциях, вовремя не вылеченных и перешедших на область малого таза, а также при эндометриозе, при операциях в области органов брюшной полости, кесаревом сечении.