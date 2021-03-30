Чем опасен цистит при беременности и как его лечить
Цистит при беременности: факторы возникновения
«Цистит во время беременности является одним из самых распространённых заболеваний. Цистит – это острое или хроническое воспаление внутренней оболочки мочевого пузыря. Основными симптомами цистита являются болезненное мочеиспускание, изменение цвета мочи, признаки общей интоксикации.
Самой частой причиной развития цистита является наличие бактериальной инфекции. Но воспалительный процесс в мочевом пузыре может начаться из-за некоторых неинфекционных факторов.
Располагающим фактором для развития цистита во время беременности является ухудшение кровоснабжения органов малого таза вследствие сдавливания плодом сосудов. Так же, к предрасполагающим факторам появления цистита можно отнести переохлаждение, нарушение правил личной гигиены, гиподинамию, различные хронические заболевания других органов и систем, в особенности, половых органов. \
Если говорить о возможности назначения антибактериальной терапии при цистите, да, назначение антибиотиков возможно, но назначать их может только врач, т.к. ряд антибактериальных препаратов вызывает тератогенное действие на плод. Препаратом выбора является амоксициллин, если заболевание протекает более сложно, то врач может назначить антибиотики другой группы. Лечить цистит во время беременности необходимо, но делать это должен специалист. Осложнения цистита достаточно серьезные, может быть развития пиелонефрита у мамы, но также может быть аномалия в развитии плода, преждевременные роды, интоксикация плода, выкидыш.
Цистит дает о себе знать во время беременности не случайно. На то есть несколько причин. Прежде всего, растущая матка сдавливает мочеточники и мочевой пузырь, что нарушает кровообращение, отток мочи и ведет к размножению болезнетворных бактерий. К тому же при вынашивании ребенка снижается иммунная защита. Это позволяет сохранить малыша, половина биологического материала которого чужеродна для организма женщины, но в то же время сама будущая мама становится восприимчивой ко многим инфекциям. Способствуют развитию болезни и гормональные изменения, идущие на протяжении всех девяти месяцев.
Надо сказать, что нередко мы и до зачатия жалуемся на различные нарушения мочеиспускания, но для обследования и лечения к специалистам не идем. Беременность же обостряет проблему еще больше.
Чем опасен цистит для будущей мамы
Цистит при беременности может быть как острым, так и хроническим – как результат заболевания, не вылеченного ранее. Важно знать, что хронический цистит у будущей мамы проявляется менее выраженными симптомами. Но воспаление при этом проникает в слизистую гораздо глубже и намного тяжелее поддается лечению. Признаки острого цистита часто проходят сами по себе, но спустя некоторое время вновь возобновляются.
Еще раз проговорим, что цистит во время беременности требует к себе самого серьезного отношения. Симптомами, которые нельзя игнорировать, являются частые и болезненные мочеиспускания, болезненные тянущие ощущения, резь в нижней части живота, кровь в моче, повышенная температура.
Кроме того, цистит, если инфекция по мочевыводящим путям поднимется выше и поразит почки, может привести к такому тяжелому заболеванию как пиелонефрит.
Лечение цистита
Тактика лечения цистита определяется только после изучения результатов анализов, позволяющих точно определить причины возникновения недуга у будущей мамы. Окончательный диагноз выставляется двумя врачами – урологом, который занимается непосредственно подобными заболеваниями, и акушером-гинекологом, ведущим беременность пациентки.
Не доверяйте народным средствам при цистите
Лечение цистита во время беременности довольно проблематично, так как большинство препаратов, применяемых для борьбы с болезнью, будущим мамам противопоказаны. Однако, благодаря достижениям современной медицины, победить цистит, не навредив при этом будущему малышу, возможно.
Не стоит полагаться на народные методы, ведь такого рода терапия всегда подразумевает самодиагностику и самолечение без каких-либо четких критериев устранения проблемы. Успешное лечение цистита во время беременности заключается в четком следовании рекомендациям специалистов и соблюдении несложных правил профилактики.
Пейте больше жидкости, при отсутствии противопоказаний и предрасположенности к отекам – около 2 литров в день. Кроме простой воды, будут полезны клюквенный морс, почечный и обычный чаи, настой листа брусники. Старайтесь чаще опорожнять мочевой пузырь.
И не забывайте о гигиене. Будущей маме рекомендуется носить только хлопчатобумажное белье: оно лучше, чем шелковое и синтетическое, пропускает воздух.
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