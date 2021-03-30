Что делать, если во время беременности болит спина — рекомендации врача

В каком триместре возникают боли в спине

Боли в спине при беременности явление распространенное. Если мы абстрагируемся от таких причин возникновения болей в спине, как болезни позвоночника, поражение мышц спины, патология почек, болезни органов пищеварения, акушерско-гинекологических патологий, то основной причиной возникновения болей в спине при беременности является изменение гормонального фона и смещение центра тяжести.

Обычно боли начинаются в поясничной области во втором триместре беременности. Боль локализуется в области поясницы или в области таза, включая ягодицы и верхнюю часть бедер. Боль может усиливаться к вечеру, или становиться менее выраженной в течение дня.

Как помочь при болях в спине? В первую очередь избегать длительных статичных положений, носить обувь на низком каблуке, спать на ортопедическом матрасе, использовать дородовый бандаж, который поможет разгрузить позвоночник и мышцы спины. Так же возможно посещать бассейн при отсутствии противопоказаний. Женщины, которые занимались спортом до беременности, имеют меньше шансов столкнуться с болями в спине и пояснице, так как их мышечный корсет лучше сформирован. Еще одним советом, как можно помочь женщине в такой ситуации, является обращение к неврологу, к остеопату, в том числе для назначения кенезиотейпирования.

Что происходит с суставами во время беременности

В период беременности бедренно – крестцовые суставы, которые обычно неподвижны, начинают расслабляться под действием гормона релаксина, чтобы ребенок мог легче пройти во время родов. Это, а также увеличенный живот, нарушают равновесие. Чтобы это компенсировать, приходится отводить плечи назад и сгибать шею. Выпячивание живота, чтобы все заметили состояние матери, только усложняет проблему. В результате – сильно выгнутый позвоночник, напряженные мышцы нижней части спины, а также боль.

Если до беременности у вас были проблемы с опорно – двигательным аппаратом, то вы попадаете в группу риска по появлению поясничных и тазовых болей.

Когда появляется боль

Болезненные ощущения у разных женщин могут появиться в разные периоды беременности. Как мы говорили выше, это происходит не раньше второго триместра, т.е. приблизительно с пятого месяца (20 недель).

Однако боль может возникнуть и раньше. Например, это зависит от образа жизни, который ведет будущая мама. К восьмому месяцу, когда окончание беременности уже не за горами, боль может усилиться — и не только из-за растущего веса. Но и из-за того, что голова ребенка может давить на низ позвоночника.

Следите за весом и осанкой

Предотвращайте чрезмерное прибавление в весе. Дополнительные килограммы только нагружают позвоночник. Важна диета, богатая кальцием. Употребляйте молочные продукты (творог, нежирный сыр, йогурт). А также рыбу, мясо, орехи, зелень. Не носите обувь на высоком каблуке. Она не обеспечивает правильной опоры стопы. Некоторые врачи рекомендуют широкие каблуки высотой до 5 см.

Избегайте длительного стояния. Если это необходимо, следует одной ногой опереться на низкую табуретку или согнуть ногу в колене, а что предотвратит чрезмерное напряжение мышц крестца.

Правильно сидите. Сиденье нагружает позвоночник намного больше, чем другие действия, следовательно, правильное сидение имеет большое значение.

Рекомендуется спать на твердом матрасе. Удобное положение во время сна уменьшает боль в спине во время вставания.

Выполняйте простое, доступное всем, физическое упражнение, которое укрепляет мышцы живота – «Кошачья спина»: встаньте на четвереньки, и хорошо прогните спину. Но только так, чтобы ощутить при этом комфорт.