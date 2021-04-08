Если у ребенка болит голова: какие анализы сдавать и что за лекарства можно пить
Дети иногда жалуются на появление головных болей, а родители, ни минутки не задумываясь, отправляются в аптечку за сиропом или таблеткой обезболивающего, дают его ребенку и забывают о проблеме.
Такое легкомысленное отношение к головной боли у детей чревато печальными последствиями. Ведь головная боль – это не болезнь, это симптом, своего рода сигнал организма о неполадках. Возможно, малыш просто переутомился или перегрелся на солнце, но периодическая головная боль, особенно появляющаяся резко – это опасный симптом, требующий внимания.
Немного статистики
Жалобы на головные боли – вторые по «популярности» после болей в животе у детей. Причем страдают от них не только подросшие дети, которые могут пожаловаться, но и совсем малыши, даже новорожденные.
Эквивалентами головных болей у грудничков можно считать повышенную плаксивость, возбужденность, рвоту, нарушения сна и срыгивания фонтаном. В год-два дети могут вместо жалоб на головную боль говорить об усталости, они хотят полежать и требуют внимания. Считается, что до 40% девочек и 30% мальчиков школьного возраста периодически предъявляют жалобы на головные боли.
Типы головной боли
Головная боль, или цефалгия, у детей условно может быть разделена на три достаточно большие группы:
боли органического характера из-за объемных или инфекционных процессов в голове (менингиты, энцефалиты, кисты, опухоли или нарушение оттока черепной жидкости).
функциональные боли – из-за нарушения кровоснабжения мозга в результате болезней внутренних органов, утомления или каких-либо других причин, приводящих к раздражению болевых рецепторов в сосудах головы.
Мигрень - это неврологическое заболевание. Оно проявляется приступами, которые могут возникать с различной частотой – от 1-2 раз в год, до нескольких раз в месяц. Основным проявлением мигренозной атаки является головная боль, которая может быть очень сильной.
У детей наиболее частыми причинами головных болей являются, прежде всего, инфекции как общего характера – ОРВИ, пневмонии, инфекции почек, пищеварения, так и инфекции нервной системы. Кроме того, головная боль может быть симптомом психических расстройств, неврозов, мигрени, черепно-мозговых травм. Эти причины, к счастью, не очень часто возникают. Обычно голова у ребенка болит по более банальным причинам: длительные стрессы, эмоциональное напряжение, непомерные нагрузки, слишком короткий или очень длинный сон, очень долгое сидение за компьютером или у телевизора, проблемы в школе или семье. Могут вызвать достаточно сильные головные боли переутомления из-за спорта, плохого питания, особенно у девочек-подростков, желающих похудеть. Головная боль также может быть признаком аллергии на продукты питания – молоко, сыр или шоколад.
Если голова болит от напряжения
Из-за усталости, переутомления и напряжения голова у детей болит чаще всего – обычно это бывает в насыщенные эмоциями дни, при смене погоды, после учебы или экзаменов, от сидения за монитором.
Обычно дети описывают ее как сильное давление изнутри черепа, но, тем не менее, хорошо ее переносят, она не лишает их активности и возможности заниматься делами. При ней не бывает тошноты, температуры, она может пройти сама после сна или отдыха.
Зависимость от возраста
Если ваш ребенок еще совсем крошка, он обычно не может пожаловаться на головную боль или показать точное место, где у него болит. Тогда косвенно заподозрить у него головную боль можно по раздражительности, плаксивости, беспокойству, малыш может тереться об вас головой, прикладывать ее вам на ладони. При головной боли могут краснеть белки глаз, может появляться зевота. Дети постарше могут пожаловаться на головную боль, а вы должны всегда реагировать на их жалобы, не считая их симуляцией.
У школьников обычно причинами периодических головных болей является утомление. Но если подобные боли все равно не проходят даже после отдыха или сна, они систематические, мешают ребенку учиться и отдыхать – это повод для обследования. Спланируйте день ребенка так, чтобы у него было время для отдыха после школьных занятий, но не за компьютером, а на улице или на тренировке, хотя там тоже не стоит усердствовать. Важно разумно и в меру сочетать умственный труд, дела по дому и спорт. Во время приступов головной боли побудьте с ребенком, но не превращайте его боли во что-то сверхъестественное, иначе ребенок начнет пользоваться своим болезненным положением. Головная боль – признак субъективный, его можно симулировать.
Экстренные состояния
Иногда возникновение головной боли является серьезным симптомом тревоги и требует срочной консультации врача или вызова скорой. Это следующие состояния:
- внезапно возникшая головная боль с рвотой, тошнотой, повышением температуры, судорогами, потерей сознания или слабостью в конечностях,
- сильная головная боль после падения, удара головой, травмы,
- сильная головная боль при отитах или гайморите,
- головная боль с кровотечениями из носа,
- головные боли по утрам, после физических нагрузок, после отдыха.
Как снять приступ головной боли
В случаях, когда ребенок жалуется на появление головной боли, и нет других проявлений в виде тошноты или описанных выше симптомов, можно дать ему легкое обезболивающее «Нурофен» или парацетамол в половинной дозе, и уложить ребенка в кровать. Обычно этого достаточно для того, чтобы головная боль прошла.
Важно: нельзя давать детям до 12 лет аспирин, анальгин, цитрамон и любые другие «взрослые» средства для снятия головной боли – они негативно влияют на кровь и желудок ребенка. Как обследовать детей При периодически возникающих головных болях родителям необходимо отвести ребенка на прием к педиатру или неврологу, хотя в обследование затем будут включены еще и ЛОР-врач и офтальмолог.
Какие анализы сдавать при головной боли
Необходимо будет сдать общие анализы – кровь и мочу: это позволит исключить анемию и инфекции. А затем провести энцефалографию, УЗИ внутренних органов и другие исследования вплоть до компьютерной томографии и магнитного резонанса при подозрении на объемные процессы головы. При необходимости, ребенка даже положат в стационар для лечения. Однако спешим успокоить родителей: в подавляющем большинстве случаев приступы головных болей имеют под собой самые простые причины – стресс, усталость, чрезмерная нагрузка, анемия или нарушения питания. При их исправлении головная боль быстро исчезает.
Мигрень у детей: особенности
Встречается в любом детском возрасте и может дебютировать в возрасте до 3 лет. Основными отличительными особенностями мигренозного приступа у детей являются короткая длительность (от 30 мин до нескольких часов) и двухсторонняя локализация головной боли.. Латерализация головной боли с акцентом на одной стороне (гемикрания) обычно отмечается в подростковом возрасте. Наиболее частая локализация головной боли при мигрени у детей — в области лба (60,9%), в височной (38,67%) и периорбитальной зоне (53,17%) 9, 10.
Характер боли во время приступа у детей также может отличаться, обычно это стучащая, сжимающая, с элементами пульсации головная боль. В большинстве случаев приступ мигрени у ребенка сопровождается отчетливыми вегетативными проявлениями (бледность, общая слабость, несистемное головокружение, «темные круги» в периорбитальной зоне, отечность лица, иногда заложенность носа). Установлено, что пик частоты встречаемости мигрени с аурой у мальчиков отмечается в 10–11 лет, а у девочек — в 14–17 лет Развитие первого приступа мигрени практически всегда является показанием для детального обследования ребенка и исключения вторичных причин -(аномалии развития сосудов головного мозга, интракраниальные объемные образования, аномалии развития краниовертебрального перехода и т. д.)
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Практические трудности отмечаются в диагностике мигрени в возрасте до 5 лет. Выделим несколько основных рекомендаций для помощи в диагностике мигрени у детей:
- приступы мигрени у детей достоверно короче, чем у взрослых (от 30 мин).
- Для мигрени в детском возрасте характерна двухсторонняя боль лобной локализации.
- Тяжесть головной боли у детей предпочтительнее оценивать по данным оценки изменений повседневной активности ребенка во время приступа.
Наличие и выраженность сопутствующих симптомов (фото-, фонофобия) также необходимо оценивать по реакции ребенка на окружающие источники шума и яркого света и, в меньшей степени, с помощью прямых вопросов.
ГБ только затылочной локализации требует повышенного внимания и уточнения причин болевого синдрома. При этом если затылочная ГБ не сопровождается отклонениями в развитии ребенка, неврологическом статусе, нет других указаний на симптоматический характер болевого синдрома, то собственно изолированная локализация, вероятно, не является повышенным риском развития ГБ вторичного характера.
Классические характеристики мигрени обычно отмечаются в старшем подростковом возрасте. В возрасте до 12–13 лет клинические проявления мигрени могут имитировать головную боль напряжения. Приступообразный характер головной боли, выявление триггеров, вегетативное сопровождение ГБ, сопутствующие проявления в виде феномена укачивания в транспорте, детских периодических синдромов помогают поставить верный диагноз.
Сопровождение приступа головной боли несистемным головокружением и ощущением заложенности ушей, сочетание с морской болезнью характерны для мигрени детского возраста.
- Частая встречаемость (около 70%) вегетативных симптомов является отличительной особенностью приступа мигрени в детском возрасте. В отличие от взрослых у детей вегетативные симптомы, как правило, носят двухсторонний характер.
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Лечение мигрени у детей
• нелекарственные методы терапии; • лечение приступа мигрени • профилактическое лечение частых и хронических форм мигрени.
Нелекарственные методы лечения
Основные нелекарственные методы лечения мигрени: режим сна, регулярная оздоровительная спортивная нагрузка, соблюдение режима питания и исключение пищевых провокаторов.
Лечение приступов мигрени:
Для симптоматической терапии приступа мигрени легкой и средней тяжести у детей и подростков применяются простые анальгетики (парацетамол) и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например ибупрофен.
При неэффективности НПВП и тяжелых приступах мигрени в международных рекомендациях показано использование триптанов, противомигренозных препаратов, селективных агонистов серотониновых 5-HT1B и 5HT1D-рецепторов.
В настоящее время в США, Канаде и странах Европейского союза одобрено применение у детей 3 представителей группы триптанов: суматриптана, ризатриптана, золмитриптана Следует отметить, что в Российской Федерации ни один из представителей триптанов не одобрен к использованию у пациентов младше 18 лет.
Мигренозный приступ у детей часто сопровождается тошнотой, иногда рвотой, что может значительно снижать эффективность обезболивания. Таким образом, для успешного купирования приступа мигрени у детей с сопутствующей тошнотой и рвотой рекомендовано совместное использование противорвотных препаратов и анальгетиков. Антиэметики (метоклопрамид, домперидон, гидроксизин) необходимо использовать в возрастных дозировках, предпочтительно в форме суспензии, свечей или парентерально при тяжелых приступах .
Профилактическая терапия мигрени
Для профилактической терапии мигрени у детей и подростков, используются препараты различных групп: β-блокаторы (пропранолол), антигистаминные (гидроксизин), антидепрессанты (амитриптилин), противосудорожные (топирамат, вальпроевая кислота, леветирацетам), блокаторы кальциевых каналов (флунаризин), НПВП (ибупрофен, напроксен коротким курсом)
Курс профилактической терапии у подростков должен занимать не менее 6 месяцев. У детей в возрасте от 3 до 9 лет целесообразно использовать короткие курсы лечения (8–12 нед.) с постепенной отменой препарата и динамическим наблюдением. Препаратами первого выбора для профилактического лечения мигрени в педиатрической практике являются: пропранолол, флунаризин*, топирамат, амитриптилин. При редких приступах можно назначать витамин В2 совместно с магнием и сделать акцент на нелекарственные методы профилактики.