Если у ребенка болит голова: какие анализы сдавать и что за лекарства можно пить

Дети иногда жалуются на появление головных болей, а родители, ни минутки не задумываясь, отправляются в аптечку за сиропом или таблеткой обезболивающего, дают его ребенку и забывают о проблеме.

Такое легкомысленное отношение к головной боли у детей чревато печальными последствиями. Ведь головная боль – это не болезнь, это симптом, своего рода сигнал организма о неполадках. Возможно, малыш просто переутомился или перегрелся на солнце, но периодическая головная боль, особенно появляющаяся резко – это опасный симптом, требующий внимания.

Немного статистики

Жалобы на головные боли – вторые по «популярности» после болей в животе у детей. Причем страдают от них не только подросшие дети, которые могут пожаловаться, но и совсем малыши, даже новорожденные.

Эквивалентами головных болей у грудничков можно считать повышенную плаксивость, возбужденность, рвоту, нарушения сна и срыгивания фонтаном. В год-два дети могут вместо жалоб на головную боль говорить об усталости, они хотят полежать и требуют внимания. Считается, что до 40% девочек и 30% мальчиков школьного возраста периодически предъявляют жалобы на головные боли.

Типы головной боли

Головная боль, или цефалгия, у детей условно может быть разделена на три достаточно большие группы:

боли органического характера из-за объемных или инфекционных процессов в голове (менингиты, энцефалиты, кисты, опухоли или нарушение оттока черепной жидкости).

функциональные боли – из-за нарушения кровоснабжения мозга в результате болезней внутренних органов, утомления или каких-либо других причин, приводящих к раздражению болевых рецепторов в сосудах головы.

Мигрень - это неврологическое заболевание. Оно проявляется приступами, которые могут возникать с различной частотой – от 1-2 раз в год, до нескольких раз в месяц. Основным проявлением мигренозной атаки является головная боль, которая может быть очень сильной.

У детей наиболее частыми причинами головных болей являются, прежде всего, инфекции как общего характера – ОРВИ, пневмонии, инфекции почек, пищеварения, так и инфекции нервной системы. Кроме того, головная боль может быть симптомом психических расстройств, неврозов, мигрени, черепно-мозговых травм. Эти причины, к счастью, не очень часто возникают. Обычно голова у ребенка болит по более банальным причинам: длительные стрессы, эмоциональное напряжение, непомерные нагрузки, слишком короткий или очень длинный сон, очень долгое сидение за компьютером или у телевизора, проблемы в школе или семье. Могут вызвать достаточно сильные головные боли переутомления из-за спорта, плохого питания, особенно у девочек-подростков, желающих похудеть. Головная боль также может быть признаком аллергии на продукты питания – молоко, сыр или шоколад.

Если голова болит от напряжения