Все о стимуляции яичников: суть метода, анализы, противопоказания и риски
Сегодня проблема бесплодия актуальна как никогда. Современным условиям жизни сопутствуют стрессы, плохая экология и множество проблем – все эти факторы не прибавляют здоровья женщинам.
В чем суть метода
У здоровой женщины с момента первой менструации до климакса в яичниках ежемесячно вызревает по одной, реже – по две и более яйцеклеток. В середине цикла под действием стимулов они овулируют, т.е. выходят из яичника и попадают в маточные трубы, где оплодотворяются или отторгаются. В случае оплодотворения яйцеклетки на свет появляется малыш.
Если у женщины нарушены созревание яйцеклеток и выход их из яичника из-за различных проблем со здоровьем, она не может зачать естественным путем. Это одна из форм бесплодия, следствие эндокринных проблем, хотя нарушение созревания яйцеклеток может быть из-за нарушений веса женщины – очень худых или очень полных дам.
Для этих женщин врачи придумали способ искусственной стимуляции созревания яйцеклеток путем приема медикаментов, влияющих на гормональные процессы. Имитируется естественный цикл созревания, и в результате этого появляется зрелая яйцеклетка, которую можно оплодотворить естественным или искусственным путем.
Метод применим достаточно широко, при правильном проведении достигает эффективности в 60-75%, помогая женщинам забеременеть. Он подходит женщинам со здоровыми яйцеклетками, в меру разных причин не вызревающими до нужных размеров.
Противопоказания
Стимуляция яичников является серьезным вмешательством в организм женщины, поэтому есть случаи, когда его делать запрещено. Прежде всего, в случае носительства в половых клетках генных или хромосомных аномалий, наследственных болезней.
Кроме того, запрещена стимуляция при синдроме гиперстимуляции яичников – состоянии избытка половых или гипофизарных гормонов с резко увеличенными отечными яичниками. Обычно это результат самолечения женщины с целью стимуляции яйцеклеток.
Нельзя стимулировать яичники при воспалительных процессах в них, в матке, трубах или половых инфекциях. Перед проведением стимуляции овуляции необходимо проверить проходимость маточных труб (провести гистеросальпингографию или -скопию). Для процедуры существуют ограничения по возрасту (врач устанавливает их самостоятельно) и состоянию здоровья (тяжелые заболевания печени, почек и сердца).
Условия для стимуляции
Прежде всего, необходимо знать, что стимуляция необходима и нет препятствий со стороны половой системы женщины (труб, матки). Также необходимо супругу провести мероприятия по исключения у него бесплодия. Необходимо стопроцентно знать, что супруг или партнер урологически здоров и имеет нормальные показатели спермограммы. Наличие детей от первых браков – не показатель здоровья, качество спермы меняется с течением времени.
Чтобы провести стимуляцию, паре необходимо произвести анализы и выполнить ряд процедур, доказывающих необходимость и готовность женщины (и ее партнера) к процедуре. Итак, перед стимуляцией проводятся:
- анализы крови на всевозможные инфекции – половые, скрытые и ВИЧ, сифилис и гепатиты,
- анализы из половых путей женщины и мужчины на инфекции,
- мазок на чистоту влагалища, пробу из шейки на маркеры рака,
- кровь на антитела к краснухе.
Затем женщина проходит терапевтический осмотр. Врач должен дать положительное заключение о возможности выносить и родить ребенка. Проводится ультразвуковое исследование молочных желез, органов малого таза с оценкой состояния яичников. Это делается на протяжении 3 менструальных циклов, чтобы убедиться в отсутствии ошибки в диагнозе.
Если бесплодие возникло после абортов или предыдущих родов, врач продиагностирует матку на предмет отсутствия патологии, проверит проходимость маточных труб пациентки.
При каких диагнозах проводится стимуляция яичников
Гинекологи знают, что на процесс созревания яйцеклеток влияют гормоны щитовидной железы и надпочечников, мужские половые гормоны, и прежде всего проведут обследование гормонального профиля на предмет этих проблем. Также исключению подвергается и фактор стресса – сильные потрясения и проблемы могут временно нарушить созревание яйцеклеток.
По результатам исследований стимуляции требуют состояния, когда яичники содержат разное количество фолликулов с разной или одинаковой степенью зрелости, но не приводящие к овуляции доминантного фолликула.
Медикаменты для стимуляции
Чаще всего для стимуляции яичников используются медикаментозные средства – искусственные аналоги гормонов гипофиза, гонадотропины, препараты на основе хорионического гонадотропина, антиэстрогенные препараты, которые оказываю регулирующее влияние на работу яичников.
Под действием этих веществ яичники активизируются и начинают созревать яйцеклетки для овуляции и оплодотворения. Данные медикаменты применяются в определенный день цикла и под контролем врача и УЗИ.
Иногда, в легких случаях, может применяться иглотерапия – постановка (и хождение с ними) в область ушной раковины особых иголок в определенный день цикла. Они, воздействуя на рефлекторные точки, активизируют работу яичников и созревание яйцеклеток.
Как проводится стимуляция яичников
Препараты назначают в определенные дни первой фазы цикла в индивидуальных дозировках и далее контролируют по УЗИ рост фолликулов. Если один-два из них увеличились до 18-20 мм в середине цикла, делают инъекции гонадотропина, который стимулирует овуляцию.
Если в результате стимуляции образуются кисты яичников, процедуру отменяют на 3-4 месяца и пересматривают дозы. Врач рекомендует вести половую жизнь во время овуляции ежедневно или через день с приемом во второй фазе цикла препаратов прогестерона для поддержания возможного зачатия.
Минусы метода
Метод стимуляции овуляции небезобиден для женщины, его можно проводить не более 3-5 раз в жизни женщины, иначе это может привести к синдрому истощения яичников и раннему климаксу, старению организма. Особенно это опасно при высоких дозах препаратов. Неудачные стимуляции в течение нескольких месяцев говорят о том, что причина бесплодия была установлена неверно и необходимо выявить ее и вылечить. Кроме всего прочего, как и все в медицине и репродуктологии, этот метод не дает стопроцентной гарантии успеха.