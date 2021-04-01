Все о стимуляции яичников: суть метода, анализы, противопоказания и риски

Сегодня проблема бесплодия актуальна как никогда. Современным условиям жизни сопутствуют стрессы, плохая экология и множество проблем – все эти факторы не прибавляют здоровья женщинам.

В чем суть метода

У здоровой женщины с момента первой менструации до климакса в яичниках ежемесячно вызревает по одной, реже – по две и более яйцеклеток. В середине цикла под действием стимулов они овулируют, т.е. выходят из яичника и попадают в маточные трубы, где оплодотворяются или отторгаются. В случае оплодотворения яйцеклетки на свет появляется малыш.

Если у женщины нарушены созревание яйцеклеток и выход их из яичника из-за различных проблем со здоровьем, она не может зачать естественным путем. Это одна из форм бесплодия, следствие эндокринных проблем, хотя нарушение созревания яйцеклеток может быть из-за нарушений веса женщины – очень худых или очень полных дам.

Для этих женщин врачи придумали способ искусственной стимуляции созревания яйцеклеток путем приема медикаментов, влияющих на гормональные процессы. Имитируется естественный цикл созревания, и в результате этого появляется зрелая яйцеклетка, которую можно оплодотворить естественным или искусственным путем.

Метод применим достаточно широко, при правильном проведении достигает эффективности в 60-75%, помогая женщинам забеременеть. Он подходит женщинам со здоровыми яйцеклетками, в меру разных причин не вызревающими до нужных размеров.

Противопоказания

Стимуляция яичников является серьезным вмешательством в организм женщины, поэтому есть случаи, когда его делать запрещено. Прежде всего, в случае носительства в половых клетках генных или хромосомных аномалий, наследственных болезней.

Кроме того, запрещена стимуляция при синдроме гиперстимуляции яичников – состоянии избытка половых или гипофизарных гормонов с резко увеличенными отечными яичниками. Обычно это результат самолечения женщины с целью стимуляции яйцеклеток.

Нельзя стимулировать яичники при воспалительных процессах в них, в матке, трубах или половых инфекциях. Перед проведением стимуляции овуляции необходимо проверить проходимость маточных труб (провести гистеросальпингографию или -скопию). Для процедуры существуют ограничения по возрасту (врач устанавливает их самостоятельно) и состоянию здоровья (тяжелые заболевания печени, почек и сердца).

Условия для стимуляции