Знаки зодиака, которые точно влюбятся в январе 2022 года
В третьей же декаде все станет еще веселей – многие решат, что «одиночество прекрасней» и что проще быть независимым, чем строить любовные отношения, поэтому в основном ограничатся дружеским общением, безотчетным флиртом, редкими провоцирующими шутками и подсознательным ожиданием гипотетического идеального партнера. И только те, кто встретит своего ментального двойника, сразу перестанут возводить в культ личностную свободу и ринутся в роман, в чувства, в перемены.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут усиленно, но исключительно по каким-то своим изощренным понятиям об идеале совершенствовать отношения, странными методами укреплять те их аспекты, которые сейчас не могут похвастаться стабильностью, пытаться получить от союза и от любимого человека то, что еще на первом этапе общения себе нафантазировали и все это время безуспешно ждали.
Весьма вероятны и недоразумения из-за того, что партнеры будут мало понимать друг друга, а еще меньше – себя самих, да и перманентное стремление заняться чем-то своим, персональным в ущерб совместным делам и общему досугу тоже может стать причиной ссор. Однако если вместо отчуждения и обид они попробуют просто откровенно поговорить, многие сложности канут в Лету.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Свободные Овны в январе могут нацелиться на того, кто выше их по положению или просто вызывает уважение какими-то своими качествами и достижениями. Велика вероятность, что вам даже удастся сблизиться с этим человеком, провести с ним некоторое количество времени, правда, в качестве не возлюбленной/возлюбленного, а, возможно, коллеги, друга или делового партнера, однако в какой-то момент вы осознаете, что этот индивидуум вам не особо-то и нужен и что отношения с ним не стоят тех усилий, которые придется приложить, чтобы перевести общение в любовную плоскость.
Если же вы уже замужем (женаты), то могут измениться условия общения со второй половинкой, оно станет отстраненнее, вы начнете больше позволять себе вне семьи, что-то трансформируете в распределении денежных средств, добьетесь, чтобы вас воспринимали как самостоятельную единицу, а не только как часть «ячейки общества». И при этом вам предстоит какими-то своими действиями укрепить брак.
Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в январе могут встретить того, с кем впоследствии создадут крепкий союз. Причем велика вероятность, что вы уже знаете этого человека, когда-то пересекались с ним по работе или в обществе родственников, но потом по каким-то причинам общение было прервано. Что-то поможет его возобновить, а на дружеское восприятие друг друга наслоится еще и чрезвычайно интенсивный амурный интерес, что после нескольких проверок на серьезность намерений перерастет в весьма плодотворные во всех смыслах отношения. Правда, вряд ли удастся быстро заключить брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то ваше стремление укрепить материальную базу семьи может натолкнуться на желание второй половинки потратиться – что-то приобрести ради удовольствия или хорошо провести время, потакая своим иррациональным «хочу». Вы же со своей стороны, возможно, усугубите конфликт интересов какими-то требованиями, которые никогда к ней/нему не предъявляли.
Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Свободные Близнецы в январе могут возобновить какие-то старые амурные отношения. Не исключено, что на какой-то вечеринке вы встретите своего бывшего/бывшую и он/она снова очень вас заинтересует. Правда, на первом этапе все будет носить скорее иронический характер – с обоюдными подколками, пикировками, язвительными комментариями прошлой связи и нынешних взаимоотношений каждого из вас с представителями противоположного пола. Однако через некоторое время приступ страсти все расставит по своим местам, более того, вы с ним/ней сделаете то, на что когда-то так и не решились.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться очень неровным. В чем-то вы со второй половинкой достигнете полного взаимопонимания и выйдете на следующий уровень общения, а какие-то факторы станут поводом для бурных выяснений отношений, для обид и для временного раздельного проживания или, по крайней мере, для досугового времяпрепровождения в разных компаниях.
Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Свободные Раки в январе могут влюбиться. Но так как это будет что-то совсем уж иррациональное, что-то такое, что не вписывается в ваши понятия о счастливой и правильной личной жизни, то вы, вероятно, загоните возникшее чувство глубоко в подсознание и постараетесь не давать ему воли. Причем не исключено, что вы не будете вместе с этим человеком даже в том случае, если он ответит вам взаимностью и совершенно определенно даст вам понять, что готов ради вас нарушить все мыслимые правила.
Если же вы уже замужем (женаты), то благодаря второй половинке легко справитесь с какими-то сложностями, достигнете успеха там, где без нее/него вас ждал бы полнейший крах, узнаете что-то новое о себе и о своих желаниях. Ждут вас и какие-то важные разговоры, вы оба что-то друг другу разрешите. А еще вы станете более снисходительно относиться к какими-то персональным потребностям супруга/супруги, правда, скорее всего, после каких-то поучительных для вас ситуаций.
Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Свободные Львы в январе могут неожиданно заинтересоваться тем, кто до этого вообще никак и ничем не трогал, не вызывал никаких эмоций. Возможно, вас впечатлит какое-то достижение этого человека и его внезапно изменившийся статус, а может, поводом обратить на него внимание станет его добровольное и весьма ощутимое содействие вам в каких-то ваших профессиональных делах или в творческих изысканиях. Роман вполне вероятен, но отнюдь не сразу, так как сначала вы будете сравнивать его/ее с кем-то из вашего прошлого, ждать от него/нее подвоха или сомневаться в целесообразности отношений. И только тогда, когда интерес перерастет в любовь, все сложится.
Если же вы уже замужем (женаты), не исключено резкое изменение ваших чувств ко второй половинке, что приведет к отсутствию взаимопонимания и к многочисленным ссорам по самым разным поводам. И вообще вы, скорее всего, будете активно тиранить ее/его, то ли за что-то наказывая, то ли проверяя на прочность брак и ее/его любовь к вам.
Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Свободные Девы в январе могут встретить свою любовь на работе или в каком-то другом кластере деловой сферы. Велика вероятность, что с каким-то человеком все сойдется – и ваши представления об идеальном партнере, и коммерческие/финансовые интересы, и даже то, что он понравится людям, чье мнение для вас почему-то очень важно (возможно, потому, что вы от них в чем-то зависите и сейчас не можете позволить себе отношения с тем, кого они не одобрят). Скорее всего, вы обретете взаимные чувства, на основе которых сумеете построить долгосрочный и крепкий союз.
Если же вы уже замужем (женаты), то, с одной стороны, придется решать какие-то накопившиеся проблемы и назревшие вопросы, связанные как непосредственно со второй половинкой, так и с семейной жизнью в целом. А с другой – вас ждет исполнение каких-то давних желаний, в чем она/он в немалой степени посодействует. К тому же вы станете лучше понимать ее/его и отыщете к ней/нему какой-то новый психологический подход.
Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Свободные Весы в январе могут придумать себе любовь и тем самым попасть в чрезвычайно неловкое положение. Не исключено, что вам почему-то покажется, что какой-то весьма влиятельный либо значимый в своем деле или в вашей трудовой организации человек испытывает к вам амурные чувства, вы будете польщены и начнете демонстрировать ответную симпатию, вот только окажется, что вы ошиблись. Не делайте поспешных выводов, не принимайте за флирт вежливость, банальное следование этикету и улыбки (особенно на рабочих вечеринках), так как своим поведением вы в результате выставите в нелестном свете не только себя, но и этого индивидуума, чего он вам, скорее всего, не простит.
Если же вы уже замужем (женаты), то в отношениях со второй половинкой станет меньше недоразумений, получится наконец-то договориться по тем вопросам, в которых ранее у каждого из вас было свое и диаметрально противоположное другому мнение, вы активно продемонстрируете ей/ему, что ради нее/него вы способны на какие-то беспрецедентные поступки.
Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в январе могут начать отношения с тем, с кем их свяжут какие-то интересные обоим досуговые занятия. Так, например, вы можете встретить свою любовь на «черной» трассе горнолыжного склона, в каком-то экстремальном походе или на статусной и весьма пафосной вечеринке «для своих». Общие увлечения положат начало не только крепкой дружбе, но и страстному роману. Правда, у вас обоих не исключены перманентные и крайне интенсивные рефлексии, касающиеся влияния ваших отношений на другие стороны вашего существования, на привычки и на долгосрочные планы.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться весьма нервным, особенно если ваша вторая половинка – существо общительное и жаждет внимания представителей не только своего, но и противоположного пола. Многократно усилится ваша ревность, поводом для ссор могут стать даже ее/его невинные шутки в обществе, а какие-то ситуации, которые так и не получили правильного развития, заставят вас принимать неудобные решения.
Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Свободные Стрельцы в январе могут заключить с кем-то сделку, которая потребует частых встреч, долгого и подробного обсуждения общих дел, обоюдного обучения, что в свою очередь в какой-то момент выйдет за рамки профессионального/коммерческого общения и приобретет личный характер. Велика вероятность, что в результате вы обретете человека, с которым временами, возможно, и будет скучновато, но который привнесет стабильность в те сферы вашей жизни, где сейчас царит полный хаос, и к которому вы станете испытывать весьма интенсивные амурные чувства. Взаимно.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам со второй половинкой предстоит чем-то весьма обогатить отношения и разнообразить интимное взаимодействие, могут появиться и новые общие друзья, что тоже благоприятно скажется на браке. А еще вы с ней/ним заново очертите границы личностных территорий, договоритесь, какие занятия являются для каждого из вас равноценными браку, а потому не могут быть причиной ссор и обид.
Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Свободные Козероги в январе могут встретить того, кто очень им подходит. Однако велика вероятность, что вы будете долго сомневаться в целесообразности отношений с этим человеком, устраивать ему проверку за проверкой и тщательно отслеживать свои собственные реакции на его победы и провалы, высказывания и поступки, жесты и улыбки. Впрочем, как только вы убедитесь, что он вас достоин и что с ним вам лучше, чем без него, вы перестанете медлить и срежиссируете стремительное сближение. И да, даже если он будет колебаться, его это не спасет от романа, а может, и от брака с вами.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам стоит в чем-то дать второй половинке больше свободы, начать всерьез относиться к каким-то ее/его желаниям и увлечениям, потребностям и пристрастиям, а иначе вы получите бунт, который плохо скажется не только на супружеских отношениях, но и на общей обстановке дома. Более того, если вы не сделаете этого по доброй воле, чуть позже к этому вас подтолкнут какие-то внешние обстоятельства.
Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Свободные Водолеи в январе, скорее всего, будут тщательно анализировать всех своих знакомых представителей противоположного пола, подходящих на роль амурного партнера. Это поможет вам разобраться, кто вам вообще нужен на данном этапе жизни, да и нужен ли, хотите ли вы связывать себя какими-то обязательствами и отношениями или пока вполне без этого обойдетесь, так как приоритетно что-то другое. Впрочем, какое бы решение вы ни приняли, в конце месяца его может сломать неожиданная и весьма странная встреча, благодаря которой ваше существование пойдет совсем по иному сценарию.
Если же вы уже замужем (женаты), то даже какие-то внешние обстоятельства умудритесь поставить на службу браку и своей второй половинке, удовлетворите через отношения с ней/ним какие-то свои амбиции и потребности, используете ее/его в качестве стимула для личностного роста. Правда, все это будет сопровождаться периодическим дистанцированием от нее/него, вы станете устраивать паузы, чтобы отдохнуть от мужа/жены, освежить чувства.
Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Свободные Рыбы в январе могут встретить того, кто, с одной стороны, будет делать их существование более стабильным в финансовом, эмоциональном и событийном плане, а с другой – станет развлекать их, постоянно что-то придумывать ради их хорошего настроения. Велика вероятность, что вас настолько впечатлит потрясающая способность этого человека быть одновременно и серьезным, рациональным, дальновидным, и дурашливым, легким в общении, чутким, что вы без сомнений отдадите ему свое сердце.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, несколько ослабите эмоциональный поводок, станете спокойнее относиться к потребности второй половинки проводить какое-то время вне семьи и вашего общества, общаясь с друзьями или наедине с собой предаваясь своим любимым персональным досуговым занятиям. Окажете вы ей/ему и поддержку в каких-то важных для нее/него профессиональных или бытовых делах, а также вовремя и правильно среагируете на стремление супруга/супруги выговориться.
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