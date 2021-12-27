Знаки зодиака, которые точно влюбятся в январе 2022 года

В третьей же декаде все станет еще веселей – многие решат, что «одиночество прекрасней» и что проще быть независимым, чем строить любовные отношения, поэтому в основном ограничатся дружеским общением, безотчетным флиртом, редкими провоцирующими шутками и подсознательным ожиданием гипотетического идеального партнера. И только те, кто встретит своего ментального двойника, сразу перестанут возводить в культ личностную свободу и ринутся в роман, в чувства, в перемены.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут усиленно, но исключительно по каким-то своим изощренным понятиям об идеале совершенствовать отношения, странными методами укреплять те их аспекты, которые сейчас не могут похвастаться стабильностью, пытаться получить от союза и от любимого человека то, что еще на первом этапе общения себе нафантазировали и все это время безуспешно ждали.

Весьма вероятны и недоразумения из-за того, что партнеры будут мало понимать друг друга, а еще меньше – себя самих, да и перманентное стремление заняться чем-то своим, персональным в ущерб совместным делам и общему досугу тоже может стать причиной ссор. Однако если вместо отчуждения и обид они попробуют просто откровенно поговорить, многие сложности канут в Лету.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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