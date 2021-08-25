Знаки зодиака, которые точно влюбятся в сентябре 2021 года
После же 21-го числа на первое место в процессе выбора нового возлюбленного/возлюбленной выйдут: внешность, уже имеющийся у потенциального партнера амурный интерес (чтобы не нужно было завоевывать), спокойный, покладистый характер, но при этом наличие будоражащей воображение изюминки.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 9 сентября многое сделают для того, чтобы продемонстрировать ей/ему свои чувства и свою преданность, в том числе пойдут на какие-то уступки, пожертвуют чем-то материальным, проявят понимание в тех вопросах, которые ранее часто становились поводом для ссор, бурных выяснений отношений и попыток перетянуть одеяло на себя.
А вот после 9-го числа многократно усилится ревность, участятся размолвки, кроме всего прочего, и из-за каких-то ресурсов и разницы в отношении к интимной стороне союза какие-то ситуации приобретут глубокую психологическую подоплеку, многие станут использовать свое влияние на партнера для того, чтобы добиться от него оптимальных для них действий. Важно не таить обиды и не умалчивать проблемы, а сразу говорить о них и искать обоюдовыгодное (а лучше — еще и приятное для обоих) решение спорного вопроса. И, кстати, неплохо в этом поможет сексуальное взаимодействие с элементами игры.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: freepik.com
Свободные Овны в сентябре могут начать отношения с кем-то из коллег. Велика вероятность, что вы с этим человеком уже давно присматриваетесь друг к другу, флиртуете, по собственной инициативе часто чем-то сообща занимаетесь по работе или проводите вместе обеденные перерывы (кофе-брейки). Скорее всего, этот союз окажется весьма удачным в личном плане, а вот на профессиональной деятельности он, возможно, скажется не лучшим образом — не исключено, что из-за него начнутся проблемы с начальством/компаньоном, кто-то будет крайне недоволен вашей новоиспеченной парой.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября постарайтесь не бесить и не нервировать вторую половинку, не насмехайтесь над тем, что ей/ему дорого, не попрекайте ее/его чем-либо материальным. Иначе после 9-го числа вам отплатят за каждую негативную эмоцию, испытанную по вашей вине, и вам это точно не понравится. А вот если вы в первой декаде будете душкой, потом вас ждет восхитительная сексуальная и моральная отдача.
Гороскоп любви на сентябрь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: freepik.com
Свободные Тельцы в сентябре на каком-то деловом мероприятии или, например, просто в магазине могут познакомиться с кем-то для них полезным и завязать не только обоюдовыгодные, но и амурные отношения. Велика вероятность, что это будет весьма красивый и даже, можно сказать, стильный союз, наполненный всем тем, что вам нравится, что вами по-настоящему ценимо. Правда, будьте готовы к тому, что в определенный момент на этого человека начнет претендовать кто-то, уже состоящий в браке/отношениях, и именно вам придется разруливать сложившуюся ситуацию.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября преподнесете второй половинке немало материальных и духовных подарков, сделаете какой-то аспект ее/его существования намного более комфортным, согласитесь обсудить с ней/ним вопрос, о котором раньше и слышать не хотели. А вот потом вы, возможно, начнете специально и демонстративно выискивать в супруге недостатки и выговаривать ему/ей за каждую мелочь.
Гороскоп любви на сентябрь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: freepik.com
Свободные Близнецы в сентябре могут согласиться на отношения с тем, кто выше по положению и давно проявляет к ним активный интерес сексуального характера. Возможно, вы вдруг подумаете, что роман с этим человеком даст вам что-то важное в материальном плане, а потому примете то, чего раньше упорно старались избегать. Однако будьте готовы к тому, что за каждое данное этим человеком вам благо придется заплатить немалую цену психологического характера. И при этом союз на удивление в результате может оказаться весьма удачным и относительно чувств, и для вашей карьеры.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября в отношениях со второй половинкой ожидается полная гармония, особенно если вы бережно отнесетесь к тем ресурсам, над которыми она/он буквально трясется. После же 9-го числа взаимоотношения станут острее, пикантнее и в плане секса, и в межличностном общении, участятся пикировки, и тут главное — не переходить на личности и не задевать за живое.
Гороскоп любви на сентябрь для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: freepik.com
Свободные Раки в сентябре могут встретить того, с кем разделят и какие-то дела, заботы, хлопоты, и постель. Велика вероятность, что союз будет основан именно на взаимной выгоде и на стремлении уйти от одиночества, а не на любви как таковой, да и в психологическом плане отношения, возможно, окажутся весьма непростыми и точно неоднозначными. Впрочем, на какое-то время они вас устроят, а потом отсутствие сильной амурной привязанности поможет вам обоим практически безболезненно поставить точку.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября не исключены весьма эмоциональные и достаточно частые ссоры из-за временной утраты взаимопонимания, при этом вы не раз позаботитесь о физическом комфорте второй половинки. После же 9-го числа вам предстоит вывести на новый качественный уровень интимное общение с ней/ним, заняться каким-то ее/его делами и удачно с ними разобраться, отыскать очередные точки соприкосновения, скорее всего, так или иначе связанные с самопознанием.
Гороскоп любви на сентябрь для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: freepik.com
Свободные Львы в сентябре могут инициировать отношения с тем, кто давно проявляет к ним повышенный интерес, но почему-то не делает активных попыток сблизиться. Велика вероятность, что вы возьмете ситуацию в свои руки и объясните этому человеку, что, когда кто-то нравится, нужно действовать, а не вздыхать в сторонке. В общем, не исключена беседа по душам, после которой взаимоотношения приобретут амурно-сексуальный характер и, скорее всего, затянутся надолго и даже перетекут в брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября будете часто поступать так, как ждет и хочет вторая половинка, правда, не без определенного расчета и с прицелом на какую-то нужную вам отдачу. После же 9-го числа вы можете нарочно пойти на конфликт, чтобы что-то доказать ей/ему, чему-то ее/его научить и заставить ее/его отказаться от каких-то своих претензий к вам; впрочем, все это будет перемежаться повышенной сексуальной активностью, подарками, острыми, крайне откровенными разговорами.
Гороскоп любви на сентябрь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: freepik.com
Свободные Девы в сентябре могут встретить того, с кем им будет хорошо в физическом (сексуальном) плане и удобно в чем-то материальном. Велика вероятность, что сначала этот человек заинтересует вас наличием каких-то ресурсов, которые вы не отказались бы иметь в своем распоряжении, а потом придет и амурное влечение. Союз обещает быть вполне для вас комфортным, особенно если вы учтете свои прошлые ошибки, не раз допущенные в отношениях с предыдущими возлюбленными.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября важную роль в отношениях сыграет ваша готовность идти на компромисс, считаться с психологическим состоянием второй половинки, давать ей/ему то, в чем она/он нуждается, и ничем ее/его не попрекать. После же 9-го не стоит нарочно провоцировать ее/его на агрессию — реакция окажется непредсказуемой; а в остальном вас, скорее всего, ждут интересные открытия, связанные с сексом, глубокое погружение во внутренний мир партнера, совместные финансовые начинания.
Гороскоп любви на сентябрь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: freepik.com
Свободные Весы в сентябре могут перевести на любовные рельсы отношения с тем, с кем до этого пришлось о чем-то договариваться. Велика вероятность, что процесс налаживания контакта с каким-то человеком обнажит те его стороны, о которых вы даже не подозревали, выявит его особенности, таланты, резервы и ресурсы, которыми вы очень заинтересуетесь. И в какой-то момент решитесь инициировать сближение, например, пригласите его на обед/ужин, предложите посетить публичное заведение/мероприятие и т.п., после чего общение пойдет по амурному сценарию.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября сумеете найти те рычаги давления на вторую половинку, благодаря которым отношения станут более гармоничными, а она/он перестанет предъявлять к вам какие-то претензии. После же 9-го числа удачными будут эксперименты в сексе, вы получите от супруга/супруги то, чего вам не хватает в материальном плане, а вот супружеские беседы не всегда окажутся комфортными для вас.
Гороскоп любви на сентябрь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: freepik.com
Свободные Скорпионы в сентябре могут начать договорной роман. Велика вероятность, что вам и какому-то человеку по неким причинам и ради какой-то цели лучше и выгоднее будет состоять если и не в браке, то, по крайней мере, в любовных отношениях, а потому вы объединитесь, чтобы достичь желаемого. Кстати, не исключено, что в результате то, что начиналось как союз по расчету, превратится в самую настоящую любовь, а потому и не закончится, когда в игре в счастливую пару отпадет необходимость.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября вашим отношением ко второй половинке, также как и вашим поведением в ее/его обществе, будут руководить какие-то материальные соображения. После же 9-го вы, возможно, позаботитесь о том, чтобы она/он принял(а) на ура какие-то ваши инициативы, призванные что-то улучшить в супружеских взаимоотношениях, в общем финансовом положении, в тех аспектах совместного существования, которые отражаются на психоэмоциональном состоянии.
Гороскоп любви на сентябрь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: freepik.com
Свободные Стрельцы в сентябре будут пристально присматриваться к тем представителям противоположного пола, с которыми связаны по работе или часто взаимодействуют в сфере услуг. Однако велика вероятность, что среди всех этих людей так и не найдется тот, кто хоть как-то заинтересует вас в амурном плане. Зато после 21-го числа не исключена случайная встреча (неожиданное знакомство) с тем, кто сразу вызовет у вас бурю эмоций; это окажется взаимным, так что впоследствии возможен долгий и красивый роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября важно всеми доступными вам способами демонстрировать любовь ко второй половинке, не обходить вниманием ни моральные, ни материальные ее потребности, и тогда именно она/он выручит вас в какой-то сложной ситуации, а супружеские отношения выйдут на новый уровень. После же 9-го вы с ней/ним будете сражаться за власть в доме и за лидерство в постели; впрочем, это может оказаться всего лишь очередной ролевой игрой, призванной разнообразить брак.
Гороскоп любви на сентябрь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: freepik.com
Свободные Козероги в сентябре могут встретить того, с кем у них будут общие материальные цели и схожие требования к потенциальным амурным партнерам. Велика вероятность, что недолгое, но достаточно тесное общение по каким-то делам поможет вам обоим понять, что вы очень неплохо друг другу подходите, и это в результате приведет к началу длительных и крайне плодотворных отношений, в которых будет все: совместный бизнес, отличное взаимопонимание и полностью удовлетворяющий вас обоих секс.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября не исключены конфликты со второй половинкой из-за ваших к ней/нему материальных претензий и каких-то ваших требований, обижающих и даже оскорбляющих ее/его; будьте тактичнее и, прежде чем давить на супруга/супругу, сделайте для него/нее что-то хорошее, умаслите его/ее. После же 9-го вы можете поставить какую-то новую цель, связанную с семьей и с мужем/женой, и начать ее достигать, не очень-то заботясь о том, нужно ли это ему/ей, комфортно ли от ваших действий.
Гороскоп любви на сентябрь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: freepik.com
Свободные Водолеи в сентябре могут сблизиться с тем, кого давно знают, и построить в результате весьма комфортные для себя амурные отношения. Не исключено, что вы будете исподволь влиять на возлюбленного/возлюбленную, аккуратно подталкивая его/ее в нужном для вас направлении, чему-то обучая, вкладывая ему/ей в голову те суждения и цели, которые сами считаете наиболее правильными. В общем, воспитаете себе идеальную вторую половинку, с которой обретете долгое счастье.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября немало вложите в отношения с супругом/супругой как морального труда, так и материальных ресурсов, обеспечите его/ее чем-то таким, о чем он/она давно мечтает. После же 9-го вы можете потребовать отдачу за все сделанное, причем в достаточно резкой форме и чуть ли ни шантажом; вы же обычно не корыстны, так что и начинать не стоит. А вот небольшие психологические встряски пойдут браку на пользу, если вы сумеете сохранить баланс и не перегнете палку.
Гороскоп любви на сентябрь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: freepik.com
Свободные Рыбы в первых двух декадах сентября могут влюбиться в того, кто им совершенно не подходит, в того, кто радостно воспользуется их чувствами, пойдет на роман с ними и будет трепать им нервы, при этом ловко запуская лапу в какие-то их материальные ресурсы. Будьте осмотрительнее, не позволяйте себя использовать — никакой эмоциональной отдачи вы от этого индивида не получите, как бы ни старались и сколько бы в отношения ни вкладывали. А вот тот, с кем вас сведет судьба после 21-го числа, вполне может превратить вашу жизнь в полную красоты и гармонии сказку.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 9 сентября вам предстоит понять, насколько сильно вы привязаны ко второй половинке, вы начнете еще больше ценить ее/его наперекор тому, к чему вас будет подталкивать какая-то внешняя ситуация. После же 9-го вам, возможно, предстоит исподволь управлять ею/им, чтобы что-то изменить в сексуальном и межличностном супружеском взаимодействии, и вам это вполне удастся.
Фото: freepik.com
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