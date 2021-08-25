Знаки зодиака, которые точно влюбятся в сентябре 2021 года

После же 21-го числа на первое место в процессе выбора нового возлюбленного/возлюбленной выйдут: внешность, уже имеющийся у потенциального партнера амурный интерес (чтобы не нужно было завоевывать), спокойный, покладистый характер, но при этом наличие будоражащей воображение изюминки.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 9 сентября многое сделают для того, чтобы продемонстрировать ей/ему свои чувства и свою преданность, в том числе пойдут на какие-то уступки, пожертвуют чем-то материальным, проявят понимание в тех вопросах, которые ранее часто становились поводом для ссор, бурных выяснений отношений и попыток перетянуть одеяло на себя.

А вот после 9-го числа многократно усилится ревность, участятся размолвки, кроме всего прочего, и из-за каких-то ресурсов и разницы в отношении к интимной стороне союза какие-то ситуации приобретут глубокую психологическую подоплеку, многие станут использовать свое влияние на партнера для того, чтобы добиться от него оптимальных для них действий. Важно не таить обиды и не умалчивать проблемы, а сразу говорить о них и искать обоюдовыгодное (а лучше — еще и приятное для обоих) решение спорного вопроса. И, кстати, неплохо в этом поможет сексуальное взаимодействие с элементами игры.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта — 20 апреля)