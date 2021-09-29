Знаки зодиака, которые точно влюбятся в октябре 2021 года
После же 22-го тенденция изменится. В фаворе окажутся загадочные и немного мрачные личности, которые ни под кого не подделываются, обладают яркой индивидуальностью, имеют тягу к риску. В отношениях между потенциальными партнерами станет больше смелости, если кто-то кого-то захочет, он не будет ходить вокруг да около, а прямо заявит о своих желаниях и намерениях.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 октября станут тщательно изучать любимого человека, попытаются проникнуть в самую его суть и в тайные его мысли, не раз в общении применят весьма изощренное манипулирование, но при этом будут фанатично блюсти его интересы. Хотя и без бурных сцен ревности не обойдется, да и какие-то старые конфликты могут возобновиться и проверить отношения на прочность.
После же 6-го партнеры начнут намеренно искать новые точки соприкосновения и занятия, которые укрепляют отношения, позволяют больше времени проводить вместе. Те счастливчики, у которых общие друзья и увлечения, станут друг другу гораздо ближе, а вот пары, которые предпочитают отдыхать раздельно, могут и потерять эмоционально-психологическую связь. И при этом в данный период крайне важно не пытаться привязать любимого человека к себе, давать ему душевное тепло, но не держать рядом и не требовать внимания, отчета, беспрекословного послушания – многие на все это ответят диаметрально противоположным поведением.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: freepik.com
Свободные Овны в октябре могут неудачно влюбиться. Не исключено, что вы встретите человека, который напомнит вам того, кто когда-то вызывал у вас чрезвычайно интенсивные чувства, но с которым ничего не получилось. Велика вероятность, что не получится и в этот раз – скорее всего, вы при попытке понравиться совершите точно такие же ошибки, как и тогда, соответственно, и результат окажется идентичным. Постарайтесь избежать возникновения любви или радикально меняйте манеру соблазнения.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября стоит вести себя со второй половинкой максимально корректно, а напор и легкую агрессию демонстрировать только в спальне в рамках сексуальных игр. И тогда, во-первых, на вас не затаят долгосрочную обиду, а во-вторых, после 6-го вы с ней/ним вопреки каким-то внешним обстоятельствам сможете выйти на следующий качественный уровень развития брака, стать ближе не только как любовники и партнеры, но и как хорошие, доверяющие друг другу друзья.
Гороскоп любви на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: freepik.com
Свободные Тельцы в октябре, скорее всего, смогут сблизиться с тем, кто нравится. Не исключено, что в этом вам поможет какой-то культурный повод или нечто красивое, эстетичное, связанное с любовной тематикой. Если же у вас пока на примете никого нет, то велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который увидит в вас надежного партнера и захочет быть с вами. Есть хорошие шансы на гармоничный союз, при условии, конечно, что вы поставите во главу угла любовь, а не какие-то материальные факторы.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября важно не умалчивать возникшие в отношениях проблемы, а спокойно и объективно обсуждать их – обговоренные, они быстро рассосутся, так как вы со второй половинкой придумаете, как совместными усилиями от них избавиться, а вот если попытаться их игнорировать, они разрастутся и причинят немало неудобств. После же 6-го постарайтесь не слишком остро реагировать на то, что у любимого человека есть свои интересы, друзья, потребность в общении не только с вами.
Гороскоп любви на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: freepik.com
Свободные Близнецы в октябре могут встретить того, кто станет отлично понимать их и принимать такими, как есть, без иллюзий и попыток перевоспитать. Велика вероятность весьма комфортного для вас романа, хотя, возможно, порой вам будет и не хватать «перчинки», освежающих и будоражащих скандалов, публичного выражения чувств и легкого эпатажа. Если не начнете все это провоцировать, отношения окажутся весьма долгосрочными, а вы от них получите нечто такое, чего у вас еще никогда не было.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября отношения со второй половинкой будут страстными и в некотором роде очень поучительными. После же 6-го вам может «шлея под хвост попасть» и вы начнете безо всякой на то причины «раскачивать лодку», провоцировать конфликты и скандалы, требовать от нее/него то, чего раньше вас не интересовало; да и влияние обстоятельств и важных для вас или для нее/него персон, а также странные сексуальные желания тоже не раз послужат причиной разногласий.
Гороскоп любви на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: freepik.com
Свободные Раки в октябре могут стать объектом повышенного интереса кого-то психологически нестабильного, того, кто будет видеть в них не человека как такового, а символ чего-то недостижимого или и вовсе кумира. Этот человек, возможно, доставит вам немало хлопот своим стремлением привлечь ваше внимание и истериками в ответ на ваш отказ близко общаться. Впрочем, есть вероятность, что после 22-го числа рядом с вами появится тот, кто впоследствии оградит вас от неугодного вам поклонения, а заодно и станет для вас весьма подходящим(ей) спутником/спутницей жизни.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября те черты характера, которые у вас с вашей второй половинкой идентичны, помогут вашему союзу противостоять каким-то внешним факторам. После же 6-го вас с ней/ним ждут частые дружеские разговоры и обсуждения каких-то предполагаемых поездок, вы сможете наконец-то совместно заняться чем-то таким, чего давно хотелось, но до этого почему-то не срасталось; главное, не ревнуйте на пустом месте.
Гороскоп любви на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: freepik.com
Свободные Львы в октябре могут встретить того, кто станет для них отличной моральной поддержкой, постоянным источником восхищения их персоной, их вдохновителем на подвиги – как творческие и духовные, так и вполне материальные, бытовые. Велика вероятность долгосрочного и плодотворного союза, украшенного взаимной любовью, вам с этим человеком будет очень хорошо в психологическом плане, он сделает все, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а частые обоюдные подарки станут для вашей пары нормой.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября отношения со второй половинкой может весьма ощутимо лихорадить, особенно если вы оба решите «вынести сор из избы» и станете скандалить прилюдно. После же 6-го появится шанс на улучшение взаимоотношений, на примирение, и немалую роль в этом, возможно, сыграет тот, кого вы с ней/ним считаете своим другом. Однако если вы оба по-настоящему дорожите союзом, то после 22-го числа вообще никого в отношения не впускайте.
Гороскоп любви на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: freepik.com
Свободные Девы в октябре могут захотеть отношений с тем, кто покажется им спокойным, умиротворенным, настроенным на перманентный дзен. Велика вероятность, что у вас появится психологическая потребность в бесконфликтном пространстве, и какой-то человек сможет вас этим обеспечить. Скорее всего, вы с ним создадите вполне гармоничный и перспективный союз, в котором каждый найдет то, чего ему не хватало. Главное, помните: не стоит потом пытаться переделать то, ради чего, собственно, вы с этим индивидуумом и сблизились – разбив хрустальную сферу покоя вы разрушите и отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября многое в отношениях со второй половинкой будет зависеть от ваших желаний и вашего психологического настроя, а также от того, насколько тонкими будут ваши ею/им манипуляции. После же 6-го не исключены конфликты, особенно если вы ревнуете ее/его к друзьям и каким-то хобби, которым она/он занимается отдельно от вас; и при этом какие-то внешние факторы могут объединить вас с ней/ним.
Гороскоп любви на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: freepik.com
Свободные Весы в октябре могут встретить того, с кем будут долго и безусловно счастливы. Велика вероятность, что сложится очень комфортный для вас союз, в котором ваши интересы, желания, потребности всегда станут учитываться, а потому не возникнет ни конфликтов, ни вашего чувства неудовлетворенности происходящим. Кстати, не исключено, что судьбоносная встреча состоится на территории, так или иначе связанной с красотой, искусством или дипломатией, а лично у вас новый избранник/избранница будет ассоциироваться с кем-то, кем вы когда-то восхищались и, возможно, продолжаете это делать.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября вероятны волнения, недоразумения, размолвки, а ваше поведение будет отличаться от того, что знакомо и привычно вашей второй половинке. После же 6-го вы сможете вывести отношения на следующий уровень, станет больше точек соприкосновения, в том числе и каких-то объединяющих вас с ней/ним занятий, позитивное влияние на вашу пару окажут те, кому вы оба дороги.
Гороскоп любви на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: freepik.com
Свободные Скорпионы в октябре могут начать отношения с тем, кто подарит покой их мятущейся душе, кто поможет им отыскать точку душевного равновесия и вернет в их жизнь гармонию. Велика вероятность, что союз, который изначально будет деловым или дружеским, достаточно быстро перерастет во что-то глубоко личное, а потом и в любовь. И из-за того, что основой ваших чувств, скорее всего, окажется благодарность, вы станете очень трепетно относиться к этому человеку и постараетесь как можно меньше задевать и обижать его. Да и по психологическому воздействию друг на друга вы с ним будете равны.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября у вас в отношениях со второй половинкой получится то, чего вы ранее почему-то не могли добиться, и, скорее всего, немалую роль в этом сыграют откровенные разговоры. После же 6-го позитивный результат супружеского общения будет прямо пропорционален количеству сделанных вами уступок; к тому же важно использовать ревность только в качестве элемента сексуальных игр, а не как повод для разборок и скандалов.
Гороскоп любви на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: freepik.com
Свободные Стрельцы в октябре могут встретить того, кто будет нуждаться в их защите и в помощи при принятии решений. Велика вероятность, что вы для какого-то человека станете точкой опоры, примером для подражания, надежным плечом, а он в свою очередь подарит вам огромное количество душевного тепла, понимания, уюта и комфорта. Звезды сулят долгосрочный союз, в котором каждый из вас обретет что-то настолько важное, что будет этим очень сильно дорожить, а потому станет беречь.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября вам со второй половинкой предстоит с вашей подачи «прокачать» интимную сторону отношений и решить какую-то проблему, возникшую из-за общего нежелания сразу разбираться с бытовыми или финансовыми неурядицами. После же 6-го вас ждет развитие брака сразу по нескольким направлениям, вы привнесете небольшие, но важные изменения во все аспекты супружеского общения, перестанете откладывать «на потом» исполнение обещания, данного мужу/жене.
Гороскоп любви на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: freepik.com
Свободные Козероги в октябре могут возжелать кого-то красивого и источающего дружелюбие. Велика вероятность, что вам захочется обладать каким-то человеком, чтобы все вам завидовали, сделать его спутником/спутницей жизни, преследуя не только амурные, но и какие-то более материальные цели, в том числе и представительские. Однако не факт, что избранник/избранница ответит вам взаимностью. Не исключено, что в результате для того, чтобы быть с ним/ней, вам придется неслабо так интриговать.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября вас со второй половинкой ждет активное сексуальное взаимодействие, да и межличностное общение будет весьма конструктивным, однако при этом возможны попытки кого-то почти постороннего негативно повлиять на ваше с супругом/супругой отношение друг к другу. После же 6-го ваше стремление к чему-то склонить его/ее и заставить его/ее от чего-то отказаться может привести к психологической травме мужа/жены, а потом и к весьма изощренной его/ее мести.
Гороскоп любви на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: freepik.com
Свободные Водолеи в октябре могут обрести того, с кем им будет интересно, достаточно весело и при этом спокойно. Велика вероятность, что когда-то у вас с этим человеком уже был шанс на любовь, но вы почему-то его упустили, о чем оба очень сожалели, а потому вторая попытка окажется весьма удачной, ведь вы учтете все прошлые ошибки, перестанете стесняться своих чувств и желаний, поймете, что ваше амурное партнерство – дар свыше. Отношения обещают быть долгими и счастливыми, правда, в какой-то момент поводом для разногласий может стать вопрос об узаконивании уз.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября можете по отношению ко второй половинке испытать резкое и плохо объяснимое отторжение, а потому предпочтете минимизировать общение. После же 6-го все более или менее наладится – вы намеренно будете демонстрировать дружелюбие, инициируете эксперименты в сексе, не раз куда-то позовете ее/его, чтобы разнообразить супружеское взаимодействие и сменить обстановку.
Гороскоп любви на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: freepik.com
Свободные Рыбы в октябре, возможно, смогут добиться взаимности от того, в кого давно влюблены. Велика вероятность, что сближению поспособствует какое-то публичное мероприятие – культурное или корпоративно-рабочее. Если же ваше сердце пока вообще никем не занято, то не исключена встреча с человеком, который привлечет внимание своей оригинальной внешностью, экстравагантными нарядами, непоказной, но вполне ощутимой сексуальностью, а также тем, что будет ассоциироваться у вас с кумиром ранней юности. Роман вполне может случиться, но отнюдь не сразу – сначала вы оба порефлексируете.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 октября супружеские отношения выйдут на следующий уровень благодаря тому, что вам со второй половинкой удастся преодолеть какие-то барьеры в сексе и в межличностном общении. А вот после 6-го ваша психологическая зависимость от нее/него может негативно повлиять на брак – чем активнее вы будете пытаться привязать ее/его к себе, тем больше она/он от вас отдалится; не навязывайте ей/ему свое общество.
Фото: freepik.com