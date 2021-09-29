Знаки зодиака, которые точно влюбятся в октябре 2021 года

После же 22-го тенденция изменится. В фаворе окажутся загадочные и немного мрачные личности, которые ни под кого не подделываются, обладают яркой индивидуальностью, имеют тягу к риску. В отношениях между потенциальными партнерами станет больше смелости, если кто-то кого-то захочет, он не будет ходить вокруг да около, а прямо заявит о своих желаниях и намерениях.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 октября станут тщательно изучать любимого человека, попытаются проникнуть в самую его суть и в тайные его мысли, не раз в общении применят весьма изощренное манипулирование, но при этом будут фанатично блюсти его интересы. Хотя и без бурных сцен ревности не обойдется, да и какие-то старые конфликты могут возобновиться и проверить отношения на прочность.

После же 6-го партнеры начнут намеренно искать новые точки соприкосновения и занятия, которые укрепляют отношения, позволяют больше времени проводить вместе. Те счастливчики, у которых общие друзья и увлечения, станут друг другу гораздо ближе, а вот пары, которые предпочитают отдыхать раздельно, могут и потерять эмоционально-психологическую связь. И при этом в данный период крайне важно не пытаться привязать любимого человека к себе, давать ему душевное тепло, но не держать рядом и не требовать внимания, отчета, беспрекословного послушания – многие на все это ответят диаметрально противоположным поведением.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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