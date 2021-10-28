Знаки зодиака, которые точно влюбятся в ноябре 2021 года
После же 21-го числа многие романы начнутся между теми, кто до этого считался друзьями, приятелями, единомышленниками. Важной составляющей амурных отношений станет взаимопонимание именно на дружеском уровне – общие увлечения, схожая жизненная философия. Существенно увеличится интерес к людям из зарубежья и к тем своим соотечественникам, которые являются носителями другой культуры.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут к ней/нему весьма требовательны, станут резко и часто крайне неприятно реагировать на ошибки и на непослушание, многократно усилится ревность. Помириться после ссоры окажется очень непросто, а потому стоит всеми силами избегать размолвок. К тому же у многих приступы беспрецедентной материальной щедрости будут перемежаться моментами жуткой скупости, причем как финансовой, как и душевной.
Однако при всем этом амурных партнеров объединят какие-то долгосрочные совместные планы и намерения, кто-то умудрится из любовных отношений извлечь прямую для себя выгоду в социальном и карьерном плане, многие пары сплотятся под влиянием внешних обстоятельств и благодаря этому сумеют противостоять негативу со стороны родственников и других окружающих.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Свободные Овны в ноябре могут начать роман с кем-то из давних знакомых. Велика вероятность, что вы вдруг поменяете свое отношение к человеку, с которым долгое время находились в конфронтации – спорили, ссорились, всячески демонстрировали неприязнь, что-то не могли поделить в профессиональной или в социальной сфере. Не исключено, что какая-то нестандартная ситуация заставит вас по-новому взглянуть на этого индивида и окажется, что он не так плох, как вам казалось, и с этого начнется стремительное сближение. И да, скучно точно не будет.
Если же вы уже замужем (женаты), то в этом месяце вашей второй половинке будет очень непросто с вами договориться: возрастет ваше упрямство, вы станете строже по отношению к ней/нему, те ситуации, в которых вы обычно проявляете щедрость, вдруг начнут вызывать у вас приступы сильнейшей прижимистости, ей/ему предстоит не раз услышать от вас отказ как в чем-то материальном, так и в доверии. Усилится и ваша ревность.
Гороскоп любви на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в ноябре могут «поставить не на ту лошадь». Не исключено, что вам какой-то человек покажется очень перспективным в плане амурных отношений и уже готовым к ним, так как будет вполне очевидно и прямолинейно демонстрировать вам симпатию и сексуальный интерес, и вы пойдете на сближение. Однако на самом деле его поведение может оказаться игрой, нацеленной на получение от вас материальных благ или просто на развлечение, на оттачивание своего мастерства соблазнения. Будьте осмотрительнее и не позволяйте завлечь себя в ловушку – выход из нее дорого вам обойдется.
Если же вы уже замужем (женаты), то во всем том, что касается общесемейных материальных благ, бытовых вопросов, укрепления финансовой базы, проблем возникнуть не должно. А вот в плане межличностного общения они вполне вероятны, особенно если вы и/или ваша вторая половинка склонны впускать в отношения посторонних – прислушиваться к мнению родни, коллег, соседей; да и чувственная сторона союза может потребовать корректировки.
Гороскоп любви на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Свободные Близнецы в ноябре могут возобновить отношения с кем-то из бывших любовников. Не исключено, что какой-то человек буквально подвернется вам в тот момент, когда вам очень захочется секса, и вы склоните его к интиму, чтобы не искать кого-то еще и не тратить время на соблазнение. Кстати, велика вероятность, что то, что будет вами задумываться как разовая акция, окажется чем-то весьма продолжительным, более того, вы вполне можете впоследствии связать с этим индивидуумом свою жизнь, оформив отношения официально.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется смириться с какими-то новыми требованиями второй половинки, выполнить какое-то данное ей/ему когда-то обещание, вплотную заняться теми бытовыми, социальными или карьерными делами, которые напрямую связаны с ней/ним и от которых так или иначе зависит ее/его материальное или физическое благополучие. При этом будет много страсти, глубоких и определяющих будущее разговоров, супруг/супруга не раз сделает для вас что-то крайне для вас важное.
Гороскоп любви на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Свободные Раки в ноябре могут начать неоднозначные, запутанные, но вполне удовлетворяющие их отношения. Велика вероятность, что вы с каким-то человеком будете долго устраивать друг вокруг друга «танцы с бубнами», постепенно «сужать круги», разговаривать намеками, но при этом станете оказывать взаимные и весьма значимые услуги, делами показывая свою амурную заинтересованность. И в какой-то момент состоится тот самый откровенный разговор, после которого вы поймете: роману быть.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены частые ссоры, вы будете отчаянно ревновать вторую половинку, многие ее/его намерения окажутся для вас сюрпризом, а потому вы воспримете их совсем не позитивно. К тому же «камнем преткновения» могут стать и какие-то материальные факторы. Однако при всем этом до кризиса не дойдет – скорее всего, что-то такое, что опосредованно связано с вашей семьей, и люди, которым вы оба очень дороги, сгладят острые углы, снимут многие спорные вопросы.
Гороскоп любви на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Свободные Львы в ноябре могут получить весьма неудачный амурный опыт. Не исключено, что кто-то будет активно демонстрировать вам сексуальный интерес, вы пойдете на интимное сближение, проведете с этим человеком несколько ночей и решите, что он – ваша вторая половинка. Это вызовет у вас прилив любовных чувств, но они окажутся никому не нужны. Велика вероятность, что с вами просто поиграют, используют для удовлетворения плотских потребностей и оставят с разбитым сердцем. А потому будьте осмотрительнее, постарайтесь не влюбляться в тех, с кем спите, по крайней мере, до тех пор, пока не убедитесь, что вы действительно нужны не только для развлечения.
Если же вы уже замужем (женаты), то появится возможность исправить какую-то сложную супружескую ситуацию, но для этого придется чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться, принять какие-то правила, которые ранее вызывали у вас резкое отторжение. И не давайте воли ревности – она только все испортит. Больше любви, доверия и ответственности.
Гороскоп любви на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Свободные Девы в ноябре могут начать отношения с тем, кто очень притягателен, сексуален, искушен и знает толк в интимных играх. Роман окажется крайне для вас познавательным, вы многое поймете о себе, своих желаниях и своих предпочтениях. Правда, при всем этом вам, возможно, придется смириться с тем, что на этого человека претендуете не только вы; не исключено, что в параллели у него будут и другие партнеры, о которых вас честно оповестят почти сразу, предоставив выбор – делиться или уйти.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас со второй половинкой объединят какие-то материальные факторы, вы против кого-то или чего-то сплотитесь, появятся какие-то новые совместные с ней/ним планы, главным генератором которых станете именно вы, а ей/ему придется соглашаться и соответствовать. К тому же будет много разговоров, и тут главное – не включать упрямство, слушать доводы супруга/супруги, пытаться понять его/ее мнение. А еще вас ждет какой-то весьма приятный сюрприз, связанный с супружеством.
Гороскоп любви на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Свободные Весы в ноябре могут очароваться кем-то опасным, непредсказуемым, с налетом трагизма, тем, кто покажется им героем/героиней какой-то мрачной драмы. Не исключено, что вы сами придумаете себе историю, соответствующую внешнему виду этого человека, и влюбитесь в него как в персонажа книги или фильма. Реальность же может и разочаровать, причем очень сильно, а потому постарайтесь объективно воспринимать потенциальных партнеров, это убережет еще и от неловких ситуаций. И вообще – лучше в третьей декаде обратите внимание на того, с кем вам приятно по-дружески болтать.
Если же вы уже замужем (женаты), то вероятны многочисленные споры по бытовым и финансовым вопросам, вам «поставят на вид» какую-то вашу деятельность, которая не связана с семьей и привлекает к вам слишком много постороннего внимания, возможны и сцены ревности супруга/супруги из-за вашего частого общения с каким-то представителем противоположного пола. Но это все подхлестнет ваш личностный рост и повысит самостоятельность.
Гороскоп любви на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в ноябре могут встретить того, с кем им будет по-настоящему хорошо, кто станет понимать их с полуслова и с кем их ждет полная сексуальная совместимость. Велика вероятность, что в отношениях с этим человеком вы сможете быть собой и это будет только приветствоваться, все ваши особенности, каждое проявление вашего характера станет для него уникальным, ценным приобретением, а не чем-то таким, что нужно обязательно попытаться исправить. Благодаря этому роману вы максимально раскроетесь и реализуете свой потенциал, достигнете небывалого успеха.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет продуктивный в плане развития отношений период. Вы укрепите то, что сейчас не очень прочно, подвигнете вторую половинку на какие-то важные для нее/него, вас и семьи в целом свершения, решите несколько непростых семейных вопросов, после чего сможете двигаться дальше без ненужного «багажа». И да, ожидается весьма интересный интимный опыт.
Гороскоп любви на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Свободные Стрельцы в ноябре могут затеять опасную игру с тем, кто только с виду кажется «белым и пушистым». Есть вероятность, что вам захочется соблазнить кого-то на первый взгляд безобидного, доброго и покладистого, поиграть с ним, потешить за его счет ваше самолюбие и быстренько бросить; но вы просчитаетесь. Скорее всего, этот человек окажется совсем не таким, как вы его представляете, и вы неожиданно для себя перейдете из ранга «охотник» в категорию «жертва». Да и еще влюбитесь по уши, попав таким образом в психологическую зависимость и испытав все то, что вы готовили для него/нее.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца придется часто идти на компромисс, заниматься тем, что ваша вторая половинка считает приоритетным, важным, не терпящим отлагательств, воздерживаться от общения с людьми, которые почему-то ее/его крайне раздражают. За это вы получите что-то очень значимое персонально для вас и для развития супружеских отношений. А вот непослушание добавит проблем.
Гороскоп любви на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Свободные Козероги в ноябре могут встретить того, с кем им будет очень просто достигать карьерных и личностных целей, кто станет им прекрасным союзником, поддержит, а в некоторых случаях и простимулирует, подкинет действенную мотивацию. Скорее всего, в тандеме с этим человеком вас ждут по-настоящему великие дела, вы существенно вырастете в социальном и материальном плане, обзаведетесь тем имуществом, о котором сейчас пока только мечтаете. Ну и любовь приложится, а секс будет прелесть как хорош. Правда, не обойдется без бурных сцен ревности, так, для профилактики.
Если же вы уже замужем (женаты), то благодаря вам отношения со второй половинкой станут крепче, стабильнее, у них появится какое-то новое и очень перспективное будущее, вы к чему-то подтолкнете ее/его и это отлично скажется на браке. К тому же ожидается несколько очень важных разговоров с углублением в те темы и вопросы, которых вы и/или она/он длительное время тщательно избегали.
Гороскоп любви на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Свободные Водолеи с 1 по 21 ноября могут крайне неудачно влюбиться. Не исключено, что вы примете чью-то похоть за искреннюю амурную привязанность к вам и ответите взаимностью, подарив любовь тому, кому она вот вообще не нужна. Будьте осмотрительнее, не приписывайте людям чувств, которые они, возможно, и близко не испытывают. Это убережет от разочарования и боли. И при этом в третьей декаде стоит быть внимательнее к тем представителям противоположного пола, которых вы считаете своими друзьями – велика вероятность, что среди них притаился тот, кто действительно вас любит, и кто после 21-го числа выдаст себя каким-то весьма «говорящим» поступком.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется часто ставить интересы семьи выше своих собственных, уделять внимание тем бытовым делам, которые обычно вы делегируете второй половинке, проявлять истинную мудрость, реагируя на какие-то внешние и крайне раздражающие вас факторы, и принимать в сексе то, что вас смущает.
Гороскоп любви на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Свободные Рыбы в ноябре могут встретить того, кто станет для них психологической опорой и защитой от каких-то внешних неурядиц, кто будет их опекать и щедро баловать. Правда, будьте готовы к тому, что характер у этого человека окажется крайне тяжелым, да и требования – немаленькими. Весьма вероятно, что ради того, чтобы быть с ним, вам придется отказаться от общения со многими людьми из вашего окружения, ибо ревновать вас станут ко всем без разбора, пытаясь заменить вам всех, кто до этого был вам дорог. Впрочем, вас, скорее всего, такой расклад вполне устроит.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то материальные цели и задачи укрепят ваши отношения со второй половинкой, вы с ней/ним будете больше времени проводить вместе и благодаря этому сможете обсудить те вопросы, которые до этого почему-то умалчивались. К тому же у вас с ней/ним могут появиться какие-то общие привычки, которые станут для вашей пары чем-то особенным, сближающим.
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