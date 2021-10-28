Знаки зодиака, которые точно влюбятся в ноябре 2021 года

После же 21-го числа многие романы начнутся между теми, кто до этого считался друзьями, приятелями, единомышленниками. Важной составляющей амурных отношений станет взаимопонимание именно на дружеском уровне – общие увлечения, схожая жизненная философия. Существенно увеличится интерес к людям из зарубежья и к тем своим соотечественникам, которые являются носителями другой культуры.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут к ней/нему весьма требовательны, станут резко и часто крайне неприятно реагировать на ошибки и на непослушание, многократно усилится ревность. Помириться после ссоры окажется очень непросто, а потому стоит всеми силами избегать размолвок. К тому же у многих приступы беспрецедентной материальной щедрости будут перемежаться моментами жуткой скупости, причем как финансовой, как и душевной.

Однако при всем этом амурных партнеров объединят какие-то долгосрочные совместные планы и намерения, кто-то умудрится из любовных отношений извлечь прямую для себя выгоду в социальном и карьерном плане, многие пары сплотятся под влиянием внешних обстоятельств и благодаря этому сумеют противостоять негативу со стороны родственников и других окружающих.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)