Знаки зодиака, которые точно влюбятся в марте 2022 года
После же 19-го многим предстоит преодолеть в себе страхи и комплексы, начать проявлять инициативу; робкие забудут о своей несмелости и не станут ждать первого шага от потенциального партнера, а возьмут ситуацию в свои руки. Участятся случаи влюбленности, в том числе и с первого взгляда. Кто-то на много лет выберет себе любовного кумира и сделает все, чтобы сблизиться с этим человеком, стать для него полезным, а потом и необходимым.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут отстаивать перед ней/ним свои права и свободы, ориентироваться в отношениях на какие-то, порой весьма сомнительные, примеры и образчики, неожиданно замыкаться и отказываться от амурного общения, а потом с удвоенной силой требовать внимания, секса, да даже простых тактильных контактов типа теплых обнимашек.
Кроме того, еще больше возрастет ощущение ответственности за любимого человека, а потому в самом начале марта и в третьей декаде станет нормой интенсивное навязывание ему действий и решений, которые, как вам кажется, должны принести безусловную пользу, что-то очень сильно изменить к лучшему в его и/или в вашем совместном будущем. Такая диктатура породит немало споров, а иногда и конфликтов. Забота, выраженная в явном психологическом давлении, точно не будет воспринята адекватно, поэтому не стоит ничего открыто навязывать, постарайтесь действовать исподволь.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Свободные Овны в марте могут попытаться возобновить отношения, которые некоторое время назад сами же и прервали. Возможно, вам вдруг покажется, что человек, которого вы «отправили в отставку», на самом деле чуть ли ни идеален, и вам всенепременно нужно его вернуть, снова сделать своим. Фокус удастся лишь в том случае, если этот индивидуум еще не наладил свою личную жизнь, а если у него уже кто-то появился, ваши старания не только пойдут прахом, но и станут причиной событий, которые плохо скажутся на вашем самолюбии.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит каким-то образом увязывать свои персональные амбиции и заново расставленные приоритеты с отношениями со второй половинкой, с ее/его интересами, желаниями и потребностями. Ждут вас и какие-то новые для вас ощущения – как в супружеском сексе, так и в межличностном общении с ней/ним – любимый человек откроется перед вами с весьма неожиданной стороны, и это очень освежит союз.
Гороскоп любви на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в марте могут встретить того, кто понравится им своей одухотворенностью, некоторой хрупкостью, интуитивностью и стремлением жить со всеми в мире и согласии. Скорее всего, первое впечатление окажется несколько обманчивым – за внешней мягкостью будет скрываться железный внутренний стержень. Вы отлично поладите с этим человеком, есть все шансы на длительные и удачные отношения, а его личностные качества не раз пригодятся вам в работе и в построении деловых и частных диалогов, в том числе – и с не самыми простыми людьми.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены споры и ссоры из-за каких-то амбиций второй половинки, идущих вразрез с вашими представлениями о том, как должен вести себя человек, у которого есть семья. Но при этом какие-то позитивные внешние обстоятельства уберегут союз от назревающей бури, добавят вам с ней/ним взаимопонимания, подтолкнут к моделированию каких-то романтических ситуаций.
Гороскоп любви на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Свободные Близнецы в марте могут влюбиться. Однако даже то, что чувства, скорее всего, окажутся взаимными, вряд ли поможет построить гармоничные отношения. Велика вероятность, что общение станет постоянно сопровождаться спорами на пустом месте, а интересы и приоритеты будут диаметрально противоположными. И только в том случае, если вы с этим человеком научитесь слушать и слышать друг друга, если сделаете компромисс непременным и постоянным участником взаимодействия, а любовь лично для вас окажется достаточным поводом для того, чтобы поставить партнера с его интересами и потребностями на первое место, все, возможно, сложится вполне благополучно.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас со второй половинкой ждут какие-то интересные открытия, которые позитивно повлияют как на межличностное, так и на сексуальное общение. Правда, не исключено, что ваше или ее/его ориентирование на какую-то чуждую вашей семье модель поведения породит недопонимание и всевозможные казусы.
Гороскоп любви на март для Рака (22 июня – 22 июля)
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Свободные Раки в марте могут при странных обстоятельствах встретить того, кто предназначен им самой судьбой. Не исключено, что сразу несколько факторов буквально укажут вам на какого-то человека, подтолкнут вас к нему. Отношения, скорее всего, будут развиваться стихийно, слишком для вас стремительно, а потому не обойдется без регулярных выходов из зоны комфорта, зато что-то очень быстро свяжет вас с ним/ней, станет тем самым базисом, на котором вы в результате сможете построить долгосрочный и очень счастливый союз. И да, в нем, по всей вероятности, будет много детей.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то текущие события и полученный за прошлые несколько месяцев разноплановый опыт супружеского взаимодействия определят и тональность общения, и перспективу развития брака. К тому же вам предстоит принять несколько важных решений, некоторые из которых будут совсем не в вашем характере и покажут вас вашей второй половинке с совершенно иной, незнакомой ей/ему стороны.
Гороскоп любви на март для Льва (23 июля – 22 августа)
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Свободные Львы в марте могут очароваться тем, кто напомнит им кого-то, кем они когда-то восторгались, кого романтизировали. Не исключено, что вы проявите всю свою изобретательность, чтобы покорить этого человека, однако не факт, что те действия, которые вы предпримете, впечатлят его. Вероятны ошибки в оценке его/ее характера, а следовательно – в подборе тактики и стратегии. Скорее всего, там, где вы продемонстрируете браваду, решительность и напор, искрометность и чрезмерную яркость, более оптимальный результат дадут: умение слушать и ненавязчивая забота с одной стороны, и проявление слабости, потребность в понимании и сочувствии – с другой.
Если же вы уже замужем (женаты), то стоит учитывать нынешний характер второй половинки, ее/его насущные потребности в данный конкретный момент, текущую ситуацию, а не ориентироваться на то, что было в прошлом, и на какие-то чуждые вашей семье традиции и модели поведения. Иначе не избежать ссор, обид, обоюдного дистанцирования.
Гороскоп любви на март для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Свободные Девы в марте могут принять за любовь чью-то потребность во внимании, желание быть с кем-то и все равно – с кем, стремление завести отношения ради того, чтобы не чувствовать себя одиноко. Постарайтесь объективно оценивать мотивы интереса к вам представителей противоположного пола, так как если вы ответите на несуществующие амурные чувства и начнете отношения, разочарование наступит неизбежно и очень быстро. Впрочем, если вами в тот момент будут двигать те же устремления, что и потенциальным партнером, то союз, возможно, окажется весьма гармоничным и взаимовыгодным, соответственно, достаточно долгосрочным и даже счастливым.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам удастся поставить на службу браку какие-то не самые простые внешние обстоятельства, с помощью прошлого опыта уберечь от чего-то вторую половинку, продемонстрировать ей/ему, что вы готовы выполнить давние, хотя и не очень удобные для вас обязательства. Это приведет к «перезагрузке» союза.
Гороскоп любви на март для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Свободные Весы в марте могут встретить того, кто будет напоминать им кого-то из экс-возлюбленных. Не исключено, что в результате вы так активно станете сравнивать прошлое и настоящее, что упустите истинную суть этого человека, он для вас как бы потеряется в ваших воспоминаниях, вы не сможете разглядеть его настоящего. Так что, прежде чем играть чьими-то чувствами, стоит разобраться в себе и попробовать понять, заинтересовал бы этот индивид вас, если бы не был на кого-то похож? Ценен ли он для вас сам по себе? Или все дело только в стремлении вернуть то, что вы когда-то утратили, попробовать с суррогатом построить то, что когда-то не сложилось с оригиналом?
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит перейти на следующий уровень супружеских отношений, добавить в них, в том числе и с помощью внешних факторов, нечто такое, чего в них не хватало. А еще вы начнете играть новую для вас социальную роль, в чем-то займете ту нишу, которую обычно оставляли второй половинке.
Гороскоп любви на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в марте могут встретить того, кого им захочется опекать и защищать, за кого они с радостью возьмут ответственность и чьи проблемы сделают своими. Союз обещает быть долгим и обоюдно счастливым. Однако не обойдется и без сюрпризов. Велика вероятность, что вы будете уверены, что вам досталось «белое, пушистое», мирное, смирное, мягкое существо, а у него окажется весьма непростой характер, умение настоять на своем и переупрямить даже вас, острый саркастический язык, благодаря чему отношения обогатятся тем, на что вы, их затевая, и не рассчитывали.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены резкие споры, ваша вторая половинка, скорее всего, будет активно отстаивать какие-то свои интересы и право на принятие самостоятельных решений, вам придется смириться с какими-то новыми проявлениями ее/его характера и с теми требованиями, которые к вам никогда не предъявлялись. Да и в сексе вероятны неожиданности, впрочем, чаще всего – приятные.
Гороскоп любви на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Свободные Стрельцы в марте могут ввязаться в бесперспективные и тяжелые в психологическом плане отношения. Не исключено, что вспыхнувший обоюдный интерес с каким-то человеком только на первый момент прикроет существенные различия в характерах, нивелирует контраст мировоззрений и отсутствие общих жизненных целей, смягчит ваше восприятие тех черт его характера, которые вас не просто напрягают, а по-настоящему раздражают. Правда откроется очень быстро, но отделаться от ставших неудобными отношений еще долго не получится, в том числе и из-за жалости.
Если же вы уже замужем (женаты), то у вас со второй половинкой появятся как новые общие интересы, так и нечто такое, что будет ценно для одного и совершенно неважно для другого. К тому же вы, возможно, поставите перед собой и ею/им какие-то захватывающие цели, начнете как-то по-иному воспринимать некоторые спорные черты ее/его характера, отыщете смысл в тех ее/его занятиях и репликах, которые ранее казались вам абсолютно бессмысленными.
Гороскоп любви на март для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Свободные Козероги в марте могут встретить того, кто поможет им на многое посмотреть под другим углом; и на амурные отношения тоже. Велика вероятность, что этот человек станет для вас ценным сам по себе, а не благодаря каким-то своим деловым способностям, возможностям, связям и перспективам. Вы по-настоящему привяжетесь к нему именно из-за его личностных качеств и его позитивного влияния на ваше настроение и психологическое состояние, из-за тех ощущений, которые вы будете испытывать рядом с ним. Союз обещает быть долгосрочным и счастливым, более того, через какое-то время он даст вам и что-то материальное, в том числе и благодаря его/ее советам.
Если же вы уже замужем (женаты), то со стороны второй половинки вас ждут поведенческие сюрпризы, некоторые из которых могут оказаться не очень приятными, если вы начнете что-то категорически запрещать ей/ему, на чем-то сверх меры настаивать, демонстрировать, что вы в доме хозяин/хозяйка, а она/он права голоса не имеет.
Гороскоп любви на март для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Свободные Водолеи в марте, возможно, начнут к кому-то присматриваться. Не исключено, что какой-то человек привлечет ваше внимание теми качествами, которых у вас нет, но которые вам импонируют, и поступками, которыми вы восхищаетесь, но на которые сами вряд ли бы решились по миллиону разных причин. Велика вероятность, что чем больше вы будете наблюдать за ним, тем активнее станет расти ваше восхищение. Однако у вас вряд ли будет шанс сделать первый шаг к амурному сближению. Скорее всего, его сделают за вас – ваш интерес окажется явным и породит ответные чувства, а тянуть с началом отношений этот человек не захочет, предпочтя ускорить события.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас со второй половинкой ждет масса удивительных и благотворных для брака событий, хотя вам и придется принимать за нее/него несколько непростых решений, инициировать нечто такое, без чего вы ранее скромно обходились, всевозможными способами достигать понимания в каких-то спорных вопросах.
Гороскоп любви на март для Рыб (19 февраля – 20 марта
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Свободные Рыбы в марте могут встретить того, кто весьма неплохо им подходит, кто будет понимать их, как никто другой, но с кем союз возможен исключительно при условии обоюдной готовности принимать судьбоносные решения. Велика вероятность, что при отличной совместимости ваша и его/ее инфантильность помешает перейти к серьезным отношениям и совместному проживанию, каждый из вас побоится брать на себя дополнительную ответственность, накладываемую браком – как официальным, так и гражданским, так что роман сведется к переписке через различные мессенджеры, редким свиданиям и постоянному ощущению зыбкости. Если, конечно, вы не возьмете «быка за рога».
Если же вы уже замужем (женаты), то вас в отношениях со второй половинкой ждут какие-то прорывы, вы станете более активно показывать характер и это весьма позитивно повлияет на восприятие супругом/супругой вашей персоны. Но вероятны и промахи из-за вашей попытки повторить в своей семье то, что происходит у кого-то другого.
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