Знаки зодиака, которые точно влюбятся в марте 2022 года

После же 19-го многим предстоит преодолеть в себе страхи и комплексы, начать проявлять инициативу; робкие забудут о своей несмелости и не станут ждать первого шага от потенциального партнера, а возьмут ситуацию в свои руки. Участятся случаи влюбленности, в том числе и с первого взгляда. Кто-то на много лет выберет себе любовного кумира и сделает все, чтобы сблизиться с этим человеком, стать для него полезным, а потом и необходимым.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут отстаивать перед ней/ним свои права и свободы, ориентироваться в отношениях на какие-то, порой весьма сомнительные, примеры и образчики, неожиданно замыкаться и отказываться от амурного общения, а потом с удвоенной силой требовать внимания, секса, да даже простых тактильных контактов типа теплых обнимашек.

Кроме того, еще больше возрастет ощущение ответственности за любимого человека, а потому в самом начале марта и в третьей декаде станет нормой интенсивное навязывание ему действий и решений, которые, как вам кажется, должны принести безусловную пользу, что-то очень сильно изменить к лучшему в его и/или в вашем совместном будущем. Такая диктатура породит немало споров, а иногда и конфликтов. Забота, выраженная в явном психологическом давлении, точно не будет воспринята адекватно, поэтому не стоит ничего открыто навязывать, постарайтесь действовать исподволь.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на март для Овна (21 марта – 20 апреля)