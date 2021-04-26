Знаки зодиака, которые точно влюбятся в мае 2021 года
Ну и немного – на материальное положение потенциальных партнеров, на наличие у них имущества, связей, перспектив. А еще для возникновения симпатии крайне важным окажутся стиль и вкус – тонкие, безупречные, говорящие о том, что их владелец умеет произвести правильное впечатление.
После же 19-го эти заморочки останутся в прошлом. Внимание будут притягивать те, кто обаятелен, легок в общении, охотно идет на контакт и отличается некоторой экстравагантностью в одежде и в манере подачи себя. Срочное создание семьи, как цель, временно отойдет на второй план, важным станет получение удовольствия здесь и сейчас.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 8 мая уделят немало внимания чему-то такому, что имеет отношение к материальному миру и при этом в полном объеме влияет на качество и крепость союза. К тому же многим предстоит переосмыслить то, что происходит у них в сексуальной сфере, взаимодействие партнеров станет более чувственным, существенно возрастет значение тактильных ощущений.
После же 8-го числа возлюбленные/супруги постараются привнести во взаимоотношения нечто будоражащее, участятся разговоры обо всем на свете, партнерам будет чрезвычайно важно не просто высказаться, но и быть по-настоящему услышанными. При этом стоит помнить: чем спокойнее и адекватнее вы воспринимаете общение второй половинки с ее/его родственниками, друзьями, коллегами, тем меньше поводов для ссор. Да и любые денежные вопросы в данный период лучше поднимать крайне деликатно, особенно если любимый человек зарабатывает меньше вас или и вовсе финансово от вас зависит.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: freepik.com
Свободные Овны в мае могут поставить перед собой сверхзадачу срочно найти спутника/спутницу жизни, причем не абы кого, а человека с вполне определенным набором качеств, умений, даже имущества. И, скорее всего, в первую очередь вы обратите внимание на тех представителей противоположного пола, с которыми связаны по работе или в других областях делового/финансового пространства. Успех вашего предприятия будет зависеть от того, подкрепится ли в какой-то момент рациональный интерес к предпочтенному вами индивидууму амурными чувствами или так и останется только выбором головы.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая акцентируете внимание на физическом и психологическом удобстве второй половинки, дадите ей/ему нечто такое, что увеличит комфорт ее/его жизни. После же 8-го вам, вероятно, предстоит поработать над межличностным общением, изменить тональность разговоров, которые раньше неизменно приводили к спорам и ссорам – вы сделаете их легче, и они принесут нужные вам плоды.
Гороскоп любви на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: freepik.com
Свободные Тельцы в мае могут выбрать себе вторую половинку из уже давно интересующих их представителей противоположного пола. Не исключено, что вы проанализируете личностные характеристики нескольких своих давних знакомых – соседей, коллег или друзей, и осознаете, что кто-то очень хорошо вам подходит. Если у этого человека есть к вам симпатия, то ваши попытки сближения будут восприняты просто великолепно и сложится крепкий удачный союз, в котором впоследствии родятся дети.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая вас ждет важное для развития брака событие, благодаря которому вы к тому же сможете настоять на каком-то своем решении. После же 8-го во взаимоотношения с супругом/супругой могут вмешаться внешние факторы, что приведет к нескольким ссорам, особенно если какие-то люди позволят себе нелицеприятные публичные высказывания о вашем доме, вашем семействе и по тем вопросам, которые лично вы считаете глубоко интимными и не подлежащими обсуждению.
Гороскоп любви на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: freepik.com
Свободные Близнецы в мае могут изменить отношение к тому, с кем достаточно часто общаются по деловым (бытовым, финансовым) вопросам. Не исключено, что вы вдруг осознаете, что какой-то человек весьма благоприятно влияет на вас и на ваше существование, помогает вам стать лучше и успешнее, и это понимание перерастет в глубокую личную симпатию. Роман вполне вероятен, правда, вы сами можете все испортить, если в третьей декаде начнете активно, но без какой-либо определенной цели флиртовать с кем-то другим и это станет достоянием гласности. Будьте осмотрительнее.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая важно не провоцировать денежные и имущественные конфликты, а также не отвергать заботу второй половинки о вас и о вашем будущем. И тогда после 8-го многие ваши чудачества, покупки, желания будут восприняты максимально благосклонно, а вы сами сможете привнести в отношения то, чего вам не хватает, ну или то, чего вдруг захочется в качестве эксперимента.
Гороскоп любви на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: freepik.com
Свободные Раки в мае могут сблизиться с тем, кто будет очень хорошо понимать и поддерживать их жизненную философию, с кем совпадут цели, задачи, видение ближайшего будущего. Велика вероятность, что у вас с этим человеком сложатся весьма продуктивные отношения, подкрепленные взаимным уважением, глубокими чувствами, схожим темпераментом и идентичными потребностями, привычками, пристрастиями в интимной сфере. Впоследствии вполне возможен и брак с объединением имущества (хотя без четкого, подробного, всеобъемлющего брачного контракта, скорее всего, не обойдется).
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая сможете решить немало волнующих вас семейных и супружеских вопросов и что-то улучшить в сексуальном плане. После же 8-го придется разговаривать со второй половинкой гораздо больше, чем обычно, бывать с ней/ним там, куда лично вас совсем не тянет, или предаваться с ней/ним развлечениям, которым вы охотно предпочли бы нечто более глубокое или умиротворяющее.
Гороскоп любви на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: freepik.com
Свободные Львы в мае могут подпустить к себе того, кто по большому счету не нужен, но весьма полезен в чем-то материальном. Не исключено, что вы вдруг решитесь на отношения по расчету, однако не факт, что они затянутся надолго. Велика вероятность, что после нескольких тесных контактов вы поймете, что не настолько уж и велика польза от этого индивида, чтобы терпеть его общество и его прикосновения. К тому же в конце месяца вы можете закрутить ненавязчивый и недолгий роман с тем, кто вас смешит.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая важно не принижать те духовные и материальные ценности, которым очень дорожит ваша вторая половинка, и не провоцировать ухудшение ее/его отношений с родственниками. И тогда после 8-го многие поводы для обоюдного недовольства уйдут в прошлое, будет проще договориться по каким-то принципиальным семейным и личностным вопросам; хотя это и не избавит вас от желания больше общаться на отвлеченные темы с друзьями, чем обсуждать домашние дела с супругом/супругой.
Гороскоп любви на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: freepik.com
Свободные Девы в мае могут начать отношения с тем, кто подходит им по социальному положению и вполне в состоянии благоприятно повлиять на материальную часть их существования. Причем ко всем полезным опциям приложатся еще и обоюдные чувства, которые будут очень глубокими и длительными. Кстати, не исключено, что этот человек окажется похожим внешне или по характеру на того вашего родителя, с которым у вас были/есть наиболее теплые взаимоотношения, кто больше всего вам дал в плане личностного роста и самопознания, кому вы доверяете и кого по-настоящему уважаете.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая вероятно событие, которое определит дальнейшее развитие брака, упрочит союз, да и вы сами что-то для этого сделаете. А вот потом крайне важно не потерять все то, чего вы достигли в отношениях со второй половинкой, не настроить ее/его против себя своими придирками, ревностью, обсуждением ваших с ней/ним конфликтов с людьми, которых ваша семейная жизнь не касается.
Гороскоп любви на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: freepik.com
Свободные Весы в мае могут начать отношения с тем, кто очень напомнит им кого-то из родителей или человека, который в детстве вызывал глубокую симпатию. Не исключено, что вы в восприятии потенциального партнера станете ориентироваться именно на свои воспоминания, а не на его реальные качества, что в данном конкретном случае скорее окажется благом, чем причиной последующего разочарования, так как поможет вам сейчас и далее не заострять внимание на каких-то его недостатках. Главное, слушайте себя и свои ощущения, а не мнение друзей и родни, и тогда роман будет долгим и счастливым.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая вам удастся разобраться с какой-то давней семейной проблемой и избавиться от некоторых причин перманентных разногласий. После же 8-го вам будет важно, чтобы с вами считались, советовались, снисходительно относились к вашим слабостям, причудам и желаниям, и если вторая половинка все это вам обеспечит, отношения приобретут особую крепость и глубину.
Гороскоп любви на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: freepik.com
Свободные Скорпионы в мае могут влюбиться в того, кто демонстративно не захочет иметь с ними ничего общего, хотя в глубине души ответит им взаимностью. Велика вероятность, что вы будете вынуждены долго завоевывать этого человека, доказывать, что вы – тот/та, кто ему нужен, что вы вполне в состоянии не обидеть и принести счастье. Возможно, придется и меняться, отказываться от каких-то привычек, избавляться от принципов, которые непонятны или неприятны объекту вашей любви. Результат порадует.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая важно не усугубить имеющиеся конфликты и не довести ситуацию до точки невозврата. Если это удастся, то после 8-го обстоятельства начнут меняться в лучшую сторону, общение перестанет быть напряженным, спорные вопросы получится решить к обоюдным удовольствию и выгоде. К тому же в любимом человеке, скорее всего, проявятся те качества, которых вы раньше не замечали. При этом не стоит мешать его общению с теми, кто лично вам не нравится.
Гороскоп любви на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: freepik.com
Свободные Стрельцы в мае могут решиться на роман с тем, кто оказывает им материальную, карьерную, бытовую или моральную поддержку, кто в некотором роде ненавязчиво опекает, и именно таким образом демонстрирует свою глубокую амурную симпатию. Не исключено, что вы в определенный момент поймете, что за поступками какого-то человека кроются отнюдь не дружеские, а любовные чувства, и посмотрите на него совсем другим взглядом. Главное, на первой стадии близкого общения не раскрываться больше необходимого, не выдавать ему ту информацию о вашем прошлом, без которой он вполне может обойтись.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая вас ждет осознание каких-то материальных потребностей второй половинки, и лучше, если вы от них не отмахнетесь, а иначе после 8-го придется столкнуться с обидами и капризами, с обвинениями в невнимательности и даже в жадности, с демонстративным флиртом с кем-то посторонним. В третьей декаде важно постоянно учитывать личностные особенности мужа/жены.
Гороскоп любви на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: freepik.com
Свободные Козероги в мае могут встретить того, с кем впоследствии их свяжут очень долгие и крепкие амурные отношения. Не исключено, что вас с каким-то человеком вместе сведут общие профессиональные, финансовые или бытовые вопросы, возникнет интенсивный обоюдный деловой интерес, который чуть позже превратится и в сугубо личный. Однако велика вероятность, что окончательному сближению и совместному проживанию пока помешают какие-то обстоятельства, связанные с социальным или семейным положением этого индивидуума, и только тогда, когда он с ними разберется (не без вашей помощи), все сложится так, как вам обоим хочется.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая материальные семейные вопросы акцентируют ваше внимание и на личных/сексуальных, так, решив первые, вы одновременно разберетесь и со вторыми. После же 8-го стоит избегать тех разговоров, которые заведомо неприятны супругу/супруге, и тогда многие раздражающие вас ситуации рассосутся сами собой.
Гороскоп любви на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: freepik.com
Свободные Водолеи в мае могут стать объектом корыстного интереса того, кто в потенциальных партнерах оценивает в первую очередь перспективность. Велика вероятность, что ваши способности, особенности или материальные ценности покажутся какому-то человеку привлекательными, так как «запахнут» для него возможностью заработать, и он начнет вас обхаживать. И тут главное – не впасть в самообман, не убедить себя в том, что нужны именно вы, а не то ваше, что можно превратить в прибыль.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 8 мая выйдут на поверхность какие-то достаточно давние семейные материальные проблемы и обоюдные финансовые претензии, и с ними придется быстро и радикально разбираться, продираясь при этом через конфликты со второй половинкой. После же 8-го ссор и споров станет меньше, вы найдете способ настоять на своем, а в чем-то уступите, так как начнете лучше понимать супруга/супругу; предстоит вам и каким-то образом разнообразить совместный досуг.
Гороскоп любви на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: freepik.com
Свободные Рыбы в мае могут встретить того, с кем им будет хорошо, комфортно, выгодно в материальном плане и уютно во всех смыслах. Велика вероятность, что вы с этим человеком сможете многое дать друг другу, у вас с ним не иссякнут темы для разговоров, хотя порой для полного взаимопонимания окажется достаточно взгляда и/или касания. Кстати, не исключено, что кого-то подобного вы себе и представляли, когда размышляли об идеале возлюбленного/возлюбленной, и, скорее всего, вы долго ждали именно таких отношений.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 8 мая будет очень продуктивным в плане духовных, бытовых, сексуальных взаимоотношений со второй половинкой. А вот потом возможна череда инициированных вами ссор, которые в результате чрезвычайно сильно настроят против вас супруга/супругу; сдерживайте разрушительные порывы, не цепляйтесь и не спорьте по пустякам, не говорите плохо об его/ее друзьях и родне, и вообще перед любой репликой оценивайте и ближайшие, и отдаленные последствия ваших высказываний.
Фото: freepik.com
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