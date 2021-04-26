Знаки зодиака, которые точно влюбятся в мае 2021 года

Ну и немного – на материальное положение потенциальных партнеров, на наличие у них имущества, связей, перспектив. А еще для возникновения симпатии крайне важным окажутся стиль и вкус – тонкие, безупречные, говорящие о том, что их владелец умеет произвести правильное впечатление.

После же 19-го эти заморочки останутся в прошлом. Внимание будут притягивать те, кто обаятелен, легок в общении, охотно идет на контакт и отличается некоторой экстравагантностью в одежде и в манере подачи себя. Срочное создание семьи, как цель, временно отойдет на второй план, важным станет получение удовольствия здесь и сейчас.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 8 мая уделят немало внимания чему-то такому, что имеет отношение к материальному миру и при этом в полном объеме влияет на качество и крепость союза. К тому же многим предстоит переосмыслить то, что происходит у них в сексуальной сфере, взаимодействие партнеров станет более чувственным, существенно возрастет значение тактильных ощущений.

После же 8-го числа возлюбленные/супруги постараются привнести во взаимоотношения нечто будоражащее, участятся разговоры обо всем на свете, партнерам будет чрезвычайно важно не просто высказаться, но и быть по-настоящему услышанными. При этом стоит помнить: чем спокойнее и адекватнее вы воспринимаете общение второй половинки с ее/его родственниками, друзьями, коллегами, тем меньше поводов для ссор. Да и любые денежные вопросы в данный период лучше поднимать крайне деликатно, особенно если любимый человек зарабатывает меньше вас или и вовсе финансово от вас зависит.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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