Знаки зодиака, которые точно влюбятся в июле 2021 года

После же 21-го существенно возрастет самоуверенность, обольщение станет максимально откровенным и напористым, в ход пойдут: самореклама, витиеватые красочные комплименты и щедрые подарки. Правда, при этом проверки на достойность внимания приобретут весьма изощренный характер, требования будут высокими, а отсутствие «обратной связи» окажется веским поводом гордо обидеться, прекратить любовную атаку и показательно переключиться на кого-то другого.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут поражать ее/его какими-то своими амурными и личностными талантами, окружат ее/его любовью, не поскупятся на уникальные подношения. Но при этом многократно усилятся ревность и чувство собственничества, будет крайне важна отдача – ответные признания и подарки, благодарность за сделанное, демонстрация того, что отношения полностью устраивают.

К тому же не исключены эгоистические проявления, партнеры не раз поставят на первое место не союз, а какие-то свои частные дела – творчество, приватное общение с друзьями, персональные удовольствия. Но будут и совместные с любимым человеком креативные и бытовые занятия, которые существенно обогатят взаимоотношения и помогут возлюбленным (супругам) получше узнать друг друга.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)