Знаки зодиака, которые точно влюбятся в июле 2021 года
После же 21-го существенно возрастет самоуверенность, обольщение станет максимально откровенным и напористым, в ход пойдут: самореклама, витиеватые красочные комплименты и щедрые подарки. Правда, при этом проверки на достойность внимания приобретут весьма изощренный характер, требования будут высокими, а отсутствие «обратной связи» окажется веским поводом гордо обидеться, прекратить любовную атаку и показательно переключиться на кого-то другого.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут поражать ее/его какими-то своими амурными и личностными талантами, окружат ее/его любовью, не поскупятся на уникальные подношения. Но при этом многократно усилятся ревность и чувство собственничества, будет крайне важна отдача – ответные признания и подарки, благодарность за сделанное, демонстрация того, что отношения полностью устраивают.
К тому же не исключены эгоистические проявления, партнеры не раз поставят на первое место не союз, а какие-то свои частные дела – творчество, приватное общение с друзьями, персональные удовольствия. Но будут и совместные с любимым человеком креативные и бытовые занятия, которые существенно обогатят взаимоотношения и помогут возлюбленным (супругам) получше узнать друг друга.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: freepik
Свободные Овны в июле могут возжелать кого-то чрезвычайно закрытого и плохо идущего на контакт. Не исключено, что какой-то человек поразит вас своей загадочностью, необычным ремеслом (редкой профессией) и/или непростой судьбой, и вам захочется раскрыть его секреты, приобщиться к тому, чем он занимается, узнать о нем как можно больше, чем-то ему помочь. Но не факт, что вас к себе вот так сразу подпустят. Велика вероятность, что пройдет немало времени и ваших стараний, прежде чем этот индивидуум начнет вам доверять и захочет быть с вами в амурном плане.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит разобраться, что же сейчас для вас важнее – личностная и профессиональная самореализация или супруг/супруга. Но в любом случае вы немало для него/нее сделаете как в моральном, так и в материальном смысле. К тому же вы будете с помощью подарков смягчать какие-то ваши решения, компенсировать отсутствие того объема внимания, который ему/ей от вас требуется.
Гороскоп любви на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: freepik
Свободные Тельцы в июле могут встретить того, с кем впоследствии их свяжут крепкие и долгосрочные отношения. Причем не исключено, что вы в этот раз измените свою тактику налаживания контакта, начнете как-то по-другому соблазнять, явно смените «повседневный окрас» на «брачный», то есть пустите в ход и интеллект, и внешний вид, которому постараетесь придать яркости и в который привнесете нехарактерные для вас детали. При этом есть вероятность, что будет в вашем стремлении обаять и доля корысти.
Если же вы уже замужем (женаты), то важно без экспрессии относиться к личностным особенностям второй половинки и не стремиться ее/его переделать. Чем больше любви и понимания вы ей/ему дадите, чем существеннее будут отдача и благодарность. К тому же вам, возможно, предстоит не только стать свидетелем проявления нового таланта любимого человека, но и присоединиться к нему/ей для реализации этого дара, чем-то помочь и даже активно поучаствовать, внеся свою немалую лепту.
Гороскоп любви на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: freepik
Свободные Близнецы в июле могут начать роман с тем, кто уже состоит в браке. Не исключено, что какой-то человек влюбится в вас и захочет быть с вами, не разрывая при этом имеющихся отношений, но так как вас это полностью устроит (во всяком случае – пока), вы согласитесь на такой расклад. Легкими эти взаимоотношения вряд ли будут, так как вам придется часто сталкиваться с рефлексиями возлюбленного/возлюбленной, однако они как минимум научат вас лучше понимать себя и окружающих, а также как-то более конструктивно расставлять приоритеты. Да и хорошего в них окажется немало.
Если же вы замужем (женаты), то вас с супругом/супругой ждет акт взаимного познания, вполне вероятно и какое-то новое совместное творчество, результатами которого вы будете наслаждаться достаточно долго. К тому же существенно возрастет обоюдный сексуальный интерес, вы придумаете оригинальные чувственные игры. А еще ваша пара прикует к себе внимание на каком-то весьма красочном мероприятии.
Гороскоп любви на июль для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: freepik
Свободные Раки в июле могут встретить того, с кем у них почти сразу сложатся весьма тесные и очень перспективные отношения. Велика вероятность, что вы поведете себя гораздо смелее обычного, быстро раскроетесь в эмоциональном плане, вам захочется наряжаться и красоваться, чтобы новый(ая) избранник/избранница гордился(ась) вами, вы перестанете стесняться каких-то своих особенностей и скрывать какие-то свои таланты, так как наконец-то поймете, что они делают вас по-настоящему уникальным человеком. Обретенная вторая половинка будет чрезвычайно ценить ваше доверие.
Если же вы уже замужем (женаты), то станете с удовольствием тратить деньги на желания супруга/супруги и на подарки для него/нее, вам захочется баловать его/ее каким-то особым образом, а при принятии семейных решений его/ее мнение окажется приоритетным. К тому же вы с ним/ней, возможно, побываете там, где когда-то провели медовый месяц, или там, где у вас обоих есть друзья, которые давно вас к себе зазывают.
Гороскоп любви на июль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: freepik
Свободные Львы в июле могут углубить отношения с тем, кто живет неподалеку и вхож в дом на правах давнего друга или просто по-соседски. Не исключено, что какая-то бытовая ситуация поможет вам обоим по-новому взглянуть друг на друга и обнаружить, что помимо обычной человеческой приязни существует еще и амурная симпатия. Не ждите, что вы с ним/ней тут же займетесь любовью и сразу присвоите вашей паре статус «возлюбленные», зато союз, который со временем сложится, окажется весьма прочным, а вы с этим человеком будете отлично дополнять и гармонизировать друг друга, особенно если включите в общение компромиссы.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит открыть множество новых граней в супруге, что в свою очередь усилит ваши чувства к нему/ней, примирит вас с какими-то его/ее недостатками, подтолкнет к желаемым им/ею изменениям в семейной жизни и в совместном быту. Ожидаются и яркие события, благодаря которым на новый качественный уровень выйдет и сексуальное взаимодействие, и простое межличностное общение.
Гороскоп любви на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: freepik
Свободные Девы в июле могут встретить того, кто будет очень хорошо понимать их, постарается дать им то, в чем они нуждаются в бытовом плане, да и интеллектуальное взаимодействие окажется изумительно прекрасным. Велика вероятность, что вы глубоко полюбите этого человека, и он ответит вам взаимностью. Не исключен впоследствии и брак, правда, на начальных этапах отношений даже простое совместное проживание будет под большим вопросом из-за финансовых или каких-то других досадных, но преодолимых препятствий.
Если же вы уже замужем (женаты), то намеренно многое дадите супругу/супруге, рассчитывая на какие-то ответные действия, уступки, подарки. Тактика, скорее всего, стопроцентно сработает, более того, принесет и такие приятные бонусы, на которые вы даже и не надеялись. К тому же вы, возможно, в сексе пойдете на то, от чего раньше упорно отказывались из-за каких-то моральных принципов или просто из-за неверных представлений о том, что муж/жена имеет в виду, предлагая это попробовать.
Гороскоп любви на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: freepik
Свободные Весы в июле могут заинтересовать кого-то непростого, трудно понимаемого, того, кто закрыт и весьма витиевато изъясняется. Скорее всего, вам на какой-то момент польстит внимание этого человека, вы позволите ему себя обхаживать, однако очень быстро вам наскучит его чрезмерная таинственность, станут раздражать намеки и двусмысленные высказывания. В общем, из этого всего вряд ли что-то получится; и только если вы настолько хотите семью, что интерес к вам и повышенная хозяйственность – достаточный повод ответить взаимностью, то роману быть.
Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, предпочтете доказывать свою любовь ко второй половинке не бытовыми делами и теплой заботой, а сексуальными подвигами, оригинальными подарками, тонизирующими сценами ревности и повышающими ее/его самооценку комплиментами. К тому же вы, возможно, придумаете нечто такое, что надолго обеспечит вас с ней/ним самобытным совместным времяпрепровождением.
Гороскоп любви на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: freepik
Свободные Скорпионы в июле могут встретить того, с кем впоследствии им будет очень комфортно в психологическом плане, кто, многое понимая без слов, без приглашения в душу не полезет, кто умеет окружать ненавязчивой заботой и чувствовать, когда нужно поучаствовать и выслушать, а когда лучше отойти в сторону и дать партнеру побыть наедине с собой. Бонусом, скорее всего, приложатся отличный секс и полная интимная совместимость, да и интеллектуальные уровни окажутся идентичными. А еще вас с этим человеком, вероятно, объединят какие-то материальные цели и устремления.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены бурные ссоры и пылкие примирения, моменты отчуждения и разговоры взахлеб до самого утра, выходные порознь и совместная поездка, которая будет напоминать медовый месяц по накалу страстей и частоте интимного взаимодействия. Ожидается и обоюдная щедрость, которая не только порадует, но и может стать поводом для обид и скандала. В общем, готовьтесь к весьма неоднозначному периоду.
Гороскоп любви на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: freepik
Свободные Стрельцы в июле могут возобновить отношения с кем-то из бывших. Не исключено, что практически случайная встреча всколыхнет что-то в душе у вас обоих, и вы после спонтанного секса решите попробовать опять быть вместе. Пикантности происходящему, возможно, добавит и человек, который уже давно вас добивается и которому почему-то показалось, что вы вот-вот сдадитесь и станете принадлежать ему. В общем, ожидаются сцены ревности, причем с обеих сторон – от того, с кем вы будете, и от того, кто вас сейчас не получит. Кстати, впоследствии расстановка фигурок может и измениться.
Если же вы уже замужем (женаты), то будете нацелены на удовлетворение практически всех потребностей супруга/супруги, выполните какие-то свои давние обязательства, не раз побалуете его/ее тем, что ему/ей больше всего нравится в сексе, еде, других удовольствиях. Вот только есть вероятность, что в глубине души вы станете подозревать его/ее в измене или в чем-то другом, но тоже неблаговидном; гоните от себя эти мысли – они не имеют ничего общего с реальностью, это всего лишь влияние планет.
Гороскоп любви на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: freepik
Свободные Козероги в июле могут влюбиться в того, кто кого-то им сильно напомнит – первую любовь, медийного кумира ранней юности, человека, на которого всегда хотелось равняться, и т.п. Вот только со взаимностью пока вряд ли сложится. Велика вероятность, что какие-то ваши высказывания напугают объект вашей страсти, заставят его закрыться и начать защищаться, что очень помешает простому человеческому общению, не говоря уже об амурном сближении. Удастся вам верно выстроить диалоги или грамотно отыграть назад смутившую его/ее ситуацию, тогда и шанс на «долго и счастливо» появится.
Если же вы уже замужем (женаты), то важно не доставать вторую половинку бытовыми претензиями, особенно когда она/он занят(а) личностным и/или творческим самовыражением, да и в спальне хозяйственные дела лучше не обсуждать. В остальном же вы, скорее всего, поведете себя очень правильно, уделив внимание многим потребностям супруга/супруги, удовлетворив его/ее эгоистические и интимные желания, «почесав» его/ее самолюбие.
Гороскоп любви на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: freepik
Свободные Водолеи в июле могут пойти на сближение с тем, кто давно их обхаживает. Правда, не исключено, что вокруг вдруг появится столько соблазнов, что вам будет сложно удержаться в рамках только что завязавшихся и буквально выстраданных партнером отношений. Велика вероятность, что вам начнет казаться, что вы переполнены любовью и ее хватит сразу на нескольких человек, которым вы определенно нравитесь. Не поддавайтесь иллюзии, иначе совершите ошибку и потеряете того, кто вас действительно любит и кого впоследствии вам тоже суждено по-настоящему полюбить.
Если же вы уже замужем (женаты), то вашей второй половинке, возможно, придется столкнуться и с вашим отчуждением, и с вашими эгоистическими проявлениями во всем том, что составляет супружеское взаимодействие. Вероятны и немотивированные, странные, неконструктивные обиды с вашей стороны; вы можете начать копаться в совместном прошлом и принять искаженные временем воспоминания за повод оскорбиться и потрепать супругу/супруге нервы.
Гороскоп любви на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: freepik
Свободные Рыбы в июле могут встретить того, кто предназначен им самой судьбой, и это будет как яркая вспышка, оказавшись любовью с первого взгляда. Скорее всего, возникшее чувство изменит вас, сделает смелее, поможет быстро решиться на начало отношений, подтолкнет к признанию и стремительному сближению. Союз обещает быть чрезвычайно гармоничным, долгим, перетекающим в брачный. Вы обретете того, кто станет понимать вас без слов, с кем очень уютно и тепло, кто никогда не заставит выйти из зоны комфорта и испытать негативные эмоции.
Если же вы уже замужем (женаты), то секс станет более бурным, а другие совместные со второй половинкой удовольствия обретут новый смысл и примут какой-то весьма оригинальный оборот. Вам будет важно все время поддерживать атмосферу любви и доверительности, ваши высказывания не раз поднимут ей/ему настроение и подтолкнут к каким-то личностным или семейным свершениям. Правда, после 21-го числа ложкой дегтя может оказаться ваша ревность.
Фото: freepik.com, pexels.ru
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