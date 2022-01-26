Знаки зодиака, которые точно влюбятся в феврале 2022 года
После же 17-го числа в восприятии потенциальных партнеров станет больше романтики, многие наденут «розовые очки» и перестанут придираться не только к мелочам, но даже к крупным недостаткам, как будто временно потеряют способность объективно оценивать представителей противоположного пола, причем всех. Возрастет количество влюбленностей, в основе которых будут лежать: идеализация, сформированные еще в детстве и ранней юности романтические образы и представления о красоте. Все это сейчас поможет устроить личную жизнь, но со временем, со сменой астрологической тенденции, может стать причиной конфликтов – вернется объективность восприятия, а с ней и ясное понимание того, что партнер не является тем, кем казался.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут настроены на укрепление всего того, что в обществе создает мнение о паре/семье, потенциально обсуждается родней и знакомыми и может стать причиной как улучшения, так и ухудшения реноме. Между самими же партнерами существенно снизится число откровенных разговоров, меньше станет и совместного времяпрепровождения – каждый из возлюбленных/супругов предпочтет сольно удовлетворять какие-то свои желания и творческие или хозяйственные амбиции, заниматься хобби, общаться со своими персональными друзьями. Однако это не помешает им исподволь и порой даже неосознанно заботиться друг о друге, ненавязчиво помогать и поддерживать, исподтишка решать проблемы любимого человека.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Свободные Овны в феврале могут встретить того, с кем их сначала свяжет прекрасная дружба, включающая в себя какое-то интересное занятие, маленькие или даже весьма значимые открытия, недальние, но впечатляющие путешествия. Велика вероятность, что у вас с этим человеком будет много общего, в том числе и любопытство, жажда приключений, жизнерадостность, оптимизм и желание сделать жизнь небанальной, а потому со временем дружеская привязанность перерастет в амурные чувства и в роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены конфликты со второй половинкой из-за ваших или ее/его амбиций, ее/его или ваших родственников, из-за разности в восприятии такого понятия как «престиж семьи», а также из-за невозможности договориться относительно необходимых и необязательных финансовых трат. Скорее всего, вы временно отдалитесь от супруга/супруги, какие-то его/ее требования покажутся вам несправедливыми, да и ваши собственные претензии существенно возрастут.
Гороскоп любви на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в феврале будут весьма недоверчивы, станут устраивать потенциальным партнерам какие-то испытания, предпочтут проверять все их высказывания, да и их шутки начнут воспринимать крайне болезненно и не как попытку повеселить и привлечь внимание, а как стремление оскорбить, обидеть, оттолкнуть. Соответственно, вряд ли можно говорить о каких-то серьезных изменениях в личной жизни. Но при этом после 17-го числа вам может понравиться какой-то необычный человек.
Если же вы уже замужем (женаты), в течение месяца ваши отношения со второй половинкой существенно укрепятся, причем несмотря на какие-то не очень благоприятные внешние обстоятельства. Вам с ней/ним предстоит сплотиться в чем-то крайне важном для вас обоих, у вас появятся новые общие материальные цели и желания, вы выведете семью на следующий социальный уровень. Возникнут и свежие темы для разговоров, хотя они будут носить скорее деловой, чем любовный и интимный характер.
Гороскоп любви на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Свободные Близнецы в феврале могут затеять флирт с тем, кто обладает прекрасно развитой фантазией, на что-то вдохновляет, вовлекает в какие-то социальные занятия или в какие-то игры. Велика вероятность, что вы с этим человеком будете ловко и достаточно долго пикироваться, попутно веселя и свидетелей ваших диалогов, а вот непосредственно к интимному общению перейдете еще нескоро. Впрочем, вы оба станете получать огромное удовольствие именно от флирта, а потому и не захотите спешить с большим.
Если же вы уже замужем (женаты), то пришла пора выполнять данные когда-то обещания и взятые на себя обязательства, а иначе ваша вторая половинка будет сильно вами разочарована. К тому же придется чаще заниматься теми хозяйственными делами, которые обычно лежат на ее/его плечах, чтобы показать, насколько вы дорожите ею/им и как вам важно давать ей/ему больше времени на что-то персональное. Ждут вас и какие-то представительские визиты – как к вам того, чье мнение значимо для вашей семьи, так и ваши с супругом/супругой туда, где все будут вас всесторонне оценивать.
Гороскоп любви на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)
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Свободные Раки в феврале начнут всерьез рассматривать на роль потенциального партнера того, кого достаточно давно, хотя и не очень хорошо знают. Велика вероятность, что вы вдруг решите, что вам не помешало бы расширить свои личностные горизонты, обогатить жизнь непривычными для вас событиями и общением на почти незнакомые вам темы, и попробуете построить отношения с тем, кого вы плохо понимаете. Не исключено, что в результате из этого выйдет что-то вполне путное, чему в немалой степени будет способствовать смена настроя на более романтичный, которая произойдет после 17-го числа.
Если же вы уже замужем (женаты), то возможны весьма серьезные конфликты из-за всего подряд, причем ссоры вполне могут заставить вас искать тишины и понимания где-то вне дома, чаще встречаться с друзьями или с родителями (братьями, сестрами), где-то уединяться и уходить в себя. Но при этом вы почти против воли второй половинки сделаете для нее/него то, что, как вам кажется, ей/ему сейчас просто необходимо.
Гороскоп любви на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)
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Свободные Львы в феврале могут влюбиться, правда, не вполне удачно. Велика вероятность, что какой-то человек напомнит вам того, кто когда-то был вам очень дорог, и это станет поводом ощутить симпатию и начать добиваться взаимности. Путь окажется длинным и достаточно трудным, однако если вы в течение долгого времени не устанете от этой любви, если она станет только крепнуть, а объект привязанности ничем вас не разочарует, в результате вы сумеете завоевать ответные чувства и, может, даже создадите семью.
Если же вы уже замужем (женаты), то сможете исправить какие-то прошлые ошибки в отношениях со второй половинкой, однако с легкостью насовершаете новых, особенно если попадете под влияние кого-то из неблизкого своего окружения. Ждут вас и поступки, направленные на укрепление финансовой базы семьи, а также вам предстоит продемонстрировать супругу/супруге, что его/ее интересы в какие-то моменты для вас все же важнее ваших собственных. А еще вы, возможно, сделаете ему/ей крупный подарок.
Гороскоп любви на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Свободные Девы в феврале могут обратить внимание на того, кто всем и везде активно демонстрирует свою независимость, придерживается каких-то весьма оригинальных принципов и обладает несколько странным чувством юмора. А вот потом есть два варианта развития событий: первый – вы влюбитесь и станете адептом этого человека, во всем его поддерживающим, причем вопреки обстоятельствам, мнению близких и даже здравому смыслу; второй – какой-то неадекватный поступок этого индивида поставит крест на зарождающейся симпатии, так как покажет, что вы ни за что и никогда не примете его образ жизни и мыслей, а его цели диаметрально противоположны вашим.
Если же вы уже замужем (женаты), то брак станет крепче, вы сумеете о чем-то договориться со второй половинкой, появятся новые общие цели, намерения, желания, вы с ней/ним решите какие-то старые проблемы или спорные вопросы, а если до этого находились в состоянии длительного конфликта, то устраните его причину.
Гороскоп любви на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Свободные Весы в феврале могут заинтересоваться кем-то одухотворенным, имеющим уникальный взгляд на мир и каким-то весьма небанальным образом это выражающим. Велика вероятность, что ваше восхищение этим человеком быстро перерастет в любовь, и вы примете его принципы, сделаете их своими. Не исключено, что в результате вы с ним создадите крепкий союз, основанный в том числе и на деле, которое, давно будучи его, со временем станет и вашим. Но будьте готовы к тому, что ради нового избранника/избранницы вам придется перессориться со всей своей родней.
Если же вы уже замужем (женаты), то возможны частые конфликты, вы будете перманентно за что-то обижаться на вторую половинку и искать утешения у друзей или забвения в каком-то своем персональном увлечении. А еще вам, вероятно, придется отказаться от какой-то статьи расходов, перестать покупать то, что вы привыкли приобретать на постоянной основе, и все из-за того, что она/он сочтет это ненужным.
Гороскоп любви на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в феврале будут весьма своеобразно и часто крайне неприятно для собеседника демонстрировать свою симпатию. И чем сильнее окажется ваш амурный интерес к какому-то человеку, тем больше ему от вас достанется сарказма и злой иронии. Впрочем, после 17-го числа вы смягчитесь, циничных высказываний станет в разы меньше, вы начнете более понятным образом показывать свою привязанность и, возможно, даже сходите с ним/ней на свидание, на котором используете весь свой врожденный и с годами отточенный магнетизм, чтобы окончательно очаровать и пленить.
Если же вы уже замужем (женаты), то поставите перед второй половинкой новые материальные цели и осуществите какие-то свои намерения, связанные с укреплением брака и финансовой базы отношений. Но при этом в чем-то начнете более сурово относиться к ней\нему, возрастут ваши требования, усилится ревность, вам предстоит регулярно «перетягивать одеяло на себя», отвлекая ее/его от кого-то или чего-то извне.
Гороскоп любви на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Свободные Стрельцы в феврале могут сблизиться с тем, кто не только будет регулярно веселить их, но и многому их научит, в чем-то сделает ответственнее, а в чем-то – независимее. Велика вероятность, что вы достаточно быстро начнете воспринимать этого человека как важную часть вашей жизни, станете тянуться к нему и строить планы относительно совместного будущего. Однако право на него еще нужно будет заслужить, как и убедить его/ее, что он/она нуждается в вас так же, как вы в нем/ней. А это окажется непросто.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется часто идти на компромиссы, ставить во главу угла какие-то дела, связанные со второй половинкой, и демонстрировать, что вы выше каких-то соблазнов, которыми вас манит внешний мир. Однако все это не помешает вам регулярно и почти втихаря заниматься чем-то таким, что она/он явно не одобряет, и бороться за личностную независимость в том, в чем она, собственно, вам не очень-то и нужна.
Гороскоп любви на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Свободные Козероги в феврале могут взять под свой контроль какого-то вольнодумца, начать перевоспитывать его и незаметно для себя влюбиться. Не исключено, что в основе зародившихся чувств будет лежать ответственность за человека, за которого вы перед кем-то поручитесь, вы станете лепить из него нового гражданина и сначала привяжетесь к своему творению, а потом и по-настоящему полюбите его. Вот только не факт, что вам ответят взаимностью – как только ваше влияние на этого индивида ослабнет, он, вероятно, постарается скрыться с вашего горизонта. Если, конечно, не сработает «стокгольмский синдром», и воспитуемый не прикипит к вам эмоционально.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет чрезвычайно продуктивный месяц, в течение которого вы выведете брак на следующий уровень, в чем-то весьма ощутимо поможете второй половинке, усилите ее/его привязанность к вам и сделаете то, что достаточно долго будет позитивно влиять и на нее/него, и на вас. Но ожидаются и мощнейшие приступы ревности.
Гороскоп любви на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Свободные Водолеи в феврале могут встретить того, с кем со временем создадут весьма крепкий и поддерживаемый какими-то общими интересами союз. Велика вероятность, что вы чем-то очень впечатлите какого-то человека, ему понравится то, что вы делаете, он проникнется тем, что для вас является основой мирозданья, и сначала присоединится к вам в ваших увлечениях и пристрастиях, а потом и начнет испытывать к вам чрезвычайно интенсивные любовные чувства. Правда, вы отнюдь не сразу ответите взаимностью – сперва ему/ей придется доказать, что он/она действительно на вашей волне.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит часто испытывать дискомфорт из-за каких-то требований второй половинки и из-за не всегда объективных финансовых ограничений, придуманных ею/им порой совсем уж на пустом месте. Но при этом у вас появятся новые намерения, связанные с укреплением материальной базы отношений, и вы сделаете все возможное, чтобы осуществить их, даже если она/он будет против, жалея вас.
Гороскоп любви на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Свободные Рыбы в феврале могут стать объектом чьего-то не вполне комфортного для них интереса. Не исключено, что вы очень понравитесь какому-то человеку, но он не возьмет в расчет вашу тонкую душевную организацию и начнет слишком уж грубо, напористо и даже несколько цинично добиваться вашего ответного внимания. Вряд ли ему/ей удастся впечатлить вас, вы скорее сделаете все возможное, чтобы свести общение с ним/ней к минимуму, чем подпустите его/ее к себе. Однако если он/она сменит тактику, что после 17-го числа весьма вероятно, вы можете и не устоять, покориться.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то поступки второй половинки подвигнут вас на улучшение реноме вашей пары, на ответные действия, призванные сделать мнение о вашей семье более благоприятным. К тому же вы сумеете найти золотую середину в общении с ней/ним, определить черту, за которой начинаются конфликты, и не переходить ее. А еще снизится ваша психологическая зависимость от супруга/супруги, но усилится любовь к нему/ней.
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