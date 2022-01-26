Знаки зодиака, которые точно влюбятся в феврале 2022 года

После же 17-го числа в восприятии потенциальных партнеров станет больше романтики, многие наденут «розовые очки» и перестанут придираться не только к мелочам, но даже к крупным недостаткам, как будто временно потеряют способность объективно оценивать представителей противоположного пола, причем всех. Возрастет количество влюбленностей, в основе которых будут лежать: идеализация, сформированные еще в детстве и ранней юности романтические образы и представления о красоте. Все это сейчас поможет устроить личную жизнь, но со временем, со сменой астрологической тенденции, может стать причиной конфликтов – вернется объективность восприятия, а с ней и ясное понимание того, что партнер не является тем, кем казался.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут настроены на укрепление всего того, что в обществе создает мнение о паре/семье, потенциально обсуждается родней и знакомыми и может стать причиной как улучшения, так и ухудшения реноме. Между самими же партнерами существенно снизится число откровенных разговоров, меньше станет и совместного времяпрепровождения – каждый из возлюбленных/супругов предпочтет сольно удовлетворять какие-то свои желания и творческие или хозяйственные амбиции, заниматься хобби, общаться со своими персональными друзьями. Однако это не помешает им исподволь и порой даже неосознанно заботиться друг о друге, ненавязчиво помогать и поддерживать, исподтишка решать проблемы любимого человека.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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