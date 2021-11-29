Знаки зодиака, которые точно влюбятся в декабре 2021 года

Третья же декада привнесет в амурную сферу толику корысти, представители противоположного пола будут рассматриваться не только как потенциальные любовные партнеры, но и как источник каких-то благ и новых возможностей, например, карьерных, финансовых или в личностном развитии. Образуется немало пар, которые вместе достигнут гораздо большего, чем по-отдельности. Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут одновременно и очень сильно ревновать любимого человека, и перманентно делать для него что-то хорошее, способствовать его росту как личности и профессионала, ненавязчиво, а то и вовсе тайно помогать ему в каких-то его делах.

Правда, возрастут и требования – в тех ситуациях, в которых ранее безалаберность прощалась или даже считалась милой и забавной, скидок больше не будет; многим ради сохранения нормальных отношений предстоит отказаться от каких-то своих привычек, в чем-то стать рациональнее, а некоторым к тому же придется выбирать, что им важнее – амурный партнер или какие-то хобби и общение с друзьями. Изменится и что-то такое, что связано с общим бюджетом пар, с тем, как и на что они совместно тратят деньги.

Кроме того, после 19 декабря многие вернутся к каким-то весьма непростым разговорам, которые ранее отложили из-за того, что кто-то из партнеров был не готов это обсуждать; в результате будут приняты может и резкие, но крайне необходимые для развития союза решения, достигнуты ориентированные на будущее договоренности, поставлены новые цели, достижение которых еще больше сплотит пару. Но и напоминания о старых ошибках станут гораздо более частыми, саркастическими, обидными, и тут главное – не вступать в полемику, а иначе не избежать затяжных ссор.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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