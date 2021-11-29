Знаки зодиака, которые точно влюбятся в декабре 2021 года
Третья же декада привнесет в амурную сферу толику корысти, представители противоположного пола будут рассматриваться не только как потенциальные любовные партнеры, но и как источник каких-то благ и новых возможностей, например, карьерных, финансовых или в личностном развитии. Образуется немало пар, которые вместе достигнут гораздо большего, чем по-отдельности. Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут одновременно и очень сильно ревновать любимого человека, и перманентно делать для него что-то хорошее, способствовать его росту как личности и профессионала, ненавязчиво, а то и вовсе тайно помогать ему в каких-то его делах.
Правда, возрастут и требования – в тех ситуациях, в которых ранее безалаберность прощалась или даже считалась милой и забавной, скидок больше не будет; многим ради сохранения нормальных отношений предстоит отказаться от каких-то своих привычек, в чем-то стать рациональнее, а некоторым к тому же придется выбирать, что им важнее – амурный партнер или какие-то хобби и общение с друзьями. Изменится и что-то такое, что связано с общим бюджетом пар, с тем, как и на что они совместно тратят деньги.
Кроме того, после 19 декабря многие вернутся к каким-то весьма непростым разговорам, которые ранее отложили из-за того, что кто-то из партнеров был не готов это обсуждать; в результате будут приняты может и резкие, но крайне необходимые для развития союза решения, достигнуты ориентированные на будущее договоренности, поставлены новые цели, достижение которых еще больше сплотит пару. Но и напоминания о старых ошибках станут гораздо более частыми, саркастическими, обидными, и тут главное – не вступать в полемику, а иначе не избежать затяжных ссор.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Свободные Овны в декабре могут «замутить» с тем, с кем они давно приятельствуют и весьма тесно общаются. Велика вероятность, что какое-то событие поможет вам разглядеть в хорошо знакомом человеке новые черты и качества, да и какое-то мероприятие, на котором вы окажетесь вместе, поспособствует амурному сближению, даст тот самый необходимый импульс, после которого взаимодействие пойдет совсем по другом пути. И да, со временем союз обогатится еще чем-то, в нем появятся некие новые грани, общие привязанности, занятия, еще больше вас двоих объединяющие.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться весьма непростым из-за частых приступов ревности, из-за возросших к вам претензий, да и вы перестанете игнорировать какие-то недостатки или пороки второй половинки, попытаетесь заставить ее/его от чего-то отказаться, что в свою очередь приведет к ссорам и отчуждениям, хотя в долгосрочной перспективе и даст что-то важное вашей паре, поможет ей стать крепче.
Гороскоп любви на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в декабре могут вспомнить про того, с кем когда-то их связывали занятия спортом, какие-то поездки или работа, и понять, что совсем не против пообщаться с этим человеком. Велика вероятность, что общение, которое будет задумываться вами как некий экскурс в прошлое, как нечто сентиментально-ностальгическое, выйдет из-под вашего контроля и стихийно превратится в самое настоящее первое свидание. А дальше все будет зависеть от того, решитесь ли вы продолжать или предпочтете сбежать и сделать вид, что ничего такого не произошло.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц принесет вам много всего хорошего, вы благодаря каким-то своим усилиям сможете укрепить союз и добавить в него материальной стабильности, возможно, выведете вашу пару на какое-то статусное мероприятие, где вторая половинка прекрасно дополнит вас и даже поспособствует привлечению к вам позитивного внимания влиятельных и важных для вашей карьеры людей.
Гороскоп любви на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Свободные Близнецы в декабре могут «попрыгать» по чужим постелям или застрять в отношениях с тем, кто вполне удовлетворяет их в сексуальном плане, но совершенно не подходит им во всем остальном. В любом случае вы в этом месяце вряд ли обретете того, с кем по-настоящему хорошо, но зато вы точно определитесь, кого рядом с собой видеть не желаете, осознаете, какие человеческие (мужские/женские) качества вам претят настолько, что их наличие не компенсируется никакими другими прелестями и радостями.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то внешние обстоятельства покажут, насколько для вас ценна ваша вторая половинка, как вы ее/его любите и ею/им дорожите. Велика вероятность, что ради супруга/супруги вы добровольно откажетесь от каких-то вредных/опасных/разорительных или просто нервирующих его/ее привычек, станете рациональнее относиться к общим с ним/ней ресурсам и к важным для него/нее вопросам, постараетесь перейти на следующий финансовый, социальный или карьерный уровень.
Гороскоп любви на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Свободные Раки в декабре могут встретить свою любовь на работе, если она сопряжена с командировками, на том объекте, который так или иначе связан со спортом (фитнес-зал, стадион, даже спорт-бар или Интернет-ресурс, посвященный ЗОЖ), или в архиве/библиотеке. Велика вероятность, что вы очаруетесь практически сразу, а вот решаться на сближение будете долго, постоянно сомневаясь в целесообразности и перспективности отношений, а может, и не желая сильно привязываться к тому, в чьих ответных чувствах не уверены. Впрочем, через некоторое время вы сами инициируете первый секс.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться проблемным из-за того, что вы сделаете ставку не на те факторы развития брака, которые сейчас важны вашей второй половинке. Возможно, она/он будет ждать от вас каких-то особых подвигов на ниве карьеры, а вы предпочтете сосредоточиться на бытовой стороне, или вы погрузитесь в материальный мир и оставите без внимания эмоции и желания супруга/супруги.
Гороскоп любви на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Свободные Львы в декабре могут начать отношения с тем, кто до этого весьма убедительно прикидывался их другом. Велика вероятность, что человек, с которым вам много лет было комфортно дружить, обсуждать все на свете, даже делиться своими амурными переживаниями, вдруг признается вам в своих чувствах, предложит создать пару. И если в тот момент ваше сердце не будет занято любовной привязанностью к кому-то другому, вы вполне можете и согласиться, решив попробовать. Только помните, что дружбе как таковой придет конец, а ваши прошлые влюбленности вам не раз припомнят.
Если же вы уже замужем (женаты), то отношения со второй половинкой станут глубже и стабильнее, вы сможете решить вопросы, которые до этого не раз провоцировали ссоры и обиды, возьмете на себя какую-то ответственность, которой ранее всеми силами избегали. Благодаря семейной жизни вы станете взрослее эмоционально и перестанете совершать ошибки, которые делали больно любимому вами человеку.
Гороскоп любви на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Свободные Девы в декабре могут ввязаться в весьма неконструктивный служебный роман. Велика вероятность, что вы буквально соблазните кого-то из коллег, инициировав секс с ним/ней в месте, совсем для этого не предназначенном, или зазвав к себе в гости под каким-то надуманным рабочим предлогом. Связь на первых порах будет бурной, но очень быстро станет понятно, что она бесперспективна и, более того, вредит работе и вашей деловой репутации. Так что, скорее всего, вы лично поставите в этих отношениях точку.
Если же вы уже замужем (женаты), то крайне важно не позволять вашим друзьям и внешним обстоятельствам влиять на ваши взаимоотношения со второй половинкой – воздействие может оказаться весьма негативным и порождающим семейные конфликты. А в остальном все хорошо – в течение месяца вы добьетесь улучшения материального положения вашей пары, у вас с супругом/супругой появятся какие-то новые традиции, вы с ним/ней примете какое-то чрезвычайно важное для будущего решение.
Гороскоп любви на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Свободные Весы в декабре могут влюбиться в того, кто в чем-то неизменно первый, кто постоянно отличается какими-то достижениями и ведет за собой многих других. Велика вероятность, что вы ради того, чтобы быть с этим человеком, приобщитесь к сфере его деятельности в качестве группы поддержки, ассистента или другой составляющей важного для него процесса. У вас будет шанс обратить на себя внимание, правда, для этого, скорее всего, придется вообще забыть о себе и посвятить жизнь ему/ей.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены конфликты, которые вынудят вас искать понимания в каком-то другом месте, спровоцируют желание жаловаться на вторую половинку друзьям и рассказывать о ее/его необъективных претензиях. Прежде чем воспринимать все в штыки и обижаться, подумайте, а так ли неправ любимый человек – возможно, для того, чтобы избавиться от ссор и наладить отношения, нужно будет всего лишь признать, что вы в чем-то поступаете неправильно, и пообещать исправиться.
Гороскоп любви на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в декабре могут начать роман с тем, кто будет помимо прочего вызывать в них и чувство соперничества, желание «заткнуть за пояс», в чем-то опередить. Здоровая конкуренция станет неплохой основой для интересных, долгих и весьма продуктивных в личностном плане отношений, противоборство в жизни добавит огня в сексе, а перманентное стремление в чем-то переплюнуть партнера позволит избежать рутины, сделает связь непредсказуемой, по-настоящему страстной и захватывающей.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам со второй половинкой предстоит совершить что-то поистине важное для вас обоих, сделать нечто такое, что существенно укрепит брак, добавит в него того, чего пока мало или и вовсе нет, улучшить материальное положение. Однако при всем этом не исключены моменты эмоциональной закрытости, ревности на пустом месте, странных разговоров и бурных споров по поводу чего-то такого, что связано с людьми, с которыми вы оба достаточно часто пересекаетесь.
Гороскоп любви на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Свободные Стрельцы в декабре могут встретить того, с кем в результате создадут крепкий и очень счастливый союз. Велика вероятность, что вас ждет взаимная любовь, которая достаточно быстро подтолкнет вас с этим человеком к совместному проживанию или даже к свадьбе. Правда, ради этих отношений вам, скорее всего, придется что-то резко поменять в своей жизни, отказаться от каких-то привычек, привязанностей и пристрастий, но так как эти жертвы компенсируются чем-то более для вас важным, вы о них ни разу не пожалеете. И, кстати, не исключено, что вы уже давно сами задумываетесь: а не пора ли от этого избавиться?
Если же вы уже замужем (женаты), то многое будет зависеть от того, что вы сейчас ставите во главу угла – вторую половинку или что-то другое (работу, друзей, хобби); если в приоритете отношения с ней/ним, то брак укрепится, а материальный статус семьи возрастет; ну а если ваши собственные, персональные интересы для вас важнее, то вероятны ссоры, непонимание, сцены ревности, финансовые конфликты.
Гороскоп любви на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Свободные Козероги в декабре могут начать отношения с кем-то из своих единомышленников, с тем, с кем их связывает что-то социальное, политическое или туристическое. Очевидно, сейчас тесный контакт носит чисто деловой или дружеский характер, но какое-то событие это резко изменит. Скорее всего, у вас даже не будет времени подумать, а нужно ли вам это; все закрутится с бешеной скоростью, и вы с этим человеком окажетесь парой, причем достаточно крепкой, дружной и перспективной.
Если же вы уже замужем (женаты), то целенаправленно выведете вторую половинку на следующий уровень личностного развития и даже, возможно, карьеры; немало сделаете для того, чтобы семейная жизнь стала благополучнее; инициируете нечто такое, что весьма полезно для любимого человека, да и для вас тоже. Ждут вас и какие-то торжественные мероприятия, на которых супруг/супруга покажет истинное отношение к вам, преподнесет материальный или невещественный подарок, даст важное обещание.
Гороскоп любви на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Свободные Водолеи в декабре могут закрутить роман с кем-то из друзей. Велика вероятность, что вы с этим человеком уже давно флиртуете, пикируетесь, а главное, в чем-то часто поддерживаете друг друга, и вообще – прошли долгий путь в развитии дружеских отношений и немало вместе пережили. Скорее всего, в какой-то момент у вас обоих появится ощущение, что пришла пора еще большего сближения, и вы не придумаете ничего лучше, чем перевести взаимодействие в амурно-сексуальную плоскость.
Если же вы уже замужем (женаты), то в этом месяце быт может как соединить вас со второй половинкой, упрочить отношения с ней/ним, так и стать причиной многочисленных конфликтов, особенно если вы в принципе не уделяете домашним делам должного внимания, предпочитая тратить свободное время каким-то более приятным и увлекательным образом. К тому же не исключено, что вам придется как-то доказывать ей/ему свою любовь, демонстративно чем-то жертвовать ради брака, выбирать между ней/ним и другом/подругой.
Гороскоп любви на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Свободные Рыбы в декабре могут начать бесперспективный роман. Не исключено, что вам почему-то покажется, что какой-то человек станет для вас надежным спутником жизни и более того, уже просто жаждет им стать, а на поверку окажется, что вы для него – не более чем очередное приключение, удовлетворяющее его сексуальные и какие-то другие потребности. Будьте осмотрительнее, не стройте грандиозных матримониальных планов до тех пор, пока не получите материального и вербального подтверждения серьезности его/ее намерений; это убережет от разочарования.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц обещает быть почти счастливым, вы укрепите отношения со второй половинкой и своими высказываниями ненавязчиво подтолкнете ее/его к каким-то личностным, карьерным, финансовым и/или бытовым свершениям. Правда, все это только в том случае, если вы не станете цепляться к ней/нему по мелочам, обижаться на нечуткость и невнимание и ревновать к людям, которые для нее/него имеют огромное значение.
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