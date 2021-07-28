Знаки зодиака, которые точно влюбятся в августе 2021 года

После же 21-го концепция поменяется, многие решат, что теперь за ними должны побегать, чтобы очаровать, и займут выжидательную позицию. К тому же, если в первых двух декадах социальный и финансовый статус потенциальных партнеров не будет иметь основополагающего значения, как и чрезмерная чистоплотность, то в третьей все это станет крайне важным, превратится в первоочередные факторы отбора.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 15 августа будут многого требовать от нее/него, но и отдадут тоже немало. К тому же в парах существенно возрастет значимость общей материальной базы, и в ее создание или упрочнение каждый из партнеров вложит массу собственных денежных средств и других ресурсов. Появятся и какие-то новые правила, по которым возлюбленные/супруги станут строить свои дальнейшие взаимоотношения.

После же 15-го числа многие на первое место поставят любимого человека, его интересы и желания, постараются сделать отношения красивыми, вызывающими восхищение. При этом мужчины будут требовать от своих дам экономности и благоразумия, а те в свою очередь не постесняются закатывать громкие скандалы и истерики, так сказать, из любви к драматическому искусству, ради накала страстей.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на август для Овна (21 марта – 20 апреля)