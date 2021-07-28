Знаки зодиака, которые точно влюбятся в августе 2021 года
После же 21-го концепция поменяется, многие решат, что теперь за ними должны побегать, чтобы очаровать, и займут выжидательную позицию. К тому же, если в первых двух декадах социальный и финансовый статус потенциальных партнеров не будет иметь основополагающего значения, как и чрезмерная чистоплотность, то в третьей все это станет крайне важным, превратится в первоочередные факторы отбора.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 15 августа будут многого требовать от нее/него, но и отдадут тоже немало. К тому же в парах существенно возрастет значимость общей материальной базы, и в ее создание или упрочнение каждый из партнеров вложит массу собственных денежных средств и других ресурсов. Появятся и какие-то новые правила, по которым возлюбленные/супруги станут строить свои дальнейшие взаимоотношения.
После же 15-го числа многие на первое место поставят любимого человека, его интересы и желания, постараются сделать отношения красивыми, вызывающими восхищение. При этом мужчины будут требовать от своих дам экономности и благоразумия, а те в свою очередь не постесняются закатывать громкие скандалы и истерики, так сказать, из любви к драматическому искусству, ради накала страстей.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: pexels.ru
Свободные Овны в августе могут очароваться кем-то ярким и в чем-то очень талантливым, умеющим в любом обществе оказываться в центре внимания и использовать свои природные способности для достижения материальных целей. У вас будут все шансы и на взаимность, и на красивый роман, правда, только в том случае, если вы не попытаетесь соперничать с этим человеком, не станете доказывать ему и окружающим, что в тех областях, в которых он по-настоящему хорош, вы значительно лучше.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа озадачитесь теми своими обязательствами перед второй половинкой, которые в силу занятости или каких-то других причин так до сих пор и не удосужились выполнить. После же 15-го, вероятно, возрастет ваше недовольство супругом/супругой, вы станете менее снисходительно относиться к его промахам и недостаткам, откажетесь решать какие-то его/ее проблемы, будете часто жалеть денег на его/ее прихоти; и при этом начнете острее чувствовать его/ее.
Гороскоп любви на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: pexels.ru
Свободные Тельцы в августе могут влюбиться в того, кто вообще никак не соответствует их представлению об идеальном партнере. Велика вероятность, что вы ради того, чтобы быть с этим человеком, будете готовы отдать многое из того, что у вас есть; привлекая его внимание, предложите ему какие-то материальные ресурсы; постараетесь обеспечить его чем-то таким, в чем он сейчас, по вашему мнению, нуждается. Но не факт, что такая тактика принесет желаемые плоды – если у объекта вашей страсти сложится впечатление, что вы его пытаетесь купить, он вряд ли позитивно на это среагирует, а если и примет ваши «подношения», то только для того, чтобы поживиться за ваш счет.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа в отношениях со второй половинкой все будет складываться благополучно, если, конечно, вы не попытаетесь ограничить ее/его в том, что для нее/него очень важно. После же 15-го вам, вероятно, захочется выполнить те ее/его желания, отказ в которых плохо сказывается на ее/его мировосприятии.
Гороскоп любви на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: pexels.ru
Свободные Близнецы в августе могут начать роман с тем, кто сам не умеет существовать в рутине и жизнь окружающих легко превращает в перманентный праздник. Однако не ждите безоблачных отношений – характер нового партнера вряд ли окажется простым, так что придется часто угождать, петь дифирамбы, «гладить по самолюбию» и больше слушать, чем говорить. За это вас щедро вознаградят и материально, и на духовном уровне, будут вас любить и дорожить вами, многое дадут вам в плане личностного развития.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа не исключены ссоры со второй половинкой из-за финансов, из-за ее/его к вам придирок, из-за вашего нежелания следовать каким-то только что придуманным ею/им правилам. А вот после 15-го вам удастся сделать отношения более спокойными и для вас комфортными, вы отыщете те рычаги, давление на которые позволит вам тонко и к вашей выгоде управлять супругом/супругой; правда, денежные вопросы не перестанут быть «камнем преткновения».
Гороскоп любви на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: pexels.ru
Свободным Ракам в августе может понравиться тот, кто хочет от жизни совсем не того, чего жаждут получить они сами, кто совершенно по-другому расставляет приоритеты и делает ставку на что-то такое, что они считают абсолютно непрактичным. И, как ни удивительно, этот человек вам, скорее всего, не только ответит взаимностью и вовлечет вас в отношения, но и докажет, что его предпочтения не такие уж и нерациональные, что следование им вполне может и дарить радость, и приносить выгоду.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа вы укрепите и психоэмоциональные, и материальные узы со второй половинкой, откроете в браке нечто для вас новое и очень приятное, начнете больше времени посвящать тем совместным с супругом/супругой занятиям, которые до этого считали просто блажью. После же 15-го не исключены конфликты, усилится ваша ревность из-за его/ее желания хорошо выглядеть и добиваться одобрения вашей семейной жизни от кого-то из своих или ваших родственников.
Гороскоп любви на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: pexels.ru
Свободные Львы в августе могут встретить того, с кем у них сложатся интересные, хотя и непростые отношения. Велика вероятность начала взаимной любви и бурного романа, которые окажутся долгими и принесут вам немало и духовных, и материальных благ. Но будьте готовы к оглушительным сценам ревности – как со стороны этого человека, так и к вашим собственным, к перманентным выяснениям, кто из вас круче, талантливее, привлекательнее, к необходимости давать ему то, что до этого вы привыкли только получать.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа вы будете весьма щедры со второй половинкой, но это может оказаться тонким расчетом, направленным на то, чтобы она/он не мешал(а) вам в каких-то ваших делах или удовольствиях; а еще вы многому научитесь у нее/него. После же 15-го вы дадите супругу/супруге что-то такое, что весьма благоприятно скажется на его/ее психоэмоциональном состоянии, но и сами будете жаждать повышенного внимания и подтверждения того, что ваши чувства взаимны.
Гороскоп любви на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: pexels.ru
Свободные Девы в августе могут начать отношения с кем-то щедрым, обожающим делать подарки, радовать и баловать. Велика вероятность, что сначала вы будете просто позволять себя любить и обхаживать, а потом и сами очень сильно привяжетесь к этому человеку и станете отвечать ему равнозначной щедростью – как в моральном, так и в материальном плане. Роман обещает быть долгим, плодотворным для вас обоих и перспективным – скорее всего, через некоторое время он перетечет в удачный брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа вы выведете супружеские отношения на наиболее приемлемый для вас сейчас уровень, добьетесь от второй половинки максимально устраивающего вас поведения. А вот потом сами же можете пустить плоды своих трудов под откос, если станете часто вырывать супруга/супругу из зоны комфорта, чем-то попрекать, показывать, что его/ее желания, увлечения, психологический настрой ничего для вас не значат и вообще – ерунда.
Гороскоп любви на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: pexels.ru
Свободные Весы в августе могут попытаться заполучить в партнеры того, кто хорошо выглядит, весьма обеспечен и не жалеет средств на тех, кто ему дорог. Возможно, в вашем желании начать отношения с этим человеком будет некоторая доля расчета, хотя и сексуальный интерес, скорее всего, окажется чрезвычайно интенсивным. А вот любовь как таковую он у вас пока вряд ли вызовет; более того, велика вероятность, что какие-то его качества станут сильно раздражать вас, но вы решите, что ради благ и секса можно и потерпеть.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа не раз придется идти на уступки и компромиссы, по велению второй половинки отказываться от каких-то планов, покупок, дорогостоящих желаний, но и отдача за вашу покладистость окажется весьма впечатляющей. После же 15-го именно вам предстоит двигать отношения, задавать им тон, управлять супругом/супругой и принимать важные для вас обоих решения, и это усилит его/ее уважение к вашей персоне, сделает брак и лично вас более зрелыми.
Гороскоп любви на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: pexels.ru
Свободные Скорпионы в августе могут начать бурные сексуальные отношения, полные страсти, резких ссор и пылких примирений, обоюдной ревности и перманентных претензий. И хотя этот роман вряд ли затянется, вы ни о чем не пожалеете. Однако будет у него шанс и на «долго и счастливо» – если вас с этим человеком свяжет что-то помимо секса, если найдутся общие финансовые, коммерческие или творческие дела, то интрижка запросто перерастет в прочный, выгодный и весьма удачный союз умов, сердец и кошельков.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа используете какие-то подношения, чтобы переключить внимание второй половинки с чего-то внешнего на вас и на то, что происходит и должно происходить в вашей семье. После же 15-го вы станете мягче, многие потенциальные конфликты спустите на тормоза, будете тщательно продумывать каждую свою предполагаемую реплику, любой поступок, не желая, чтобы слова и действия психологически травмировали супруга/супругу, обидели его/ее.
Гороскоп любви на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: pexels.ru
Свободные Стрельцы в августе могут влюбиться и начать отношения с кем-то по-настоящему творчески гениальным, с тем, общением с кем действительно можно гордиться. Велика вероятность, что вы вместе со сложившейся личной жизнью получите и интенсивный личностный рост, откроете в себе какие-то таланты, реализация которых принесет вам славу в определенных кругах и чувство глубокого удовлетворения. Правда, будьте готовы к странным, сюрреалистическим спорам по поводу денег.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа не исключены ссоры со второй половинкой и ее/его претензий в ваш адрес из-за чего-то материального – качества существования семейства, ваших подарков друзьям и тратам на те увлечения, которые радуют вас, но ничего не приносят ей/ему. После же 15-го у вас появится потребность нивелировать негативное влияние ваших привычек и вашего характера на ваш брак, вы многое сделаете для того, чтобы супруг/супруга стал(а) счастливее и спокойнее.
Гороскоп любви на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: pexels.ru
Свободные Козероги в августе могут очароваться тем, кто достиг тех социальных и материальных высот, которые им всегда импонировали, которые они считают важным пунктом в «резюме» потенциального партнера. Амурные отношения вполне вероятны, более того, с вами охотно поделятся и ресурсами, и влиянием, однако стоит помнить: чтобы источник так ценимого вами благосостояния не иссяк, нужно постоянно «подкармливать» самолюбие этого человека и не препятствовать его самовыражению, даже если лично вы считаете этот способ странным, нерациональным, эгоистичным.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа привлечете в семью те блага, которые, как вам кажется, ей просто необходимы, да и в отношениях со второй половинкой создадите отличный баланс духовного и материального. А вот после 15-го вы его сами можете и нарушить, поставив в приоритет что-то такое, что важно вам и не имеет никакого значения для супруга/супруги, более того, чем-то нервирует его/ее.
Гороскоп любви на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: pexels.ru
Свободные Водолеи в августе могут влюбиться и вступить на долгий путь обольщения. Велика вероятность, что вы будете несколько лет добиваться от этого человека взаимности, перепробуете массу разных подходов, станете для него другом, соратником, «свободными ушами», поклонником его творчества и/или психологической поддержкой. И только пройдя все круги общения, получите доступ и к его телу, и к его душе. Но не факт, что к этому моменту в вас останется хоть капелька любви к нему.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа вы с помощью каких-то материальных факторов попытаетесь наладить отношения со второй половинкой, избавиться от поводов для конфликтов, примириться с теми ее/его качествами, которые вас раздражают. После же 15-го появится возможность сделать взаимоотношения более партнерскими, взаимовыгодными, психологически комфортными – не упустите этот шанс, а главное, адекватно оценивайте потенциал супруга/супруги и не требуйте неосуществимого.
Гороскоп любви на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: pexels.ru
Свободные Рыбы в августе могут влюбиться в того, кого давно, но не очень хорошо знают. Не исключено, что вам так захочется отношений, что вы откликнетесь на первый же знак внимания со стороны индивида, с которым шапочно знакомы, придумаете себе love story, поверите в нее и решите, что этот человек просто создан для вас и точно питает к вам нежные чувства. Избегайте самообмана – велика вероятность, что то, что вы примете за флирт и за приглашение к амурному общению, окажется банальной учтивостью.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 15 августа стоит сосредоточиться на достоинствах второй половинки, на ее/его положительных поступках, а не на недостатках и сказанных сгоряча словах, а иначе вы погрязнете в выяснениях отношений. После же 15-го числа вы можете как гармонизировать брак, поставив во главу угла интересы супруга/супруги, так и навредить ему, если будете ждать и требовать от него/нее потакания вашим желаниям и ничего не давать взамен ни материально, ни духовно.
Фото: freepik.com, pexels.ru
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