Знаки зодиака, которые точно влюбятся в апреле 2021 года
Те, кто пока свободен, в период с 1 по 18 апреля четко определятся, чего они хотят от личной жизни вообще и от потенциальных партнеров в частности, поиск пары станет более интенсивным и целенаправленным, будет чаще проявляться инициатива, те, у кого уже имеется кто-то на примете, многократно усилят натиск, чтобы добиться взаимности и начать амурные отношения. При этом есть вероятность, что, прежде чем остановить свой выбор на ком-то конкретном, многие «протестируют» нескольких кандидатов – сходят с ними на свидание, а особо смелые и переспят.
После же 18-го числа поведение станет более осмотрительным, жажда страсти сменится стремлением к психологическому комфорту, наличие ярких и громких чувств перестанет быть обязательным для начала романа, а вот материальная база, напротив, окажется практически необходимой. К тому же многие обратят внимание на тех индивидуумов, которые по суждениям, целям, задачам, манере вести дела напомнят им их родителей или просто будут нравиться их маме/папе. Кто-то счастливо устроит личную жизнь с тем, кого сосватают родственники, а кто-то начнет отношения с коллегой, деловым партнером, поставщиком каких-то товаров или услуг.
Те же, у кого уже есть вторая половинка, с 1 по 13 апреля постараются чем-то обогатить и разнообразить отношения, в чем-то возьмут на себя дополнительную ответственность за любимого человека, а в некоторых ситуациях, наоборот, откажутся выполнять какие-то свои давние обязательства. Будет много разговоров, и тут главное – не только вещать самому, но и давать высказываться партнеру, слышать его, принимать к сведению его «программные» заявления. А еще многие пары намеренно срежиссируют возникновение обстоятельств, которые запустят совершенно иной сценарий взаимоотношений.
Ну а после 13-го возлюбленные/супруги сконцентрируются на достижении общего финансового благополучия, на создании очень комфортной для любовного общения атмосферы, на закладывании базы для всестороннего и гармоничного развития амурных отношений. Будет приобретено немало такого, чем пары смогут пользоваться сообща, и того, что перед каждым из партнеров откроет какие-то особые новые перспективы. Усилится и чувственное восприятие, а с ним – потребность в необычных, но чрезвычайно приятных тактильных ощущениях, что в свою очередь несколько изменит сексуальное взаимодействие.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: freepik.com
Свободные Овны в апреле могут встретить того, с кем будут по-настоящему счастливы. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, полностью отвечающий вашим интеллектуальным требованиям к потенциальным партнерам и удовлетворяющий ваши сексуальные запросы. И хотя не исключена борьба характеров, в целом отношения будут складываться весьма для вас приятно и благополучно, а противостояние личностей не только добавит остроты, но и подтолкнет вас к самосовершенствованию, чтобы точно одержать победу и доказать свое превосходство.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля будете еще сильнее заботиться о второй половинке, сделаете что-то безусловно хорошее для ее/его будущего (но, возможно, вам сначала выразят недовольство вмешательством и только потом скажут спасибо), привнесете что-то новое в секс. После же 13-го вам предстоит удовлетворить какие-то материальные потребности супруга/супруги и сделать его/ее существование более комфортным во всех смыслах этого слова.
Гороскоп любви на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: freepik.com
Свободные Тельцы в апреле могут остановить свой выбор на том, кто очень активен, умеет добиваться своего и имеет пробивную силу. Велика вероятность, что вы будете руководствоваться одновременно и внезапно вспыхнувшей страстью, и четким расчетом, а потому грамотно проведете атаку по всем фронтам, что даст прекрасные результаты в виде ответной заинтересованности, которая впоследствии перерастет в крепкие, долгосрочные, обоюдовыгодные амурно-деловые отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля стоит показательно блюсти интересы второй половинки, всячески помогать ей/ему, поддерживать, подпитывать морально и материально все ее/его амбиции, а не ревновать к ее/его начинаниям и не ставить палки в колеса только потому, что такая самореализация отнимает время от семьи. Если сможете сдержать внутреннего ревнивца, то после 13-го получите награду в виде полнейшего удовлетворения ваших физических, духовных и сексуальных потребностей.
Гороскоп любви на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: freepik.com
Свободные Близнецы в апреле могут побывать на нескольких свиданиях с разными людьми, получив немало удовольствия от межличностного и даже интимного общения. А вот остановитесь ли вы на ком-то, выберете ли из этих претендентов кого-то одного, будет зависеть от того, на что вы сейчас в принципе нацелены в личной жизни. Если жаждете долгосрочных и серьезных отношений, то отдадите предпочтение тому, у кого похожие планы на будущее, а если хотите просто секса, то есть вероятность, что так и продолжите параллельно встречаться с двумя-тремя любовниками, никому ничего не обещая.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля сумеете в лучшую сторону трансформировать отношения со второй половинкой, чем-то по-хорошему удивите ее/его, что-то в себе ради нее/него измените. После же 13-го не исключены споры по финансовым, бытовым и другим утилитарным вопросам, особенно если у нее/него давно есть к вам претензии практического характера; постарайтесь чаще оправдывать ожидания супруга/супруги.
Гороскоп любви на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: freepik.com
Свободные Раки в апреле могут подвергнуться активному обольщению со стороны кого-то яркого, сексуального, твердо уверенного в себе и в своей привлекательности. Возможно, подобный напор сначала напугает вас и вызовет у вас раздражение, однако велика вероятность, что очень скоро вы начнете получать от этого огромное удовольствие, а когда этот человек возьмет в свои руки те ваши проблемы, с которыми вы устали бороться в одиночку, вы и вовсе радостно капитулируете.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля важно не ставить свои ожидания и желания выше интересов второй половинки, ее/его работы, личностных потребностей; по возможности не препятствуйте ее/его самореализации в тех областях, которые для нее/него не менее значимы, чем семья и взаимоотношения с вами. И тогда после 13-го появятся новые общие цели и задачи, которые многократно укрепят брак, а их достижение и решение откроют в отношениях какие-то потрясающие глубины и интересные грани.
Гороскоп любви на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: freepik.com
Свободные Львы в апреле могут начать отношения с тем, кто с удовольствием поддержит их творческие или профессиональные начинания, станет по-настоящему ими восхищаться, натолкнет какими-то своими высказываниями на интересные или даже по-настоящему гениальные мысли. Велика вероятность, что вас ждет не только амурный союз, но и своего рода соавторство, в котором вы будете творить, а возлюбленный/возлюбленная возьмет на себя административную сторону происходящего.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля в отношениях со второй половинкой произойдет много новых и приятных для вас событий, а лично вы покажете свою эмоциональную зрелость, взяв на себя что-то такое, с чем она/он не очень-то справляется. А вот потом вы можете стать прижимистее, вас начнут раздражать какие-то ее/его траты или, наоборот, ваша непонятная ей/ему щедрость приведет сначала к бурным спорам, а потом и к ссорам; учитывайте отношение супруга/супруги к деньгам и другим ресурсам.
Гороскоп любви на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в апреле могут принять чьи-то давние ухаживания. Если кто-то уже много месяцев/лет вас добивается, то не исключено, что вы наконец-то решите, что этот человек вас достоин, и подпустите его поближе, согласитесь на отношения. Если же ваш личный горизонт пока совсем чист, то есть вероятность встречи с тем, кто обладает качествами, которые вас восхищают, ресурсами, которые вам бы хотелось иметь в своем распоряжении, планами, присоединившись к реализации которых можно получить не только амурного партнера, но и какие-то вполне впечатляющие материальные блага.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля вам предстоит осуществить какое-то давно данное второй половинке обещание, показать ей/ему, что вы неплохо ее/его изучили, и помочь ей/ему в чем-то таком, что предполагает дипломатический подход и ведение переговоров. После же 13-го вы, возможно, каким-то образом увеличите благосостояние семьи, а также физический и психологический комфорт супруга/супруги.
Гороскоп любви на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: freepik.com
У свободных Весов в апреле намечается два пути. Первый: в период с 1-го по 18-е вы можете влюбиться – отчаянно, но неудачно; этого лучше постараться не допустить, чтобы потом не страдать несколько лет вхолостую и не упустить свою судьбу. И второй: велика вероятность, что после 18-го рядом с вами появится тот, для кого вы будете воплощением красоты и лучших моральных качеств, кто захочет быть с вами на любых условиях и даст вам все, что сможет. Вот с этим человеком вас ждет счастье, даже если и обойдется без оглушительной любви с обеих сторон – восхищения и обоюдного удовлетворения окажется вполне достаточно для благополучного и долгого союза.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля важно избегать малейших конфликтов, даже если очень захочется продемонстрировать свое недовольство – любая ссора легко приведет к кризису брака. После же 13-го что-то, связанное с финансами, может как соединить со второй половинкой, так и развести по разные стороны баррикад.
Гороскоп любви на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в апреле могут наконец-то добиться взаимности от того, кого уже достаточно давно страстно желают. Не исключено, что вы найдете правильный подход к объекту своего вожделения, и он/она упадет в ваши объятия. Если же вы пока вообще никому не симпатизируете, то есть вероятность встречи с тем, кто окажется воплощением вашего представления о смелости, сексуальности, личностной самостоятельности; быстро сложившийся союз принесет вам счастье и немало занимательных сюрпризов, которые не дадут вам заскучать в обществе этого человека.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля возрастет потребность в каких-то совсем не нежных сексуальных играх, вы сможете внести очень заметные коррективы в межличностные и бытовые отношения со второй половинкой, произойдет несколько событий, важных для вашего с ней/ним совместного будущего. А вот потом вероятны конфликты из-за финансов, ваших честолюбивых намерений и даже из-за интимных вопросов.
Гороскоп любви на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: freepik.com
Свободные Стрельцы в апреле могут начать добиваться того, кто ярок, весьма самостоятелен и отличается неординарным подходом ко всему подряд. Однако не факт, что отношения сложатся. Велика вероятность, что вы окажетесь не единственным претендентом на внимание этого человека, и вас демонстративно поставят в один ряд с остальными, чтобы всех сравнить и сделать наилучший выбор. И хотя шанс на секс с этим индивидом у вас, скорее всего, будет, и неоднократно, вы им вряд ли воспользуетесь – сработает гордость и нежелание быть одним из многих, да и симпатия, возможно, быстро сменится брезгливостью.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля отношения обещают быть бурными – с многочисленными спорами и битьем посуды, с жаркими примирениями, со сценами ревности. После же 13-го вы, возможно, вдруг решите привязать к себе вторую половинку чем-то материальным, а также сумеете избавить ее/его от того, что является для нее/него причиной сильнейшего психологического или даже физического дискомфорта.
Гороскоп любви на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: freepik.com
Свободные Козероги в апреле могут заинтересоваться тем, кто привносит что-то конструктивное в важную для них сферу и при этом активно отстаивает собственные позиции. Не исключено, что сначала ваш интерес будет носить чисто профессиональный характер, и только потом приобретет более личный оттенок. Роман вполне вероятен, однако не ждите легкой победы – придется задействовать какие-то особые ресурсы, чтобы ваша симпатия превратилась в обоюдную, а какие-то цели и задачи «внезапно» совпали.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля крайне важно не пытаться сделать из второй половинки того, кем она/он по сути не является, не требовать покорности, не отказывать в сексе – все это чревато даже не ссорами, а крупномасштабными скандалами. После же 13-го что-то или кто-то поспособствует улучшению отношений с супругом/супругой, а многие из тех качеств, которые вы хотели бы в нем/ней видеть, начнут проклевываться и весьма интенсивно развиваться.
Гороскоп любви на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в апреле могут начать отношения с тем, кто, как и они, весьма изобретателен, не боится крутых перемен и неординарных проектов. Велика вероятность, что у вас с каким-то человеком сложится не только амурный, но и созидательный альянс, вы с ним вместе откроете немало неизвестных пока вам обоим территорий – личностных, фактических, профессиональных, сумеете решить те вопросы, в которых каждый из вас по-отдельности потерпел сокрушительное фиаско. Но при этом сохраните свою сущность.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля усовершенствуете что-то в интимных и межличностных отношениях со второй половинкой, укрепите союз, но добьетесь большей самостоятельности, через семью реализуете свои амбиции – связанные с работой или какие-то другие. А вот потом не исключены разногласия и даже бурные ссоры из-за денег, домашних обязанностей, вмешательства родни, да и секс может временно стать пунктом в вашей системе поощрений-наказаний.
Гороскоп любви на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: freepik.com
Свободные Рыбы в апреле могут ответить на ухаживания кого-то громкого, активного, обожающего совать нос в чужие дела и наводить там порядок. Велика вероятность, что чья-то бьющая через край энергия окажется именно тем, чего вам давно не хватало, чтобы «проснуться» и начать действовать, что-то менять и решать в своей жизни. Скорее всего, этот человек своими чувствами к вам трансформирует ваше мировосприятие, а поступками подаст вам позитивный пример, подтолкнет ко многим свершениям. Роман обещает быть беспокойным, но весьма счастливым.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 13 апреля вторая половинка не раз позовет вас на подвиги – личностные, амурные, даже профессиональные; возрастет частота интимных контактов; вы станете менее восприимчивы к проявлениям каких-то ее/его характерных особенностей. После же 13-го вы с супругом/супругой, вероятно, начнете подготовку к каким-то важным бытовым переменам, а на межличностном уровне ожидается рост вашего влияния.
Фото: freepik.com
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