Знаки зодиака, которые точно влюбятся в апреле 2021 года

Те, кто пока свободен, в период с 1 по 18 апреля четко определятся, чего они хотят от личной жизни вообще и от потенциальных партнеров в частности, поиск пары станет более интенсивным и целенаправленным, будет чаще проявляться инициатива, те, у кого уже имеется кто-то на примете, многократно усилят натиск, чтобы добиться взаимности и начать амурные отношения. При этом есть вероятность, что, прежде чем остановить свой выбор на ком-то конкретном, многие «протестируют» нескольких кандидатов – сходят с ними на свидание, а особо смелые и переспят.

После же 18-го числа поведение станет более осмотрительным, жажда страсти сменится стремлением к психологическому комфорту, наличие ярких и громких чувств перестанет быть обязательным для начала романа, а вот материальная база, напротив, окажется практически необходимой. К тому же многие обратят внимание на тех индивидуумов, которые по суждениям, целям, задачам, манере вести дела напомнят им их родителей или просто будут нравиться их маме/папе. Кто-то счастливо устроит личную жизнь с тем, кого сосватают родственники, а кто-то начнет отношения с коллегой, деловым партнером, поставщиком каких-то товаров или услуг.

Те же, у кого уже есть вторая половинка, с 1 по 13 апреля постараются чем-то обогатить и разнообразить отношения, в чем-то возьмут на себя дополнительную ответственность за любимого человека, а в некоторых ситуациях, наоборот, откажутся выполнять какие-то свои давние обязательства. Будет много разговоров, и тут главное – не только вещать самому, но и давать высказываться партнеру, слышать его, принимать к сведению его «программные» заявления. А еще многие пары намеренно срежиссируют возникновение обстоятельств, которые запустят совершенно иной сценарий взаимоотношений.

Ну а после 13-го возлюбленные/супруги сконцентрируются на достижении общего финансового благополучия, на создании очень комфортной для любовного общения атмосферы, на закладывании базы для всестороннего и гармоничного развития амурных отношений. Будет приобретено немало такого, чем пары смогут пользоваться сообща, и того, что перед каждым из партнеров откроет какие-то особые новые перспективы. Усилится и чувственное восприятие, а с ним – потребность в необычных, но чрезвычайно приятных тактильных ощущениях, что в свою очередь несколько изменит сексуальное взаимодействие.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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