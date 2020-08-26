Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на сентябрь 2020 года

Многие романтические отношения в данный период завяжутся на работе, так как именно там проще всего присмотреться к потенциальному партнеру, протестировать его в самых разных, в том числе и форс-мажорных рабочих, и в межличностно-этических ситуациях. А кто-то эгоистично возобновит когда-то по его воле закончившийся роман, снова приблизит к себе того, кого до этого отверг, решив переждать одиночество в паре с уже проверенным, пусть и не идеальным человеком.

После же 21-го числа подход к представителям противоположного пола резко изменится. Недостатки вообще перестанут иметь значение, многие потянутся к тем, кто давно оказывает им знаки внимания, даже если и не будут испытывать сильных ответных чувств. К тому же дамы начнут намеренно демонстрировать свою слабость и беспомощность, чтобы мужчины почувствовали себя сильнее, значимее и состоятельнее, захотели взять «нежное создание» под свою опеку. Однако не всем таким барышням повезет – некоторые из них умудрятся вызвать диаметрально противоположную реакцию.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 5 сентября будут активно контролировать и «строить» друг друга, но при этом попробуют в интимной сфере нечто о-о-очень пикантное, что-то такое, что обычно отнюдь не все практикуют. После же 5-го в парах возрастет любовь, появятся новые точки соприкосновения, которые помогут партнерам перейти на следующий личностный, творческий, даже профессиональный уровень; усилится обоюдная поддержка, и хотя не обойдется без темпераментных ссор, обид и странных претензий, в основном отношения будут весьма гармоничными.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)