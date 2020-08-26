Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на сентябрь 2020 года
Многие романтические отношения в данный период завяжутся на работе, так как именно там проще всего присмотреться к потенциальному партнеру, протестировать его в самых разных, в том числе и форс-мажорных рабочих, и в межличностно-этических ситуациях. А кто-то эгоистично возобновит когда-то по его воле закончившийся роман, снова приблизит к себе того, кого до этого отверг, решив переждать одиночество в паре с уже проверенным, пусть и не идеальным человеком.
После же 21-го числа подход к представителям противоположного пола резко изменится. Недостатки вообще перестанут иметь значение, многие потянутся к тем, кто давно оказывает им знаки внимания, даже если и не будут испытывать сильных ответных чувств. К тому же дамы начнут намеренно демонстрировать свою слабость и беспомощность, чтобы мужчины почувствовали себя сильнее, значимее и состоятельнее, захотели взять «нежное создание» под свою опеку. Однако не всем таким барышням повезет – некоторые из них умудрятся вызвать диаметрально противоположную реакцию.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 5 сентября будут активно контролировать и «строить» друг друга, но при этом попробуют в интимной сфере нечто о-о-очень пикантное, что-то такое, что обычно отнюдь не все практикуют. После же 5-го в парах возрастет любовь, появятся новые точки соприкосновения, которые помогут партнерам перейти на следующий личностный, творческий, даже профессиональный уровень; усилится обоюдная поддержка, и хотя не обойдется без темпераментных ссор, обид и странных претензий, в основном отношения будут весьма гармоничными.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в сентябре могут начать служебный роман. Велика вероятность, что вы инициируете отношения с человеком, который давно привлекает вас какими-то своими деловыми качествами, с которым вы составляете неплохой тандем в выполнении каких-то рабочих заданий или который является для вас своего рода «справочником», находит ответы на многие ваши вопросы. Правда, будьте готовы к тому, что в третьей декаде месяца сомнения этого индивида относительно перспективности связи с вами не только потреплют вам нервы, но и выставят вас в негативном свете перед коллегами.
Если же вы уже замужем (женаты), то ссоры, вероятные с 1-го по 5-е, после 5-го числа перерастут в конструктивный диалог, что в свою очередь даст возможность решить спорные вопросы и избавиться от поводов для конфликта. К тому же усилится ваше сексуальное влечение к супругу (супруге), вы станете как-то по-новому любить его (ее), вам захочется в чем-то вывести его (ее) на совершенно другой уровень.
Гороскоп любви на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в сентябре могут встретить того, с кем можно построить не только любовные, но и деловые отношения. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который поддержит вас в каких-то ваших коммерческих начинаниях, поможет вам избежать ошибок или исправить уже совершенные, принесет успех в делах и что-то вполне материальное, долгосрочное, очень вам выгодное. Правда, не исключено, что на него будет претендовать еще кто-то, а потому вам придется доказывать свое превосходство, демонстрировать свои преимущества и вообще бороться за свое счастье.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 5 сентября примете несколько крайне важных для семейного будущего решений, заложите базу под поступенчатое построение чего-то основательного, того, что можно передать потомкам. После же 5-го будет много нелогичных выводов, ревности, странных реакций на высказывания второй половинки, что в свою очередь выбьет вас из колеи и серьезно усложнит супружеские отношения.
Гороскоп любви на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в сентябре могут заинтересоваться тем, кто, как им покажется, вполне в состоянии чем-то их обеспечить, сделать их существование более комфортным в материальном плане. Велика вероятность, что вы начнете активно очаровывать этого перспективного человека, на полную мощность включите свое фирменное обаяние. Вот только не факт, что у вас сразу все получится. Скорее всего, в ответ на ваши действия он включит логику и анализ, начнет рассматривать вас буквально под микроскопом и подпустит вас к себе только в том случает, если ему понравятся сделанные им же выводы. А на весь этот процесс может уйти немало времени.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 5-е будет много бытовых споров, в которых вам, скорее всего, придется уступить. А вот потом вас ждут какие-то яркие события, которые весьма благоприятно повлияют на ваши взаимоотношения с супругом (супругой), добавят страсти и огня в интимное взаимодействие, поставят перед вами обоими новые цели; к тому же супружество что-то даст вам двоим в плане профессиональной деятельности.
Гороскоп любви на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в сентябре могут встретить того, с кем создадут гармоничный союз, основанный на общих интересах, целях, видении будущего. Правда, не стоит рассчитывать на всепоглощающую любовь – она вряд ли случится, по крайней мере, в первые годы взаимоотношений с этим человеком; потом, когда привыкнете и привяжетесь, вполне вероятно и возникновение этого чувства, причем обоюдного. А в самом начале вам обоим будет достаточно комфортного общения, неплохой совместимости в сексе, быстрого за счет общих усилий решения важных для каждого задач.
Если же вы уже замужем (женаты), месяц принесет вам массу всего позитивного: вы увеличите комфорт совместного проживания и обзаведетесь новыми благами, благодаря второй половинке чему-то научитесь, станете более открыто выражать свои чувства и острее ощущать любовь к супругу (супруге). Однако при этом придется привыкнуть не реагировать на его (ее) обидные высказывания – вы поймете, что они не со зла, а из-за темперамента.
Гороскоп любви на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободные Львы в сентябре могут позволить себя любить. Не исключено, что рядом с вами появится тот, кто будет готов на многое, лишь бы считаться вашим партнером, и вы решите воспользоваться им, подпустить его к себе, чтобы вас баловали, заботились о вас, постоянно вами восхищались. Если через пару месяцев не устанете от всепоглощающего обожания и не сбежите от тотальной любви, в вас, вероятно, зародятся ответные чувства, вы станете по-настоящему ценить этого человека, начнете отдавать что-то взамен; и тогда возможны: брак, дети, совместный бизнес или что-то другое, приносящее доход.
Если же вы уже замужем (женаты), то этот месяц благодаря браку очень многое даст вам как в материальном, так и в духовном, и в творческом плане. Вторая половинка подвигнет вас на какие-то важные бытовые изменения, вдохновит на что-то креативное, подтолкнет к следующему витку личностного развития. Вы и в сексе с ней (с ним) выйдете на другой уровень, и обоюдная любовь станет гораздо сильнее.
Гороскоп любви на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в сентябре могут встретить того, кто станет им прекрасной парой, удовлетворит многие их материальные потребности, подарит несколько новых амбициозных целей. Велика вероятность полезного и приятного для вас союза, благодаря которому вы сможете осуществить массу своих задумок и планов, воплотить в реальность то, о чем мечтали еще в самой ранней юности. Звезды сулят вам отношения, которые вы через некоторое время с полным на то основанием сможете назвать идеальными.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 5-е подобьете вторую половинку на что-то такое, что должно благостно повлиять на общий быт и на финансовое положение семьи, и научите ее (его) какому-то важному социальному ритуалу. А вот потом придет время вам учиться у супруга (супруги) – скорее всего, вам преподадут несколько уроков, связанных со способностью любить, с сексуальными взаимоотношениями, с творческим подходом к межличностному общению и к оформлению домашнего пространства.
Гороскоп любви на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в сентябре могут «взять в оборот» кого-то из коллег. Велика вероятность, что вы начнете демонстрировать повышенную заботу и преувеличенный интерес, выказывать дружелюбие и становиться на сторону этого человека в любых рабочих ситуациях и конфликтах. Шанс на взаимность у вас будет, правда, только в том случае, если вы не станете диктовать своему избраннику (избраннице), как поступать, и воздержитесь от преждевременного объявления его (ее) своей территорией.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 5-е будьте готовы к бытовым спорам и конфликтам из-за денег. Зато потом по отношению к вам проявят душевную и материальную щедрость, будет много выражений любви, участятся физические контакты, причем даже простых обнимашек станет на порядок больше. Что-то в лучшую сторону изменится и в совместном досуге, хотя не исключена и ваша ревность супруга (супруги) к друзьям, а какие-то ваши капризы вызовут у него (у нее) странную реакцию.
Гороскоп любви на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в сентябре могут инициировать создание выгодного для них союза. Велика вероятность, что ваше внимание привлечет какой-то очень перспективный в интересующей вас области человек, и вы решите «прибрать его к рукам». Скорее всего, вы сначала тщательно изучите все тонкости его натуры, понаблюдаете за ним в самых разных ситуациях, и только потом, сделав соответствующие выводы, начнете грамотно выстроенное и распланированное на несколько этапов соблазнение. В общем, шансов избежать романа у вашей «жертвы» просто не будет.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 5-е чем-то еще больше привяжете к себе свою вторую половинку; возможно и зачатие. После же 5-го числа будет много темпераментных скандалов, жарких примирений с помощью секса, какого-то совместного досугового и достаточно агрессивного времяпрепровождения; кроме того, вы можете очень сильно удивить ее (его) резкой сменой имиджа или своей роли в вашем с ней (с ним) интимном общении.
Гороскоп любви на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в сентябре могут ошибиться с выбором. Не исключено, что вам почему-то покажется, что какой-то человек очень схож с вами по целям и задачам, по мировоззрению и мироощущению, что вы с ним буквально созданы друг для друга. Вероятно, вы почти сразу начнете делать активные попытки сближения, радостно упирая на идентичность, и вдруг выяснится, что вы, в общем-то правильно выявив качества, пришли к совсем неверным выводам, что нужно было не идеализировать этого индивида, а учесть его запредельный прагматизм и личные интересы, которые он всегда ставит на первое место. В общем, вряд ли у вас с ним что-то получится, а вот разочарование будет мощным.
Если же вы уже замужем (женаты), то какая-то бытовая жертва, принесенная вами в период с 1-го по 5-е, чуть позже очень хорошо скажется на супружеских отношениях – вы реабилитируетесь за какую-то ошибку, любовь к вам со стороны второй половинки усилится, вам позволят то, что до этого долго находилось под строгим запретом и было поводом для ссор.
Гороскоп любви на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в сентябре могут заключить любовно-деловое соглашение. Не исключено, что вы с каким-то человеком выясните, что не только можете быть очень полезны друг другу в каких-то делах, но и вполне совместимы в амурном смысле; это в свою очередь приведет к всестороннему обдумыванию союза, обговариванию каких-то условий и началу перспективного романа. И хотя в отношениях прагматизма будет чуть больше, чем любви, а совместные хлопоты всегда станут превалировать над интимным взаимодействием, счастье они вам все-таки принесут, да и брак весьма вероятен.
Если же вы уже замужем (женаты), с 1-го по 5-е крайне важно удержаться от ссор и ни в чем не обвинять вторую половинку, и тогда после 5-го числа вы получите и усиление любви, и какие-то подарки, и решение проблемы, которая давно и остро стоит в супружеских отношениях. Если же в начале месяца будет много конфликтов, то после 5-го супруг (супруга) поставит во главу угла исключительно свои собственные интересы.
Гороскоп любви на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в сентябре могут вернуться к тому, с кем некоторое время назад расстались. Не исключено, что вам вдруг покажется, что вы именно с этим человеком сможете быть если и не головокружительно и беспрецедентно счастливы, то, по крайней мере, благополучны, спокойны и удовлетворены личной жизнью. Ваш план, скорее всего, практически полностью удастся, правда, только в том случае, если вы из первой попытки отношений сделаете правильные выводы и будете давать этому индивидууму то, чего ему в общении с вами когда-то явно не хватало.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 5-е благодаря тонким психологическим приемам решите какие-то бытовые вопросы и чем-то обяжете вторую половинку. А вот потом все будет зависеть от того, насколько сильно вы ее (его) любите, готовы ли мириться с какими-то ее (его) недостатками, пристрастиями, планами, не касающимися лично вас и семьи в целом. Вероятно как развитие брака, так и ухудшение взаимоотношений.
Гороскоп любви на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в сентябре могут крайне неудачно влюбиться. Не исключено, что вы очаруетесь человеком, который покажется вам умным, тонко чувствующим, дипломатичным, на деле же окажется, что все это всего лишь социальная маска, а истинные качества категорически с вами несовместимы. И даже если случится роман, счастья он вам не принесет, потому что там будет совсем отсутствовать взаимопонимание, да и то, что изначально вас восхитит, быстро потеряет свой романтический флер и превратится в то, что всегда, неизменно доставляет вам массу неприятностей и огорчения. Будьте осмотрительнее.
Если же вы уже замужем (женаты), в течение месяца важно не критиковать вторую половинку и не выискивать в ней (в нем) недостатки, не злиться и не обижаться демонстративно по пустякам. И тогда события сентября помогут обновить чувства, супруг (супруга) без просьб и напоминаний сделает для вас что-то хорошее, а любовь как таковая выведет вас на следующий личностный уровень, да и в каком-то созидании сыграет важную роль.
Фото: depositphotos.com
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