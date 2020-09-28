Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на октябрь 2020 года

А еще первые две декады окажутся наполненными противоречиями: с одной стороны, в это время огромное значение будет иметь отношение к потенциальному партнеру родни и друзей, общества вообще, но с другой – ради собственного счастья некоторые пойдут против всех, кого знают, разорвут связь с близкими, поставив во главу угла любовь и наличие пары. Ну а кто-то благодаря своему новому возлюбленному/возлюбленной, напротив, наладит контакт с родными, решит спорные вопросы, разглядит неожиданные преимущества в добром общении с родственниками.

После же 22 октября все станет в некотором роде честнее – начавшиеся отношения будут основаны если и не на безумной, романтической, всепоглощающей любви, то точно на страсти, на физическом влечении, а не на каком-либо расчете и на желании создать союз даже если сам к визави ничего не чувствуешь. Многие пары сойдутся на почве противостояний, соперничества, попыток доказать друг другу свою безбашенность. Важное значение будет иметь склонность потенциального партнера к риску и его умение пикироваться, вести острую словесную дуэль.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут выстраивать отношения таким образом, чтобы все было правильно с точки зрения общества и своей собственной; в ход пойдет специфическая, специализированная литература, партнеры станут часто использовать какие-то психологические приемы и тонкую манипуляцию, проворачивать целые многоходовые комбинации, чтобы достичь своих целей и сделать брак/связь идеальнее.

Кроме того, немаловажную роль в построении дальнейших отношений сыграют материальные факторы: пары обзаведутся совместной собственностью, наметят общие грандиозные финансовые цели, а кто-то, напротив, решит разделить имущество, счета, что-то такое, чем раньше пользовались сообща; и это не всегда будет плохо и конфликтно – некоторые просто поставят на первое место удобство каждого из партнеров и, например, к одной уже имеющейся на двоих машине прикупят вторую. Но при всем вышесказанном не обойдется и без острых споров, сильной ревности, придирок и попыток «подмять» вторую половинку под себя.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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