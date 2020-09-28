Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на октябрь 2020 года
А еще первые две декады окажутся наполненными противоречиями: с одной стороны, в это время огромное значение будет иметь отношение к потенциальному партнеру родни и друзей, общества вообще, но с другой – ради собственного счастья некоторые пойдут против всех, кого знают, разорвут связь с близкими, поставив во главу угла любовь и наличие пары. Ну а кто-то благодаря своему новому возлюбленному/возлюбленной, напротив, наладит контакт с родными, решит спорные вопросы, разглядит неожиданные преимущества в добром общении с родственниками.
После же 22 октября все станет в некотором роде честнее – начавшиеся отношения будут основаны если и не на безумной, романтической, всепоглощающей любви, то точно на страсти, на физическом влечении, а не на каком-либо расчете и на желании создать союз даже если сам к визави ничего не чувствуешь. Многие пары сойдутся на почве противостояний, соперничества, попыток доказать друг другу свою безбашенность. Важное значение будет иметь склонность потенциального партнера к риску и его умение пикироваться, вести острую словесную дуэль.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут выстраивать отношения таким образом, чтобы все было правильно с точки зрения общества и своей собственной; в ход пойдет специфическая, специализированная литература, партнеры станут часто использовать какие-то психологические приемы и тонкую манипуляцию, проворачивать целые многоходовые комбинации, чтобы достичь своих целей и сделать брак/связь идеальнее.
Кроме того, немаловажную роль в построении дальнейших отношений сыграют материальные факторы: пары обзаведутся совместной собственностью, наметят общие грандиозные финансовые цели, а кто-то, напротив, решит разделить имущество, счета, что-то такое, чем раньше пользовались сообща; и это не всегда будет плохо и конфликтно – некоторые просто поставят на первое место удобство каждого из партнеров и, например, к одной уже имеющейся на двоих машине прикупят вторую. Но при всем вышесказанном не обойдется и без острых споров, сильной ревности, придирок и попыток «подмять» вторую половинку под себя.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в октябре могут безответно влюбиться, воспылать очень сильной страстью к тому, кто слишком бережет свой покой и не жаждет бурных амурных встрясок. Не исключено, что вы сразу пойдете в атаку, напугав тем самым объект своего интереса, и он предпочтет держаться от вас подальше, так как решит, что ваша любовь угрожает его репутации, его спокойствию и/или отношениям с близкими ему людьми. Помните, что если вам кто-то приглянется, его лучше приручать тонко и постепенно, а не с наскоку.
Если же вы уже замужем (женаты), то в отношениях с супругом (супругой) вероятны конфликты из-за высказываний родственников и из-за каких-то обстоятельств, на которые у вас со второй половинкой будут диаметрально противоположные взгляды. И при этом вы, скорее всего, сумеете сделать для брака много хорошего, причем даже в том случае, если изначально станете преследовать какие-то свои и весьма эгоистичные цели, стремиться к своему собственному благополучию, действовать в своих интересах.
Гороскоп любви на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в октябре могут принять чьи-то давние ухаживания и милостиво согласиться на роман. Велика вероятность, что кто-то наконец-то выберет нужную, правильную тактику в общении с вами, а потому амурные отношения с этим человеком перестанут казаться вам чем-то нереальным и неподобающим. Если же старых поклонников у вас нет, то не исключено возникновение симпатии к тому, кто похож на индивидуума, которым вы когда-то эстетически восхищались, причем тогда это мог быть даже книжный или киношный персонаж, а не только кто-то из реальных ваших знакомых.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит стать гибче в отношениях, с помощью подсказок умных книг или мудрых людей нащупать верную стратегию в общении со второй половинкой, озадачиться ее (его) материальным и физическим благополучием и дать ей (ему) то, чего ей (ему) вполне очевидно не хватает. Правда, ожидается и усиление ревности, причем ревновать супруга (супругу) вы будете ко всем подряд.
Гороскоп любви на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в октябре могут начать легкие, беспроблемные и практически бесконфликтные отношения, посредством которых обретут новые жизненные цели и душевную гармонию. Скорее всего, в этом романе все будет прекрасно – и интересные всеобъемлющие разговоры, и бурный секс, и какая-то социальная «нагрузка» (совместные действия на благо другим), благодаря чему вы с вашим новым возлюбленным (возлюбленной) еще лучше узнаете друг друга и еще больше друг в друга погрузитесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться чрезвычайно конфликтным из-за попыток второй половинки сделать из вас идеального супруга (супругу), превратить вас в кого-то другого, кем вы по сути не являетесь и вряд ли когда-либо станете. Вероятна по ее (его) инициативе и смена домашнего уклада, что вам тоже, очевидно, не понравится, так как она (он) захочет ввести какие-то ограничения – в трате денег, в пищевом рационе, в общении с интересными вам людьми.
Гороскоп любви на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в октябре могут впечатлиться тем, кто умеет находить гармонию в обыденных вещах и спокойствие посреди чего-то бушующего. Велика вероятность, что кто-то сначала вызовет ваше уважение своими душевными качествами и практиками, направленными на растворение во Вселенной, на общение с ней, и только потом вы осознаете, что испытываете к этому человеку и интенсивный амурный интерес. Роман вполне возможен, но не сейчас, а в отдаленном будущем и после того, как вы перейдете на следующую ступень сознания.
Если же вы уже замужем (женаты), то где-то хитростью, где-то мудростью и вовремя сказанными словами, где-то благодаря прочитанным книгам и опыту своих родителей выведете брак на новый уровень и добьетесь от второй половинки многих действий, которые, как вам кажется, сейчас просто необходимы для укрепления супружеских отношений и для увеличения благосостояния семьи. Правда, не исключено перманентное сопротивление супруга (супруги).
Гороскоп любви на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободные Львы в октябре могут влюбиться в того, кто напомнит им какого-то их кумира. Не исключено, что кто-то, вам на удивление, сможет сравниться с человеком, которым вы очень восхищаетесь, и вы решите, что это сокровище должно принадлежать только вам. Роман вполне вероятен, хотя или вам, или этому индивидууму, а может, и вам обоим придется пойти против мнения своих родственников и выдержать шквал насмешек знакомых; впрочем, вы скорее разорвете отношения с родней и друзьями, чем откажетесь от счастья в личной жизни.
Если же вы замужем (женаты), то «двигателем прогресса» в отношениях со второй половинкой может стать ваша ревность. Возможно, вы узнаете о чьем-то интересе к ее (его) персоне и решите доказать, что вы лучше, что только вы в состоянии сделать ее (его) счастливее. Так что вам предстоит что-то усовершенствовать в межличностном общении и в бытовом плане, ну и дать супруге (супругу) то, на что он (она) уже достаточно давно вам намекает или даже о чем весьма настоятельно и часто просит.
Гороскоп любви на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в октябре могут завязать отношения с тем, кто уже достаточно давно намекает на сближение. Скорее всего, вы часто общаетесь с этим человеком в одной из тематических групп социума – на работе, в компании по интересам, в сообществе, занимающемся волонтерством или благотворительностью. Вероятно, какое-то событие высветит его лучшие стороны, и мысль об интимном взаимодействии с ним перестанет вызывать у вас скептическую улыбку. Любви к нему, правда, вряд ли стоит ожидать, по крайней мере, в ближайшее время, но вам для счастья хватит его чувств и вашей легкой привязанности.
Если же вы замужем (женаты), то вам предстоит что-то радикально изменить в супружеских отношениях, и при этом вы внедрите перемены настолько деликатно или хитро, что вторая половинка отнюдь не сразу поймет, что что-то происходит, а когда это осознает, уже привыкнет и не захочет отыгрывать все назад. К тому же вы поставите перед собой и перед ней (ним) новые амбициозные материальные цели.
Гороскоп любви на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в октябре могут весьма удачно влюбиться. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который будет подозрительно похож на мужчину/женщину вашей мечты, и вы не устоите. Ваши обаяние и дружелюбие, скорее всего, покорят сердце этого человека, и достаточно быстро начнется прекрасный роман, у которого будут все шансы перетечь в крепкий, счастливый и долгосрочный брак. Правда, не факт, что он окажется беспроблемным в финансовом плане.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены конфликты из-за денег и других материальных ресурсов, из-за персональных амбиций вашей второй половинки, из-за мнения людей, которые попытаются сунуть свой нос в ваши отношения с супругом (супругой). Вам придется учиться вовремя молчать и чем-то жертвовать, возможно, вы откажетесь ради семьи от той статьи расходов, которая связана чисто с вами, с вашими удовольствиями или с вашим нежеланием самостоятельно заниматься какими-то бытовыми делами.
Гороскоп любви на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в октябре могут целенаправленно выбрать себе пару и умело обольстить этого человека. Вероятно, вы нацелитесь на того, кто на первый взгляд слабее вас по характеру и, соответственно, как вам подумается, гарантированно будет психологически зависеть от вас, плясать под вашу дудку и терпеть ваши выверты, не захочет и не сможет вам противоречить. Соблазнение окажется стремительным и для вас легким. А вот потом начнутся сюрпризы – как бы вам ни поменяться с этим индивидуумом ролями, не оказаться на том месте, которое вы предназначали ему.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в этом месяце предстоит много думать, искать какие-то новые ходы в общении со второй половинкой, что-то менять во взаимоотношениях с учетом прожитых вместе лет. Модернизируете вы и бытовую составляющую, не исключено появление каких-то глобальных планов, связанных с вашим жилищем, причем вы тут же начнете воплощать свои замыслы в реальность и мужа (жену) к этому привлечете.
Гороскоп любви на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в октябре, возможно, будут жаждать необременительных, легких отношений, а потому обратят внимание на тех, кто спокоен, неконфликтен, податлив. Велика вероятность романа с человеком, который с удовольствием отдаст вам роль первой скрипки и будет во всем с вами соглашаться, но при этом окажется очень интересным собеседником, надежным партнером и даже не раз чему-то вас научит, поделится с вами какой-то своей особой мудростью и своим оригинальным взглядом на жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам стоит набраться терпения и не кидаться спорить со второй половинкой из-за каждой ее (его) инициативы, ну и не реагировать на придирки и нотации, на попытки «попилить» вас и поучить жизни. А еще вам рекомендуется очень аккуратно внедрять в супружеский секс какие-либо новшества, особенно если супруг (супруга) отличается консервативностью, излишней и ничем не мотивированной брезгливостью или повышенной тонкостью душевной организации.
Гороскоп любви на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в октябре могут получить благосклонный отклик от того, кто им давно нравится и кого они безуспешно до этого обхаживали. Не исключено, что вы в какой-то ситуации продемонстрируете те свои качества, которые раньше скрывали, и именно они окажутся тем ключиком, который подойдет к сердцу дорогого вам человека. Если же у вас пока никого на примете нет, то в этом месяце возможна неудачная влюбленность в кого-то мнительного, нерешительного и очень зависимого от общественного мнения.
Если же вы уже замужем (женаты), то решите немало психологических и материальных вопросов, связанных со второй половинкой, договоритесь с ней (с ним) о чем-то очень важном, провернете какую-то комбинацию с имуществом. Что же касается амурно-эмоционального плана, то могут появиться некие несвойственные вам порывы, вы станете чаще через секс и какие-то другие невербальные вещи выражать свое отношение к супругу (супруге), ваши чувства приобретут небывалую ранее глубину.
Гороскоп любви на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в октябре могут обрести очень гармоничные и способствующие личностному развитию отношения. Велика вероятность нового знакомства, благодаря которому вы захотите сделать свою жизнь лучше и сбалансированнее во всех смыслах, осознаете свою уникальность и ценность для вас людей, чье присутствие рядом с собой считали обыденностью и данностью. Звезды сулят вам роман, в котором вам часто придется переосмысливать себя, но который выведет вас на недосягаемые прежде вершины сознания, созидания, да и простого человеческого счастья.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет исправление совершенных ранее ошибок, вы станете проще относиться к тому, что всегда старались переделать во второй половинке, спустите на тормоза спорные вопросы и, вероятно, прочтете немало литературы, посвященной психологическим тонкостям сосуществования супругов. А еще вы можете озаботиться семейным имиджем, тем впечатлением, которое ваша чета производит на окружающих.
Гороскоп любви на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в октябре могут стать объектом привязанности того, кто похож на одного из их предыдущих амурных партнеров. Если у вас об экс-возлюбленном/возлюбленной сохранились теплые и душевные воспоминания, то и этого человека вы воспримете хорошо, допустите сближение, ответите ему взаимностью. А вот если бывший/бывшая оставил(а) после себя крайне негативное «послевкусие», то вашему нынешнему поклоннику (поклоннице) будет ой как непросто доказать свою благонадежность и свою любовь.
Если же вы уже замужем (женаты), то вероятны перманентные конфликты со второй половинкой и неконструктивные споры из-за материальных факторов, что в свою очередь может привести к темпераментному разделу какого-то имущества. К тому же вы вряд ли спустите супругу (супруге) попытки почитать вам нотации и внедрить в отношения или в быт те новшества, которые лично вы считаете неперспективными, ненужными, слишком сложными для восприятия.
Фото: depositphotos.com
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