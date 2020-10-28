Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на ноябрь 2020 года

Да и после 20-го числа, в сущности, мало что изменится, разве что только к вышеперечисленному добавятся новые романы между старыми друзьями, желание обрести в одном лице и сексуального партнера, и единомышленника, стремление к доминированию в паре. И да, проще всего общий язык между собой найдут те, у кого все нормально с чувством юмора, кто хорошо понимает шутки, причем в том числе и весьма витиеватые, многослойные, абстрактные, философские.

Тем же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будет очень непросто договориться со своим партнером — наружу вылезут все различия в характерах, намерениях, желаниях, устремлениях и темпераментах, а то, что раньше казалось милым, может начать серьезно раздражать.

Правда, какие-то спорные моменты, связанные с внешними обстоятельствами, могут сыграть роль цементирующего раствора и спаять пары, которые близки к расставанию, да и на некоторых из тех, у кого в отношениях все нормально, они повлияют весьма гармонизирующе. А вот для остальных вмешательство извне станет своего рода испытанием, которое покажет, в каком направлении на самом деле двигаются партнеры, каковы их намерения относительно друг друга, сильна ли между ними любовь.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)