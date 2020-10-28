Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на ноябрь 2020 года
Да и после 20-го числа, в сущности, мало что изменится, разве что только к вышеперечисленному добавятся новые романы между старыми друзьями, желание обрести в одном лице и сексуального партнера, и единомышленника, стремление к доминированию в паре. И да, проще всего общий язык между собой найдут те, у кого все нормально с чувством юмора, кто хорошо понимает шутки, причем в том числе и весьма витиеватые, многослойные, абстрактные, философские.
Тем же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будет очень непросто договориться со своим партнером — наружу вылезут все различия в характерах, намерениях, желаниях, устремлениях и темпераментах, а то, что раньше казалось милым, может начать серьезно раздражать.
Правда, какие-то спорные моменты, связанные с внешними обстоятельствами, могут сыграть роль цементирующего раствора и спаять пары, которые близки к расставанию, да и на некоторых из тех, у кого в отношениях все нормально, они повлияют весьма гармонизирующе. А вот для остальных вмешательство извне станет своего рода испытанием, которое покажет, в каком направлении на самом деле двигаются партнеры, каковы их намерения относительно друг друга, сильна ли между ними любовь.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Свободные Овны в ноябре могут вступить в связь с тем, кто привлечет их в сексуальном плане и устроит им интеллектуальную встряску. Велика вероятность, что какой-то человек взбудоражит ваш ум и вашу чувственность, но не тронет ваше сердце; впрочем, вы прекрасно обойдетесь и без очевидной влюбленности, решив удовлетворить другие свои потребности — в сексе и в интересном общении. Причем эти отношения могут и затянуться — даже когда интимный интерес угаснет, останется увлекательная дружба.
Если же вы уже замужем (женаты), не исключены регулярные выяснения отношений и споры по самым незначительным поводам, вас может начать раздражать манера поведения второй половинки, а какие-то ее (его) намерения относительно вас станут для вас неприятным сюрпризом, так как вы решите, что вас воспринимают не как самостоятельную личность, а только как придаток к семье. Не делайте поспешных выводов; и помните, что лучше быть частью гармоничного целого, чем самостоятельной единицей, напрочь никому не нужной.
Гороскоп любви на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в ноябре могут стать объектом чьей-то болезненной привязанности. Не исключено, что в вас влюбится человек, который не привык получать отказы и готов на многое, чтобы обладать тем, кого возжелал. Проблемы будут и если вы ему откажете, и если примете его любовь — спокойно жить он вам не даст. Впрочем, если вы давно устали от рутины и жаждете резких перемен, появление этого индивидуума рядом с вами станет глотком свежего воздуха и именно той встряской, которой вам сейчас не хватает.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет получение беспрецедентного опыта супружеских отношений, произойдет нечто такое, чего вы еще никогда не испытывали, и это многому вас научит, сблизит вас со второй половинкой, позволит вам обзавестись тем, чего в вашей семье явно не хватает. Правда, вероятны и ссоры, споры, даже скандалы, особенно если вы в чем-то принципиально не согласны с супругом (супругой), если ваши методы ведения дел радикально отличаются от тех, которыми пользуется он (она).
Гороскоп любви на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Depositphotos
Свободные Близнецы в ноябре могут инициировать интрижку с тем, кто остер на язык и чрезвычайно сексуален внешне. Причем не исключено, что знакомство состоится через интернет, да и роман по большей части будет протекать именно в сети и по переписке. Скорее всего, благодаря этим отношениям вы откроете для себя какое-то новое направление личностного развития, узнаете что-то интересное о сексе и разовьете свою чувственность, однако вряд ли захотите, чтобы связь продолжалась очень долго.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет весьма познавательный месяц: с роскошным сексом, в который будет привнесено нечто принципиально новое; с глубоким познанием характера и души второй половинки, что в свою очередь заставит вас в каких-то ситуациях изменить свое поведение; с осознанием необходимости постановки каких-то специфических семейных целей. Вы многое получите от взаимоотношений с супругом (супругой), а если из всего сделаете правильные выводы, то направите развитие брака в очень созидательное русло.
Гороскоп любви на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos
Свободные Раки в ноябре могут начать встречаться с тем, кто во многом с ними схож по характеру, методам достижения целей, мировоззрению, и отличается разве что только темпераментом. Велика вероятность, что вас с этим человеком сведет какая-то неоднозначная ситуация, в которой вы независимо друг от друга поведете себя практически идентично. Роман, скорее всего, окажется долгосрочным, так как постоянно будут появляться все новые и новые точки соприкосновения, в вас и в нем (в ней) станут открываться какие-то неизведанные ранее глубины. В общем, скучать не придется.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены частые споры и противостояния со второй половинкой. Правда, вы, скорее всего, будете затевать все это с какой-то стратегической целью для того, чтобы добиться от супруга (супруги) каких-то выгодных вам действий, подтолкнуть его (ее) к тому, что, как вам кажется, сейчас просто необходимо предпринять, чтобы брак развивался правильно и в нужном вам направлении.
Гороскоп любви на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Свободные Львы в ноябре могут начать страстные, но проблемные и токсичные отношения. Велика вероятность, что вы настолько возжелаете какого-то человека, что приблизите его, проигнорировав не только мнение своих близких, но и весьма непростой его характер, и существенную разницу во всем том, что обычно для вас важно — в интеллектуальном уровне, в личностном развитии, в чувстве юмора. Хорошо, если вы быстро наиграетесь и отправите этого индивида в отставку до того, как он полностью войдет в вашу жизнь, в противном случае избавиться от него будет непросто.
Если же вы уже замужем (женаты), то именно в супружеских отношениях обретете покой и оптимизм, особенно если сумеете избежать негативного влияния на брак со стороны внешних обстоятельств и людей, которые почему-то считают, что имеют право лезть в вашу семью со своими советами и неуместным присутствием. К тому же вас ждет какой-то чувственный эксперимент, который понравится, но оставит после себя странное впечатление.
Гороскоп любви на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Свободные Девы в ноябре могут начать сексуальные отношения, основанные на общих интересах. Не исключено, что вы с каким-то человеком объединитесь против третьей стороны, например, ради некой материальной или карьерной выгоды, и это станет поводом для приватного, интимного сближения. Связь может оказаться как скоротечной, закончившейся сразу после достижения общей цели, так и долгосрочной, если в процессе общения выяснится, что вы с этим индивидуумом очень эффективны именно в тандеме.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит не раз применить на практике выводы, сделанные за прошлые несколько месяцев; скорее всего, вы в общении со второй половинкой будете учитывать: что она (он) любит, а что ее (его) бесит, о чем стоит говорить, а о чем лучше промолчать, какие ваши начинания она (он) точно радостно поддержит, а какие подвергнет резкой критике. К тому же вероятны жертвы, на которые вы пойдете ради того, чтобы чуть позже потребовать с супруга (супруги) нечто для вас важное.
Гороскоп любви на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Свободные Весы в ноябре могут неожиданно даже для себя решиться на роман, который точно будут осуждать все их близкие. Есть вероятность, что вы из-за какого-то человека сознательно проигнорируете общественное мнение, преднамеренно пойдете наперекор и рекомендациям родни и друзей, и своим собственным принципам. Причем, возможно, дело будет даже не в оглушительной любви, а в желании доказать себе и всему свету, что жить можно не только по каким-то общепринятым шаблонам и чужим заблуждениям, и что вы стали взрослее и самостоятельнее, а потому — отчаяннее.
Если же вы уже замужем (женаты), то станете ради брака сражаться с какими-то внешними обстоятельствами и с попытками кого-то из окружающих вмешаться в ваши взаимоотношения со второй половинкой. Вероятны и яростные споры, инициированные супругом (супругой), причем не потому, что вы будете в корне неправы, а потому, что почему-то не сможете донести до него (до нее) истинный смысл каких-то ваших действий и намерений.
Гороскоп любви на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Свободные Скорпионы в ноябре могут заполучить того, с кем вполне реально прожить долгую и счастливую совместную жизнь. Причем не исключено, что первая встреча с этим человеком состоится среди чего-то бушующего — стихии, обстоятельств, просто какого-то скандала, и именно неоднозначность ситуации позволит вам с ним быстро разобраться, что каждый из вас на самом деле собой представляет. Сближение тоже обещает быть стремительным и несколько экстремальным, а последующее общение — великолепным в своей непредсказуемости, и таким, как нужно вам обоим.
Если же вы уже замужем (женаты), то вероятны ваши попытки подавить вторую половинку, полностью подчинить ее (его) своей воле, заставить беспрекословно плясать под вашу дудку. Однако будьте готовы к тому, что супруг (супруга) неожиданно и весьма изобретательно найдет на вас управу, и вы в какой-то момент с удивлением обнаружите, что все получилось так, как хотел(а) он (она), а не как требовали вы.
Гороскоп любви на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Свободные Стрельцы в ноябре могут очень удачно устроить свою личную жизнь. Вероятно начало романа с человеком, который окажется весьма подходящим вам по характеру, а потому поддержит многие ваши начинания, согласится вместе с вами чем-то рисковать, будет понимать ваши шутки. При этом ожидаются и бурные сцены ревности, и выяснения отношений с битьем посуды, и резкие разрывы с моментами полного отчуждения. Впрочем, все это окажется частью игры, а ссоры только распалят обоюдный сексуальный голод, после утоления которого вы каждый раз будете ставить новые совместные цели.
Если же вы уже замужем (женаты), то умудритесь благодаря чему-то материальному гармонизировать отношения со второй половинкой, привнести в них равновесие и стабильность, избавить их от какого-то повода для ссор или яростных споров. Предстоит вам и понять о супруге что-то очень важное, проникнуть в какую-то его (ее) тайну, после чего вы станете больше уважать и любить его (ее).
Гороскоп любви на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Свободные Козероги в ноябре благодаря новым отношениям могут многое понять о своей сексуальности, «прокачать» свою чувственность, стать более раскованными и менее консервативными. Велика вероятность, что вы начнете роман с человеком, которого неплохо знаете и деловыми качествами (или бытовой хваткой) которого восхищаетесь, и именно он откроет вам такие тайны секса и вашего собственного тела, о которых вы даже не догадывались. Если найдете этому индивидууму и его способностям и какое-то практическое, утилитарное применение, то не исключен брак с ним.
Если же вы уже замужем (женаты), то крайне важно правильно и адекватно реагировать на просьбы, психологическое состояние, даже страхи второй половинки и не высмеивать ее (его) за то, к чему она (он) относится серьезно, даже если вам это кажется сущей ерундой. Помните, что лучше вовремя поддержать и успокоить, чем рявкнуть и в результате получить глубокую, надолго затянувшуюся рефлексию, породившую множественные проблемы.
Гороскоп любви на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Свободные Водолеи в ноябре могут существенно осложнить себе жизнь, связавшись с тем, кто им категорически не подходит. Велика вероятность, что ваши отношения с каким-то человеком привлекут своей витиеватостью, непредсказуемостью, неоднозначностью, загадочностью, и вы кинетесь в роман, как в омут с головой. И наживете кучу проблем. Помните, что новый опыт — это, конечно, хорошо, и неизведанные ранее ощущения тоже неплохо, но не настолько, чтобы рисковать почти всем, что вы имеете. Так что постарайтесь обойтись без экстремальных эскапад.
Если же вы уже замужем (женаты), то вторая половинка, скорее всего, подтолкнет вас к каким-то начинаниям и к личностному совершенствованию, а вы в ответ сумеете оградить ее (его) от каких-то неприятностей, не дадите совершить ошибку, на которую ее (его) будет провоцировать кто-то из родственников или коллег. К тому же вам предстоит наладить и гармонизировать то, что разладилось из-за неправильного отношения к сексу.
Гороскоп любви на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Свободные Рыбы в ноябре могут начать несколько неоднозначные, но интересные и перспективные отношения. Не исключено, что рядом с вами появится человек, готовый защищать вас и решать многие ваши проблемы для того, чтобы иметь возможность отдыхать душой в вашем обществе. Ему будет необходима ваша безмятежность, и за то, чтобы вы ее достигли, он заплатит высокую цену — как в моральном, так и в материальном планах. Звезды сулят вам роман, который станет великолепным симбиозом и продлится достаточно долго, а может, и перерастет в крепкий брак, в котором каждый из вас найдет свою гармонию.
Если же вы уже замужем (женаты), то на основе каких-то своих наблюдений за второй половинкой предпримете нечто такое, что поможет упрочить брак и хорошо повлияет на благосостояние семьи. А еще вам предстоит чему-то у нее (у него) научиться, использовать какую-то спорную внешнюю ситуацию на благо себе и супругу (супруге), что-то приобрести для того, чтобы обстановка в доме стала уютнее, и получить новое удовольствие от секса.
Фото: Depositphotos
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