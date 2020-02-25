В третьей же декаде абстракция и повышенная мечтательность уступят место конкретике, привлекать станут смелые и энергичные индивидуумы, да и сами жаждущие амурных взаимоотношений начнут вести себя куда как решительнее. К тому же те, у кого были какие-то сомнения относительно потенциального партнера, наконец-то определятся, нужен ли этот человек или нет.Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяца будут выстраивать крепкие, в том числе и в материальном плане отношения, создавать для себя и для партнера тот душевный и физический комфорт, на фоне которого союз становится более стабильным, у него появляются отличные шансы на благополучное будущее. Правда, при всем этом многих будет «кидать» от ощущения сильнейшей психологической зависимости от любимого человека до желания освободиться от второй половинки, стать более самостоятельной и самодостаточной единицей, и это уже чревато ссорами, обидами, а в конце марта и грубостью.Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.### Гороскоп любви на март для Овна (21 марта – 20 апреля) Свободные Овны в марте могут вдохновиться идеей защиты и опеки, взять под свое крыло того, кто слабее их и вообще отличается инфантильностью. Не исключено, что вам вдруг захочется сыграть не на равных, стать для кого-то надежной опорой, тем самым плечом, на которое можно опереться. Велика вероятность, что даже если вы – барышня, слабость потенциального партнера не оттолкнет, а привлечет, чужие проблемы растопят ваше сердце. Если не вспугнете решительным напором, то роману быть.Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, будете озадачены созданием для второй половинки комфортных условий существования, станете охотнее прислушиваться к ее (его) желаниям, удовлетворять ее (его) насущные потребности, причем не только материального, но и эмоционально-психологического характера. Кстати, вам предстоит открыть в этом человеке нечто новое, то, что поспособствует лучшему пониманию его натуры и даст вам ответы на многие связанные с ним вопросы.### Гороскоп любви на март для Тельца (21 апреля – 20 мая) Свободные Тельцы в марте могут встретить того, кто заставит их вспомнить о тех временах, когда они в силу юного возраста еще романтизировали представителей противоположного пола и взаимоотношения с ними. Вероятен очень красивый и полный разнообразных надежд конфетно-букетный период, который впоследствии (правда, вряд ли очень быстро) плавно перетечет в брак. К тому же этот человек, скорее всего, поспособствует вашему личностному развитию и поможет более мудро и правильно относиться к тем ситуациям и факторам, которые вас сейчас не устраивают.Если же вы уже замужем (женаты), то месяц принесет вам укрепление брака, хотя вам и придется периодически исполнять какие-то иррациональные капризы второй половинки и/или терпеть ее (его) мелкие придирки, перепады настроения, непонятные обиды, мнительность, а также романтические порывы тогда, когда вы будете настроены на конструктивное использование времени и других важных ресурсов.### Гороскоп любви на март для Близнецов (21 мая – 21 июня) Свободные Близнецы в марте могут влюбиться в кого-то непредсказуемого, подверженного резким скачкам настроения и склонного к абсолютно нелогичному поведению. Скучать вам этот индивидуум точно не даст, вот только не факт, что отношения с ним не то что затянутся, а хотя бы начнутся. Велика вероятность, что с вами будут флиртовать, давать вам намеки и завуалированные обещания, подпускать чуть ближе и тут же отталкивать. Вся эта канитель продлится до тех пор, пока вам просто не надоест это вечное «динамо», и вы не отправитесь искать кого-то более сговорчивого.Если же вы уже замужем (женаты), то вам в этом месяце, скорее всего, придется менять какие-то свои привычки и становиться более рациональной персоной, вырабатывать в себе склонность к обстоятельности и в разговорах со второй половинкой, и в поступках, и в ведении домашнего хозяйства, чаще сначала продумывать свои реплики, и только потом произносить их. И в результате вы выйдете на новый уровень и в отношениях, и в личностном развитии.### Гороскоп любви на март для Рака (22 июня – 22 июля) Рядом со свободными Раками в марте может появиться тот, с кем впоследствии они будут по-настоящему счастливы. Причем велика вероятность, что вы уже знакомы с этим человеком и даже некоторое время назад задумывались о возможности сближения с ним, но что-то вас тогда остановило. В данный же период вы, скорее всего, не только разглядите в нем что-то чрезвычайно для вас привлекательное, но и инициируете несколько встреч, которые и станут началом более тесного, а потом и амурного общения.Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет благополучный период, наполненный любовью, желанием сделать вторую половинку еще счастливее, создать ей (ему) максимально комфортные условия и даже, возможно, пристроить к делу, которое со временем станет если и не семейным бизнесом, то неплохим источником дополнительных доходов. Правда, при всем этом не исключены ваши приступы ревности, нелогичные поступки и желание радикально избавиться от того, что вас раздражает, даже если супруг (супруга) почему-то к этому привязан(а).### Гороскоп любви на март для Льва (23 июля – 22 августа) Свободные Львы в марте могут начать отношения с тем, кого они давно знают и даже несколько романтизируют. Велика вероятность, что какой-то человек, с которым вы знакомы, но нечасто видитесь, неожиданно появится в вашей жизни и предложит вам тот тип амурного взаимодействия, который сейчас привлекает вас более всего. Роман обещает быть красивым и слегка «книжным», как будто списанным с классики, с соблюдением всех положенных ритуалов и с некоторой чопорностью. Кстати, если вам в какой-то момент не станет скучно, то этот «менуэт» вполне может перерасти в брак.Если же вы уже замужем (женаты), то будьте готовы к тому, что ваша вторая половинка станет требовать от вас полного погружения в дела семьи и в быт, заставит вас увеличить физический комфорт и качество семейной жизни. Тут главное – не сорваться и не продемонстрировать, что вы сами и ваши личностные интересы гораздо важнее супруга (супруги) и семейства в целом. Если на вас обидятся, то проблем не оберетесь.### Гороскоп любви на март для Девы (23 августа – 22 сентября) Свободные Девы в марте могут оказаться на распутье. Велика вероятность, что вы очаруетесь сразу двумя представителями противоположного пола и будете метаться от одной симпатии к другой, не зная, кого выбрать. Причем, скорее всего, вы не откажетесь от свиданий ни с одним, ни с другим человеком, более того, сами станете инициировать эти романтические встречи и активно флиртовать с обоими. Будьте деликатнее и осторожнее, иначе, прежде, чем вы определитесь в своих предпочтениях, вы попадете в весьма неловкое положение, после чего не сможете остаться ни с одним из этих людей.Если же вы уже замужем (женаты), то вам, возможно, предстоит, продираясь через неблагоприятные внешние обстоятельства, строить благополучное будущее брака, укреплять его материальную основу, что-то менять в функционале жилища и в характере второй половинки. Вы, вероятно, используете сразу несколько резко отличающихся друг от друга методов воздействия на супруга (супругу), и это поможет вам добиться наилучших результатов.### Гороскоп любви на март для Весов (23 сентября – 22 октября) Свободные Весы в марте могут начать отношения с тем, с кем они уже давно «ходят вокруг да около». Велика вероятность, что человек, с которым вы активно флиртуете, но никак не решитесь на сближение, в какой-то момент демонстративно обратит свое внимание на кого-то другого, и это станет для вас тем «моментом истины», который покажет, что вы не хотите никому его отдавать. Ну а если сейчас у вас временно нет никаких симпатий, то в данный период вы, возможно, встретите того, кто напомнит вам вашу первую любовь, и это сходство окажется весьма действенным афродизиаком.Если же вы уже замужем (женаты), то придется выполнять какие-то давно данные второй половинке обещания, усиленно заниматься хозяйственными делами, включать режим финансовой экономии, чтобы не раздражать супруга (супругу), чаще и больше обычного учитывать его (ее) психологические особенности. А в третьей декаде еще и стараться не обижаться на правду и учиться каким-то особым образом обхаживать его (ее) в постели.### Гороскоп любви на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября) Свободные Скорпионы в марте могут встретить того, с кем после долгих «принюхиваний» у них сложится крепкий союз, который многое даст им в духовном, интеллектуальном, чувственном плане. Велика вероятность, что ваш новый возлюбленный (возлюбленная) будет несколько старше вас и гораздо вас мудрее, и именно на этом человеке станут держаться и первоначальные, и последующие отношения. Главное, чтобы вы ценили то, что он для вас обоих сделает, не обижали его по пустякам и не задевали негативом тонких струн его души, и тогда случится «долго и счастливо».Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться конфликтным и даже кризисным, вам перестанут прощать то, что до этого старались игнорировать, многие черты вашего характера покажутся второй половинке невыносимыми, и это чревато тем, что вас лишат чего-то такого, к чему вы привыкли. Впрочем, если вы вовремя сообразите, что происходит, то не только ничего не потеряете, но еще и приобретете что-то важное.### Гороскоп любви на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря) Свободные Стрельцы в марте могут безответно влюбиться. Причем не исключено, что изначально вы заинтересуете объект своего вожделения, но какими-то поступками и высказываниями, а также несвоевременным и чрезмерно активным напором просто напугаете этого человека, оттолкнете его от себя. Так что если хотите хотя бы общаться с тем, кто завоюет ваше сердце, будьте тактичны и деликатны, не идите напролом, обхаживайте тонко и дайте ему (ей) понять, что готовы ждать, пока к вам привыкнут, начнут вам доверять, и что вообще настроены не на интрижку, а на долгие отношения.Если же вы уже замужем (женаты), то вам придется пересмотреть многие аспекты, касающиеся финансовой стороны брака и ведения хозяйства, в чем-то стать более успешным человеком, совершить нечто такое, что заставит вашу вторую половинку еще больше гордиться вами. А иначе недовольство супруга (супруги) существенно отравит вам жизнь, вы будете постоянно сталкиваться с резкими, хотя, возможно, и справедливыми, претензиями.### Гороскоп любви на март для Козерога (22 декабря – 19 января) Свободные Козероги в марте могут встретить того, с кем впоследствии будут безусловно счастливы. Не исключено, что рядом с вами появится человек, который станет стойко терпеть ваш непростой характер, прощать вам то, что других людей от вас откровенно отталкивает, подстроится под вас, но при этом сумеет сохранить индивидуальность, а потому не потеряет вашего уважения. Вероятен долгий и продуктивный роман, который вы лично через какое-то время переведете на брачный уровень.Если же вы уже замужем (женаты), то будете усиленно укреплять материальную и финансовую базу семьи, каким-то образом подтягивать вторую половинку до того личностного и интеллектуального уровня, который, как вам кажется, вполне ей (ему) по силам, заключите с ней (с ним) несколько важных для брака соглашений. Ожидаются и весьма впечатляющие приобретения, которые повысят статус вашего семейства, улучшат качество его жизни. А еще вы что-то очень значимое сделаете для будущего своих близких.### Гороскоп любви на март для Водолея (20 января – 18 февраля) Свободные Водолеи в марте могут начать флиртовать с кем-то загадочно-непредсказуемым. Не факт, что из этого выйдет что-то крепкое и долговечное, однако свою долю удовольствия вы от кокетства, словесных пикировок и интеллектуальных дуэлей получите. А если почувствуете, что интерес к вам со стороны этого человека по-настоящему огромен, то, возможно, через некоторое время попробуете осторожно сблизиться с ним, и, вероятно, в этом вам поможет какая-то поездка.Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены ссоры и даже скандалы со любимым человеком из-за каких-то материальных факторов, из-за его и ваших родственников, из-за обязательств, которые один из вас будет считать непременными к исполнению, а второй – напрасной тратой денег и времени. Терпимость, рациональность, шахматный подход к ситуациям – вот то, чем стоит руководствоваться в этом месяце, чтобы избежать конфликтов и множества отрицательных эмоций.### Гороскоп любви на март для Рыб (19 февраля – 20 марта) Свободные Рыбы в марте могут встретить того, кто предназначен им самой судьбой. Правда, вы сами же себе запросто придумаете препятствия, которые, по вашему мнению, мешают вам быть с этим человеком, и откажетесь сближаться с ним. Время, конечно, расставит всё по своим местам, и не сейчас, так позже вы всё-таки окажетесь парой с этим индивидуумом, однако будет упущено что-то очень важное. А потому будьте объективны, не откладывайте на потом то, чем можно наслаждаться уже сейчас, и не ориентируйтесь на «ценности», которые сами же в глубине души считаете ложными.Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет благополучный месяц, полный любви, подарков, духовных и материальных приятностей, которыми вас обеспечит ваша вторая половинка. Вы, скорее всего, с удовольствием возьметесь увеличивать комфорт и общения с супругом (супругой), и вашего совместного проживания, а если вы давно мечтали о детях, то велика вероятность зачатия наследника/наследницы.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!