Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на февраль 2021 года
Представители противоположных полов станут присматриваться друг к другу, кокетничать и «притормаживать» не только интимное сближение, но и даже первые свидания. И лишь те, кто уже очень давно в кого-то отчаянно влюблен, решатся отринуть все условности и признаться объекту обожания в своих чувствах.
После же 17-го числа многие начнут романтизировать и потенциальных партнеров, и любовные отношения в целом. Возрастет число влюбленностей, но скорее в придуманный образ, чем в конкретного человека со всеми его реальными качествами. К тому же кто-то станет искать в окружающих представителях противоположного пола черты своей первой любви, а кто-то вдруг решит вернуть то, что сам же когда-то и разрушил из-за каких-то своих или чужих ложных суждений.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение практически всего месяца будут активно расширять горизонты взаимоотношений, привносить в них что-то принципиально новое, избавляться от каких-то утомивших и/или потерявших актуальность любовных ритуалов и придумывать что-то более захватывающее. Но при этом участятся моменты отчуждения, партнеры станут регулярно закрываться друг от друга, чтобы побыть наедине со своими мыслями, пообщаться с друзьями или заняться чем-то таким, что не предусматривает участие любимого человека. Впрочем, это пойдет на пользу отношениям — отдохнув «на стороне» и набравшись новых впечатлений, возлюбленные/супруги начнут еще больше ценить свой союз и свою любовь.
Еще один момент: скорее всего, в феврале в уже сложившихся парах домовитость, хозяйственность, желание сделать общее с любимым человеком пространство более красивым, комфортным и даже несколько романтичным будут демонстрировать именно мужчины, тогда как дамы предпочтут самореализацию каким-то другим способом, а не через быт и взаимоотношения с партнером.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Свободные Овны в феврале, возможно, затеют флирт с тем, кто забавляет, заставляет часто смеяться, вечно придумывает что-то неординарное. Не исключено, что вы будете получать удовольствие именно от пикировок и обоюдного кокетства, не задумываясь особо о том, что подобные взаимоотношения когда-нибудь могут перерасти во что-то более близкое и серьезное, в настоящий роман. Скорее всего, вас будет вполне устраивать то, что происходит, а потому вы пока этим и ограничитесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то у вас может возникнуть желание ослабить психоэмоциональную связь со второй половинкой, дать ей (ему) больше личностной свободы с тем, чтобы она (он) то же самое сделал(а) для вас. Но совсем поводок вы не отпустите, более того, самолично инициируете нечто такое, благодаря чему супруг (супруга) станет получать от вас гораздо больше внимания и общения, чем это было раньше, да и какие-то давно данные ему (ей) обещания вы наконец-то выполните.
Гороскоп любви на февраль для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Свободные Тельцы в феврале могут заинтересоваться тем, кто легко рушит какие-то устои и выходит за привычные рамки. И хотя взаимоотношения с этим человеком у вас вряд ли сложатся, ваша симпатия и анализ его поступков многое дадут вам в плане личностного развития, помогут вам сделать переоценку ценностей, в чем-то стать современнее, избавиться от каких-то убеждений, которые уже достаточно давно потеряли свою актуальность. Это, в свою очередь, подготовит вас к встрече с тем, кто по-настоящему вам подходит, позволит вам вовремя понять, на какие качества сейчас лучше обращать внимание.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены разногласия со второй половинкой из-за того, что вы сами себя будете не очень хорошо понимать, станете в общении и требованиях постоянно противоречить сами себе. Будьте последовательны и не позволяйте себе того, что в поведении супруга (супруги) строго порицаете. И если сами хотите отдохнуть от него (от нее), не требуйте, чтобы он (она) каждые пять минут уделял(а) вам внимание.
Гороскоп любви на февраль для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Свободные Близнецы в феврале могут очень удачно и взаимно влюбиться. Велика вероятность, что судьба сведет вас с человеком, который расширит ваши личностные и фактические горизонты, многому вас научит, на постоянной основе привнесет в вашу жизнь разнообразие, будет прекрасно понимать вас и ваши желания. И хотя не исключено, что отношения с ним в какой-то момент окажутся чисто виртуальными и телефонными, в результате сложится весьма счастливый и долгосрочный союз, который изменит вас в лучшую сторону, более того, благоприятно повлияет и на вашу профессиональную деятельность.
Если же вы уже замужем (женаты), то какое-то дело, важное для вашей самореализации, поможет укрепить отношения со второй половинкой, сделает обоюдное восприятие острее, свежее, ярче. К тому же вы, скорее всего, не раз устроите ей (ему) какие-то сюрпризы, как-то по-своему и очень оригинально продемонстрируете ей (ему) свою любовь и какие-то свои долгосрочные намерения, с ней (с ним) связанные.
Гороскоп любви на февраль для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Depositphotos
Свободные Раки в феврале могут впечатлиться тем, кто далек от условностей, ведет себя непринужденно и легко говорит на темы, которые они сами считают чуть ли ни табуированными. Велика вероятность, что поведение, разительно отличающееся от вашего собственного, станет для вас своеобразным афродизиаком, и вас очень сильно потянет к этому человеку. Отношения вполне возможны, если вы сможете перенять образ жизни и мышления избранника/избранницы и не станете ни в чем ограничивать его/ее самовыражение.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет весьма впечатляющее обновление союза, какие-то обстоятельства привнесут во взаимоотношения со второй половинкой нечто совершенно восхитительное, захватывающее и, главное, очень вами ценимое. К тому же вы, скорее всего, сумеете чем-то помочь ей (ему) в карьере, в работе или в творческой самореализации, сделаете общий быт в чем-то легче или даже забавнее, учтете какие-то прошлые ошибки и перестанете пилить ее (его) за что-то уже, по сути, не актуальное.
Гороскоп любви на февраль для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Depositphotos
Свободные Львы в феврале могут влюбиться, правда, увы, в совершенно неподходящего им человека. И хотя вполне вероятен бурный роман, на понимание в отношениях можете даже не рассчитывать — все основополагающие принципы, образ жизни и мышления, цели и задачи у вас с вашим избранником/избранницей окажутся настолько разными, что даже взаимные чувства ситуацию не исправят. В общем, если вы оба не захотите радикально меняться и постоянно подстраиваться друг под друга в поисках перманентного компромисса, ничего путного из этой связи не выйдет.
Если же вы замужем (женаты), то не исключен кризис брака, так как вам очень сильно надоедят какие-то обязанности и обязательства, ожидания второй половинки, которые вы не собираетесь оправдывать, но о которых вам постоянно говорят, какие-то запреты или капризы. Не принимайте резких решений — уже в конце месяца вы о них пожалеете, а вот отыграть все назад будет очень и очень сложно, особенно если супруг (супруга) отличается злопамятностью.
Гороскоп любви на февраль для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Свободные Девы в феврале могут возобновить флирт с тем, с кем ранее демонстрация обоюдной симпатии почему-то так ни к чему и не привела. Велика вероятность, что вторая попытка окажется удачнее первой, правда, и в этот раз все будет достаточно небыстро, причем из-за ваших собственных слишком рациональных размышлений, каких-то опасений, страхов, навеянных чем-то, произошедшим в вашем прошлом. Отпустите все, что было когда-то, и уж тем более не стоит сравнивать этого человека с бывшими амурными партнерами.
Если же вы уже замужем (женаты), то крайне важно в отношениях со второй половинкой учитывать прошлый опыт общения, избегать повторения старых ошибок и тех поступков, которые априори вызывают у нее (у него) негативные эмоции. И не забывайте о потребности супруга (супруги) в личностном пространстве, не давите разного рода обязательствами. Все это поможет сейчас избежать крупных ссор, а в конце месяца и в марте — кризиса брака с последующими неудобными для вас событиями.
Гороскоп любви на февраль для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Depositphotos
Свободные Весы в феврале могут начать вполне комфортные для них отношения, которые к тому же будут еще и очень познавательными, увлекательными, развивающими личность. Велика вероятность, что благодаря новому амурному партнеру вы сможете избавиться от каких-то страхов и комплексов, от токсичного общения с людьми, которые вцепились в вас клещами и не желают отпускать, от ложных представлений о том, что хорошо, а что плохо. Роман обещает быть достаточно долгим и очень счастливым.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам, возможно, захочется привнести в отношения со второй половинкой нечто такое, от чего раньше вы стыдливо воздерживались, боясь, что она (он) вас неправильно поймет или осудит. Скорее всего, какое-то событие «перекодирует» ваше сознание, заставит вас понять что-то важное, и вы полностью трансформируете супружеские взаимоотношения, что, в свою очередь, не только укрепит брак, но и вас сделает более смелым и самодостаточным человеком.
Гороскоп любви на февраль для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Свободные Скорпионы в феврале могут затеять с кем-то острую игру, завлекая, влюбляя в себя, заставляя забыть о принципах и, казалось бы, твердых убеждениях. Причем велика вероятность, что вы таким образом будете развлекаться, а не устраивать личную жизнь. Скорее всего, этот человек просто попадет вам под горячую руку, окажется удобной, но весьма интересной из-за активного сопротивления мишенью для оттачивания навыков обольщения, и в результате вы не то что отношений, даже секса с ним не захотите (или разделите постель один раз — для закрепления успеха).
Если же вы уже замужем (женаты), то вам, возможно, предстоит принять важное решение — сохранять брак или разрывать отношения. Правда, для начала вы, скорее всего, все хорошенько взвесите, проанализируете каждый из вариантов, подумаете, что можно сделать, чтобы «перезагрузить» взаимоотношения со второй половинкой, а уж потом станете что-то решать. Ну и поведение супруга (супруги) сыграет в вашем выборе немалую роль.
Гороскоп любви на февраль для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Свободные Стрельцы в феврале могут затеять полудружеские полулюбовные отношения с тем, с кем у них во многом сходятся суждения и мировоззрение. Не исключено, что вам с каким-то человеком будет очень приятно общаться, обоюдная симпатия личностного характера окажется чрезвычайно сильной, даже флирт вероятен, но для амурного сближения чего-то не хватит, или он/она просто решит не торопить события. Да и вам разобраться в себе не помешает. Определитесь, чего в этом взаимодействии все же больше — дружбы и удовольствия от разговоров или вожделения, любовного интереса, надежды на общее будущее.
Если же вы уже замужем (женаты), то вторая половинка, скорее всего, начнет наконец-то считаться с чем-то для вас очень важным, в чем-то услышит и поймет вас, вы сможете донести до нее (до него) какие-то свои новые убеждения. К тому же вам предстоит инициировать нечто такое, что внесет в брак приятное разнообразие, поможет без помех обсуждать какие-то темы, говорить на которые раньше почему-то не дозволялось.
Гороскоп любви на февраль для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Depositphotos
Свободные Козероги в феврале могут как-то не так понять чей-то интерес к их персоне. Не исключено, что кто-то будет стремиться общаться с вами ради ваших знаний и навыков, станет воспринимать вас как учителя и советчика/консультанта, а вам вдруг покажется, что за этим скрывается амурная симпатия или даже любовь. Будьте объективны, иначе попадете в неловкое положение и, возможно, потеряете хорошего знакомого или спугнете у этого человека действительно зарождающиеся и пока им самим неосознанные чувства к вам.
Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, будете демонстративно разрешать второй половинке все то, что ей (ему) заблагорассудится, не вмешиваясь и не пытаясь поучать. Скорее всего, таким образом вы решите доказать ей (ему), что без вашего чуткого руководства она (он) ничего позитивного и полезного сделать не в состоянии. Сюрпризы ждут и ее (его), и вас, так что месяц для вас обоих окажется весьма познавательным — вы многое узнаете друг о друге и о своих собственных способностях.
Гороскоп любви на февраль для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Свободные Водолеи в феврале могут встретить того, кто полностью перевернет их жизнь и их самосознание. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, радикально отличающийся ото всех тех, кто был с вами до этого, и вы с ним подойдете друг другу как две половинки сложновырезанного пазла со множеством выпуклостей и впадинок. Идеальное совпадение, судьбоносные отношения. Главное, сразу принять это как данность, не тратить на рефлексии время, отведенное на счастье, и не пытаться бегать от судьбы — все равно найдет. Так что просто наслаждайтесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит вывести брачный союз на следующий уровень, инициировать нечто такое, что и вам, и вашей второй половинке принесет что-то по-настоящему важное, добиться от нее (от него) согласия на то, что сейчас для вас является первоочередной задачей (или идеей-фикс), подкорректировать что-то в хозяйстве и, поставив во главу угла свои интересы, приобрести что-то такое, что нравится вам и не одобряется мужем/женой.
Гороскоп любви на февраль для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Depositphotos
Свободные Рыбы в феврале могут «повестись» на праздный флирт. Не исключено, что кто-то начнет кокетничать с вами просто от скуки, а вы примете это за чистую монету, за искренний амурный интерес и тут же продемонстрируете готовность к отношениям. Не будьте слишком легковерны — разочарование окажется весьма болезненным, да и реноме ваше пострадает, особенно если все произойдет в том обществе, в котором вы бываете чаще всего, например, на работе или в компании друзей. При этом в самом конце месяца есть вероятность случайной встречи с тем, кто впоследствии действительно вас полюбит.
Если же вы уже замужем (женаты), то не стоит держать вторую половинку на коротком поводке и требовать от нее бесперебойного внимания к вашей персоне, да и о ее (его) личностных, творческих, коммуникативных интересах и амбициях забывать не следует — чем больше свободы вы дадите супругу (супруге), тем меньше ему (ей) будет хотеться вырваться из ваших объятий. А еще желательно считаться с его (ее) принципами и убеждениями.
Фото: Depositphotos
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