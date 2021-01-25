Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на февраль 2021 года

Представители противоположных полов станут присматриваться друг к другу, кокетничать и «притормаживать» не только интимное сближение, но и даже первые свидания. И лишь те, кто уже очень давно в кого-то отчаянно влюблен, решатся отринуть все условности и признаться объекту обожания в своих чувствах.

После же 17-го числа многие начнут романтизировать и потенциальных партнеров, и любовные отношения в целом. Возрастет число влюбленностей, но скорее в придуманный образ, чем в конкретного человека со всеми его реальными качествами. К тому же кто-то станет искать в окружающих представителях противоположного пола черты своей первой любви, а кто-то вдруг решит вернуть то, что сам же когда-то и разрушил из-за каких-то своих или чужих ложных суждений.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение практически всего месяца будут активно расширять горизонты взаимоотношений, привносить в них что-то принципиально новое, избавляться от каких-то утомивших и/или потерявших актуальность любовных ритуалов и придумывать что-то более захватывающее. Но при этом участятся моменты отчуждения, партнеры станут регулярно закрываться друг от друга, чтобы побыть наедине со своими мыслями, пообщаться с друзьями или заняться чем-то таким, что не предусматривает участие любимого человека. Впрочем, это пойдет на пользу отношениям — отдохнув «на стороне» и набравшись новых впечатлений, возлюбленные/супруги начнут еще больше ценить свой союз и свою любовь.

Еще один момент: скорее всего, в феврале в уже сложившихся парах домовитость, хозяйственность, желание сделать общее с любимым человеком пространство более красивым, комфортным и даже несколько романтичным будут демонстрировать именно мужчины, тогда как дамы предпочтут самореализацию каким-то другим способом, а не через быт и взаимоотношения с партнером.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта — 20 апреля)