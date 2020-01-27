Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на февраль 2020 года

В третьей же декаде отношение к представителям противоположного пола вообще станет чрезвычайно странным. С одной стороны, будут привлекать те, кто является отражением детско-юношеских фантазий и кажется чуть ли ни сказочным (ну или киношным) персонажем. Но с другой – не обойдется без достаточно корыстной оценки потенциального партнера, многие станут спрашивать себя: «А что этот конкретный человек может мне дать помимо любви?».

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 6 февраля будут весьма двусмысленно выражать свои чувства, участятся завуалированные признания в любви и оскорбления, как иносказательная попытка привлечь внимание к какой-то проблеме в паре. Возрастет и стремление «подкалывать» партнера, язвить в его адрес, чтобы стимулировать его на какие-то личностные, хозяйственные или сексуальные подвиги.

После же 6-го числа многие сделают все, чтобы перевести амурные (супружеские) отношения на следующий уровень, привнесут в них нечто абсолютно новое и даже инновационное, станут решительно бороться с тем, что их не устраивает. Правда, некоторым индивидуумам достижению на этом поприще каких-то невероятных успехов в третьей декаде помешает вдруг проснувшийся инфантилизм, и они пустят на самотек ситуации, из-за которых еще совсем недавно активно «ломали копья».

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)