Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на февраль 2020 года
В третьей же декаде отношение к представителям противоположного пола вообще станет чрезвычайно странным. С одной стороны, будут привлекать те, кто является отражением детско-юношеских фантазий и кажется чуть ли ни сказочным (ну или киношным) персонажем. Но с другой – не обойдется без достаточно корыстной оценки потенциального партнера, многие станут спрашивать себя: «А что этот конкретный человек может мне дать помимо любви?».
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 6 февраля будут весьма двусмысленно выражать свои чувства, участятся завуалированные признания в любви и оскорбления, как иносказательная попытка привлечь внимание к какой-то проблеме в паре. Возрастет и стремление «подкалывать» партнера, язвить в его адрес, чтобы стимулировать его на какие-то личностные, хозяйственные или сексуальные подвиги.
После же 6-го числа многие сделают все, чтобы перевести амурные (супружеские) отношения на следующий уровень, привнесут в них нечто абсолютно новое и даже инновационное, станут решительно бороться с тем, что их не устраивает. Правда, некоторым индивидуумам достижению на этом поприще каких-то невероятных успехов в третьей декаде помешает вдруг проснувшийся инфантилизм, и они пустят на самотек ситуации, из-за которых еще совсем недавно активно «ломали копья».
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в феврале могут обратить внимание на того, кто привносит в жизнь окружающих что-то новое, необычное, почти фантастическое. Велика вероятность, что вас настолько впечатлит деятельность этого человека, что вы сделаете всё, от вас зависящее, чтобы доказать, что и вы «не лыком шиты», и что вполне способны составить ему отличную пару и поддержать все его начинания. Роман более чем вероятен, главное, не пытайтесь сразу продемонстрировать, что «командовать парадом» будете исключительно вы сами – ваш новый избранник (избранница) этого не потерпит.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 февраля будете часто и не по делу обижаться на вторую половинку и даже втихаря ей (ему) за что-то мстить в весьма несвойственной вам манере. Однако после 6-го вы вдруг осознаете, что ваше поведение – такое ребячество, и что оно вас недостойно. А потому возьмете все непростые семейные ситуации в свои руки и ловко, быстро, грамотно с ними разберетесь.
Гороскоп любви на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в феврале могут увлечься тем, кто принадлежит к категории людей, от которых они, как правило, стараются держаться подальше, так как не понимают ни их поступков, ни их суждений. Не исключено, что вам вдруг станет интересна какая-то персона с бунтарскими наклонностями, крайне специфическим чувством юмора, с родом профессиональной или частной деятельности, которая противоречит всем вашим принципам и жизненным установкам. Благодаря этому человеку вы узнаете много нового, расширите свои горизонты и, возможно, обретете свое беспокойное счастье.
Если же вы уже замужем (женаты), в период с 1 по 6 февраля будете усиленно, хотя и не всегда успешно, гармонизировать отношения со второй половинкой и даже пойдете на какие-то несвойственные вам уступки. После же 6-го вам предстоит демонстративно передать супругу (супруге) бразды правления, показать, что вы покорны и послушны, но стать тем самым серым кардиналом, который, собственно, всем и «рулит».
Гороскоп любви на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в феврале могут встретить того, кто будет понимать их с полуслова, поддерживать многие их начинания, поспособствует активному личностному росту, поможет стать целеустремленнее. Велика вероятность, что отношения сначала будут носить дружеский характер, а объединяющим фактором в них станет стремление к открытию новых горизонтов; потом и обоюдные любовные чувства приложатся, что через некоторое время приведет и к возникновению достаточно крепкого амурного союза.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 февраля стоит воздерживаться от фривольных и абстрактных шуток в адрес второй половинки, а иначе на вас затаят обиду и станут по-мелкому, но весьма досадно и крайне несвоевременно вам мстить. После же 6-го числа у вас появится потребность что-то радикально изменить в отношениях, и не факт, что это очень понравится супругу (супруге), так как велика вероятность, что «новую жизнь» вы захотите начать с другим партнером или в блаженном одиночестве.
Гороскоп любви на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в феврале могут наконец-то подпустить к себе того, кто давно и упорно «из кожи вон лезет», чтобы привлечь их внимание. Велика вероятность, что какой-то поступок давнего поклонника (поклонницы) убедит вас в том, что с этим человеком вполне возможно обрести счастье, и вы согласитесь попробовать построить отношения. Маленький совет: не нагружайте его (ее) сразу какими-либо серьезными обязательствами, обязанностями и ограничениями, иначе он (она) решит, что не так уж вас и любит, и попросту пойдет на попятную, побоявшись потерять личностную свободу.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 6 февраля в основном будет тих и безмятежен, вам во многом пойдут навстречу, в чем-то подчинятся, станут с вами соглашаться. А вот после 6-го ваши интересы для вашей второй половинки перестанут иметь основополагающее значение, да и вы чаще всего станете ориентироваться на свои дела и потребности, чем на супруга (супругу) и его физические и психологические нужды.
Гороскоп любви на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в феврале могут безответно влюбиться. Велика вероятность, что вашим новым избранником (избранницей) станет человек из другой страны или и вовсе какая-то медийная персона, которую вы будете идеализировать, которой посвятите огромный пласт своего творчества, но с которой никогда не сможете быть вместе. Эта любовь многое даст вам в плане саморазвития и становления личности, хотя и доставит немало огорчений из-за невозможности добиться взаимности.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца станете планомерно развивать брак, причем даже несмотря на какие-то не очень благоприятные внешние обстоятельства. Вам будет важно слиться со второй половинкой душой, быть с ней (с ним) на одной волне, вместе достичь того, что было запланировано в прошлом году и отправиться к новым целям, не менее, а может, и более грандиозным, чем предыдущие. Правда, это не помешает вам периодически уходить в загул – творческий или дружеский.
Гороскоп любви на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в феврале могут добиться взаимности от того, на кого еще в прошлом году «сделали ставку», и кого планомерно «окучивали», преследуя не только любовные, но и какие-то другие цели. Вероятно начало романа. Однако помните: на первом этапе отношений крайне важно не разочаровать этого человека, ничем не выдать истинные ваши мотивы и намерения, иначе все закончится, не успев толком начаться. Дело в том, что вас будут идеализировать, и именно поэтому согласятся быть с вами, а если вы «рухнете с пьедестала», связь с вами потеряет привлекательность.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 6 февраля может стать весьма беспокойным, на вас будут часто обижаться, вашу критику (даже вполне справедливую) воспримут как оскорбление, так что постарайтесь вести себя крайне корректно. После же 6-го вам удастся воплотить в реальность какие-то планы, связанные со второй половинкой, каким-то образом улучшить быт, вместе с ней (с ним) научиться чему-то новому.
Гороскоп любви на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в феврале, возможно, обретут того, с кем им будет хорошо, того, кого они смогут назвать своим истинным любовным партнером в самом полном смысле этого понятия. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, с которым вы будете всесторонне поддерживать друг друга, с которым вас свяжут и амурные чувства, и какие-то общие цели, задачи, дела, который окажется вам созвучен почти во всем, а в том, в чем обнаружатся несоответствия, найдется устраивающий вас обоих компромисс.
Если же вы уже замужем (женаты), то крайне важно в период с 1 по 6 февраля ничем не раздражать вторую половинку, быть с ней (с ним) на одной волне и не требовать больше, чем она (он) может вам предоставить (это касается и внимания, и материальных благ, и быта). И тогда после 6-го числа удастся избежать основной массы конфликтов, особенно тех, которые связаны с личностными и не имеющими к вам прямого отношения делами, интересами и потребностями супруга (супруги).
Гороскоп любви на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в феврале могут стать объектом амурного интереса со стороны того, у кого они всем своим существованием вызывают любопытство. Не исключено, что какой-то человек будет наблюдать за вами, пытаться вас разгадать и сам не заметит, как влюбится. Сложится ли у вас с ним что-то или нет, зависит от того, решится ли этот индивидуум на сближение с вами или предпочтет и дальше изучать вас с безопасного расстояния, и вызовет ли он у вас ответную амурную и интеллектуальную реакцию.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 февраля сможете решить со второй половинкой какие-то спорные вопросы, правда, не исключено, что не обойдется без шантажа с вашей стороны. После же 6-го будет много свершений на благо брака, вы инициируете что-то совсем новое, но основанное на вашем достаточно долгом изучении натуры супруга (супруги). К тому же в третьей декаде ожидаются важные для семьи или для вашего с мужем (женой) социального статуса совместные приобретения.
Гороскоп любви на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободные Стрельцы в феврале могут инициировать роман с тем, кто привлечет их какими-то своими жизненными принципами и установками, интеллектуальным развитием и креативным подходом к весьма обыденным вещам. Правда, для того, чтобы с вами не только стали встречаться и заниматься сексом, но и полюбили вас, придется что-то менять в себе, избавляться от каких-то ложных представлений о жизни и от определенных привычек. Но это лишь в том случае, если вы будете изначально нацелены на долгие отношения и на последующий брак, а не просто на приятное времяпрепровождение.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 6 февраля может стать конфликтным по вашей же вине – не исключено, что вы будете намеренно доводить вторую половинку до состояния белого каления своими шуточками и нежеланием следовать ее (его) указаниям. Да и после 6-го ваш настрой вряд ли изменится, но при этом ссор станет меньше, так как вы, вероятно, максимально минимизируете общение с супругом (супругой).
Гороскоп любви на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в феврале могут попытаться начать жизнь с чистого листа, инициировав роман с тем, кто радикально отличается от них – является новатором, а не консерватором, ратует за свободные отношения, а не за крепость уз и непререкаемость обоюдных обязательств. В результате вы узнаете много нового, чему-то научитесь, а если ваше намерение измениться было по-настоящему твердым, то и брак с этим человеком заключите, так как примете его принципы и образ существования, как руководство к действию.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 февраля станете больше обычного нежничать со второй половинкой, исполните какое-то ее (его) давнее желание, при этом исподволь привязывая ее (его) к себе еще сильнее. А вот после 6-го числа супругу (супруге) может потребоваться больше свободы от семьи вообще и от вас в частности, он (она) начнет устанавливать какие-то новые правила взаимодействия, и вам придется либо смириться, либо ввязаться в долгосрочное и утомительное противостояние.
Гороскоп любви на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в феврале могут найти того, кто им действительно подходит, кто согласуется со всеми их идеализированными представлениями, кто способен обеспечить открытие невероятных личностных горизонтов и глубин творчества. Велика вероятность, что рядом с вами появится «любовь всей вашей жизни», человек, с которым вы многие годы будете счастливы, ради которого станете постоянно совершенствоваться, пойдете на то, на что в одиночку и без подобной мотивации никогда бы не решились.
Если же вы уже замужем (женаты), то весь месяц станете так или иначе воздействовать на вторую половинку, подталкивая ее (его) к свершениям на благо брака, к откровенности, которая поможет вам лучше понять супруга (супругу), к совместным деяниям, которые укрепят супружескую психоэмоциональную связь и обеспечат семью чем-то материальным, тем, что еще долго будет приносить вполне очевидную пользу всем ее членам и окажется своеобразным «кирпичиком» для построения будущего.
Гороскоп любви на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в феврале могут начать осторожно присматриваться к тому, кто, по их мнению, почти достоин получить звание их амурного партнера. Не исключено, что понравившегося вам человека вы будете постоянно проверять на прочность, ставить на нем своеобразные психологические эксперименты; но даже если он со всеми этими испытаниями превосходно справится, вы зададитесь вопросом, а нужны ли вам отношения с ним. В общем, как только он докажет, что вполне может составить вам хорошую пару, вы запросто и алогично переключитесь на кого-то другого.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца будете что-то менять в отношениях со второй половинкой; сначала мягко, ненавязчиво, исподволь и очень аккуратно, потом более напористо, активно, яро, показывая характер и прибегая к тем методам, за которые когда-то осуждали знакомых или родственников. Нужного вам результата вы, скорее всего, добьетесь, вот только какой ценой…
Фото: shutterstock/vostok
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!