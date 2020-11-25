Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на декабрь 2020 года
После же 20-го числа в приоритете окажется социальное положение потенциальных партнеров, их целеустремленность и перспективность как профессионалов своего дела. Многие сначала проникнутся к кому-то уважением и только потом придут более романтические чувства. Дамы станут вполне конкретно выбирать себе крепкого хозяина в дом, того, кто может не только гвоздь забить, но и «мамонта добыть», а вот мужчин больше будет интересовать интеллектуальный уровень предполагаемой избранницы, хотя и бытовые ее навыки не останутся без внимания.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 14 декабря будут активно и отнюдь не всегда добродушно с ней (с ним) пикироваться, язвительность и подколки станут неотъемлемой частью амурного общения, так что индивидуумам с тонкой душевной организацией придется очень нелегко, возрастет число обид. И при этом повысится градус страстности, сексуальные отношения выйдут на новый уровень, пары начнут играть в какие-то весьма изощренные чувственные игры, в том числе и с применением каких-то специальных приспособлений.
После же 14-го снизится психологическая зависимость от партнера, на первое место выйдет общность интересов, крайне важно будет понимать, что на любимого человека можно положиться, что он не только «товарищ по постельным играм», но и друг. А в третьей декаде к этому добавится еще и битва амбиций — возлюбленные/супруги будут ревновать друг друга к достигнутым успехам, а те аспекты совместного быта, которые ранее не особо волновали, окажутся основополагающими.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Свободные Овны в декабре могут обратить внимание на кого-то из своих друзей, причем, возможно, виртуальных, из числа тех, с кем основное общение протекает в Сети. Велика вероятность, что вы с каким-то человеком устроите длительную и весьма эмоциональную беседу/переписку на крайне волнующую вас обоих социальную, политическую, спортивную или какую-то еще злободневную тему, и это поможет понять, насколько много у вас с ним общего; а потом и на более личные, даже интимные разговоры перейдете, что и станет началом романа — вполне себе реального.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в течение месяца предстоит столкнуться и с отчуждением второй половинки, и с ее (его) язвительностью, и с повышенной дружелюбностью, причем не всегда по отношению к вам, да и ревность, как ваша, так и вашего любимого человека привнесет в отношения долю хаоса и определенный дисбаланс. Помните: чем легче вы отнесетесь ко всему происходящему, тем проще для вас пройдет данный период.
Гороскоп любви на декабрь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Depositphotos
Свободные Тельцы в декабре могут познакомиться с тем, кто так или иначе связан с путешествиями, с постоянными перемещениями и дорогами. Возможно, в вашу рабочую организацию приедет в командировку сотрудник, которым вы неожиданно увлечетесь, или вы в какой-то тревел-группе в соцсетях подружитесь с каким-то интересным человеком, который часто бывает там, куда вам очень хочется попасть. Роман вполне вероятен, если вы сразу поймете, чего не стоит ожидать ни от этого индивидуума, ни от отношений с ним, и не станете требовать от него смены приоритетов и образа жизни.
Если же вы уже замужем (женаты), то первая половина месяца может оказаться проблемной, тревожной, полной неопределенности; тут главное — понимать, что вас просто дразнят, провоцируют, пытаются добиться от вас какой-то яркой реакции и несвойственных вам выражений вашей любви. Отнеситесь к происходящему с юмором, и тогда после 14-го числа в отношениях появится что-то такое, чего вам в них не хватало.
Гороскоп любви на декабрь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Depositphotos
Свободные Близнецы в декабре могут безответно влюбиться в кого-то случайного. Не исключено, что ваше воображение потрясет человек, с которым вы встретитесь глазами в транспорте, продавец в магазине, в котором вы обычно не отовариваетесь, или курьер, доставивший вам какой-то ваш заказ. Чувства будут интенсивными, но, скорее всего, недолгими, особенно если среди ваших знакомых есть кто-то скучный, но очень надежный, тот, кто может стать для вас крепкой опорой и вернуть вам душевное равновесие.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца вероятны конфликты на пустом месте, выяснения отношений из-за случайно оброненной фразы, ваш флирт с тем, кого ваша вторая половинка знает очень хорошо (в этом случае ее/его ревность обрушится не только на вас, но и на объект вашего повышенного внимания). А еще многое будет зависеть от того, насколько вы дорожите супругом (супругой) и есть ли в вас стремление беречь его (ее), жалеть, считаться с его (ее) чувствами.
Гороскоп любви на декабрь для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Depositphotos
Свободные Раки в декабре могут обратить внимание на кого-то из коллег или тех единомышленников, с которыми вместе занимаются каким-то значимым социальным проектом. Велика вероятность, что личностные качества какого-то человека и его уникальный вклад в общее и важное для вас дело очень впечатлят вас, и это станет началом вашей заинтересованности не только в деловом сотрудничестве, но и в приватном общении с этим индивидуумом. Роман с ним вполне вероятен, особенно если вы сумеете выделиться из окружающих чем-то таким, чего не умеют или не знают остальные.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца будете исподволь выстраивать отношения со второй половинкой таким образом, чтобы к вам было как можно меньше претензий и нареканий; однако вы, скорее всего, сделаете это не для упрочнения союза, а для того, чтобы вас оставили в покое и не мешали вам заниматься чем-то таким, что сейчас интересует вас гораздо больше супружеского взаимодействия.
Гороскоп любви на декабрь для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Depositphotos
Свободные Львы в декабре могут начать очень интересные и перспективные отношения. Велика вероятность, что вы уже знаете этого человека и весьма неплохо к нему относитесь, а какая-то занимательная для вас обоих ситуация послужит поводом для частого общения и для последующего амурного сближения. Скорее всего, у вас с этим индивидуумом очень много общего, в том числе — и общих знакомых, соответственно, есть, о чем поговорить, кого обсудить, к кому вместе сходить в гости; так из совместного досуга и из более серьезных, но полезных и приятных для вас обоих обстоятельств родится взаимная любовь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 декабря важно не поддаваться на провокации второй половинки и гасить в себе приступы агрессии, иначе вероятны ссоры, о которых вы потом сильно пожалеете. После же 14-го все более или менее наладится, и не последнюю роль в этом сыграет кто-то из друзей — некто очень мудрый, знающий, как направить ваши поступки в нужное для семьи русло.
Гороскоп любви на декабрь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Свободные Девы в декабре могут попытаться перевести какие-то дружеские отношения в любовные. Однако из этого вряд ли получится что-то хорошее. И хотя не исключен секс с этим человеком, настоящего романа ожидать не стоит. Правда, если в ситуацию вмешается какой-то мощный материальный фактор — корысть (ваша или его), деньги, которые можно заработать, будучи парой, неожиданная беременность, влияние его или ваших родственников, то вероятно создание не только амурного, но и брачного союза; другой разговор, будет ли он долговечным и счастливым?
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 декабря будете всевозможными уловками и ухищрениями удерживать вторую половинку от каких-то опрометчивых поступков, от общения с людьми, которые вам категорически не нравятся, от каких-то эскапад, которые заставляют вас нервничать; и вам неплохо это удастся. А вот после 14-го ваше влияние снизится, и любые попытки что-то навязать ей (ему) приведут к ссоре.
Гороскоп любви на декабрь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Depositphotos
Свободные Весы в декабре могут впечатлиться кем-то смелым, отважным, способным на поступок с большой буквы «П». Велика вероятность, что геройское поведение какого-то человека станет для вас своего рода афродизиаком и вы влюбитесь. Роман и взаимность вполне возможны, особенно если этот индивидуум будет понимать, что вам важно и понятно то, что он делает, что вы его одобряете и не собираетесь препятствовать его действиям на благо других людей, ну и что вам тоже нужна его поддержка.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 декабря стоит смириться с психологическими вывертами второй половинки и не сильно обижаться на ее (его) слишком уж ироничные высказывания, и тогда после 14-го вас с ней (с ним) ждет какое-то реальное или символическое путешествие, которое многое даст вашей паре в плане чувственного познания друг друга и укрепления взаимопонимания; кроме того, у вас с ней (с ним) появятся новые точки соприкосновения, правда, через споры и даже конфликты.
Гороскоп любви на декабрь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Свободные Скорпионы в декабре могут сломать чьи-то намерения относительно их персоны. Не исключено, что какой-то человек будет жаждать дружить с вами, общаться на какие-то интересные для вас обоих темы, посещать с вами какие-то заведения, в которые с кем-то другим он пойти не может, однако вы вдруг решите, что он будет лучше смотреться в вашей постели и в качестве вашего амурного партнера, и откровенно соблазните его. Роман обещает быть долгим и очень продуктивным, вы обретете и любовь, и союзника.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 декабря многое сделаете для того, чтобы брачный союз развивался, становился глубже и крепче, хотя и без ваших психологических экспериментов над второй половинкой не обойдется. После же 14-го вы дадите ей (ему) больше свободы, будете часто идти на стратегические уступки, создадите у нее (у него) иллюзию, что это именно она (он) все решает и направляет вас обоих, а сами тем временем, возможно, не раз пообщаетесь с кем-то из давних поклонников/поклонниц.
Гороскоп любви на декабрь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Свободные Стрельцы в декабре могут встретить свою судьбу. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, с которым вы настолько будете на одной волне, что взаимопонимания удастся достичь в рекордно короткие сроки, а общие интересы обусловят не только стиль общения, но и вообще будущее вас обоих как личностей и/или профессионалов. Правда, скорее всего, вы с ним предпочтете свободные отношения, без каких-либо определенных обязательств, чтобы у каждого из вас была возможность без помех заниматься делом всей жизни. Ну или связь перерастет в гостевой брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца будете поэтапно открывать все новые и новые грани характера второй половинки, и не факт, что они все вам понравятся. Да и вы сами предстанете перед ней (перед ним) с какой-то еще неизвестной ей (ему) стороны, что и для нее (для него) станет сюрпризом и вряд ли совсем уж приятным. Зато в результате перед вами обоими откроются чарующие перспективы развития брака.
Гороскоп любви на декабрь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Depositphotos
Свободные Козероги в декабре могут стать объектом вожделения кого-то из другого города или даже из чужой страны. Не исключено, что какой-то иностранный гражданин попытается очаровать вас, чтобы иметь возможность остаться с вами, на вашей территории. Вот только вряд ли подобная перспектива приведет вас в восторг — вы сразу углядите в поведении этого индивида корыстный интерес и не клюнете на его флирт и другие амурные уловки. И лишь в том случае, если вы найдете, как использовать его персону себе на благо, вы позволите себя обаять и создадите с ним обоюдовыгодный союз.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, найдете еще несколько факторов, крепче связывающих вас со второй половинкой, где-то настоите на своем, а в чем-то мудро уступите, не раз в каких-то сложных обстоятельствах отстоите интересы любимого человека, а взамен потребуете от него благоразумия в ситуациях, когда его неосмотрительность может поставить под угрозу благополучие всей семьи.
Гороскоп любви на декабрь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Свободные Водолеи в декабре могут обаять кого-то из тех, с кем их связывают какие-то убеждения. Скорее всего, вам понравится кто-то из единомышленников, и вы станете еще искрометнее, остроумнее, привлекательнее, от вас будут исходить какие-то особые флюиды, так что у этого человека не окажется ни малейшего шанса устоять перед вами. Роман вполне вероятен, более того, он еще и обещает быть чрезвычайно интересным и невероятно чувственным, да и затянуться может на целую жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 декабря крайне важно сохранять мир в отношениях, не обижаться на подначки и на те поступки мужа/жены, которые вы не понимаете (не очень понятное вам — не значит, плохое!), иначе после 14-го каждый из вас замкнется на чем-то своем, и отчуждение станет полным. А вот если первые две недели месяца пройдут спокойно, вторые полторы декады принесут массу приятных сюрпризов.
Гороскоп любви на декабрь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Depositphotos
Свободные Рыбы в декабре могут влюбиться, но увы — неудачно. Не исключено, что вы очаруетесь человеком, совершающим поступки, на которые вы сами в силу характера никогда не решитесь, мысленно наденете на него «супергеройский костюм» и станете поклоняться ему как кому-то непостижимому. Однако очень скоро может выясниться, что ваши чувства ему вот вообще не нужны, да и геройского в его поведении мало, а много: бравады, желания покрасоваться и других не очень привлекательных мотивов. Так что, чтобы не разочаровываться, не придумывайте того, чего нет.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 декабря не раз инициируете в супружеских отношениях что-то такое, что полностью удовлетворит вас, хотя, возможно, не очень понравится второй половинке. После же 14-го участятся споры, разность интересов и приоритетов станет более очевидной, однако в третьей декаде появится нечто материальное, что сведет на нет большинство конфликтов и укрепит союз.
Фото: Depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!