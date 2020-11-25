Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на декабрь 2020 года

После же 20-го числа в приоритете окажется социальное положение потенциальных партнеров, их целеустремленность и перспективность как профессионалов своего дела. Многие сначала проникнутся к кому-то уважением и только потом придут более романтические чувства. Дамы станут вполне конкретно выбирать себе крепкого хозяина в дом, того, кто может не только гвоздь забить, но и «мамонта добыть», а вот мужчин больше будет интересовать интеллектуальный уровень предполагаемой избранницы, хотя и бытовые ее навыки не останутся без внимания.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 14 декабря будут активно и отнюдь не всегда добродушно с ней (с ним) пикироваться, язвительность и подколки станут неотъемлемой частью амурного общения, так что индивидуумам с тонкой душевной организацией придется очень нелегко, возрастет число обид. И при этом повысится градус страстности, сексуальные отношения выйдут на новый уровень, пары начнут играть в какие-то весьма изощренные чувственные игры, в том числе и с применением каких-то специальных приспособлений.

После же 14-го снизится психологическая зависимость от партнера, на первое место выйдет общность интересов, крайне важно будет понимать, что на любимого человека можно положиться, что он не только «товарищ по постельным играм», но и друг. А в третьей декаде к этому добавится еще и битва амбиций — возлюбленные/супруги будут ревновать друг друга к достигнутым успехам, а те аспекты совместного быта, которые ранее не особо волновали, окажутся основополагающими.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта — 20 апреля)