Страстный роман или спокойный брак: гороскоп любви на декабрь 2019 года

После же 21-го числа взгляд на любовные отношения в целом и на кандидатов на роль амурного партнера изменится – на первое место выйдет статус, материальное положение, наличие жилплощади или, по крайней мере, перспектив на ее приобретение. И дело будет не в корысти, а в нежелании связываться с неудачниками, с теми, кто не только ничего не достиг, но даже и не стремится быть успешнее, богаче, умнее.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, первые две декады будут очень требовательны к своим партнерам в финансовом, бытовом и интеллектуальном плане, усилится ревность, спорные вопросы решать станет крайне сложно, так как оба в паре во всех ситуациях проявят немотивированное упрямство, даже догматичность, и не захотят идти ни на компромисс, ни на уступки. И при этом участятся сексуальные контакты, а те, у кого с партнером слишком разный уровень развития, предпочтут вообще почти не разговаривать друг с другом, а просто заниматься любовью.

В третьей же декаде многие инициируют какие-то перемены в отношениях, будут ратовать за то, чтобы узы стали более свободными, участятся поездки и походы на различные мероприятия, в гости, в кино без второй половинки. Ожидаются и своеобразные психологические эксперименты, которые одним помогут лучше понять партнера, а у других поставят брак или роман под угрозу развала. Так что, прежде чем баловаться какими-либо тестами для любимого человека, каким-то образом проверять его, подумайте, готовы ли вы к последствиям.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)