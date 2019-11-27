Страстный роман или спокойный брак: гороскоп любви на декабрь 2019 года
После же 21-го числа взгляд на любовные отношения в целом и на кандидатов на роль амурного партнера изменится – на первое место выйдет статус, материальное положение, наличие жилплощади или, по крайней мере, перспектив на ее приобретение. И дело будет не в корысти, а в нежелании связываться с неудачниками, с теми, кто не только ничего не достиг, но даже и не стремится быть успешнее, богаче, умнее.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, первые две декады будут очень требовательны к своим партнерам в финансовом, бытовом и интеллектуальном плане, усилится ревность, спорные вопросы решать станет крайне сложно, так как оба в паре во всех ситуациях проявят немотивированное упрямство, даже догматичность, и не захотят идти ни на компромисс, ни на уступки. И при этом участятся сексуальные контакты, а те, у кого с партнером слишком разный уровень развития, предпочтут вообще почти не разговаривать друг с другом, а просто заниматься любовью.
В третьей же декаде многие инициируют какие-то перемены в отношениях, будут ратовать за то, чтобы узы стали более свободными, участятся поездки и походы на различные мероприятия, в гости, в кино без второй половинки. Ожидаются и своеобразные психологические эксперименты, которые одним помогут лучше понять партнера, а у других поставят брак или роман под угрозу развала. Так что, прежде чем баловаться какими-либо тестами для любимого человека, каким-то образом проверять его, подумайте, готовы ли вы к последствиям.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в декабре могут начать отношения с кем-то из старых друзей противоположного пола. Не исключено, что у человека, с которым вы привыкли общаться по-дружески, и который является вашим единомышленником, часто поддерживает вас и много о вас знает, изменится социальный или личный статус, и он для вас превратится в весьма завидную партию. В общем, велика вероятность, что вы решите прибрать его к рукам и инициируете переход от дружбы к амурно-сексуальному взаимодействию.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря вам настоятельно рекомендуется не спорить по пустякам, принимать к сведению мнение и желания второй половинки, любые зарождающиеся ссоры сводить к шутке, но при этом явно демонстрировать, что уважаете супруга (супругу) и очень серьезно относитесь ко всем его (ее) требованиям и к браку вообще. После же 19-го числа все, что вас уже не устраивает в муже (жене), и то, что прибавится за первые две декады, вынудит вас дистанцироваться от него (от нее).
Гороскоп любви на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в декабре могут начать отношения с тем, с кем их связывают какие-то общие дела – профессиональные или бытового характера. Не исключено, что совместный рабочий проект или повседневное взаимодействие на уровне клиент-исполнитель поможет вам лучше узнать какого-то человека и понять, что вы не против романа с ним. Сближению амурного плана может поспособствовать какая-то ваша с ним поездка, которая, кстати, возможно, положит начало интересной любовной традиции.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря мудро и очень грамотно выведете супружеские отношения на новый уровень, подтолкнете супруга (супругу) к каким-то свершениям на благо семьи вообще и лично вас в частности, инициируете нечто такое, что позитивно скажется на личностном развитии вас обоих. А вот потом будет сложно понять и принять стремление второй половинки дистанцироваться от вас, где-то бывать не в вашем обществе, а в компании друзей, покупать то, что кажется вам ненужным.
Гороскоп любви на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в декабре могут безответно влюбиться. Причем не исключено, что новым объектом вашего обожания станет недосягаемый по статусу человек, тот, кто гораздо богаче и влиятельнее вас и вращается в закрытых для вас кругах. Взаимности вам вряд ли удастся добиться – то ли ваши с этой персоной пути не пересекутся и знакомство не состоится, то ли вы просто не понравитесь. Тем не менее, ваше чувство к этому индивидууму поспособствует вашему внутреннему росту, вы станете более взрослой и цельной личностью.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря ради брака вообще и второй половинки в частности что-то в себе кардинально поменяете, постараетесь избавиться от привычек или привязанностей, которые раздражают супруга (супругу), добьетесь успехов на том поприще, которое важно для него (для нее). За все ваши свершения после 19-го числа вас ждут многочисленные награды.
Гороскоп любви на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в декабре могут встретить кого-то не из своей страны. Не исключено, что какой-то человек заинтересует вас сначала как носитель некой оригинальной культуры, какого-то уникального наследия, знаний, которыми вы тоже хотели бы владеть, и только потом вы разглядите в нем что-то очень притягательное в амурном плане. Роман возможен, если вы будете готовы чем-то пожертвовать, изменить какие-то свои привычки, рискнете пустить этого индивидуума в свой дом или отправиться к нему на родину.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря добиться взаимопонимания со второй половинкой будет очень сложно, вы на многие стороны брака начнете смотреть совсем по-другому, то, что раньше казалось привлекательным, станет если и не раздражать, то, по крайней мере, весьма напрягать. А потому после 19-го числа вам захочется расширить свое личностное пространство и увеличить дистанцию между вами и супругом (супругой). Не перестарайтесь, а то потеряете с ним (с ней) психоэмоциональную связь.
Гороскоп любви на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в декабре могут инициировать роман с тем, кто раньше по-дружески или по долгу службы часто помогал им в решении их проблем. Не исключено, что вы уже привязались к какому-то человеку и сейчас очень благодарны ему за что-то, а следующим этапом станет и амурный интерес, который подвигнет вас на активные действия – на флирт, потом на откровенное соблазнение, ну и на предложение встречаться, стать парой. Правда, не факт, что ваше увлечение этим индивидуумом продлится долго; велика вероятность, что вы, получив его в свое пользование, очень быстро наиграетесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря постараетесь соответствовать всем требованиям и желаниям второй половинки, попытаетесь стать тем, кого она (он) хочет видеть рядом с собой, культивируете в себе те качества, которые она (он) очень ценит. А вот потом вам может и надоесть плясать под дудку супруга (супруги), вы взбунтуетесь, начнете чаще огрызаться и проводить время вне дома.
Гороскоп любви на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в декабре могут стать объектом амурного интереса того, кто принадлежит к другой национальности и родился не в их стране. Причем вряд ли у вас это вызовет восторг, так как взаимопонимание будет затруднено языковым барьером или какими-то традициями, которые для вас категорически неприемлемы. И только если вы вдруг совершенно иррационально влюбитесь в этого человека, что-то между вами и срастется. Но помните: легко не будет в любом случае, чем-то придется жертвовать.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в течение всего месяца предстоит работать над отношениями со второй половинкой и развивать брак. Вот только требования к ней (к нему) придется формулировать четко, претензии предъявлять исключительно обоснованные, не просто ставить перед ней (перед ним) новые задачи, но и активно демонстрировать, что вы тоже трудитесь ради общего благополучия и что лежащие на вас нагрузка и ответственность отнюдь не меньше, а может, и гораздо больше.
Гороскоп любви на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в декабре могут начать отношения с тем, кто кажется веселым, беззаботным, компанейским и всё понимающим. Однако не удивляйтесь, если при более тесном общении выяснится, что этот человек догматичен и авторитарен, подвержен приступам мрачности и не всегда думает, прежде чем что-то сказать. Не исключены ваши частые обиды, сомнения относительно нужности и перспективности этого романа, да и ревность из-за его широкого круга друзей обоих полов вас вряд ли минует.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря будет много споров со второй половинкой из-за ее (его) странных требований к вам и ссор из-за немотивированных придирок. Наберитесь терпения – после 19-го числа станет полегче, вы перестанете быть центром внимания супруга (супруги), у него (у нее) возникнут другие интересы и пилить вас больше не захочется; да и вы сами начнете чаще переключаться с семейных и супружеских забот на что-то свое, личное, важное только для вас.
Гороскоп любви на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в декабре могут начать служебный роман. Не исключено, что кто-то из коллег покажется вам весьма перспективным в чем-то для вас очень важном, и вы используете все свои уловки, чтобы заполучить его в свое личное пользование. К тому же есть вероятность, что этот человек привлечет вас не только своими профессиональными успехами и материальными возможностями, но и какими-то своими рисковыми увлечениями, которые входят и в ваш круг интересов.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря будете вытягивать вторую половинку на тот личностный уровень, который кажется вам наиболее приемлемым, да и несколько задач, касающихся увеличения благополучия или благосостояния семьи, вы перед ней (перед ним) очень четко поставите. А вот после 19-го числа вам предстоит не раз испытать чувство ревности из-за того, что для супруга (супруги) на первое место выйдет карьера или тот человек, ревновать к которому глупо.
Гороскоп любви на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободным Стрельцам в декабре звезды сулят встречу с тем, кто станет для них прекрасным спутником жизни и сможет удовлетворить даже те их потребности, которые они сами пока не осознают. Не исключено, что вас полюбит человек высокого социального положения, тот, кто будет готов вытянуть вас на свой уровень, чтобы вы ему полностью соответствовали и могли составить ему отличную партию. Так что вместе с налаженной личной жизнью вам светит еще и смена социально-финансового статуса.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря вам придется не раз доказывать второй половинке, что вы ее (его) достойны и что она (он) не зря связал(а) с вами жизнь; впрочем, требовать от нее (от него) вы тоже будете немало, причем как в бытовом и финансовом плане, так и в сексе, в интеллектуальном взаимодействии, в аспектах, касающихся общения вашей пары с другими людьми. После же 19-го числа вы либо сильнее влюбитесь в супруга (супругу), либо, напротив, дистанцируетесь и абстрагируетесь от него (от нее).
Гороскоп любви на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в декабре могут познакомиться с тем, кто сначала их чем-то удивит, причем не в лучшем смысле этого слова, а потом по-настоящему заинтересует. Велика вероятность, что в результате вас ждут весьма неоднозначные отношения, которые станут и невероятно пленять, и чем-то жутко раздражать, не исключена даже психологическая зависимость от этого человека, от которой вы периодически будете пытаться избавиться; скорее всего, безуспешно. Зато и скучать вам не придется.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря мудро придумаете, какие «пряники» и приятности (а может, даже вольности) пообещать супругу (супруге), чтобы подтолкнуть его (ее) к тем действиям и актам саморазвития, которые вы считаете необходимыми для благополучия семьи и для прогресса в супружеских отношениях. А вот потом возможны неприятные сюрпризы в виде желания второй половинки где-то бывать без вас и достигать тех целей, которые никак с вами не связаны.
Гороскоп любви на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в декабре могут влюбиться в того, кто каким-то образом тесно связан с дорогой и с получением новых знаний. Инструктор по вождению, приглашенный из другой страны преподаватель, попутчик, отгадывающий сложный кроссворд, и т.п. Не исключено, что знакомство с этим человеком перевернет вашу жизнь, наполнит ее не только взаимной любовью, но и не испытываемыми ранее чувствами, яркими впечатлениями, уникальными умениями и интереснейшей информацией, а также компромиссами, уступками, покорностью с вашей стороны и бесценным жизненным опытом.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 декабря в супружестве возможны проблемы сексуального характера, причем есть вероятность, что вы внезапно перестанете «хотеть» вторую половинку, всего лишь беспочвенно приревновав ее (его) к кому-то из друзей; будьте объективны и не ищите измену там, где ее нет. После же 19-го числа отношения выровняются, но вы будете часто делать для себя далеко идущие выводы.
Гороскоп любви на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в декабре могут попытаться построить отношения с тем, кто кардинально отличается от них по характеру, мировоззрению, привычкам, целям и восприятию действительности. Кратковременный роман вполне возможен, а вот что-то долгосрочное и серьезное – вряд ли. Вы крайне быстро устанете от разности во всем том, что для вас значимо, и потихоньку сведете взаимодействие на нет. Впрочем, если вам о-о-очень хочется создать семью и не так уж и важно – с кем, то вероятен и инициированный вами брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в течение всего месяца предстоит развивать и укреплять отношения со второй половинкой, правда, не исключено, что вы выберете для этого весьма сомнительные и даже экстремальные методы, например, шантаж, финансовые и сексуальные рычаги давления, демонстрацию того, как супругу (супруге) будет несладко, если вы откажете ему (ей) в своей благосклонности. Главное, не перестарайтесь, и тогда ваши действия дадут поистине потрясающие результаты.
Фото: vostock-photo/shutterstock
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