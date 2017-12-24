В первых двух декадах января те, кто пока свободен, вряд ли станут размениваться на пустой флирт и легкие интрижки, они будут нацелены на долгосрочные отношения и не подпустят к себе кого попало. Требования к представителям противоположного пола возрастут, на первое место выйдут: перспективность, хозяйственность, ответственность, стрессоустойчивость, умение подать себя в приличном обществе и, безусловно, высокий интеллект. Знакомств в социальных сетях и на улицах станет гораздо меньше, основная масса судьбоносных встреч состоится в профессиональной среде.

В третьей декаде месяца многие романы начнутся благодаря каким-то досуговым увлечениям, друзьям, которые решат устроить судьбу пока не нашедших своего счастья приятелей, и мобильным приложениям для знакомств. Список же требований к потенциальным партнерам еще больше увеличится; к вышеперечисленному добавятся: умение нестандартно мыслить, хорошо развитое воображение, легкость на подъем. Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 17 января будут регулярно третировать амурных партнеров, требуя от них покорности, самосовершенствования, материальных и фактических доказательств любви, но и сами немало сделают для них, причем в основном – не афишируя свои добрые дела. У многих пар появятся какие-то свои уникальные традиции, которые не зазорно передать и детям, а совместный быт приобретет какое-то новое значение. После же 17-го числа партнерам захочется отдохнуть друг от друга, почувствовать себя свободнее, они станут чаще выбираться куда-то без сопровождения второй половинки. Однако при этом во многих парах усилится взаимная поддержка, и если одному из супругов (возлюбленных) нужна будет помощь, второй окажет всестороннее содействие, отодвинув на задний план все свои дела. В начале и в середине месяца многие решительно внесут радикальные изменения в личную жизнь; однако при общении с реальными и потенциальным партнерами нам понадобится терпение, чтобы не слишком остро реагировать на их деспотизм, пригодится и понимание, что многие действия представителей противоположного пола направлены на наше собственное благополучие. В конце января придется как-то увязывать тягу к независимости и желание быть нужным, любимым, оберегаемым. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в январе могут влюбиться в того, кто кажется надежным, ответственным и полностью подходящим для семейной жизни. Однако велика вероятность, что, начав отношения с этим человеком, вы почти сразу убедитесь, что вам с ним скучно, что вы быстро устаете от него, что он вас подавляет. Так что «жили долго и счастливо» у вас с ним вряд ли получится – вы просто сбежите. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января не исключены инициируемые вами ссоры со второй половинкой из-за того, что на каждое ваше требование она (он) будет огрызаться и вообще откажется идти у вас на поводу. А вот после 17-го числа отношения выровняются, станут более партнерскими и интересными. В начале и в середине месяца при общении с имеющимся или с предполагаемым партнером ориентируйтесь на реальность, а не на свои представления об идеальных отношениях. В конце января вы многое поймете о своих истинных любовных потребностях. Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в январе могут начать отношения с тем, с кем у них много общего. Велика вероятность, что вас покорит человек, с которым вы связаны в профессиональной сфере, и который таким же, как и вы образом относится к деньгам, самореализации, бытовым вопросам, детям и полезным связям. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января многое сделаете для семьи в бытовом плане, чем-то поможете второй половинке в ее (его) служебных делах, внесете коррективы в интерьер дома, особенно в те помещения, в которых супруг (супруга) бывает чаще всего. А вот потом не исключены ссоры из-за его (ее) нежелания соответствовать каким-то вашим требованиям. В начале и в середине месяца все, что связано с реальным или потенциальным партнером, будет для вас приоритетным; возможны акты самопожертвования. В конце января постарайтесь не ущемлять свободу этого человека, иначе он обвинит вас в том, что вы «подрезаете ему крылья». Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в январе могут встретить того, кто захочет их перевоспитать и всерьез возьмется за коррекцию их поведения. Правда, велика вероятность, что в результате это вы измените что-то в характере этого человека, он попадет под ваше обаяние, привяжется к вам и будет поступать не так, как привык и считает правильным, а так, как вы ему укажете. Хотя и вас эти отношения многому научат. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января будете вынуждены регулярно за что-то извиняться перед второй половинкой и вообще быть паинькой. А вот потом вы, скорее всего, на ней (на нем) отыграетесь, и ей (ему) придется постараться, чтобы удержать вас рядом – вы освободитесь от каких-то обязательств и «пойдете вразнос». В начале и в середине месяца придется часто терпеть авторитарность реального или потенциального партнера и «наступать на горло» своим желаниям. В конце января настоящим бичом для этого человека станет ваша непредсказуемость. Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в январе могут влюбиться в того, кто наделен какой-то властью. Правда, велика вероятность, что ваши чувства окажутся безответными, более того, вы, скорее всего, даже не сумеете близко подобраться к объекту своих грез, так что придется вздыхать издалека, подпитывая свою любовь неосуществимыми фантазиями. Если же вы уже замужем (женаты), то в семейной жизни может назреть серьезный кризис, и если вы с ним не справитесь, то после 17 января, устав от ситуации, запросто подадите на развод или разъедетесь со второй половиной, чтобы переосмыслить супружеские отношения и понять, как действовать дальше. В начале и в середине месяца личная жизнь может стать источником интенсивных негативных эмоций, и многое будет зависеть от того, умеете ли вы переключаться на позитив, оптимизм и надежду. В конце января в вас созреет судьбоносное решение. Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в январе могут попытаться восстановить отношения с тем, с кем когда-то уже был роман. Возможно, вы даже согласитесь на те условия, которые ранее считали неприемлемыми. Однако есть вероятность, что и вторая попытка окажется бесперспективной, и что вы достаточно быстро поймете – это точно не ваш человек. Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то бытовые проблемы, возникшие в период с 1 по 17 января, и слишком завышенные требования, предъявляемые вам второй половиной, могут привести к тому, что в третьей декаде вы задумаетесь о разводе или просто пуститесь во все тяжкие, чтобы отдохнуть от супруга (супруги). В начале и в середине месяца чрезмерное давление реального или потенциального партнера проверит вас на прочность и на наличие желания и дальше строить с ним отношения. В конце января «найдет коса на камень», и вы, скорее всего, устроите настоящий бунт, отстаивая свою независимость и мстя за «потоптанное» самолюбие. Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в январе могут начать перспективный роман. Велика вероятность, что судьба сведет вас с человеком, который обеспечит вас тем, чего вам сейчас не хватает, поможет с самореализацией или даже с карьерой, поспособствует повышению ваших доходов и вообще многое сделает для того, чтобы ваша жизнь стала более комфортной и счастливой. Впоследствии не исключен и брак с ним. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января существенно укрепите отношения со второй половиной, вместе с ней (с ним) внесете какие-то изменения в бытовую сферу, приобретете крупную вещь, важную и полезную для всей семьи. Да и после 17-го числа продолжите работать на перспективу брака, учитывая какие-то старые ошибки. В начале и в середине месяца ожидается много позитивных перемен в личной жизни, благодаря ей вы станете благополучнее, спокойнее, увереннее в себе. В конце января вам пригодится прошлый опыт межличностных амурных отношений. Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в январе на каком-то официальном мероприятии могут познакомиться с тем, кто впоследствии станет для них надежной второй половинкой. Правда, не исключено, что само место первой встречи будет не очень приятным, а этот человек, сблизившись с вами, нарушит какие-то правила. Зато потом вы от общения с ним получите то, чего не дали вам предыдущие амурные партнеры. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января супруг (супруга) будет часто распоряжаться вашим временем и руководить вашими действиями, а вам во избежание ссор придется делать вид, что так и надо. А вот после 17-го числа вам дадут больше свободы, в отношения вернется легкость, ожидается масса позитивных событий. В начале и в середине месяца реальный или потенциальный партнер не раз пожертвует своим спокойствием и вашим психологическим комфортом, чтобы решить какие-то ваши проблемы. В конце января его демонстрация любви к вам станет менее экстремальной. Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в январе могут начать отношения с какой-то высокопоставленной персоной. Не исключено, что к вам проявит интерес начальник (начальница), и вы не устоите перед возможностью не только наладить личную жизнь, но и получить дополнительные преимущества в профессиональной сфере. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января возрастет ваша авторитарность, и если ваша вторая половинка тоже любит покомандовать, то вероятны бурные ссоры, а вот если она (он) спокойно отдает вам партию первой скрипки, то отношения будут просто замечательными. После же 17-го числа активное общение супруга (супруги) с другими людьми может вызвать у вас жгучую ревность. В начале и в середине месяца не мешайте реальному или потенциальному партнеру заботиться о вас и устраивать вашу судьбу – вы сами потом скажете этому человеку огромное спасибо. В конце января собственничество может выйти вам боком. Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в январе могут столкнуться с чьей-то влюбленностью, больше похожей на не вполне нормальное поклонение. Если вам по вкусу, когда вас ставят на пьедестал и боготворят, то какое-то время будете счастливы с этим человеком. А вот если вас такое отношение нервирует, то постараетесь держаться от данного индивида подальше. Если же вы уже замужем (женаты), то весь месяц, скорее всего, будете бороться за независимость от своей второй половины. Велика вероятность, что вам захочется доказать супругу (супруге), что вы и без его (ее) опеки и помощи прекрасно справитесь, и что цените спутника жизни совсем за другие качества и действия. В начале и в середине января вам, возможно, будет сложно принимать повышенное внимание реального или потенциального партнера, и вы либо станете постоянно язвить по этому поводу, либо постараетесь радикально изменить ситуацию. В конце месяца не исключена поездка, в которую вы отправитесь практически тайком от этого человека. Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в январе могут встретить того, с кем их свяжут долгие, продуктивные и очень счастливые отношения. Велика вероятность начала романа с человеком, который буквально «болеет» тем же, чем и вы сами, так что союз получится не только любовным, но и профессиональным, коммерческим или творческим. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января выведете брак на следующий уровень, предпримете нечто такое, что укрепит семью, наведете порядок в тех бытовых делах, до которых у вашей второй половины почему-то не доходят руки, и будете счастливы от осознания своей нужности супругу (супруге). А вот после 17-го числа ваша гиперопека мужа (жены) может спровоцировать негативную реакцию. В начале и в середине месяца каждое ваше действие, связанное с личной жизнью, даст прекрасные результаты и благотворно повлияет на будущее отношений с реальным или потенциальным партнером. В конце января не стоит напоминать ему о чувстве долга. Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в первых двух декадах января могут от скуки сойтись с тем, кто им в общем-то не очень-то и нравится, и крепко завязнуть в этих отношениях. Постарайтесь этого избежать, так как уже в конце месяца велика вероятность встречи с человеком, который идеально вам подойдет, и с которым у вас будут отличные шансы на счастливую и полную взаимной любви жизнь. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 17 января морализаторство и деспотизм второй половинки могут довести вас до состояния белого каления, и если она (он) вовремя не уймется, то после 17-го числа вы резко и категорично сведете общение с ней (с ним) к необходимому минимуму и вообще постараетесь как можно реже бывать дома. В начале и в середине месяца отношения с представителями противоположного пола вряд ли дадут вам то, чего бы вам хотелось. В конце января многое будет зависеть от вашего психологического настроя и от наличия или отсутствия долгосрочных обязательств. Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)