При этом мало кто согласится на ни к чему не обязывающие связи — представители противоположного пола изначально будут восприниматься как потенциальные супруги, а потому и требования к ним и к отношениям с ними окажутся соответствующими.

В третьей декаде возрастет интерес к финансовому положению потенциальных партнеров, к наличию у них собственной благоустроенной жилплощади и стабильных источников дохода. При принятии решения о сближении будет учитываться их отношение к детям, к официальному браку, к верности. Дамы и кавалеры станут «принюхиваться» друг к другу, осторожничать, однако не откажут себе в своеобразных тестах на сексуальную совместимость.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 23 апреля станут больше ценить своих партнеров и комфортность общения с ними. Многие из тех, кто пока только встречается или живет гражданским браком, задумаются о свадьбе, а супруги – о пополнении в семействе. Важную роль будут играть: хорошо организованный быт, наличие перспектив в отношениях и самовыражение через любовь. Появятся новые совместные цели материального и духовного характера.

После 23-го числа отношения между партнерами станут чуть напряженнее. Дамам захочется меньше времени уделять быту и больше – себе, чаще хвастаться своими мужчинами перед подругами, красоваться и блистать в обществе, а потому они начнут регулярно требовать от вторых половинок новых нарядов, ярких впечатлений, посещения вечеринок и ресторанов. А вот их возлюбленные (супруги), напротив, предпочтут домашнее времяпрепровождение, им будет важно, чтобы их «облизывали», вовремя кормили и создавали атмосферу уюта, да и пустая трата денег станет раздражать неимоверно.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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