Любовный гороскоп на апрель 2018 года
При этом мало кто согласится на ни к чему не обязывающие связи — представители противоположного пола изначально будут восприниматься как потенциальные супруги, а потому и требования к ним и к отношениям с ними окажутся соответствующими.
В третьей декаде возрастет интерес к финансовому положению потенциальных партнеров, к наличию у них собственной благоустроенной жилплощади и стабильных источников дохода. При принятии решения о сближении будет учитываться их отношение к детям, к официальному браку, к верности. Дамы и кавалеры станут «принюхиваться» друг к другу, осторожничать, однако не откажут себе в своеобразных тестах на сексуальную совместимость.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 23 апреля станут больше ценить своих партнеров и комфортность общения с ними. Многие из тех, кто пока только встречается или живет гражданским браком, задумаются о свадьбе, а супруги – о пополнении в семействе. Важную роль будут играть: хорошо организованный быт, наличие перспектив в отношениях и самовыражение через любовь. Появятся новые совместные цели материального и духовного характера.
После 23-го числа отношения между партнерами станут чуть напряженнее. Дамам захочется меньше времени уделять быту и больше – себе, чаще хвастаться своими мужчинами перед подругами, красоваться и блистать в обществе, а потому они начнут регулярно требовать от вторых половинок новых нарядов, ярких впечатлений, посещения вечеринок и ресторанов. А вот их возлюбленные (супруги), напротив, предпочтут домашнее времяпрепровождение, им будет важно, чтобы их «облизывали», вовремя кормили и создавали атмосферу уюта, да и пустая трата денег станет раздражать неимоверно.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в апреле получат отличный шанс начать долгосрочные, перспективные и крайне удачные амурные отношения. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который изначально подойдет вам по всем параметрам, будет вести себя с вами так, чтобы вы поняли серьезность его намерений, поразит вас своим интеллектом и какими-то особыми достижениями. И не исключено, что уже в конце месяца вы с ним примете самое первое и очень важное для будущего совместное решение.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля вам придется забыть о тех способах самовыражения, которые предполагают полный отрыв от семьи и частые отлучки из дома. Ваша вторая половинка вряд ли потерпит, если вы станете игнорировать бытовые обязанности и обязательства перед ней (ним) и перед другими ее (его) и вашими родственниками. А вот после 23-го числа вы, вероятно, постараетесь разнообразить отношения, и при этом станете во многом потакать мужу (жене).
Гороскоп любви на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в апреле могут встретить того, кто сначала не очень понравится из-за полной погруженности в карьеру и в служебные дела, но потом завоюет и уважение, и любовь. Велика вероятность, что изначально вы посчитаете, что человек, «повенчанный с работой», не сможет дать вам полноценной семьи, психологического комфорта и чувства защищенности, однако какие-то события докажут, что этот индивидуум вполне в состоянии совмещать профессиональную самореализацию и отношения с вами.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля сделаете все, от вас зависящее, чтобы ваша вторая половинка рядом с вами чувствовала (чувствовал) себя хорошо, спокойно, уютно. Вам будет важно создать для нее (для него) наиболее благоприятные условия существования. К тому же не исключено, что вы станете инициатором пополнения в семействе. После же 23-го числа возможны события, которые проверят на прочность и чувства, и семейные отношения.
Гороскоп любви на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в апреле могут влюбиться. Велика вероятность, что вашей новой амурной привязанностью станет харизматичная, самодостаточная и очень интересная личность, обладающая запредельным потенциалом, но при этом и поразительной эгоистичностью. Сможете забыть о себе и посвятить жизнь служению этому человеку, обретете вторую половинку, с которой точно никогда не будете скучать, да и сами немало получите в плане личностного роста.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля вам будет сложно соответствовать каким-то требованиям супруга (супруги), хотя вы, скорее всего, постараетесь сделать все, чтобы он (она) был(а) всем доволен(льна). Не исключено, что вам ради будущего семьи придется отказываться от каких-то привычек или даже менять образ жизни на более здоровый. После же 23-го числа ваша вторая половина станет чаще прислушиваться к вам, блюсти какие-то ваши интересы, чем-то баловать вас.
Гороскоп любви на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в апреле могут стать объектом чьего-то матримониального интереса. Велика вероятность, что какой-то человек в полной мере оценит ваши достоинства, удостоверится в вашей надежности и пожелает видеть вас супругой (супругом). Правда, вы, скорее всего, далеко не сразу серьезно воспримете его притязания, ему придется доказывать, что и он для вас является такой же блестящей партией, как и вы для него. Впрочем, он с миссией покорения вашего сердца отлично справится.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля подвигнете вторую половину на какие-то подвиги во благо будущего семьи, измените что-то в домашней обстановке и атмосфере, возможно, даже настоите на том, что пришла пора заводить первого или очередного ребенка. А вот после 23-го числа не исключены ссоры из-за разности в подходе к каким-то аспектам ведения домашнего хозяйства и из-за несоответствия темпераментов или отношения к досугу.
Гороскоп любви на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в апреле могут обрести того, кто оптимально подходит им по темпераменту, будет поддерживать какие-то их начинания и в некотором роде администрировать их существование. Велика вероятность, что вы уже знаете этого человека, но по каким-то причинам раньше не воспринимали его как потенциального партнера. Не исключено, что вас с ним соединит интерес к одному и тому же виду деятельности – начав совместный проект, вы с ним как бы заново познакомитесь и поймете, что идеально дополняете друг друга.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля супруг (супруга), скорее всего, предпримет нечто такое, чтобы сделать семейные отношения более стабильными, однако не факт, что вам это понравится; вы можете подумать, что вами манипулируют, и воспротивиться инициативе второй половины. После же 23-го числа все нормализуется, так как вы осознаете: вас любят, оберегают, заботятся.
Гороскоп любви на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в апреле могут возобновить отношения с тем, с кем когда-то расстались по своей инициативе. Велика вероятность, что новая встреча с этим человеком покажет, что между вами еще не все закончилось, что есть притяжение и перспектива, а потому вы, скорее всего, предложите начать все заново. И не исключено, что к концу месяца вы с ним уже станете жить под одной крышей и строить далеко идущие планы – на ближайшие сто лет, на общих детей, ну или пока только на совместный отпуск.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля ваши чувства ко второй половине усилятся, появятся новые желания, возрастет уверенность в надежности семьи. Вы инициируете какие-то важные события, привнесете в быт конструктивные изменения, будете тщательно оберегать супруга (супругу). А вот после 23-го числа, если вы не получите от него (от нее) равноценную отдачу, то станете часто выказывать свое недовольство и каким-то образом наказывать его (ее) за невнимание.
Гороскоп любви на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы почти весь апрель, скорее всего, будут весьма настороженно относиться к представителям противоположного пола и по возможности держаться от них подальше. Велика вероятность, что причиной такого поведения станет вполне отчетливое ощущение, что им от вас нужна отнюдь не любовь, а нечто, выраженное в денежном эквиваленте. И только в третьей декаде не исключено робкое начало отношений с человеком, который подступится к вам не как проситель, а как даритель.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля выполните многие давние намерения, касающиеся вашей второй половинки, привнесете в быт какие-то рациональные изменения, постараетесь не злиться на супруга (супругу) за его (ее) явную демонстрацию каких-то различий между вами. После же 23-го числа будет масса поводов для радости, однако если есть какой-то застарелый семейный конфликт, он может обостриться, и вам придется делать выбор, который вам неприятен.
Гороскоп любви на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в апреле могут разглядеть новые и крайне интересные черты в ком-то из старых знакомых. Велика вероятность, что какой-то человек неожиданно преобразится, начнет по-другому одеваться, чему-то научится и превратится во вполне достойный объект амурной привязанности. Так что вы, скорее всего, быстро оценив произошедшие с ним перемены, решите «прибрать его к рукам», пока никто другой не подсуетился. Кстати, не исключено, что первопричиной метаморфоз, случившихся с этим индивидуумом, окажетесь именно вы.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля вам будет сложно найти общий язык с супругом (супругой), вы станете нетерпимо относиться к его (ее) недостаткам и пресекать любую инициативу. Возможны и имущественные споры. После же 23-го числа вы отпустите какую-то ситуацию, перестанете на что-то злиться, и отношения наладятся. Ну или вы просто уйдете в загул, чтобы отомстить за негативные эмоции.
Гороскоп любви на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в апреле могут обрести вторую половинку в лице того, кто предложит им не только серьезные отношения, но и какие-то блага. Не исключено, что вы «купитесь» на что-то такое, чего не то, чтобы очень хочется, а не помешало бы иметь, например, на жилплощадь, на которой вам позволят быть полноправной хозяйкой (хозяином), или на содействие в карьерных делах. Правда, в третьей декаде во взаимоотношения с этим человеком может вмешаться кто-то третий, так что придется отстаивать «свою территорию» и доказывать новому партнеру, что вы лучше всех.
Если же вы замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля вам, скорее всего, предстоит выполнять какие-то связанные с бытом обещания, которые вы уже достаточно давно дали супругу (супруге), и чаще обычного уделять внимание его (ее) психологическому состоянию. После же 23-го числа какие-то проблемы в супружеских отношениях «встанут в полный рост», и, если с ними сразу не разобраться, брак окажется в кризисе.
Гороскоп любви на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в апреле могут заинтересоваться тем, кто пока вызывает у них какие-то нерациональные эмоции. Не исключено, что этим человеком окажется тот, с кем вы связаны деловыми отношениями, и кто по непонятным вам причинам вас бесит. Велика вероятность, что неожиданно вспыхнувшие чувства заставят вас изменить свое поведение, перестать третировать этого индивида, а он от удивления и в благодарность ответит вам взаимностью. В общем, роман вполне может состояться и в конце концов даже перерасти в брак с кучей детишек и иными атрибутами благополучия.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля сделаете многое для того, чтобы семейная жизнь стала еще крепче, дом – уютнее, а интимное взаимодействие со второй половинкой – качественнее. А вот после 23-го числа супруг (супруга) будет часто раздражать какими-то неуемными и необъяснимыми желаниями и стремлением прекрасно выглядеть не только для вас.
Гороскоп любви на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в апреле могут на каком-то мероприятии познакомиться с тем, кто будет выделяться из общей массы своим интеллектом, умением поддержать любую беседу и какими-то необычными амбициями. Велика вероятность, что вы быстро найдете с ним множество тем для разговоров, несколько раз выберетесь в какие-то недальние поездки, станете часто общаться по телефону, но от интимного сближения пока воздержитесь, так как захотите сначала удостовериться, что ваши чувства к нему глубже, чем обычная дружеская привязанность и легкая амурная симпатия.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля не исключены ссоры со второй половинкой на почве вашего нежелания вносить коррективы в быт и что-то менять в привычной обстановке. Впрочем, после 23-го числа вы либо сами почувствуете необходимость этих перемен, либо отговорите от них мужа (жену), убедив его (ее), что они не ко времени; в общем, отношения станут легче и проще.
Гороскоп любви на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в апреле будут окружены вниманием противоположного пола. Велика вероятность, что вашего общества станут активно добиваться те, кто мечтает обрести «тихую гавань», долгие интеллектуальные разговоры, милосердие и укрытие от бушующего мира. Вот только вы, скорее всего, наоборот, захотите непредсказуемых отношений, бурного секса, животной страсти, а потому если и приблизите к себе кого-то, то исключительно того, кто сам прекрасно справляется со своими проблемами, ничего от вас не требует и может обеспечить вам головокружительный сексуальный марафон.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля будете поддерживать все начинания второй половины, особенно те, которые направлены на обогащение, на рост благосостояния, на увеличение комфортабельности семейного гнезда. А вот после 23-го числа отношения останутся мирными только в том случае, если супруг (супруга) предпочитает точно такой же образ жизни, что и вы сами.
Текст: Надежда Попова
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