Гороскоп любви на январь 2019 года

Наиболее привлекательными в данный период покажутся целеустремленные индивидуумы, ловко владеющие какой-то неоднозначной профессией, умеющие грамотно строить быт и не разменивающиеся на мимолетные отношения. Немало романов начнется между коллегами, соседями, теми, кто часто сталкивается в одном магазине и, не будучи знакомыми, уже здоровается.
В третьей же декаде приоритеты поменяются, все рациональные, утилитарные параметры и соображения отойдут на десятый план, появится желание найти такого амурного партнера, который, прежде всего, станет надежным другом и не будет требовать беспрестанного внимания, не перетянет на себя одеяло, не заставит «играть в одни ворота». Равноправие, личностная свобода, строго очерченные рамки отношений – вот что станет желанным итогом союза двух сердец. Ну и планочка касательно моральных качеств потенциального возлюбленного (возлюбленной) ой как поднимется.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 января будут вести себя как тираны, причем и мужчины, и женщины, что приведет к громким ссорам и спорам относительно и времяпрепровождения (– «Я сказал(а): мы пойдем туда-то, а не туда, куда хочешь ты!». – «Нет, мы туда не пойдем!»), и общения с окружающими (для обоих – чем меньше вокруг народу, тем лучше, только вот мотивы разные). В общем, ожидаются: жгучая ревность ко всем подряд, стремление зациклить любимого человека на себе и никуда не пускать, мелочные обиды на каждое слово.
А вот после 6-го числа отношениям «полегчает», в них станет больше воздуха, пары будут чаще общаться с общими друзьями, выбираться и туда, куда хочется даме, и туда, куда тянет кавалера. Ко многим аспектам взаимоотношений партнеры начнут относиться с долей юмора (иногда черного и циничного, но все же), а после 19-го изменится еще и восприятие материального благополучия, а потому станет совсем хорошо – бытовые вопросы перестанут быть частыми «провокаторами» ссор.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в январе могут оказаться объектом пристального внимания тех, кто разглядит в них какой-то особый потенциал и захочет им воспользоваться. Отношения возможны только в том случае, если вы не против побыть тем, на ком «ездят», чьи достижения считают своими и за кого перманентно принимают решения. Если же вы не терпите принуждения от слова «совсем», то при первой же попытке вами управлять пошлете этого наивно «разлакомившегося» индивида далеко и надолго.
Если же вы уже замужем (женаты), то какое-то событие, ожидающееся в вашей семье в период с 1 по 6 января, буквально взбудоражит вас, заставит как-то по-новому расставлять приоритеты, отказываться от каких-то своих привычек и еще больше ценить вторую половинку. Все это оздоровит брак, освежит отношения, добавит в них чего-то такого, чего им объективно не хватает. Не исключена и какая-то запоминающаяся семейная поездка, которая лично вам очень много даст.
Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
У свободных Тельцов в январе может случиться роман с кем-то из знакомых их родственников. Не исключено, что вы, будучи в гостях у кого-то из родни, очень тепло и предметно пообщаетесь с каким-то человеком, и эта беседа станет началом амурного сближения. Велика вероятность, что впоследствии вы с ним заключите очень удачный и даже в чем-то для вас выгодный брак. Хотя рассчитывать на легкие отношения не стоит – немало ссор будет спровоцировано стремлением переупрямить друг друга.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января можете натворить немало ошибок во взаимоотношениях со второй половинкой, и это запросто приведет к тому, что она (он) после 6-го числа либо отдалится от вас, либо вообще предпочтет сбежать туда, где ее (его) никто не третирует. Будьте мудрее и уступчивее, ласковее и лояльнее, если не хотите долго и упорно собирать брак по маленьким кусочкам, на которые он рассыплется благодаря вашим «стараниям».
Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в январе на каком-то пафосном или домашнем мероприятии могут «замутить» с тем, кого давно, но не очень хорошо знают. Велика вероятность, что вы «поведетесь» на внешность какого-то индивида, соблазните его, но упустите из вида его отнюдь не сахарный характер. А потом придется с этим как-то жить, потому что вас от себя вряд ли отпустят – вцепятся клещами, будут любить, как умеют, однако при этом станут держать в ежовых рукавицах и потихоньку перевоспитывать.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января, скорее всего, сделаете все, чтобы избежать повторения какой-то семейной ситуации, которая в прошлые новогодние каникулы вывела вас из себя или напугала; ну и об исполнении каких-то чувственных желаний второй половинки не забудете. А вот после 6-го числа вы не раз спровоцируете ссоры, будете стремиться как можно реже проводить время с супругой (супругом), более того, не исключена влюбленность в кого-то постороннего.
Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в январе могут неудачно влюбиться. Не исключено, что вы отдадите свое сердце тому, кто является вашей полной противоположностью, для кого то, что для вас ценно, пустой звук, а вы сами – образчик занудства. Постарайтесь избежать возникновения этих чувств, потому что даже все ваши неоспоримые достоинства будут казаться этому индивиду чем-то крайне раздражающим, соответственно, ни о какой взаимности даже речи быть не может. Поберегите себя.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете регулярно ревновать вторую половинку к тому, к кому это чувство совершенно неуместно; найдите психологическое объяснение нерациональным эмоциям и вам тут же станет легче. После же 6-го числа в вас «включится» философ, который на многое происходящее в семье станет реагировать спокойно и отстраненно, руководствуясь каким-то уже имеющимся опытом, а из незнакомых ситуаций вы сделаете неожиданные, но очень правильные выводы.
Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в январе могут подпустить к себе того, кого раньше держали на приличном расстоянии, считая, что ни за что не уживутся с кем-то настолько догматичным или просто крайне требовательным. Велика вероятность, что вы когда-то откровенно поговорили с этим индивидом, выяснили его приоритеты и решили, что оно вам не надо. А вот теперь что-то изменится (или уже изменилось) в вашем восприятии действительности, а потому и отношение к этому человеку будет совсем другим.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января не раз затеете ссоры со второй половинкой, пытаясь заставить ее (его) поступать так, как хочется именно вам, и настаивая на каком-то особом сценарии поведения. После же 6-го числа вы перестанете цепляться к ней (к нему), вам вдруг станет очень важно, чтобы отношения, помимо любовных, были еще и доверительно-дружескими, захочется легкости, беззаботности, отсутствия каких-либо «напрягов». А на то, что раньше раздражало, вы начнете реагировать с юмором.
Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в январе могут о-о-очень удачно устроить свою личную жизнь. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который обладает буквально всеми достоинствами и ресурсами, которые, как вы считаете, должны быть у идеального любовного партнера. Скорее всего, он будет не только предвосхищать ваши желания, но и адекватно реагировать на ваши высказывания, а вы, общаясь с ним, учтете все ошибки, когда-либо совершенные вами в отношениях с представителями противоположного пола, поэтому союз окажется по-настоящему счастливым и… правильным.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 6 января будет для вас действительно волшебным, сказочным, праздничным, с добрыми сюрпризами, щедрыми подарками, с ощущением того, что год начался необыкновенно прекрасно. А вот потом сказка кончится. Вторая половина перестанет прогибаться под вас, потребует личностного пространства и свободы, предпочтет проводить время в тех занятиях, которые являются ее (его) хобби.
Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в январе вряд ли захотят заниматься устройством личной жизни. Скорее всего, вы предпочтете общаться с представителями противоположного пола по-дружески, безо всяких намеков, и даже подсознательно не будете отмечать, с кем бы «замутили», а с кем – точно нет. И только в третьей декаде есть вероятность знакомства с человеком, отношения с которым, пройдя через стадии «недоверчивое принюхивание», «приятельские посиделки» и «крепкая дружба», получат шанс превратиться в любовные.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете практически во всем уступать второй половинке, согласитесь со всеми ее (его) инициативами, не захотите перечить и «лезть в бутылку». А вот после 6-го числа вы станете часто демонстрировать характер (даже те его грани, о наличии которых супруг (супруга) и не подозревал(а)), начнете активно настаивать на своем, вам будет важно получить подтверждение того, что вы в семейных отношениях не пустое место и тоже что-то решаете.
Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в январе могут встретить того, кто сыграет важную роль не только в их личной жизни, но и в их карьере. Велика вероятность, что вы начнете отношения с человеком, который поможет вам выйти на следующий социальный и профессиональный уровень, станет для вас тем самым «двигателем», которого вам не хватало для наиболее успешной самореализации. К тому же не исключено, что через некоторое время вы заключите с ним брак; правда, без брачного договора вряд ли обойдется.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января очень многое сделаете для того, чтобы семейная жизнь стала еще благополучнее, и даже мудро предпочтете не демонстрировать направо и налево свой непростой характер. А вот после 6-го числа запас вашей лояльности закончится, требования ко второй половинке сильно повысятся, вы выработаете какую-то новую стратегию общения с ней (с ним) и станете ее придерживаться даже в том случае, если она изначально даст неоднозначные результаты.
Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в январе могут «замахнуться» на того, кто в силу своей должности или социального положения совсем им не пара. Велика вероятность, что вы возжелаете получить в свое личное пользование человека, который стоит на более высокой ступени, поэтому даже не рассматривает вас как потенциального партнера. И все же шанс обрести желаемое у вас будет! Как говорится, чудеса случаются, а потому не исключено, что в какой-то момент этот индивид поймет, что ни о ком, кроме вас, даже думать не может, и инициирует сначала роман, а потом, возможно, и брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете часто устраивать второй половине сцены ревности, пытаться ее (его) «строить», утверждать свою власть. Это продолжится и после 6-го числа, однако вы станете не только доставать супруга (супругу), но и щедро чем-то платить за то, что он (она) вас терпит. Подарки, широкие жесты, веселые и занимательные сюрпризы существенно сгладят острые углы в отношениях.
Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в январе могут встретить свою судьбу. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, которого вы хорошо знаете, но в силу каких-то обстоятельств очень давно не видели, и общение после долгой разлуки вам обоим покажется чем-то особенным, знаковым, тем, что не хочется прерывать. Звезды сулят вам долгосрочные, надежные и во всем устраивающие вас отношения. Правда, не исключено, что сначала вам с этим индивидуумом придется преодолеть какие-то препятствия.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете часто настаивать на каких-то определенных действиях второй половинки, но при этом чем-то компенсируете причиненные ей (ему) неудобства. После же 6-го числа придется регулярно мириться со стремлением супруга (супруги) отдохнуть где-то вне семьи, пообщаться с друзьями, заняться чем-то таким, что не имеет к вам никакого отношения. А если вы этого мужу (жене) не позволите, то спровоцируете тяжелый и длительный конфликт.
Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в январе могут устать ждать перемен в личной жизни и преднамеренно влюбиться в того, кто покажется им наиболее достойной кандидатурой. Не торопите события! С тем, кого вы выберете умом, у вас ничего не получится, это не ваш человек, да и его характер – не то, что вы готовы терпеть всю оставшуюся. Доверьтесь судьбе – велика вероятность, что уже в третьей декаде этого месяца (ну или в феврале) рядом с вами появится тот, с кем вы впоследствии будете незамутненно счастливы.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января ожидаются многочисленные конфликты со второй половиной, вас будут раздражать любые ее (его) поступки и намерения, предложения и высказывания. Постарайтесь не испортить праздник ни себе, ни супругу (супруге). После же 6-го числа вы переключите свое внимание на друзей и на какие-то увлечения, а потому в семье воцарится относительный мир; а если вы еще и мужу (жене) не запретите развлекаться, как ему (ей) хочется, будет вообще замечательно.
Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в январе могут встретить того, кто сделает их жизнь более комфортной, организованной, правильной, доходной и продуктивной. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который сумеет направить вашу энергию в наиболее созидательное русло, подтолкнет вас к новым свершениям, избавит от каких-то рефлексий и дурных привычек. С ним вы обретете стабильность и многократно вырастете в личностном плане. Ну и любовь, скорее всего, приложится.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете регулярно «подкалывать» вторую половинку, провоцировать ее (его) на выплеск негативных эмоций, ехидничать в ее (его) адрес, но при этом совершите немало поступков, которые покажут, что вы любите супруга (супругу) и на многое способны ради него (нее). А вот после 6-го числа ему (ей) от вас достанется уже безо всяких компенсаций, вы будете очень резко и отрицательно реагировать на любые попытки отправиться куда-то без вас, с кем-то пообщаться без вашего надзора и разрешения.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock
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