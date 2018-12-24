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Гороскоп любви на январь 2019 года

В первых двух декадах января 2019 года те, кто пока свободен, будут намеренно проверять представителей противоположного пола на прочность, так как захочется убедиться, что тот, кто заинтересовал, достоин быть рядом.

Наиболее привлекательными в данный период покажутся целеустремленные индивидуумы, ловко владеющие какой-то неоднозначной профессией, умеющие грамотно строить быт и не разменивающиеся на мимолетные отношения. Немало романов начнется между коллегами, соседями, теми, кто часто сталкивается в одном магазине и, не будучи знакомыми, уже здоровается.

В третьей же декаде приоритеты поменяются, все рациональные, утилитарные параметры и соображения отойдут на десятый план, появится желание найти такого амурного партнера, который, прежде всего, станет надежным другом и не будет требовать беспрестанного внимания, не перетянет на себя одеяло, не заставит «играть в одни ворота». Равноправие, личностная свобода, строго очерченные рамки отношений – вот что станет желанным итогом союза двух сердец. Ну и планочка касательно моральных качеств потенциального возлюбленного (возлюбленной) ой как поднимется.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 января будут вести себя как тираны, причем и мужчины, и женщины, что приведет к громким ссорам и спорам относительно и времяпрепровождения (– «Я сказал(а): мы пойдем туда-то, а не туда, куда хочешь ты!». – «Нет, мы туда не пойдем!»), и общения с окружающими (для обоих – чем меньше вокруг народу, тем лучше, только вот мотивы разные). В общем, ожидаются: жгучая ревность ко всем подряд, стремление зациклить любимого человека на себе и никуда не пускать, мелочные обиды на каждое слово.

А вот после 6-го числа отношениям «полегчает», в них станет больше воздуха, пары будут чаще общаться с общими друзьями, выбираться и туда, куда хочется даме, и туда, куда тянет кавалера. Ко многим аспектам взаимоотношений партнеры начнут относиться с долей юмора (иногда черного и циничного, но все же), а после 19-го изменится еще и восприятие материального благополучия, а потому станет совсем хорошо – бытовые вопросы перестанут быть частыми «провокаторами» ссор.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в январе могут оказаться объектом пристального внимания тех, кто разглядит в них какой-то особый потенциал и захочет им воспользоваться. Отношения возможны только в том случае, если вы не против побыть тем, на ком «ездят», чьи достижения считают своими и за кого перманентно принимают решения. Если же вы не терпите принуждения от слова «совсем», то при первой же попытке вами управлять пошлете этого наивно «разлакомившегося» индивида далеко и надолго.

Если же вы уже замужем (женаты), то какое-то событие, ожидающееся в вашей семье в период с 1 по 6 января, буквально взбудоражит вас, заставит как-то по-новому расставлять приоритеты, отказываться от каких-то своих привычек и еще больше ценить вторую половинку. Все это оздоровит брак, освежит отношения, добавит в них чего-то такого, чего им объективно не хватает. Не исключена и какая-то запоминающаяся семейная поездка, которая лично вам очень много даст.

Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

У свободных Тельцов в январе может случиться роман с кем-то из знакомых их родственников. Не исключено, что вы, будучи в гостях у кого-то из родни, очень тепло и предметно пообщаетесь с каким-то человеком, и эта беседа станет началом амурного сближения. Велика вероятность, что впоследствии вы с ним заключите очень удачный и даже в чем-то для вас выгодный брак. Хотя рассчитывать на легкие отношения не стоит – немало ссор будет спровоцировано стремлением переупрямить друг друга.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января можете натворить немало ошибок во взаимоотношениях со второй половинкой, и это запросто приведет к тому, что она (он) после 6-го числа либо отдалится от вас, либо вообще предпочтет сбежать туда, где ее (его) никто не третирует. Будьте мудрее и уступчивее, ласковее и лояльнее, если не хотите долго и упорно собирать брак по маленьким кусочкам, на которые он рассыплется благодаря вашим «стараниям».

Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в январе на каком-то пафосном или домашнем мероприятии могут «замутить» с тем, кого давно, но не очень хорошо знают. Велика вероятность, что вы «поведетесь» на внешность какого-то индивида, соблазните его, но упустите из вида его отнюдь не сахарный характер. А потом придется с этим как-то жить, потому что вас от себя вряд ли отпустят – вцепятся клещами, будут любить, как умеют, однако при этом станут держать в ежовых рукавицах и потихоньку перевоспитывать.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января, скорее всего, сделаете все, чтобы избежать повторения какой-то семейной ситуации, которая в прошлые новогодние каникулы вывела вас из себя или напугала; ну и об исполнении каких-то чувственных желаний второй половинки не забудете. А вот после 6-го числа вы не раз спровоцируете ссоры, будете стремиться как можно реже проводить время с супругой (супругом), более того, не исключена влюбленность в кого-то постороннего.

Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в январе могут неудачно влюбиться. Не исключено, что вы отдадите свое сердце тому, кто является вашей полной противоположностью, для кого то, что для вас ценно, пустой звук, а вы сами – образчик занудства. Постарайтесь избежать возникновения этих чувств, потому что даже все ваши неоспоримые достоинства будут казаться этому индивиду чем-то крайне раздражающим, соответственно, ни о какой взаимности даже речи быть не может. Поберегите себя.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете регулярно ревновать вторую половинку к тому, к кому это чувство совершенно неуместно; найдите психологическое объяснение нерациональным эмоциям и вам тут же станет легче. После же 6-го числа в вас «включится» философ, который на многое происходящее в семье станет реагировать спокойно и отстраненно, руководствуясь каким-то уже имеющимся опытом, а из незнакомых ситуаций вы сделаете неожиданные, но очень правильные выводы.

Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в январе могут подпустить к себе того, кого раньше держали на приличном расстоянии, считая, что ни за что не уживутся с кем-то настолько догматичным или просто крайне требовательным. Велика вероятность, что вы когда-то откровенно поговорили с этим индивидом, выяснили его приоритеты и решили, что оно вам не надо. А вот теперь что-то изменится (или уже изменилось) в вашем восприятии действительности, а потому и отношение к этому человеку будет совсем другим.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января не раз затеете ссоры со второй половинкой, пытаясь заставить ее (его) поступать так, как хочется именно вам, и настаивая на каком-то особом сценарии поведения. После же 6-го числа вы перестанете цепляться к ней (к нему), вам вдруг станет очень важно, чтобы отношения, помимо любовных, были еще и доверительно-дружескими, захочется легкости, беззаботности, отсутствия каких-либо «напрягов». А на то, что раньше раздражало, вы начнете реагировать с юмором.

Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в январе могут о-о-очень удачно устроить свою личную жизнь. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который обладает буквально всеми достоинствами и ресурсами, которые, как вы считаете, должны быть у идеального любовного партнера. Скорее всего, он будет не только предвосхищать ваши желания, но и адекватно реагировать на ваши высказывания, а вы, общаясь с ним, учтете все ошибки, когда-либо совершенные вами в отношениях с представителями противоположного пола, поэтому союз окажется по-настоящему счастливым и… правильным.

Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 6 января будет для вас действительно волшебным, сказочным, праздничным, с добрыми сюрпризами, щедрыми подарками, с ощущением того, что год начался необыкновенно прекрасно. А вот потом сказка кончится. Вторая половина перестанет прогибаться под вас, потребует личностного пространства и свободы, предпочтет проводить время в тех занятиях, которые являются ее (его) хобби.

Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в январе вряд ли захотят заниматься устройством личной жизни. Скорее всего, вы предпочтете общаться с представителями противоположного пола по-дружески, безо всяких намеков, и даже подсознательно не будете отмечать, с кем бы «замутили», а с кем – точно нет. И только в третьей декаде есть вероятность знакомства с человеком, отношения с которым, пройдя через стадии «недоверчивое принюхивание», «приятельские посиделки» и «крепкая дружба», получат шанс превратиться в любовные.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете практически во всем уступать второй половинке, согласитесь со всеми ее (его) инициативами, не захотите перечить и «лезть в бутылку». А вот после 6-го числа вы станете часто демонстрировать характер (даже те его грани, о наличии которых супруг (супруга) и не подозревал(а)), начнете активно настаивать на своем, вам будет важно получить подтверждение того, что вы в семейных отношениях не пустое место и тоже что-то решаете.

Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в январе могут встретить того, кто сыграет важную роль не только в их личной жизни, но и в их карьере. Велика вероятность, что вы начнете отношения с человеком, который поможет вам выйти на следующий социальный и профессиональный уровень, станет для вас тем самым «двигателем», которого вам не хватало для наиболее успешной самореализации. К тому же не исключено, что через некоторое время вы заключите с ним брак; правда, без брачного договора вряд ли обойдется.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января очень многое сделаете для того, чтобы семейная жизнь стала еще благополучнее, и даже мудро предпочтете не демонстрировать направо и налево свой непростой характер. А вот после 6-го числа запас вашей лояльности закончится, требования ко второй половинке сильно повысятся, вы выработаете какую-то новую стратегию общения с ней (с ним) и станете ее придерживаться даже в том случае, если она изначально даст неоднозначные результаты.

Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в январе могут «замахнуться» на того, кто в силу своей должности или социального положения совсем им не пара. Велика вероятность, что вы возжелаете получить в свое личное пользование человека, который стоит на более высокой ступени, поэтому даже не рассматривает вас как потенциального партнера. И все же шанс обрести желаемое у вас будет! Как говорится, чудеса случаются, а потому не исключено, что в какой-то момент этот индивид поймет, что ни о ком, кроме вас, даже думать не может, и инициирует сначала роман, а потом, возможно, и брак.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете часто устраивать второй половине сцены ревности, пытаться ее (его) «строить», утверждать свою власть. Это продолжится и после 6-го числа, однако вы станете не только доставать супруга (супругу), но и щедро чем-то платить за то, что он (она) вас терпит. Подарки, широкие жесты, веселые и занимательные сюрпризы существенно сгладят острые углы в отношениях.

Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в январе могут встретить свою судьбу. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, которого вы хорошо знаете, но в силу каких-то обстоятельств очень давно не видели, и общение после долгой разлуки вам обоим покажется чем-то особенным, знаковым, тем, что не хочется прерывать. Звезды сулят вам долгосрочные, надежные и во всем устраивающие вас отношения. Правда, не исключено, что сначала вам с этим индивидуумом придется преодолеть какие-то препятствия.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете часто настаивать на каких-то определенных действиях второй половинки, но при этом чем-то компенсируете причиненные ей (ему) неудобства. После же 6-го числа придется регулярно мириться со стремлением супруга (супруги) отдохнуть где-то вне семьи, пообщаться с друзьями, заняться чем-то таким, что не имеет к вам никакого отношения. А если вы этого мужу (жене) не позволите, то спровоцируете тяжелый и длительный конфликт.

Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в январе могут устать ждать перемен в личной жизни и преднамеренно влюбиться в того, кто покажется им наиболее достойной кандидатурой. Не торопите события! С тем, кого вы выберете умом, у вас ничего не получится, это не ваш человек, да и его характер – не то, что вы готовы терпеть всю оставшуюся. Доверьтесь судьбе – велика вероятность, что уже в третьей декаде этого месяца (ну или в феврале) рядом с вами появится тот, с кем вы впоследствии будете незамутненно счастливы.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января ожидаются многочисленные конфликты со второй половиной, вас будут раздражать любые ее (его) поступки и намерения, предложения и высказывания. Постарайтесь не испортить праздник ни себе, ни супругу (супруге). После же 6-го числа вы переключите свое внимание на друзей и на какие-то увлечения, а потому в семье воцарится относительный мир; а если вы еще и мужу (жене) не запретите развлекаться, как ему (ей) хочется, будет вообще замечательно.

Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Свободные Рыбы в январе могут встретить того, кто сделает их жизнь более комфортной, организованной, правильной, доходной и продуктивной. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который сумеет направить вашу энергию в наиболее созидательное русло, подтолкнет вас к новым свершениям, избавит от каких-то рефлексий и дурных привычек. С ним вы обретете стабильность и многократно вырастете в личностном плане. Ну и любовь, скорее всего, приложится.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 января будете регулярно «подкалывать» вторую половинку, провоцировать ее (его) на выплеск негативных эмоций, ехидничать в ее (его) адрес, но при этом совершите немало поступков, которые покажут, что вы любите супруга (супругу) и на многое способны ради него (нее). А вот после 6-го числа ему (ей) от вас достанется уже безо всяких компенсаций, вы будете очень резко и отрицательно реагировать на любые попытки отправиться куда-то без вас, с кем-то пообщаться без вашего надзора и разрешения.

Текст: Надежда Попова

Фото: Shutterstock

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