Гороскоп любви на январь 2019 года

Наиболее привлекательными в данный период покажутся целеустремленные индивидуумы, ловко владеющие какой-то неоднозначной профессией, умеющие грамотно строить быт и не разменивающиеся на мимолетные отношения. Немало романов начнется между коллегами, соседями, теми, кто часто сталкивается в одном магазине и, не будучи знакомыми, уже здоровается.

В третьей же декаде приоритеты поменяются, все рациональные, утилитарные параметры и соображения отойдут на десятый план, появится желание найти такого амурного партнера, который, прежде всего, станет надежным другом и не будет требовать беспрестанного внимания, не перетянет на себя одеяло, не заставит «играть в одни ворота». Равноправие, личностная свобода, строго очерченные рамки отношений – вот что станет желанным итогом союза двух сердец. Ну и планочка касательно моральных качеств потенциального возлюбленного (возлюбленной) ой как поднимется.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 января будут вести себя как тираны, причем и мужчины, и женщины, что приведет к громким ссорам и спорам относительно и времяпрепровождения (– «Я сказал(а): мы пойдем туда-то, а не туда, куда хочешь ты!». – «Нет, мы туда не пойдем!»), и общения с окружающими (для обоих – чем меньше вокруг народу, тем лучше, только вот мотивы разные). В общем, ожидаются: жгучая ревность ко всем подряд, стремление зациклить любимого человека на себе и никуда не пускать, мелочные обиды на каждое слово.

А вот после 6-го числа отношениям «полегчает», в них станет больше воздуха, пары будут чаще общаться с общими друзьями, выбираться и туда, куда хочется даме, и туда, куда тянет кавалера. Ко многим аспектам взаимоотношений партнеры начнут относиться с долей юмора (иногда черного и циничного, но все же), а после 19-го изменится еще и восприятие материального благополучия, а потому станет совсем хорошо – бытовые вопросы перестанут быть частыми «провокаторами» ссор.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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