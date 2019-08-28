Гороскоп любви на сентябрь 2019 года

К тому же возбуждающими амурный интерес факторами окажутся не внешность и интеллектуальное развитие того или иного индивида, а запахи, исходящие от него, и материальные блага, которыми он обладает.

После же 22-го числа многим захочется любви ради любви, на первое место выйдет желание обрести пару, почувствовать себя чьей-либо второй половинкой, найти того, кто будет идеально дополнять и понимать буквально с полуслова. Правда, при этом мужчины все равно станут преследовать свои, несколько корыстные цели – они обратят внимание только на тех дам, которые сразу покажут, что готовы плясать под их дудку и всячески их обихаживать. Так что тем барышням, которые не умеют во всем угождать и не желают стоять у плиты, стирать носки и постоянно прогибаться, будет сложно устроить личную жизнь.

Для тех же, кто уже обрел вторую половинку, период с 1 по 13 сентября окажется наиважнейшим для дальнейшего развития отношений: станет понятно, готовы ли партнеры терпеть какие-то недостатки друг друга, разные ситуации протестируют их на крепость чувств и серьезность намерений, будет возможность чему-то научиться для того, чтобы сделать союз более стабильным, приблизить его к идеалу.

После же 13-го числа количество обоюдных придирок в парах снизится, партнеры станут более деликатно выражать свои пожелания, особую значимость приобретет мнение родственников, друзей и даже соседей относительно обоих супругов (возлюбленных) и их взаимодействия. При этом они будут гармонизировать друг друга, а своевременные компромиссы позволят избежать не только ссор, но и фатальных ошибок в отношениях.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)