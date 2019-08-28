Гороскоп любви на сентябрь 2019 года

К тому же возбуждающими амурный интерес факторами окажутся не внешность и интеллектуальное развитие того или иного индивида, а запахи, исходящие от него, и материальные блага, которыми он обладает.
После же 22-го числа многим захочется любви ради любви, на первое место выйдет желание обрести пару, почувствовать себя чьей-либо второй половинкой, найти того, кто будет идеально дополнять и понимать буквально с полуслова. Правда, при этом мужчины все равно станут преследовать свои, несколько корыстные цели – они обратят внимание только на тех дам, которые сразу покажут, что готовы плясать под их дудку и всячески их обихаживать. Так что тем барышням, которые не умеют во всем угождать и не желают стоять у плиты, стирать носки и постоянно прогибаться, будет сложно устроить личную жизнь.
Для тех же, кто уже обрел вторую половинку, период с 1 по 13 сентября окажется наиважнейшим для дальнейшего развития отношений: станет понятно, готовы ли партнеры терпеть какие-то недостатки друг друга, разные ситуации протестируют их на крепость чувств и серьезность намерений, будет возможность чему-то научиться для того, чтобы сделать союз более стабильным, приблизить его к идеалу.
После же 13-го числа количество обоюдных придирок в парах снизится, партнеры станут более деликатно выражать свои пожелания, особую значимость приобретет мнение родственников, друзей и даже соседей относительно обоих супругов (возлюбленных) и их взаимодействия. При этом они будут гармонизировать друг друга, а своевременные компромиссы позволят избежать не только ссор, но и фатальных ошибок в отношениях.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в сентябре могут свежим взглядом посмотреть на того, с кем когда-то были вместе, найти в ком-то, казалось бы, стопроцентно знакомом какие-то новые и о-о-очень притягательные черты. И влюбиться заново. Велика вероятность, что для вас это станет не возвратом к чему-то такому, что когда-то утратило свое значение, а чем-то совсем другим, чистым листом, на котором вы с удовольствием напишете новую и весьма счастливую амурную историю, со взаимностью и полным взаимопониманием.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября постарайтесь избежать мелких придирок, выражения недовольства, претензий относительно хозяйственности, интеллектуальных способностей, соответствия вашему характеру и темпераменту. А иначе после 13-го числа вы получите грандиозную истерику второй половинки, и начавшийся крупномасштабный конфликт существенно осложнит вам дальнейшую семейную жизнь, да и ваше настроение надолго испортит.
Гороскоп любви на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в сентябре могут встретить того, кто очень хорошо им подходит по характеру и по темпераменту, кто много внимания уделяет достижению тех целей и решению тех задач, которые они сами считают приоритетными в жизни. Вероятен перспективный роман, который весьма благоприятно скажется на вашей самореализации, поможет вам в личностном и интеллектуальном развитии, ну и вишенкой на торте что-то даст вам в плане материальных благ. Кстати, брак тоже не исключен.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября многое сделаете для того, чтобы ваш семейный союз стал еще прочнее; возможно, в этом вам поможет какая-то тематическая литература или даже консультация с каким-то специалистом; однако при этом ваших придирок супруг (супруга) все же не избежит. После же 13-го числа вы станете более эмоционально воспринимать вторую половинку, буквально кожей чувствовать, что творится у нее (у него) в душе, и это тоже пойдет на пользу браку.
Гороскоп любви на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в первых двух декадах сентября могут возжелать того, кто совсем не воспринимает их всерьез, так как нацелен на тот тип отношений, на который они априори не способны. Не переживайте и не пытайтесь заинтересовать этого человека – он тоже не сможет вам дать того, чего вы хотите. А вот в третьей декаде рядом с вами, возможно, появится тот, кто очень хорошо вам подходит, с кем вам будет легко и в общении, и в построении отношений, и кто многое вам даст просто потому, что вы – это вы.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября отношения со второй половиной будут достаточно скучными и при этом весьма конфликтными; любые ее (его) требования станут навевать на вас тоску и заставлять вас «вставать в позу», огрызаясь и противореча. Зато после 13-го числа вам удастся вернуть в супружество гармонию, появится потребность обихаживать и лелеять супруга (супругу), вы начнете строить какие-то несколько фантастические, но вполне осуществимые планы.
Гороскоп любви на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в сентябре могут встретить того, кто, обладая совсем несвойственными им самим качествами, будет дополнять их, решать те задачи, перед которыми они пасуют, научит их чему-то такому, без чего у них постоянно возникают какие-то трудности. В общем, звезды сулят вам весьма выгодный для вас роман, который многое даст вам не только в амурном, но и в материально-прикладном, утилитарном плане. Правда, не ждите полного взаимопонимания и адекватной реакции на трепет вашей души.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября у вас со второй половинкой появятся новые материальные цели, вы с ней (с ним) сделаете какие-то выгодные покупки для дома, для семьи, для чего-то такого, что будет важно в будущем; укрепится и ощущение партнерства. После же 13-го числа вы часто станете необъективно и несколько истерично реагировать на какие-то слова и просьбы супруга (супруги), к тому же вас будет бесить его (ее) стремление нравиться каким-то определенным людям.
Гороскоп любви на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в сентябре могут начать отношения с тем, кто уже много сделал для того, чтобы привлечь их внимание, чем-то обаял, потратился на какие-то подарки или периодически прикармливал чем-то вкусненьким. И хотя с вашей стороны этот роман будет скорее по расчету, чем по любви, он имеет отличные шансы оказаться весьма счастливым. Правда, не удивляйтесь, если через некоторое время тот, кто готов был вручить вам весь мир безвозмездно, потребует от вас какой-то отдачи.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября стоит чаще идти на компромисс, беречь те ценности, которые вторая половинка считает определяющими, считаться с ее (его) потребностями и не огрызаться на придирки. И тогда после 13-го числа в вашем браке появится нечто такое, что надолго подарит вам чувство внутренней гармонии и уверенность в том, что вы ни капли не прогадали, когда связали свою жизнь с этим человеком, да и баловать он (она) вас станет в разы чаще и очень изобретательно.
Гороскоп любви на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в сентябре могут встретить того, кто однозначно впишется в их понятие «идеальный амурный партнер». Звезды сулят вам очень перспективный роман, в котором будет все – и полностью удовлетворенные ваши потребности, и обоюдная любовь с новым избранником (избранницей), и взаимное уважение, и достаток, который придет к вам обоим благодаря вашим взаимоотношениям. Впоследствии вероятен и брак, который станет и любовным, и деловым союзом и принесет счастье и богатство.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября сумеете сделать семейный альянс таким, как вам нужно и хочется; многие ваши мудрые и дальновидные поступки создадут надежную базу, необходимую для того, чтобы дальнейшее взаимодействие было конструктивным, счастливым, беспроблемным. После же 13-го числа вам настоятельно рекомендуется носиться со второй половинкой, как с писаной торбой, потакать и уступать в мелочах, баловать и во всем поддерживать ее (его).
Гороскоп любви на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в сентябре могут построить отношения с тем, с кем связаны по работе или пересекаются в сфере товаров и услуг. Не исключено, что некие обоюдные деловые (коммерческие) интересы сблизят вас с каким-то человеком, помогут вам узнать его получше, и вы проникнетесь к нему симпатией, после чего с удовольствием откликнетесь на предложение перейти на неформальное общение. Вероятен долгосрочный роман, если, конечно, вы готовы быть с кем-то без оглушающей любви.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября вам предстоит многое узнать о своей второй половинке, о ее (его) материальных целях и карьерных амбициях, о намерениях, которые в силу своей чрезмерной рациональности вам не слишком понятны. Зато к 14-му числу вы все узнанное уложите в своей голове, осознаете и примете, а потому сможете во всем поддержать супруга (супругу), станете ему (ей) надежной опорой, сумеете организовать взаимоотношения так, чтобы они были максимально комфортными для вас обоих.
Гороскоп любви на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в сентябре могут встретить того, кто будет мотивировать их на личностный рост, подхлестнет их амбициозность, направит их энергию на созидание и добывание/создание каких-то особых материальных благ. Велика вероятность, что вас ждет очень интересный для вас роман, в котором помимо обоюдных чувств будет много всего «на преодоление», событий, которые проверят вас на твердость намерений и не дадут заскучать, открытий, которые подтолкнут к самосовершенствованию.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября многое сделаете для увеличения благосостояния семьи, подвигнете вторую половинку на какие-то хозяйственные подвиги, внесете какие-то конструктивные изменения в домашний уклад; правда, при этом будете достаточно часто бурчать, ворчать, выражать недовольство и пребывать в мрачном настроении (но, возможно, это окажется просто мотивирующим приемом). После же 13-го числа вы станете бережнее обращаться с супругом (супругой).
Гороскоп любви на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободные Стрельцы в сентябре могут заинтересоваться кем-то из деловых партнеров (коллег). Однако вы вряд ли вызовете у этого человека ответный интерес, так как многие ваши ключевые качества окажутся для него неприемлемыми и неудобоваримыми. Так что даже ваши попытки флиртовать он воспримет чуть ли ни как оскорбление. Зато после 22-го числа вы сами, вероятно, станете объектом амурной привязанности какой-то примечательной личности, и если ее (его) внешность придется вам по душе, то сложится весьма занятный (хотя и не факт, что долгосрочный) альянс.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября, возможно, будете часто подвергаться критике со стороны второй половины и не станете молчать в ответ; в общем, не исключены бурные ссоры: с обоюдными претензиями, выплеском старых обид, обвинениями во всем подряд. А вот после 13-го числа вам, скорее всего, захочется мира в семье, а потому вы выполните почти все требования супруга (супруги), внесете коррективы в свое поведение и вообще превратитесь в очаровательнейшее существо.
Гороскоп любви на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в сентябре могут начать взаимовыгодные и весьма перспективные отношения. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, обладающий и качествами, которые лично вы очень цените, и возможностями, которые помогут вам достичь множества ваших карьерных, частных, финансовых и материальных целей. Да и вы, скорее всего, немало сделаете для своего нового избранника (избранницы), причем не только в благодарность, но и по велению своей рациональной души.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 сентября вам предстоит поставить перед второй половинкой несколько новых и очень важных для семьи задач, научить ее (его) чему-то полезному в хозяйстве, обеспечить чем-то таким, что сделает ее (его) профессиональную и домашнюю деятельность более продуктивной. А вот после 13-го числа многие поступки, желания, намерения и высказывания супруга (супруги) будут вам непонятны; не идите на конфликт, а разберитесь, почему то, что значимо для него (для нее), несущественно для вас.
Гороскоп любви на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в сентябре могут вернуться к отношениям с тем, кто некоторое время назад был не готов ради них ни меняться, ни совершать какие-то определенные поступки. Велика вероятность, что ваш бывший амурный партнер повзрослел, осознал, что вы стоите того, чтобы напрягаться и на что-то решаться, и теперь заново завоюет ваше сердце. Правда, не исключено, что отголоски прошлого еще долго будут вмешиваться в нынешние взаимоотношения и вредить им; помните, что перспектива у этого союза есть только в том случае, если вы действительно начнете его с абсолютно чистого листа.
Если же вы уже замужем (женаты), то все хорошее, что вы сделаете для своей второй половинки в период с 1 по 13 сентября, после 13-го вернется к вам в стократном размере. А потому постарайтесь по возможности удовлетворять все потребности супруга (супруги), не отказывайте ему (ей) в том, что вам вполне по силам ему (ей) дать, учитесь тому, что, по его (ее) мнению, вам необходимо знать и уметь.
Гороскоп любви на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в сентябре могут безответно влюбиться. Причем не исключено, что вы даже будете готовы предложить за взаимность что-то материальное, но и это не поможет. Не зацикливайтесь на этом человеке, лучше обратите внимание на того, кто появится в вашей жизни после 22-го числа – этот новый персонаж вполне может составить вам отличную партию, станет развлекать вас тогда, когда вам грустно, и вести с вами умные разговоры, когда вам захочется пофилософствовать, с ним вы сможете обсудить все на свете и не будете чувствовать себя одиноко. Ну и любовь потом приложится.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 13 сентября может стать конфликтным и даже кризисным, у вас на каждое слово второй половины найдется сотня возражений, вам будет жалко тратить на нее (него) время, эмоции, деньги. Впрочем, после 13-го числа вы вдруг осознаете, что чуть не поставили брак под угрозу распада, спохватитесь и начнете исправлять положение; и вам это удастся.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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