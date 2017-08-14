Гороскоп любви на сентябрь 2017 года
Некоторый скепсис, нежелание верить на слово, чрезмерно пристальное внимание к деталям и нюансам, связанным с самими потенциальными партнерами и с их жизнью, затруднят общение и затормозят сближение. Да и возросшая брезгливость не позволит сразу подпустить к себе кого-либо, даже если этот кто-то будет вызывать явный амурный интерес.
Впрочем, брезгливость брезгливостью, однако случайных связей меньше не станет. Просто те, кто будет жаждать секса с «одноразовыми» партнерами, постараются тщательнее предохраняться, а заодно и надежно скрывать свои похождения, чтобы не навредить своему реноме и не отпугнуть от себя тех, кого в ближайшем будущем хотели бы видеть в качестве спутника (спутницы) жизни. Те же, кто уже счастливо устроил личную жизнь, творчески подойдут к развитию любовных взаимоотношений и постараются разнообразить их сексуальную составляющую. К тому же они будут часто и с удовольствием делать подарки своим возлюбленным, правда, в основном подношения окажутся утилитарными – одежда, продуктовые корзины, статусные аксессуары, гаджеты, облегчающие существование.
При этом участятся изматывающие сцены ревности, поэтому, если дорожите своей второй половинкой, не давайте ей (ему) ни малейшего повода для сомнений в вашей верности. А им могут стать и звонки вам с незнакомых номеров, и чужой запах, и чрезмерно любезные беседы с коллегами, соседями и шапочными знакомыми противоположного пола. А уж задержки на работе и стремление проводить время отдельно от любовного партнера обязательно спровоцируют скандал. В начале месяца не стоит играть чувствами реального (потенциального) партнера, будьте тактичнее и не делайте любовь «разменной монетой». В середине сентября может поменяться отношение к сексу. В конце месяца те, кто пока свободен, будут охотнее знакомиться на разного рода массовых мероприятиях, а те, кто уже нашел свою вторую половинку, станут придирчивее и требовательнее к своим возлюбленным.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в сентябре могут обратить внимание на кого-то из коллег. Велика вероятность, что вы сначала оцените деловые качества потенциального партнера, его умение сохранять лицо в сложных ситуациях, его карьерный потенциал, и только после этого начнете любовную атаку. Если, конечно, вас все в этом человеке устроит.
Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, сделаете все, от вас зависящее, чтобы взаимоотношения со второй половинкой стали ярче, чувственнее, острее. Если вы с этим человеком уже давно вместе, то, скорее всего, попытаетесь избавиться от рутины, внесете в союз нечто новое и креативное, инициируете несколько интересных поездок.
В начале месяца может появиться потребность в каком-то особом сексуальном самовыражении. В середине сентября вы, возможно, преподнесете реальному или потенциальному партнеру подарок «со смыслом». В конце месяца вероятны крайности – то острая нужда в общении с этим человеком, то полное отчуждение.
Гороскоп любви на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в сентябре могут встретить того, с кем им будет очень комфортно общаться, того, с кем совпадут и устремления, и планы на будущее. Быстрого развития отношений звезды вам не обещают, зато после того, как вы по-настоящему сблизитесь с этим человеком, сможете рассчитывать на крепкий брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены перманентные семейные конфликты, инициированные вами из-за нежелания понимать вторую половинку и ориентироваться на какие-то ее (его) частные потребности. Для сохранения нормальных отношений вам понадобятся: чуткость, лояльность, немного лести и отсутствие тотального контроля поступков супруга (супруги). В начале месяца значимую роль в отношениях с реальным или потенциальным партнером сыграют конструктивные диалоги. В середине сентября не отказывайтесь идти на уступки. В конце месяца возможно совместное посещение мероприятия, важного для этого человека.
Гороскоп любви на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в сентябре, скорее всего, предпочтут удовлетворять свои сексуальные потребности со случайными партнерами, а не искать долгосрочных отношений. Велика вероятность нескольких тайных интрижек, о которых вы, вопреки своему обыкновению, не расскажете даже самым надежным конфидентам.
Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете целенаправленно раздувать пожар страстей в отношениях со второй половинкой, провоцировать ее (его) ревность, постоянно инициировать какие-то сексуальные эксперименты. В общем, станете «раскачивать лодку», чтобы сделать семейную жизнь менее предсказуемой.
В начале месяца вероятен новый и весьма впечатляющий сексуальный опыт. В середине сентября придется считаться с какими-то реалиями, влияющими на личную жизнь. В конце месяца не исключено перспективное знакомство, а если у вас уже есть любовный партнер, на отношения с ним будет воздействовать ваша или его родня.
Гороскоп любви на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в сентябре могут сблизиться с кем-то достаточно замкнутым. Правда, сначала это, скорее всего, будет взаимодействием из разряда ученик-учитель, то есть вы станете под руководством этого человека постигать какую-то науку или житейскую мудрость, и только спустя какое-то время перейдете к амурным отношениям.
Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, будете вынуждены часто сопровождать свою вторую половинку на какие-то интересные для нее (для него) мероприятия, идти на разнообразные уступки и ради упрочнения союза расцвечивать семейную жизнь новыми красками. Впрочем, и вам это все понравится.
В начале месяца вы, очевидно, получите новый опыт межличностных отношений, и это каким-то образом вас изменит. В середине сентября нечто практичное сблизит с реальным или потенциальным партнером. В конце месяца могут появиться противоречивые любовные или сексуальные желания.
Гороскоп любви на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в сентябре могут стать объектом настойчивых ухаживаний. Не исключено, что сложится такая ситуация, когда проще «дать», чем объяснить, почему вы этого не хотите. Впрочем, если этот человек окажется умным и интересным, вы и на роман с ним согласитесь. Правда, только в том случае, если ваше сердце сейчас не занято.
Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, инициируете следующий виток взаимоотношений со второй половинкой, выведете их на совершенно иной уровень, каким-то образом укрепите и качественно улучшите. Однако вероятны и приступы эгоизма, самолюбования, агрессии, особенно если супруг (супруга) не оценит ваших усилий.
В начале месяца многое в отношениях с представителями противоположного пола будет зависеть от силы вашей потребности в любви. В середине сентября возможно приключение сексуального характера. В конце месяца появится желание каким-то образом проверить любовного партнера, а если вы пока свободны, то расширить круг общения.
Гороскоп любви на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
У свободных Дев в сентябре будут великолепные шансы обзавестись любовным партнером. Скорее всего, на вашем горизонте появится человек, который полностью устроит вас по всем параметрам и показателям, да к тому же проникнется к вам искренней симпатией. Так что если вы не «затормозите» в самый ответственный момент, то роману быть.
Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, придется срочно выполнять какие-то обещания, данные второй половинке, и заново выстраивать какие-то аспекты взаимоотношений. Не исключено, что это вам понадобится для того, чтобы подготовить супруга (супругу) к принятию каких-то задуманных вами изменений в семейной жизни.
В начале месяца кто-то или что-то из прошлого поможет вам во взаимоотношениях с реальным или потенциальным партнером. В середине сентября сложится ясное понимание того, чего вы хотите от будущего и от амурных отношений. В конце месяца многое будет зависеть от вашей решимости и от того, насколько сильно на вас влияют ваши рефлексии.
Гороскоп любви на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в сентябре, скорее всего, определятся, кто из их знакомых представителей противоположного пола на самом деле представляет для них амурный интерес. Не исключено, что вы умом, а не сердцем оцените нескольких потенциальных партнеров и выберете того, с кем готовы попробовать построить отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то есть вероятность, что вы со своей второй половинкой образуете творчески-деловой союз и начнете создавать нечто такое, что обеспечит вашу семью дополнительными финансовыми благами. К тому же этот креативный тандем поможет вам с супругом (супругой) еще больше сблизиться, лучше узнать друг друга, найти новые точки соприкосновения, в общем, упрочит отношения.
В начале месяца то, что происходит (или пока не происходит) на любовном фронте, станет источником вдохновения. В середине сентября какая-то ваша идея изменит вашу личную жизнь. В конце месяца кто-то заговорит о своих чувствах к вам.
Гороскоп любви на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в сентябре могут решиться на отношения по расчету. И не факт, что причиной станут именно деньги. Не исключено, что вы сделаете своим любовным партнером человека, который в состоянии помочь вам в карьерном росте или в достижении какой-то другой немаловажной для вас цели.
Если же вы уже замужем (женаты), то между вами и вашей второй половинкой до третьей декады, скорее всего, будут происходить бурные ссоры, так как никто из вас не захочет уступать. Зато потом вы, очевидно, отыщете с супругом (супругой) достойный компромисс или возникнет то, что заново вас объединит, и в семье воцарится практически полная гармония.
В начале месяца вероятна случайная, но бурная сексуальная связь. В середине сентября придется делать какой-то морально-этический выбор. В конце месяца многое будет зависеть от того, на что вы готовы ради наведения порядка в личной жизни и ради доведения до логического финала реализации какой-то идеи.
Гороскоп любви на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в сентябре вряд ли станут заниматься устройством личной жизни. Очевидно, вы будете заняты какими-то более насущными сейчас для вас вопросами, поэтому не обратите на представителей противоположного пола никакого внимания. Впрочем, в третьей декаде не исключено возникновение мимолетной симпатии.
Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, организуете своей второй половинке несколько ярких и запоминающихся событий, станете часто дарить ей (ему) какие-то подарки, а взамен потребуете непрекращающихся комплиментов и присутствия рядом в какие-то очень важные для вас моменты.
В начале месяца многое будет зависеть от того, насколько часто вы станете позволять себе демонстрацию эгоизма. В середине сентября не стоит злиться на представителей противоположного пола за критику вашей персоны. В конце месяца кто-то потребует от вас внимания и понимания.
Гороскоп любви на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в сентябре могут выбрать из претендентов на их внимание того, кто в состоянии стать не только любовным, но и деловым партнером. Не исключено, что вы решите приумножить свое материальное состояние, и для этого вам понадобится представитель противоположного пола, обладающий определенными навыками или специфической внешностью.
Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, учтете совершенные ранее ошибки и даже поймете, что и почему часто становится причиной обид вашей второй половинки, а главное – постараетесь исправиться. Возможны приступы щедрости, какие-то поблажки супругу (супруге), а еще вы будете проявлять больше нежности.
В начале месяца какая-то цель подтолкнет вас к изменениям в личной жизни. В середине сентября не забывайте поощрять реального или потенциального партнера. В конце месяца не стоит злиться, если этот человек будет демонстрировать дружелюбие посторонним представителям противоположного пола.
Гороскоп любви на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в сентябре, скорее всего, приблизят к себе кого-то из давних поклонников (поклонниц). Велика вероятность, что начнется все с того, что вам не с кем будет пойти на какое-то официальное мероприятие, вы вспомните об этом человеке и позовете с собой, а потом и на роман согласитесь. Правда, ненадолго.
Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, вас будет раздражать собственничество второй половинки, и вы попытаетесь доказать, что принадлежите в первую очередь себе. Будьте осторожнее – ваше стремление к независимости запросто доведет брак до кризиса, выкарабкиваться из которого придется долго и трудно.
В начале месяца не стоит злиться на реального (потенциального) партнера за то, что он не во всем отвечает вашим требованиям. В середине сентября многое будет зависеть от того, готовы ли вы ради этого человека чем-то жертвовать. В конце месяца может появиться альтернатива имеющимся отношениям.
Гороскоп любви на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в сентябре, скорее всего, будут почему-то шарахаться от представителей противоположного пола. Велика вероятность, что все те, кто попытается наладить с вами контакт, сблизиться, предложить отношения, окажутся настолько не похожими на ваш идеал привлекательности, что вы даже на свидание не согласитесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то на первое место во взаимоотношениях с супругом (супругой) выйдет выполнение вами каких-то взятых на себя ранее обязательств. Не исключено, что вы постараетесь сделать все точь-в-точь как обещали, так как будете подозревать, что отклонение от первоначального замысла обернется обидой и скандалами.
В начале месяца придется пересмотреть отношение к личной жизни вообще и к какому-то человеку в частности. В середине сентября вероятны ссоры с любовным партнером или с теми, кто претендует на это звание. В конце месяца вы будете весьма недовольны поведением тех, кто хочет стать вам ближе.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok