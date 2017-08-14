В сентябре те, кто пока свободен, будут скорее присматриваться к представителям противоположного пола, чем целенаправленно искать вторую половинку. Заинтересовавшим индивидуумам достанутся каверзные вопросы, разнообразные тесты на физическую и материальную состоятельность, проверки на IQ и на способность строить длительные отношения.

Некоторый скепсис, нежелание верить на слово, чрезмерно пристальное внимание к деталям и нюансам, связанным с самими потенциальными партнерами и с их жизнью, затруднят общение и затормозят сближение. Да и возросшая брезгливость не позволит сразу подпустить к себе кого-либо, даже если этот кто-то будет вызывать явный амурный интерес. Впрочем, брезгливость брезгливостью, однако случайных связей меньше не станет. Просто те, кто будет жаждать секса с «одноразовыми» партнерами, постараются тщательнее предохраняться, а заодно и надежно скрывать свои похождения, чтобы не навредить своему реноме и не отпугнуть от себя тех, кого в ближайшем будущем хотели бы видеть в качестве спутника (спутницы) жизни. Те же, кто уже счастливо устроил личную жизнь, творчески подойдут к развитию любовных взаимоотношений и постараются разнообразить их сексуальную составляющую. К тому же они будут часто и с удовольствием делать подарки своим возлюбленным, правда, в основном подношения окажутся утилитарными – одежда, продуктовые корзины, статусные аксессуары, гаджеты, облегчающие существование. При этом участятся изматывающие сцены ревности, поэтому, если дорожите своей второй половинкой, не давайте ей (ему) ни малейшего повода для сомнений в вашей верности. А им могут стать и звонки вам с незнакомых номеров, и чужой запах, и чрезмерно любезные беседы с коллегами, соседями и шапочными знакомыми противоположного пола. А уж задержки на работе и стремление проводить время отдельно от любовного партнера обязательно спровоцируют скандал. В начале месяца не стоит играть чувствами реального (потенциального) партнера, будьте тактичнее и не делайте любовь «разменной монетой». В середине сентября может поменяться отношение к сексу. В конце месяца те, кто пока свободен, будут охотнее знакомиться на разного рода массовых мероприятиях, а те, кто уже нашел свою вторую половинку, станут придирчивее и требовательнее к своим возлюбленным. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в сентябре могут обратить внимание на кого-то из коллег. Велика вероятность, что вы сначала оцените деловые качества потенциального партнера, его умение сохранять лицо в сложных ситуациях, его карьерный потенциал, и только после этого начнете любовную атаку. Если, конечно, вас все в этом человеке устроит. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, сделаете все, от вас зависящее, чтобы взаимоотношения со второй половинкой стали ярче, чувственнее, острее. Если вы с этим человеком уже давно вместе, то, скорее всего, попытаетесь избавиться от рутины, внесете в союз нечто новое и креативное, инициируете несколько интересных поездок. В начале месяца может появиться потребность в каком-то особом сексуальном самовыражении. В середине сентября вы, возможно, преподнесете реальному или потенциальному партнеру подарок «со смыслом». В конце месяца вероятны крайности – то острая нужда в общении с этим человеком, то полное отчуждение. Гороскоп любви на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в сентябре могут встретить того, с кем им будет очень комфортно общаться, того, с кем совпадут и устремления, и планы на будущее. Быстрого развития отношений звезды вам не обещают, зато после того, как вы по-настоящему сблизитесь с этим человеком, сможете рассчитывать на крепкий брак. Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены перманентные семейные конфликты, инициированные вами из-за нежелания понимать вторую половинку и ориентироваться на какие-то ее (его) частные потребности. Для сохранения нормальных отношений вам понадобятся: чуткость, лояльность, немного лести и отсутствие тотального контроля поступков супруга (супруги). В начале месяца значимую роль в отношениях с реальным или потенциальным партнером сыграют конструктивные диалоги. В середине сентября не отказывайтесь идти на уступки. В конце месяца возможно совместное посещение мероприятия, важного для этого человека. Гороскоп любви на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в сентябре, скорее всего, предпочтут удовлетворять свои сексуальные потребности со случайными партнерами, а не искать долгосрочных отношений. Велика вероятность нескольких тайных интрижек, о которых вы, вопреки своему обыкновению, не расскажете даже самым надежным конфидентам. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете целенаправленно раздувать пожар страстей в отношениях со второй половинкой, провоцировать ее (его) ревность, постоянно инициировать какие-то сексуальные эксперименты. В общем, станете «раскачивать лодку», чтобы сделать семейную жизнь менее предсказуемой. В начале месяца вероятен новый и весьма впечатляющий сексуальный опыт. В середине сентября придется считаться с какими-то реалиями, влияющими на личную жизнь. В конце месяца не исключено перспективное знакомство, а если у вас уже есть любовный партнер, на отношения с ним будет воздействовать ваша или его родня. Гороскоп любви на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в сентябре могут сблизиться с кем-то достаточно замкнутым. Правда, сначала это, скорее всего, будет взаимодействием из разряда ученик-учитель, то есть вы станете под руководством этого человека постигать какую-то науку или житейскую мудрость, и только спустя какое-то время перейдете к амурным отношениям. Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, будете вынуждены часто сопровождать свою вторую половинку на какие-то интересные для нее (для него) мероприятия, идти на разнообразные уступки и ради упрочнения союза расцвечивать семейную жизнь новыми красками. Впрочем, и вам это все понравится. В начале месяца вы, очевидно, получите новый опыт межличностных отношений, и это каким-то образом вас изменит. В середине сентября нечто практичное сблизит с реальным или потенциальным партнером. В конце месяца могут появиться противоречивые любовные или сексуальные желания. Гороскоп любви на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в сентябре могут стать объектом настойчивых ухаживаний. Не исключено, что сложится такая ситуация, когда проще «дать», чем объяснить, почему вы этого не хотите. Впрочем, если этот человек окажется умным и интересным, вы и на роман с ним согласитесь. Правда, только в том случае, если ваше сердце сейчас не занято. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, инициируете следующий виток взаимоотношений со второй половинкой, выведете их на совершенно иной уровень, каким-то образом укрепите и качественно улучшите. Однако вероятны и приступы эгоизма, самолюбования, агрессии, особенно если супруг (супруга) не оценит ваших усилий. В начале месяца многое в отношениях с представителями противоположного пола будет зависеть от силы вашей потребности в любви. В середине сентября возможно приключение сексуального характера. В конце месяца появится желание каким-то образом проверить любовного партнера, а если вы пока свободны, то расширить круг общения. Гороскоп любви на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)

У свободных Дев в сентябре будут великолепные шансы обзавестись любовным партнером. Скорее всего, на вашем горизонте появится человек, который полностью устроит вас по всем параметрам и показателям, да к тому же проникнется к вам искренней симпатией. Так что если вы не «затормозите» в самый ответственный момент, то роману быть. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, придется срочно выполнять какие-то обещания, данные второй половинке, и заново выстраивать какие-то аспекты взаимоотношений. Не исключено, что это вам понадобится для того, чтобы подготовить супруга (супругу) к принятию каких-то задуманных вами изменений в семейной жизни. В начале месяца кто-то или что-то из прошлого поможет вам во взаимоотношениях с реальным или потенциальным партнером. В середине сентября сложится ясное понимание того, чего вы хотите от будущего и от амурных отношений. В конце месяца многое будет зависеть от вашей решимости и от того, насколько сильно на вас влияют ваши рефлексии. Гороскоп любви на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в сентябре, скорее всего, определятся, кто из их знакомых представителей противоположного пола на самом деле представляет для них амурный интерес. Не исключено, что вы умом, а не сердцем оцените нескольких потенциальных партнеров и выберете того, с кем готовы попробовать построить отношения. Если же вы уже замужем (женаты), то есть вероятность, что вы со своей второй половинкой образуете творчески-деловой союз и начнете создавать нечто такое, что обеспечит вашу семью дополнительными финансовыми благами. К тому же этот креативный тандем поможет вам с супругом (супругой) еще больше сблизиться, лучше узнать друг друга, найти новые точки соприкосновения, в общем, упрочит отношения. В начале месяца то, что происходит (или пока не происходит) на любовном фронте, станет источником вдохновения. В середине сентября какая-то ваша идея изменит вашу личную жизнь. В конце месяца кто-то заговорит о своих чувствах к вам. Гороскоп любви на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в сентябре могут решиться на отношения по расчету. И не факт, что причиной станут именно деньги. Не исключено, что вы сделаете своим любовным партнером человека, который в состоянии помочь вам в карьерном росте или в достижении какой-то другой немаловажной для вас цели. Если же вы уже замужем (женаты), то между вами и вашей второй половинкой до третьей декады, скорее всего, будут происходить бурные ссоры, так как никто из вас не захочет уступать. Зато потом вы, очевидно, отыщете с супругом (супругой) достойный компромисс или возникнет то, что заново вас объединит, и в семье воцарится практически полная гармония. В начале месяца вероятна случайная, но бурная сексуальная связь. В середине сентября придется делать какой-то морально-этический выбор. В конце месяца многое будет зависеть от того, на что вы готовы ради наведения порядка в личной жизни и ради доведения до логического финала реализации какой-то идеи. Гороскоп любви на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в сентябре вряд ли станут заниматься устройством личной жизни. Очевидно, вы будете заняты какими-то более насущными сейчас для вас вопросами, поэтому не обратите на представителей противоположного пола никакого внимания. Впрочем, в третьей декаде не исключено возникновение мимолетной симпатии. Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, организуете своей второй половинке несколько ярких и запоминающихся событий, станете часто дарить ей (ему) какие-то подарки, а взамен потребуете непрекращающихся комплиментов и присутствия рядом в какие-то очень важные для вас моменты. В начале месяца многое будет зависеть от того, насколько часто вы станете позволять себе демонстрацию эгоизма. В середине сентября не стоит злиться на представителей противоположного пола за критику вашей персоны. В конце месяца кто-то потребует от вас внимания и понимания. Гороскоп любви на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в сентябре могут выбрать из претендентов на их внимание того, кто в состоянии стать не только любовным, но и деловым партнером. Не исключено, что вы решите приумножить свое материальное состояние, и для этого вам понадобится представитель противоположного пола, обладающий определенными навыками или специфической внешностью. Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, учтете совершенные ранее ошибки и даже поймете, что и почему часто становится причиной обид вашей второй половинки, а главное – постараетесь исправиться. Возможны приступы щедрости, какие-то поблажки супругу (супруге), а еще вы будете проявлять больше нежности. В начале месяца какая-то цель подтолкнет вас к изменениям в личной жизни. В середине сентября не забывайте поощрять реального или потенциального партнера. В конце месяца не стоит злиться, если этот человек будет демонстрировать дружелюбие посторонним представителям противоположного пола. Гороскоп любви на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в сентябре, скорее всего, приблизят к себе кого-то из давних поклонников (поклонниц). Велика вероятность, что начнется все с того, что вам не с кем будет пойти на какое-то официальное мероприятие, вы вспомните об этом человеке и позовете с собой, а потом и на роман согласитесь. Правда, ненадолго. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, вас будет раздражать собственничество второй половинки, и вы попытаетесь доказать, что принадлежите в первую очередь себе. Будьте осторожнее – ваше стремление к независимости запросто доведет брак до кризиса, выкарабкиваться из которого придется долго и трудно. В начале месяца не стоит злиться на реального (потенциального) партнера за то, что он не во всем отвечает вашим требованиям. В середине сентября многое будет зависеть от того, готовы ли вы ради этого человека чем-то жертвовать. В конце месяца может появиться альтернатива имеющимся отношениям. Гороскоп любви на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)