Гороскоп любви на октябрь 2019 года

К тому же многие отношения получат свою завязку на культурных мероприятиях: множество знакомств состоится в кино, в театре, на выставочных площадках; тематические разговоры, посвященные миру искусства, сблизят тех, кто до этого ни видел друг в друге ничего примечательного. Ожидается и всплеск интереса к сайтам знакомств, а кто-то по старинке обратится не к электронным, а к вполне себе человеческим свахам. Появится настоящая потребность быть нужным, состоять в паре.
После же 22-го числа дамы станут смелее, будут активно соблазнять тех, кто нравится, а вот мужчины предпочтут «не напрягаться», их вполне устроит, что за них принимают решения и делают выбор. Так что особых противостояний «охотников» и «жертв» не ожидается – первые наметят себе «трофеи», продемонстрируют, что хотят их в свою коллекцию, и те покорно «займут место на полке» (то есть в постели победительниц).
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в первую неделю месяца будут активно сглаживать все углы, тщательно избегать каких-либо выяснений отношений, стараться доставлять любимому человеку максимально возможное удовольствие. Хотя и не исключены некоторые претензии кавалеров к расточительству дам, да и те попилят благоверных за незабитые гвозди и не вынесенный мусор.
А вот после 7-го числа дамы превратятся в сущих дьяволиц и станут изощренно третировать своих мужчин по любому, самому незначительному поводу. Причиной такого поведения окажутся: банальная ревность ко всему, что шевелится и отвлекает внимание второй половинки от возлюбленной (супруги), и сексуальная неудовлетворенность. Все проблемы интимного характера, всё то, о чем дамы до этого деликатно умалчивали, вылезут наружу и «встанут в полный рост». Придется их кавалерам быстренько удовлетворять все их потребности.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в октябре вряд ли начнут долгосрочные отношения, а вот в кратковременную и выматывающую нервы интрижку «вляпаться» могут запросто. Велика вероятность, что ваше внимание привлечет ваша полная противоположность, человек, который не обладает и сотой долей тех качеств, которые вы обычно цените в мужчинах (женщинах), зато имеет очень красивую внешность и умеет витиевато говорить о возвышенном. В общем, не исключен недолгий роман, который будет сопровождаться истериками, претензиями, неадекватными поступками со стороны вашего визави.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 7 октября вам стоит быть мягче, деликатнее, лояльнее и уступчивее со второй половинкой. А иначе после 7-го вы получите полномасштабную войну – вам припомнят все ваши промахи, все нанесенные вами обиды, но не станут тихо «плакать в подушку», а изощренно отомстят за каждое мгновение негативных эмоций, и, поверьте, вымолить прощение будет очень сложно.
Гороскоп любви на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в октябре могут наконец-то снизойти до того, кто уже достаточно давно и вполне явно демонстрирует им свою привязанность. Велика вероятность, что вы в какой-то момент все же оцените преданность какого-то человека, вам начнут нравиться проявления его симпатии, и вы поймете, что сможете быть с ним если и не бесконечно счастливы, то, по крайней мере, удовлетворены по нескольким пунктам. Так что не исключен весьма перспективный роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то первая неделя месяца, скорее всего, будет для вас спокойной и беззаботной, причем в основном благодаря тому, что вы выполните какие-то свои обещания, данные второй половинке, и постараетесь без нужды не третировать ее (его). А вот потом страсти накалятся, вероятно серьезное супружеское противостояние, вы откажетесь идти на компромисс даже в тех вопросах, в которых очевидно неправы, и вообще станете вести себя упрямо и не мудро.
Гороскоп любви на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в октябре могут встретить того, с кем им будет спокойно, хорошо, комфортно и очень интересно. Велика вероятность начала отношений, которые при своей безмятежности не наскучат вам, станут постоянно давать вам новые впечатления, интенсивные позитивные эмоции и пищу для ума, окажутся и стабильными, и разнообразными, а потому не будет необходимости в ссорах, как в психологических встрясках, направленных на обновление и обострение чувств.
Если же вы уже замужем (женаты), то за октябрь вам многое предстоит изменить во взаимоотношениях со второй половинкой, да и достигнете вы немало. Скорее всего, вы найдете новые культурные точки соприкосновения с ней (с ним), «прокачаете» интимную близость и привнесете в нее нечто невероятно чувственное, избавитесь от ревности и негативного отношения к человеку, с которым супруг (супруга) по долгу службы или по дружбе проводит много времени, да и общие духовные ценности преумножите.
Гороскоп любви на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в октябре могут очароваться кем-то красивым, активным в социальном плане, притягивающим к себе повышенное внимание. Вот только не факт, что вам ответят взаимностью. Велика вероятность, что вы не сумеете выразить этому человеку восхищение, к которому он привык, не найдете с ним оптимальных точек соприкосновения, а потому он даже не станет рассматривать вас как потенциального амурного партнера. Впрочем, если в третьей декаде вы все же наберетесь смелости и грамотно «подкатите» к нему, то шансы на взаимность у вас появятся.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то сомнения во второй половинке могут отравить вам первую неделю месяца, зато потом изменится ваше самоощущение, ваше самомнение возрастет, вы убедите себя в том, что супругу (супруге) никто, кроме вас, не нужен, и что он (она) поддержит вас в любом начинании. Правда, не стоит ему (ей) эту уверенность демонстрировать – столкнетесь с обратным, причем чисто из его (ее) вредности.
Гороскоп любви на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в октябре могут встретить того, с кем им будет очень удобно в повседневной жизни, того, кто в полной мере оценит их творческие способности и создаст комфортные условия для созидания, работы и вообще существования. Ожидается начало перспективного романа. Правда, без громких конфликтов не обойдется – обоюдная ревность, нежелание выпускать друг друга из поля влияния, мелкие подколки и придирки будут часто становиться причиной ссор, истерик, хлопанья дверьми.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 7 октября обещает быть очень счастливым, вы сумеете гармонизировать супружеские отношения и привнести в них что-то прекрасное. А вот после 7-го числа вероятно тотальное непонимание, вы демонстративно не захотите ни в чем ориентироваться на супруга (супругу), причем будете понимать, что поступаете плохо и неправильно, но намеренно не станете ничего исправлять. Не разрушайте то, что имеете, «склеить чашку обратно» вы вряд ли сможете.
Гороскоп любви на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в октябре могут встретить того, кто немало сделает для того, чтобы они достигли многих своих целей. Велика вероятность, что какой-то человек сначала окажет вам всестороннюю поддержку, а потом даст вам понять, что желает быть с вами в амурном смысле. И хотя в некоторых областях он будет не так хорош, как вам бы того хотелось, в целом отношения с ним окажутся весьма перспективными, приятными и удовлетворяющими массу ваших потребностей, особенно если вы тоже для него постараетесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в октябре именно от вас будет зависеть, как станут развиваться дальнейшие отношения со второй половинкой. Вам потребуются: беспрецедентная мудрость, титаническое терпение и какие-то ухищрения сексуального характера, чтобы не дать супругу (супруге) навредить браку и его будущему. Не поддавайтесь на провокации и не ввязывайтесь в ссоры, которые он (она) станет вам буквально навязывать, не лишайте его (ее) секса и не критикуйте его (ее) замыслы.
Гороскоп любви на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в октябре могут начать долгие и счастливые отношения с тем, кто уже давно находится рядом с ними в качестве коллеги или друга. Велика вероятность, что какое-то событие поможет вам с каким-то человеком разглядеть друг в друге ту самую вторую половинку, которая предназначена самой судьбой. Скорее всего, у вас с ним много общего, вы любите одни и те же фильмы и музыку, у вас одинаковые предпочтения в еде, совместный круг общения. И хотя сам факт сближения потребует от вас обоих определенных психологических усилий, в целом все будет очень перспективно.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то события периода с 1 по 7 октября благодаря вашим усилиям станут основой будущего благополучия брака, а то, что произойдет после 7-го числа, добавит страсти, огня, новизны и остроты чувств. И хотя что-то заставит вас поволноваться, за что-то вы станете злиться на вторую половинку, вы все равно будете благодарны и ей (ему), и высшим силам за все, что с вами происходит.
Гороскоп любви на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в октябре могут наконец-то добиться взаимности от того, кто им давно небезразличен. Велика вероятность, что вы (с друзьями или родственниками на подпевке) уже почти убедили себя, что какой-то человек вам совершенно не пара, что вы с ним настолько разные, что и пытаться не стоит что-либо построить. Однако у судьбы на этот счет, скорее всего, совсем иное мнение – у вас появится отличный шанс на долгую взаимную любовь, на комфортные для вас отношения и вообще на личное счастье.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 7 октября, возможно, будете часто трепать второй половинке нервы из-за каких-то своих рефлексий и мучиться угрызениями совести из-за того, что делаете ей (ему) больно. А после 7-го решительно возьметесь избавлять брак и супруга (супругу) от всего того, что вас сейчас категорически не устраивает, даже если когда-то влюбились именно в эти его (ее) качества и замуж выходили (женились), рассчитывая именно на такое развитие событий.
Гороскоп любви на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободные Стрельцы в октябре могут взять под свое покровительство кого-то трепетного, с тонкой душевной организацией, того, кто весь в каком-то творчестве и кому о быте думать «не по чину». Велика вероятность, что вы станете решать за какого-то человека какие-то повседневные проблемы, превратитесь в его надежный тыл, будете открыто восхищаться тем, что этот индивидуум создает, а он в благодарность впустит вас в свою жизнь и в свою постель, а потом и любить научится.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1-го по 7-е постараетесь провести мирно, избегая каких-либо распрей, всячески ублажая вторую половинку. А вот потом ваше миролюбие закончится, появится потребность в выяснениях отношений, существенно возрастет ваша ревность, вам захочется постоянно утверждать свою власть над супругом (супругой), что в свою очередь приведет к громким ссорам, так как он (она) вряд ли станет покорно и молча терпеть ваши выходки. Зато секс будет хорош.
Гороскоп любви на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в октябре могут стать объектом привязанности того, кого даже в страшном сне не видят своей второй половинкой. Велика вероятность, что к вам начнет проявлять интерес безалаберный, тусовочный, ничего не умеющий индивид, всё «богатство» которого состоит из смазливой мордашки и умения делать селфи. Вряд ли вы ответите ему взаимностью, хотя один раз заняться с ним сексом, может быть, и не погнушаетесь, если обстоятельства сложатся располагающим к интиму образом.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 7 октября вас многое будет откровенно раздражать в муже (жене), вы не спустите ему (ей) ни одного нелогичного, неадекватного, расточительного поступка. А вот после 7-го числа вы, скорее всего, найдете новый способ манипулирования, благодаря чему отношения с супругом (супругой), так же, как и его (ее) поведение, станут более конструктивными; в сексуальной сфере потрясающие результаты даст легкая агрессия.
Гороскоп любви на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в октябре могут встретить того, с кем их свяжут по-настоящему партнерские отношения. Велика вероятность, что вас с каким-то человеком сначала сведут общие культурные или творческие интересы, а потом к этому «подтянется» обоюдная помощь в работе, в каких-то утилитарных делах, да и разговоры с психологическим эффектом будут не редкостью. В общем, звезды сулят вам приятное и взаимовыгодное во всех смыслах общение, которое достаточно быстро перерастет в роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 7 октября обещает быть ровным, спокойным, гармоничным и наполненным важными для вас событиями. А вот потом не исключены достаточно бурные и неприятные конфликты, причиной которых станут: ваши ревность, зависть, нежелание считаться с интересами второй половинки, постоянные претензии на пустом месте и стремление унизить супруга (супругу). Постарайтесь вести себя более адекватно, не ставьте брак под угрозу развала.
Гороскоп любви на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в октябре могут влюбиться в того, кто им кого-то до дрожи напоминает. Не исключено, что вы встретите человека, о-о-очень похожего на вашу первую любовь, на кумира вашего детства или на актера, которым сейчас восхищаетесь, и ваше сердце дрогнет. Роман с этим индивидуумом более чем вероятен, но счастливым он окажется только в том случае, если вы станете разграничивать личности, если ваша любовь будет предназначена именно нынешнему возлюбленному (возлюбленной), а не тому, схожесть с кем и заставила вас обратить на него (на нее) внимание.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 7 октября благополучно исправите несколько прошлых ошибок и договоритесь со второй половинкой о чем-то очень важном. А потом придет время «прокачивать» сексуальные отношения, работать над постановкой новых общих целей, устанавливать какие-то оригинальные порядки в домашнем укладе и огораживать семью от влияния родни и друзей.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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