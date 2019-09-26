Гороскоп любви на октябрь 2019 года

К тому же многие отношения получат свою завязку на культурных мероприятиях: множество знакомств состоится в кино, в театре, на выставочных площадках; тематические разговоры, посвященные миру искусства, сблизят тех, кто до этого ни видел друг в друге ничего примечательного. Ожидается и всплеск интереса к сайтам знакомств, а кто-то по старинке обратится не к электронным, а к вполне себе человеческим свахам. Появится настоящая потребность быть нужным, состоять в паре.

После же 22-го числа дамы станут смелее, будут активно соблазнять тех, кто нравится, а вот мужчины предпочтут «не напрягаться», их вполне устроит, что за них принимают решения и делают выбор. Так что особых противостояний «охотников» и «жертв» не ожидается – первые наметят себе «трофеи», продемонстрируют, что хотят их в свою коллекцию, и те покорно «займут место на полке» (то есть в постели победительниц).

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в первую неделю месяца будут активно сглаживать все углы, тщательно избегать каких-либо выяснений отношений, стараться доставлять любимому человеку максимально возможное удовольствие. Хотя и не исключены некоторые претензии кавалеров к расточительству дам, да и те попилят благоверных за незабитые гвозди и не вынесенный мусор.

А вот после 7-го числа дамы превратятся в сущих дьяволиц и станут изощренно третировать своих мужчин по любому, самому незначительному поводу. Причиной такого поведения окажутся: банальная ревность ко всему, что шевелится и отвлекает внимание второй половинки от возлюбленной (супруги), и сексуальная неудовлетворенность. Все проблемы интимного характера, всё то, о чем дамы до этого деликатно умалчивали, вылезут наружу и «встанут в полный рост». Придется их кавалерам быстренько удовлетворять все их потребности.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)