Несерьезный роман или чувства на всю жизнь: гороскоп любви на ноябрь 2019 года
К тому же в данный период участится секс ради секса, а не ради построения длительных отношений. Существенно возрастет и соперничество, за внимание объекта симпатии и вожделения многие станут бороться с окружающими с невообразимым ранее пылом; вероятны почти шекспировские страсти.
После же 21-го числа участятся знакомства и амурные сближения между гражданами разных стран, причем важно будет не самому уехать в другое государство, а нового партнера переманить на свою родину. С одной стороны, это сразу сделает отношения более серьезными, чем даже сами возлюбленные того ожидали, но с другой – спровоцирует массу спорных и конфликтных ситуаций из-за попыток одного из них радикально изменить жизнь другого. Те же, кто настроен на роман с соотечественником, в третьей декаде месяца будут искать того, кем можно управлять, но с кем при этом не скучно.
Ну а те, кто уже обрел вторую половинку, практически весь ноябрь будут пытаться выстроить отношения с ней (с ним) по той схеме, которая кажется безупречной. Это в свою очередь повлечет за собой массу ошибок, обид, непонимания, так как эталонное развитие романа или брака окажется невозможным из-за того, что видение идеала у каждого из партнеров будет свое, персональное и очень субъективное. Впрочем, ко всему этому приложатся: жаркий секс, открытие неожиданных чувственных граней во взаимодействии, появление новых общих друзей и увлечений, мини-путешествия, которые поспособствуют обострению любовных чувств, а потому даже невозможность построить шаблонно-идеальные отношения не сильно испортит текущее положение дел.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в ноябре могут начать отношения с тем, кто некоторое время назад был любовником/любовницей кого-то из их подруг/друзей. Не исключено, что выяснится: какой-то индивид давно на вас «запал» и специально прекратил предыдущий роман, чтобы иметь возможность побороться за ваше внимание. Вероятно, вы, недолго помучавшись от угрызений совести, решите: не пропадать же «хорошей вещи», и благосклонно пустите этого человека в свою постель, а если он докажет, что не глуп, интересен, перспективен, то и в свою жизнь, и, возможно, в сердце.
Если же вы уже замужем (женаты), то практически весь месяц будете выстраивать со второй половинкой какие-то совсем другие взаимоотношения, диктовать ей (ему) новые условия, вытягивать ее (его) на следующий уровень интеллектуального развития. А если вас уже некоторое время категорически не устраивает то, что происходит между вами и супругом (супругой), то не исключено и резкое прекращение отношений.
Гороскоп любви на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в ноябре вряд ли начнут долгосрочные отношения, а если начнут, то те, скорее всего, окажутся о-о-очень сложными, непредсказуемыми, с резкими расставаниями и множественными попытками «склеить разбитую чашку», с ревностью и «выносом мозга» себе и окружающим. Однако больше вероятность нескольких актов «одноразового» секса. Возможно, вы отпустите себя и на какое-то время перестанете видеть в представителях противоположного пола потенциальных спутников жизни, а станете относиться к ним как к способу получить чувственное наслаждение.
Если же вы уже замужем (женаты), то практически весь месяц будете совершать ошибки в отношениях со второй половинкой и тут же исправлять их, заглаживать свою вину подарками или делая супругу (супруге) приятно в интимном смысле. К тому же не исключены противоречивые чувства – в какие-то моменты ваша любовь к нему (к ней) будет зашкаливать, а в какие-то – сменяться чуть ли ни ненавистью.
Гороскоп любви на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в ноябре могут затеять интрижку с тем, кто очень привлекает их в сексуальном плане. Правда, велика вероятность, что за место рядом с этим человеком вам придется побороться, так как на его внимание будут претендовать еще несколько таких же возбужденно-очарованных, как и вы сами. Соперничество добавит акту соблазнения особую пикантность, а потом заставит вас чуть дольше ценить свой «трофей», продлив отношения, которые вы не планировали затягивать.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в ноябре настоятельно рекомендуется не провоцировать ссоры, не делать ничего такого, что заведомо раздражает вашу вторую половину, воздержаться не то что от адюльтера, а даже от легкого флирта с посторонними представителями противоположного пола. В противном случае вы собственноручно разрушите брак, ну или, по крайней мере, существенно осложните дальнейшие взаимоотношения и потеряете доверие супруга (супруги).
Гороскоп любви на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в ноябре могут найти того, кто, будучи таким же недоверчивым и закрытым, как они сами, в по-настоящему важные моменты умеет и открываться, и доверять. Велика вероятность, что какая-то интересная, но нестандартная ситуация сблизит вас с человеком, с которым вы давно друг к другу «принюхиваетесь», и он сделает первый шаг, проявит инициативу, покажет, что готов быть с вами и откровенным, и понимающим. Скорее всего, вас ждет роман, который сделает вас чуть более раскованным индивидуумом и добавит в ваше поведение сексуальности.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца не раз примете какие-то важные для дальнейшего развития брака решения, возможно, совершите несколько поездок, которые так или иначе повлияют на ваши взаимоотношения со второй половинкой, выполните обещания, данные ей (ему) некоторое время назад. А еще у вас появится потребность в чуть большем личностном пространстве, чем обычно.
Гороскоп любви на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в ноябре могут возжелать того, кто по каким-то причинам им никогда не достанется. Не исключено, что вы «западете» на человека, который уже состоит в браке или в амурных отношениях, и которого, к тому же, никак не привлекает ваш типаж, да и измена не входит его в планы на ближайшее будущее. Не пытайтесь его соблазнить – если вы своим поведением его скомпрометируете, он вам отомстит. Лучше обратите внимание на того, кто появится рядом с вами в конце месяца – новый поклонник (поклонница) вполне в состоянии дать вам то, чего вы ждете от амурных отношений.
Если же вы уже замужем (женаты), то в ноябре брак станет крепче, хотя без ссор, споров и каких-то потрясений не обойдется. Вероятно, вы начнете ревновать вторую половинку к человеку, общение с которым до этого воспринимали как нечто само собой разумеющееся, постараетесь запретить ей (ему) действия, которые вам субъективно не нравятся, будете капризничать и настаивать на своем тогда, когда уместнее уступка или компромисс.
Гороскоп любви на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в ноябре могут начать отношения с тем, кто, имея весьма привлекательную внешность и обладая откровенной чувственностью, еще и способен дать им нечто такое, в чем оказались бессильны все их предыдущие любовные партнеры. Велика вероятность перспективного интересного романа, который заставит окружающих вам завидовать, а лично вам принесет многое в плане и общения, и сексуальной удовлетворенности, и интеллектуального развития, и обретения каких-то благ.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца будете часто злиться на вторую половинку, станете за что-то ее (его) наказывать, по-мелкому мстить за какие-то промахи и пытаться в открытую манипулировать ее (его) сознанием и поведением. Не исключены и какие-то странные, алогичные, необъяснимые ультиматумы. Не перегните палку – если супруг (супруга) потеряет терпение, то вы на выходе получите не покорность и исполнение всех ваших капризов, а временное или окончательное прекращение отношений.
Гороскоп любви на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в ноябре могут уступить тому, кто давно их добивается, и позволить втянуть себя в такую сексуальную интрижку, которая обычно для них неприемлема. Вряд ли отношения будут долгими, но они вам точно запомнятся. Не исключено, что вас ждет какой-то новый и весьма пикантный интимный опыт, который раскроет многие грани вашей чувственности и доставит вам массу удовольствия, но который вы вряд ли решитесь еще когда-нибудь повторить с кем-то другим. Если же вы уже замужем (женаты), то почти весь месяц будете счастливы, так как ваша вторая половинка сделает все, чтобы вы чувствовали себя любимым и тщательно лелеемым существом.
Правда, в бочке меда может оказаться ложка дегтя в виде периодических «загулов» супруга (супруги) с друзьями и моментов полной эмоциональной закрытости. Не реагируйте на это слишком остро, тогда и ссоры не вспыхнут, и благодарность к вам мужа (жены) будет иметь приятное материальное выражение.
Гороскоп любви на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в ноябре могут встретить того, с кем будут беспрецедентно счастливы. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который обладает всеми теми качествами, которые просто необходимы вам в партнере, чтобы вы горели, любили, страдали и каждый миг ощущали, что живете на полную катушку. Не исключено и появление поклонника/поклонницы, что в свою очередь добавит общей ситуации пикантности, а вашего нового возлюбленного (возлюбленную) заставит еще больше дорожить вами.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца будете со второй половинкой выяснять, кто в доме хозяин, и меряться авторитетом. Ожидается противостояние, в котором вы попытаетесь утвердить свою власть над супругом (супругой), станете перманентно оттачивать свой и так весьма острый язык, пустите в ход какие-то запрещенные приемы. Впрочем, все это, скорее всего, окажется лишь игрой, призванной обострить обоюдные чувства и освежить сексуальную тягу друг к другу.
Гороскоп любви на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободные Стрельцы в ноябре могут встретить того, отношения с кем начнутся с яркого и весьма темпераментного противостояния. Велика вероятность, что какой-то растянутый по времени конфликт с новым знакомым позволит вам лучше узнать этого человека, и в результате вы, вместо того, чтобы возненавидеть своего оппонента, банально в него влюбитесь. Не исключен шумный, бурный роман, который позволит вам и своевременно «выпускать пар», и постоянно чувствовать, что к вам по-настоящему неравнодушны.
Если же вы уже замужем (женаты), то в этом месяце вам предстоит перевести отношения со второй половинкой на следующий уровень, найти с ней (с ним) новые точки соприкосновения, основанные на своеобразном соперничестве (в спорте/фитнесе или в каком-то творчестве), познакомить ее (его) с людьми, которые станут для нее (для него) добрыми приятелями, а может, и хорошими друзьями. Ожидается и инициированная вами поездка романтического характера; возможно, вы с супругом (супругой) съездите туда, где он (она) давно хочет побывать.
Гороскоп любви на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в ноябре могут встретить того, кто будет прекрасно дополнять их, стимулировать и мотивировать на новые карьерные и личностные свершения, поспособствует достижениям, которые до этого были невозможны. Велика вероятность отличного симбиоза, который для вас станет чем-то гораздо большим, нежели просто амурные взаимоотношения. Кстати, не исключено, что через некоторое время вы лично инициируете брак с этим человеком, чтобы покрепче привязать его к себе.
Если же вы замужем (женаты), то в течение почти всего месяца будете подготавливать вторую половинку к чему-то такому, что для вас очень важно. Скорее всего, вы уже решились на какие-то радикальные перемены в семейной жизни или в супружеских отношениях, но понимаете, что супруг (супруга) не оценит, а может, и взбунтуется, если вы сразу начнете воплощать в реальность свои намерения, а потому постараетесь «подстелить соломку». К тому же вас ждет переосмысление своих чувств к этому человеку.
Гороскоп любви на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в ноябре могут понравиться тому, кого им будет о-о-очень сложно представить в роли амурного партнера. Не исключено, что вас начнет добиваться человек, который совершенно не привлекает вас ни внешностью, ни своими внутренними качествами. Более того, его интерес к вам может доставить вам немало хлопот, не раз поставить вас в неловкое положение, привлечь к вам внимание тех, общения с кем вы до этого успешно избегали. Однако при этом есть вероятность, что через некоторое время вы устанете сопротивляться и сдадитесь на милость победителю.
Если же вы уже замужем (женаты), то этот месяц, за исключением нескольких неприятных моментов, обещает быть вполне счастливым, в развитии брака появится та динамика, которой вам давно не хватало, вы еще больше сблизитесь со второй половинкой на почве каких-то не всегда позитивных, но равно важных для вас обоих событий. Ожидаются и вояжи, которые позволят вашей паре побыть наедине.
Гороскоп любви на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в ноябре могут встретить того, кто в них влюбится с первого взгляда и захочет стать для них незаменимым. Велика вероятность, что какой-то человек сочтет вас «аленьким цветочком», который обязательно нужно защищать ото всяких чудищ, и, даже вопреки вашему мнению, начнет выстраивать вокруг вас своеобразную крепость. Если вы позволите о себе заботиться, все за себя решать и просто станете наслаждаться происходящим, то немножко странно начавшийся роман может перетечь в очень долгосрочный брак, в котором у вас будет все, чего вы только пожелаете.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение почти всего месяца не исключены бурные ссоры со второй половинкой, причем их основная масса произойдет из-за того, что вы станете постоянно требовать доказательств того, что вас любят и ценят, будете запрещать ей (ему) какие-то развлечения и встречи с друзьями, попытаетесь контролировать и регламентировать даже те ее (его) дела, которые вас в сущности не касаются. Будьте осмотрительнее.
Фото: vostock-photo/shutterstock
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