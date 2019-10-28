Несерьезный роман или чувства на всю жизнь: гороскоп любви на ноябрь 2019 года

К тому же в данный период участится секс ради секса, а не ради построения длительных отношений. Существенно возрастет и соперничество, за внимание объекта симпатии и вожделения многие станут бороться с окружающими с невообразимым ранее пылом; вероятны почти шекспировские страсти.

После же 21-го числа участятся знакомства и амурные сближения между гражданами разных стран, причем важно будет не самому уехать в другое государство, а нового партнера переманить на свою родину. С одной стороны, это сразу сделает отношения более серьезными, чем даже сами возлюбленные того ожидали, но с другой – спровоцирует массу спорных и конфликтных ситуаций из-за попыток одного из них радикально изменить жизнь другого. Те же, кто настроен на роман с соотечественником, в третьей декаде месяца будут искать того, кем можно управлять, но с кем при этом не скучно.

Ну а те, кто уже обрел вторую половинку, практически весь ноябрь будут пытаться выстроить отношения с ней (с ним) по той схеме, которая кажется безупречной. Это в свою очередь повлечет за собой массу ошибок, обид, непонимания, так как эталонное развитие романа или брака окажется невозможным из-за того, что видение идеала у каждого из партнеров будет свое, персональное и очень субъективное. Впрочем, ко всему этому приложатся: жаркий секс, открытие неожиданных чувственных граней во взаимодействии, появление новых общих друзей и увлечений, мини-путешествия, которые поспособствуют обострению любовных чувств, а потому даже невозможность построить шаблонно-идеальные отношения не сильно испортит текущее положение дел.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)