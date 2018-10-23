Гороскоп любви на ноябрь 2018 года

Что, впрочем, не помешает многим регулярно заниматься сексом со случайными партнерами, весьма фривольно флиртовать с теми, кто симпатичен, и устраивать разнообразные провокации, психологические проверки и жесткие тесты потенциальным возлюбленным.
В третьей же декаде налаживание контактов станет проходить гораздо легче, многих ждут новые знакомства, в том числе и с гражданами других государств, участятся случаи любви с первого взгляда. Правда, при этом активничать и проявлять инициативу придется дамам, так как мужчины предпочтут выступить в роли не «охотника», а «жертвы», милостиво позволяя себя завоевывать и вести за ручку в светлое будущее. В уже устоявшихся же парах партнеры до 16 ноября будут разбираться, кто прав, кто виноват в проблемах во взаимоотношениях, регулярно просить друг у друга прощения, решать какие-то застарелые спорные вопросы и периодически делить имущество. И при этом ошибки, совершенные в прошлом месяце, помогут возлюбленным (супругам) осознать, насколько они дорожат отношениями, и предпринять нечто такое, что существенно укрепит союз.
После же 16-го числа дамы будут нацелены на гармоничные партнерские отношения, станут часто уступать своим мужчинам и «облизывать их с ног до головы», а те в свою очередь просто позволят себя любить и не захотят стремиться к каким-то особым подвигам ради своих женщин. К тому же окажется почти невозможно «раскачать» представителей сильного пола на какие-либо перемены в отношениях или в быту – они прикинутся, что их все стопроцентно устраивает, лишь бы не напрягаться.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в ноябре могут вопреки каким-то своим принципам и принятым некоторое время назад решениям вернуться к кому-то из бывших любовников. Не исключено, что неожиданная встреча с человеком, с которым вам когда-то было очень хорошо в постели, положит начало новому витку отношений; к тому же есть вероятность, что сейчас вас с этим индивидуумом объединит не только секс, но и нечто более глубокое, надежное, долговечное. Однако спокойствия и предсказуемости от романа лучше не ждать – страсти будут бушевать поистине африканские.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться очень непростым, с перманентными скандалами, с дележкой общего имущества, с обоюдными объективными и необоснованными претензиями и даже с «я поживу у мамы (у друзей, в гостинице)». И вообще вам будет сложно адекватно воспринимать вторую половинку и мириться с теми ее (его) недостатками, которые каким-то образом мешают лично вам.
Гороскоп любви на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в ноябре могут «поставить не на ту лошадку». Не исключено, что какой-то человек очень заинтересует вас, привлечет ваше внимание какими-то своими выпячиваемыми достоинствами, якобы имеющимися у него благами и афишируемыми талантами, которые вы захотите использовать для достижения каких-то своих целей, и вы начнете «подбивать к нему клинья». Однако велика вероятность, что этот индивид на поверку окажется просто притворщиком, продавцом «мертвых душ», не обладающим и малой долей того, на что вы так неосмотрительно «поведетесь».
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца у вас не раз будет возможность исправить какие-то совершенные ранее ошибки, изменить непростые семейные ситуации, увеличить доверие к вам со стороны второй половинки. Правда, при этом желание поскандалить на пустом месте никуда не денется, и если вы не будете его сдерживать, то все хорошее, сделанное для супруга (супруги) пойдет прахом.
Гороскоп любви на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в ноябре могут затеять непродолжительную интрижку. Не исключено, что какой-то человек вызовет у вас откровенное вожделение и сам будет явно не против интимного сближения. И хотя вы с ним вряд ли создадите крепкий амурный союз, чувственное общение немало обогатит вас обоих в сексуальном плане, вы научитесь друг у друга чему-то новенькому и станете как-то совсем по-иному реагировать на ситуации, которые ранее раздражали или вызывали недоумение.
Если же вы уже замужем (женаты), то в первой половине месяца будете усиленно выполнять обещания, данные второй половинке некоторое время назад и даже еще перед свадьбой. А вот после 16-го числа вы, скорее всего, инициируете нечто такое, что чрезвычайно позитивным образом скажется на будущем вашей семьи и на межличностных и интимных отношениях с супругом (супругой); к тому же есть вероятность незапланированного зачатия.
Гороскоп любви на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в ноябре могут сойтись с кем-то на почве интереса к каким-то тайнам, к мистике, к истории или к практикам, которыми мало кто занимается. Не исключено, что увлечение одним и тем же сначала станет поводом для долгих и проникновенных разговоров, а потом поспособствует осторожному, но неизбежному амурному сближению. И, кстати, велика вероятность, что благодаря этому человеку вы избавитесь от каких-то своих страхов и комплексов сексуального характера.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, не раз дадите второй половинке повод для недовольства вашей персоной, почему-то будете регулярно выводить ее (его) из себя, лишать сна и покоя, заставите за вас беспокоиться. Будьте осмотрительнее и поберегите супруга (супругу), а если для вашего тревожащего его (ее) поведения будут веские причины, то стоит руководствоваться принципом: «чем меньше близкий человек знает о ваших делах, тем крепче он спит».
Гороскоп любви на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в ноябре могут возжелать того, кто совершенно им не подходит, или кого нельзя «хотеть» по морально-этическим причинам. Не исключено, что вас потянет к человеку, который уже является парой для кого-то из ваших друзей (подруг), или настолько негативно относится к вашей персоне, что даже мечтать о союзе с ним смешно и нецелесообразно. Впрочем, приступ вожделения вы легко переживете, а вот если умудритесь влюбиться по-настоящему, будет гораздо хуже.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет вполне гармоничный месяц, с перманентным желанием чем-то радовать и баловать вторую половинку, с повышенной терпеливостью к ее (его) «косякам» и вывертам, с какими-то нововведениями в постели, которые отлично скажутся на семейной жизни. Правда, будут и всплески ревности, однако они не превратятся в поводы для ссор, а заставят вас стать лучше, чтобы любимый человек и мысли не допускал, что есть кто-то достойнее, краше, умнее и замечательнее вас.
Гороскоп любви на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в ноябре могут начать отношения с тем, кто обладает достоинствами, которых нет у них самих. Не исключено, что какой-то человек привлечет ваше внимание демонстрацией качеств, которые вы хотели бы иметь если и не у себя, то, по крайней мере, у своего союзника. Деловое сотрудничество обещает быть весьма удачным и со временем перерасти в роман, который станет удовлетворять многие ваши потребности, в том числе и финансового характера.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется мириться с какими-то недостатками второй половинки, в какой-то ситуации уступать ей (ему), чтобы не задеть ее (его) самолюбие и не вызвать подозрения в каком-то тайном умысле. Впрочем, все это сыграет вам на руку, так как покажет супругу (супруге), что вы – мудрое существо, готовое работать над семейными отношениями, более того, в благодарность вам сделают не один достаточно щедрый подарок и «спустят» на тормоза то, к чему ранее обязательно бы придрались.
Гороскоп любви на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в ноябре могут привлечь внимание того, кто обожает сбивать окружающих с пути истинного. Не исключено, что какому-то человеку покажется, что вы слишком правильны и благовоспитанны, а потому нуждаетесь в хорошей эмоционально-сексуальной встряске, чтобы почувствовать истинный вкус жизни. Длительный роман с этим индивидом вряд ли получится, а вот забавные и поучительные непродолжительные отношения вполне возможны, особенно если вы сами будете не против получить такой чувственный опыт, которого у вас еще никогда не было.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца многое сделаете для семейной жизни вообще и для второй половинки в частности. Велика вероятность, что вы какими-то своими поступками благотворно повлияете на психологическое состояние супруга (супруги), не дадите ему (ей) сорваться в осеннюю депрессию или в приступы самокопания, которые плохо сказываются и на его (ее) настроении, и на супружеских отношениях.
Гороскоп любви на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в ноябре могут найти вторую половинку. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, с которым у вас совпадет все: мировоззрение, образ жизни, чувство юмора, цели и приоритеты, и которого потянет к вам с такой же силой, что и вас к нему. В общем, звезды сулят вам прекрасный роман, который будет включать в себя все, что вы любите в плане остроты ощущений. И, кстати, не исключено, что через весьма непродолжительное время лично вы инициируете свадьбу.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам, возможно, захочется во многом потакать супругу (супруге), вы станете с ним (с ней) мягче, обходительнее, нежнее, сговорчивее, разрешите ему (ей) что-то из того, что обычно запрещаете под страхом «расстрела». К тому же вы с мужем (женой), скорее всего, осуществите какое-то намерение, которое давно обдумывали и многократно обсуждали – обстоятельства сложатся таким образом, что вы оба поймете: дальше тянуть с реализацией этого замысла просто нельзя.
Гороскоп любви на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы могут в ноябре познакомиться с тем, кто изначально будет раздражать их до «зубовного скрежета» и постоянно вызывать желание стукнуть чем-нибудь тяжелым. Однако через весьма непродолжительное время вы, скорее всего, неожиданно для себя поймете, что влюбились, и что все поступки этого человека были направлены только на то, чтобы привлечь ваше внимание, заинтересовать вас. В общем, не исключен жаркий, страстный и крайне нескучный роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то благодаря каким-то семейным событиям и внешним обстоятельствам узнаете много нового о своей второй половинке и поймете, как следует себя вести с этим человеком, чтобы отношения были гармоничными, конструктивными и наполненными тем, что лично вы цените больше всего. К тому же есть вероятность, что вы с супругом (супругой) решитесь на пополнение в семействе и начнете активно работать в этом направлении.
Гороскоп любви на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в ноябре могут встретить того, кого придется долго и упорно завоевывать. Не исключено, что вы познакомитесь с человеком, про которого почти мгновенно поймете: «мое!», но с которым отнюдь не сразу сможете быть вместе, так как, несмотря на то, что вы тоже будете ему небезразличны, он вынудит вас доказывать серьезность чувств, твердость намерений и готовность к продолжительным отношениям. Зато когда вы с ним наконец-то станете парой, вас ждет заоблачное счастье.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам для сохранения безмятежных семейных отношений рекомендуется мириться с теми качествами второй половинки, демонстрация которых обычно вас страшно раздражает и толкает на злобное шипение и нелицеприятные высказывания. Ну а если вы не станете этого делать, то месяц превратится в один сплошной перманентный конфликт, который плохо скажется и на интимном взаимодействии, и на бытовой стороне брака, и на многих других сферах жизни.
Гороскоп любви на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в ноябре могут связаться с тем, от кого сами же себе обещали держаться подальше. Не исключено, что некоторое время назад в вашем окружении появился вызывающе сексуальный индивид, от которого без ума все, кто его знает, и лишь вы клялись не поддаваться на его обаяние. Но увы. Велика вероятность, что вы не только внезапно влюбитесь в него, но еще и на открытую провокацию «поведетесь», в результате чего окажетесь в его постели. Разово или на всю жизнь – как повезет.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, будете настолько сильно настроены на мирные и гармоничные супружеские отношения, что не позволите второй половинке спровоцировать ни одного конфликта. К тому же вы с супругом (супругой), возможно, вернетесь к обсуждению вопроса, касающегося пополнения в семействе или переезда, и наконец-то сможете придти к единому мнению, после чего начнете незамедлительно воплощать принятое решение в реальность.
Гороскоп любви на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в ноябре могут встретить того, кто интеллектуально язвителен, цинично умен, не в меру таинственен и владеет какой-то небанальной профессией. Не исключено, что вас с этим человеком сразу свяжут какие-то особые отношения – взаимопонимание на ментальном уровне, сильнейшее обоюдное сексуальное притяжение, желание обменяться клятвами, которые вы оба до этого еще никогда никому не давали. У романа есть все шансы плавно перетечь в не очень спокойно-стабильную, но долгую и в основном счастливую семейную жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то взаимоотношения со второй половинкой во многом будут зависеть от того, правильные ли вы выводы сделали из каких-то недавних событий и готовы ли вы сдерживать проявления своего характера, чтобы избежать повторения испугавших или просто сильно взволновавших вас ситуаций. К тому же если вы с супругом (супругой) давно работаете над пополнением в семействе, то вероятно зачатие.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock