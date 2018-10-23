Гороскоп любви на ноябрь 2018 года

Что, впрочем, не помешает многим регулярно заниматься сексом со случайными партнерами, весьма фривольно флиртовать с теми, кто симпатичен, и устраивать разнообразные провокации, психологические проверки и жесткие тесты потенциальным возлюбленным.

В третьей же декаде налаживание контактов станет проходить гораздо легче, многих ждут новые знакомства, в том числе и с гражданами других государств, участятся случаи любви с первого взгляда. Правда, при этом активничать и проявлять инициативу придется дамам, так как мужчины предпочтут выступить в роли не «охотника», а «жертвы», милостиво позволяя себя завоевывать и вести за ручку в светлое будущее. В уже устоявшихся же парах партнеры до 16 ноября будут разбираться, кто прав, кто виноват в проблемах во взаимоотношениях, регулярно просить друг у друга прощения, решать какие-то застарелые спорные вопросы и периодически делить имущество. И при этом ошибки, совершенные в прошлом месяце, помогут возлюбленным (супругам) осознать, насколько они дорожат отношениями, и предпринять нечто такое, что существенно укрепит союз.

После же 16-го числа дамы будут нацелены на гармоничные партнерские отношения, станут часто уступать своим мужчинам и «облизывать их с ног до головы», а те в свою очередь просто позволят себя любить и не захотят стремиться к каким-то особым подвигам ради своих женщин. К тому же окажется почти невозможно «раскачать» представителей сильного пола на какие-либо перемены в отношениях или в быту – они прикинутся, что их все стопроцентно устраивает, лишь бы не напрягаться.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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