Гороскоп любви на март 2021: у каких знаков зодиака есть шанс встретить свою судьбу
После же 19-го числа восприятие перестанет быть отвлеченным, чувства станут объективнее, наступит время конкретики и вполне определенных желаний. Те, кто влюбится в третьей декаде, не будут ждать милости от природы, а начнут активно завоевывать объект своей симпатии, ловко создавая подходящие для обольщения ситуации. И хотя романтический настрой никуда не исчезнет, он уже не навредит, а, напротив, поможет, увеличив число сценариев первых свиданий, «случайных» встреч, дебютных тактильных контактов.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 20 марта станут достаточно часто идти на уступки и компромиссы, решат не заострять внимание на спорных и конфликтных вопросах, обогатят отношения повторением каких-то событий, разговоров, мероприятий, которые когда-то произвели сильное впечатление на обоих партнеров. При этом есть вероятность, что мужчины будут регулярно неуместно шутить, а дамы – сильно расстраиваться из-за этого.
В третьей же декаде многим удастся освежить чувства, секс станет более частым и весьма изобретательным, будет принято немало важных решений, которые определят будущее союза, более того, сделают так, чтобы оно у отношений действительно было. И хотя вероятны капризы партнеров и их регулярные походы по друзьям в ущерб совместным планам, в целом период для пар обещает быть вполне благополучным.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Свободные Овны в марте могут связать свою жизнь с тем, кто вызывает у них чуть ли ни родительские чувства, с тем, кого хочется защищать, опекать, баловать и направлять. Велика вероятность, что рядом с каким-то человеком вы будете чувствовать себя сильной, почти всемогущей личностью, и это поднимет вас на какую-то новую для вас высоту. Скорее всего, вашу опеку с благодарностью примут, избранник/избранница с удовольствием на вас положится, доверится вам, позволит управлять всем своим существованием.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта будете весьма снисходительны ко второй половинке, прекратите доставать ее (его) по каким-то бытовым вопросам, постараетесь сделать отношения более спокойными, теплыми, доверительными, ну и чем-то порадуете ее (его), получив от этого мощный заряд позитива. А вот после 20-го вы начнете вносить в отношения весьма серьезные коррективы, что может вызвать у супруга (супруги) плохо скрытое недоумение, особенно если ваши с ним (с ней) знаки принадлежат к контрастным стихиям.
Гороскоп любви на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Свободные Тельцы в марте могут сблизиться с тем, кто вызывает у них удивительное желание поговорить по душам, рассказать о себе нечто такое, что о них вообще никто не знает. Велика вероятность, что чувство доверительности и полного психологического комфорта, которое вы будете испытывать рядом с каким-то человеком, станет для вас своего рода афродизиаком, заставит посмотреть на этого индивидуума как на потенциального спутника жизни, и это положит начало длительным и счастливым отношениям.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта выведете отношения со второй половинкой на новый уровень в плане доверия, взаимопонимания, обоюдной поддержки, станете намеренно избегать в разговорах любых «острых углов» и тем, которые ее (его) расстраивают или нервируют. А вот потом вам придется либо активно поучаствовать в каких-то инициированных супругом (супругой) семейных пертурбациях, либо найти четкие и веские аргументы, чтобы отговорить его (ее) от задуманного.
Гороскоп любви на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Свободные Близнецы в марте могут стать объектом чрезмерно романтической и не вполне адекватной любви. Велика вероятность, что кто-то будет очень сильно идеализировать вас, видеть в вас того, кем вы и близко не являетесь, и ждать от вас абсолютно несвойственных вам поступков, совершать которые вы ну вот совсем не собираетесь. Скорее всего, вы не станете миндальничать с этим человеком и подстраиваться под его ожидания, а в достаточно откровенной и даже несколько резкой форме донесете до него свое нежелание соответствовать его фантазиям.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта, возможно, будете постоянно по поводу и без вступать со второй половинкой в конфронтацию, «подкалывать» и подначивать ее (его), высмеивать многие ее (его) желания и начинания, что в свою очередь приведет к ссорам. А вот после 20-го появится потребность в полном понимании супруга (супруги), и вы пересмотрите и поменяете свое поведение.
Гороскоп любви на март для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos
Свободные Раки в марте могут встретить материальное воплощение своей мечты. Велика вероятность, что абстрактный образ идеального возлюбленного/возлюбленной, сложившийся в вашем представлении и весьма мешающий вам благополучно устроить свою личную жизнь, внезапно воплотится в реальность, и рядом с вами появится человек, который как две капли похож на того, кого вы себе придумали. Но не думайте, что будет просто – для начала вам придется доказать, что вы достойны этого сокровища.
Если же вы замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта благополучно разберетесь с какими-то спорными вопросами, которые уже не раз становились поводом для конфликта со второй половинкой, упрочите психоэмоциональную и любовную связь между вами, получите какой-то бесценный опыт взаимодействия с любимым человеком. А вот потом во избежание ссор придется мириться с какими-то совсем вам непонятными личностными проявлениями и амбициозными устремлениями супруга (супруги).
Гороскоп любви на март для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Свободные Львы в марте могут влюбиться в того, кто напомнит им кого-то из их бывших, возможно, первого сексуального партнера. Взаимность вполне вероятна, однако не факт, что в результате эти взаимоотношения принесут вам счастье – не исключено, что вы будете любить не этого конкретного человека, а свои воспоминания, соответственно, станете ждать от него того, чего он в силу своего отличия от «оригинала» вам дать не в состоянии. Ваше разочарование быстро поставит точку в романе, если только вы не научитесь видеть в этом индивидууме его самого и ценить именно его положительные качества.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта станете выстраивать отношения со второй половинкой, ориентируясь на то, что натворили в прошлом, и всеми своими поступками заглаживая свою вину; правда, не факт, что вас сразу простят, особенно если она (он) долго помнит обиды. После же 20-го ваши личные амбиции и «хотелки» могут как вывести брак на следующий уровень, так и стать новыми поводами для ссор.
Гороскоп любви на март для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Свободные Девы в марте могут неожиданно для себя влюбиться в того, кто является живым воплощением всего, что они ненавидят, что их раздражает. Не исключено, что вы даже будете готовы терпеть и подстраиваться под неугодные вам качества объекта своего вожделения, однако не факт, что он даст вам такую возможность. Велика вероятность, что после нескольких свиданий этот человек решит, что вы – не герой/героиня его романа, и постарается деликатно перевести вас в разряд просто знакомых. Впрочем, еще один шанс на взаимность у вас появится, и если вы его не упустите, ввяжетесь в долгие и трудные, но почему-то очень ценимые вами отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 20 марта может оказаться сложным и даже переломным в супружеских отношениях, придется многое переосмысливать, менять манеру поведения или принимать какое-то резкое решение. После же 20-го вторая половинка будет ждать от вас поддержки, и лучше, если вы ее окажете.
Гороскоп любви на март для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Свободные Весы в марте могут затеять возвышенно-романтические и даже платонические отношения с кем-то из старых знакомых. Не исключено, что вам будет нравиться сама атмосфера общения – нежная, несколько сентиментальная, с лирическими разговорами и долгими прогулками или домашними чтениями вслух, а вот на тактильные контакты и физическое сближение вы, скорее всего, пока так и не решитесь, предпочтя недосказанность и духовность сексу и каким-то материальным, бытовым, утилитарным обязательствам.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта вам предстоит отвести от брака какие-то приближающиеся трудности, не дать вызреть и выстрелить какой-то неприятной ситуации; а еще вы в очередной раз продемонстрируете второй половинке, что вы всегда на ее (его) стороне. После же 20-го какой-то поступок супруга (супруги) может настолько разозлить вас, что вы утратите свое фирменное дружелюбие и весьма витиевато отомстите ему (ей); правда, потом сами же, очевидно, его (ее) и пожалеете.
Гороскоп любви на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в марте могут возжелать спокойных, романтических и скорее духовных, чем сексуальных отношений, и найти себе того, кто вполне удовлетворяет этим требованиям. Велика вероятность, что вы сблизитесь с человеком, который, сам обладая тонкой душевной организацией и хорошо развитой интуицией, будет ценить в вас умение заглядывать в будущее, видеть суть людей и стороны вещей, недоступные пониманию окружающих. Этот союз обещает быть очень интересным и долгосрочным.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 20 марта благодаря общению со второй половинкой принесет вам внутренний покой, умиротворенность, усилится потребность в регулярных минутках нежности и в тихих добрых разговорах, вы станете терпимее к недостаткам супруга (супруги) и снисходительнее к его (ее) желаниям. А вот после 20-го не исключены бурные выяснения отношений, которые подтолкнут вас к резкому, хотя и весьма полезному для брака решению; а еще что-то изменится в сексуальной составляющей брака.
Гороскоп любви на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Свободные Стрельцы в марте могут оказаться объектом чьей-то нежной привязанности и воспользоваться этим. Не исключено, что вы, не испытывая почти никакого ответного амурного интереса, будете поощрять чувства к вам слабого и сомневающегося в себе человека, внушите ему уверенность в том, что он вам нравится, и за его счет удовлетворите свои сексуальные и какие-то другие потребности. Отношения вряд ли продлятся долго, вам быстро надоедят рефлексии и завышенные ожидания, и вы прекратите общение.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта вы из-за неудовлетворенности тем, что происходит в отношениях со второй половинкой, можете совершить несколько не вполне разумных поступков, в том числе и разовую измену; будьте осмотрительнее – адюльтер не останется незамеченным и вместе с другими вашими негативными действиями оставит болезненные раны в душе супруга (супруги). После же 20-го вам удастся внести в брак какие-то важные для вас изменения.
Гороскоп любви на март для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Свободные Козероги в марте могут встретить того, с кем сложится очень гармоничный и продуктивный союз. Велика вероятность, что какой-то человек будет отлично дополнять вас, помогать вам в вашей профессиональной деятельности – если и не фактически, то, по крайней мере, советами, основанными на интуитивных знаниях. Да и крепкий тыл с тихой гаванью и мощной психологической разрядкой он вам тоже обеспечит. Отношения обещают быть долгими и со временем, возможно, перерастут в брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то за период с 1 по 20 марта вы станете лучше понимать вторую половинку, научитесь учитывать какие-то ее (его) психологические особенности и те черты характера, которые раньше считали слабостью, недостатком; сделаете вы что-то и для общего с ней (с ним) удобства. После же 20-го не исключены всплески нетерпимости, ревности, собственничества, вы начнете подталкивать супруга (супругу) к чему-то такому, что вырывает его (ее) из зоны комфорта, но нужно именно вам, а не ему (ей).
Гороскоп любви на март для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Свободные Водолеи в марте могут проникнуться симпатией к тому, кто мягок и умеет слушать, обладает какой-то особой мудростью и интуитивной деликатностью. Велика вероятность, что комфортное в психологическом плане общение в какой-то момент сменит окраску с дружеского на чувственное, и это послужит началом медленного, но неотвратимого как весна сближения. Дальнейшие отношения тоже, скорее всего, будут плавными, без резких решений, с долгим этапом привыкания и «созревания» на что-то более серьезное, чем редкие свидания и откровенные разговоры.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца вам предстоит пройти путь от осознания и принятия каких-то характерных черт второй половинки до нововведений в отношения, в которых эти самые качества вы используете по полной программе. К тому же вы научитесь грамотно подталкивать супруга (супругу) в том направлении, которое полезно для него и весьма выгодно для совместного проживания.
Гороскоп любви на март для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Свободные Рыбы в марте могут встретить того, с кем обретут настоящее счастье. Велика вероятность, что вы окажетесь именно таким человеком, о котором давно мечтает кто-то из ваших неблизких пока знакомых, да и вы сами откроете в этом индивидууме черты, очень вам импонирующие, те, которыми вы когда-то мысленно наделили воображаемого идеального возлюбленного/возлюбленную. И хотя отношения будут развиваться неторопливо, вас вполне это устроит, так как даст вам время привыкнуть, вдоволь намечтаться и морально подготовиться к совместному проживанию.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 марта исполнятся многие ваши желания, связанные как с браком вообще, так и со второй половинкой в частности, да и некоторые тайные материальные «хочу» тоже благодаря супругу (супруге) воплотятся в реальность; а еще вас ждет существенное укрепление эмоциональной связи с ним (с ней). После же 20-го вам с мужем (женой) предстоит помериться характерами.
Фото: Depositphotos
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