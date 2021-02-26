Гороскоп любви на март 2021: у каких знаков зодиака есть шанс встретить свою судьбу

После же 19-го числа восприятие перестанет быть отвлеченным, чувства станут объективнее, наступит время конкретики и вполне определенных желаний. Те, кто влюбится в третьей декаде, не будут ждать милости от природы, а начнут активно завоевывать объект своей симпатии, ловко создавая подходящие для обольщения ситуации. И хотя романтический настрой никуда не исчезнет, он уже не навредит, а, напротив, поможет, увеличив число сценариев первых свиданий, «случайных» встреч, дебютных тактильных контактов.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 20 марта станут достаточно часто идти на уступки и компромиссы, решат не заострять внимание на спорных и конфликтных вопросах, обогатят отношения повторением каких-то событий, разговоров, мероприятий, которые когда-то произвели сильное впечатление на обоих партнеров. При этом есть вероятность, что мужчины будут регулярно неуместно шутить, а дамы – сильно расстраиваться из-за этого.

В третьей же декаде многим удастся освежить чувства, секс станет более частым и весьма изобретательным, будет принято немало важных решений, которые определят будущее союза, более того, сделают так, чтобы оно у отношений действительно было. И хотя вероятны капризы партнеров и их регулярные походы по друзьям в ущерб совместным планам, в целом период для пар обещает быть вполне благополучным.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на март для Овна (21 марта – 20 апреля)