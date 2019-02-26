Гороскоп любви на март 2019 года

В реальности же сближение между потенциальными партнерами будет затруднено из-за застенчивости, невозможности быстро определиться, кто из нескольких вдруг понравившихся людей больше симпатичен, из-за рефлексий и боязни сделать шаг, который априори изменит все существование. И все-таки началу множества романов быть! Тех, кто интуитивно разглядит в претенденте на свое сердце истинную вторую половинку, окажется ой как немало.
В третьей же декаде многие романы начнутся спонтанно, без особых раздумий; и женщины, и робкие ранее мужчины станут активно и охотно проявлять инициативу, а «двигателем прогресса» окажется любопытство, подталкивающее попробовать «а как это будет именно с этим человеком». К тому же внимание привлекут те, с кем можно почудить, испытать нечто новое не только в любви, но и в развлечениях, хобби и даже в чем-то таком, что потенциально имеет отношение к деловой сфере.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 25 марта будут требовать от амурных партнеров вполне очевидной и ощутимой благодарности за все то, что они для них делают, станут заставлять их расти в личностном плане и при этом откажутся посвящать им все свое свободное время, предпочтя чередовать любовное общение с занятиями хобби, встречами с друзьями, какими-то своими делами. А кто-то даже неожиданно разорвет отношения, которые еще совсем недавно казались очень прочными.
После же 25-го числа у многих возрастет эмоциональная зависимость от амурного партнера, требований друг к другу между возлюбленными (супругами) станет гораздо меньше, на первое место выйдут: романтизм отношений, интеллектуальная совместимость, совместное достижение психологического и физического комфорта, нечто такое, что делает жизнь пары более красивой. К тому же многие простят любимым те ошибки, которые ранее были «занозой в сердце» и поводом для перманентно вспыхивающих ссор.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Овны в марте могут начать отношения с тем, кем очень давно восхищаются, но кого никогда до этого не воспринимали как потенциального партнера. Не исключено, что долгие и глубокие разговоры с этим человеком станут предтечей нового уровня взаимодействия, выявят обоюдную симпатию и подтолкнут к амурному сближению. Правда, велика вероятность, что вам придется проявить терпение, так как его (ее) будут мучить сомнения относительно допустимости романа с вами.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта вам предстоит узнать о своей второй половинке массу нового, привнести в отношения с ней (с ним) нечто инновационное и научиться не реагировать на неожиданные попытки получить от вас большую независимость. После же 25-го числа вы сделаете нечто такое, что, как вам кажется, давно не хватает вашему семейству для полного благополучия, и, скорее всего, исполните какую-то весьма романтичную мечту супруга (супруги).
Гороскоп любви на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Тельцы в марте могут встретить того, кто будет очень хорошо понимать их, поддержит во всех их начинаниях, станет тем самым надежным тылом, имея который можно отдаться любимому делу и знать, что тебе слова поперек не скажут. Правда, взамен вам придется соответствовать картине мира этого человека, разделить с ним его увлечения, периодически терпеть его рефлексии и постоянно доказывать искренность ваших чувств. Не слишком большая плата за счастье, правда?
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта вероятны серьезные конфликты со второй половинкой из-за ее (его) нежелания подчиняться вам и следовать вашим решениям, из-за ее (его) попыток вырваться из-под вашего контроля и почувствовать себя вполне самостоятельной и самодостаточной личностью; впрочем, многих ссор удастся избежать, если вы из первой же сделаете правильные выводы. После же 25-го числа отношения потеплеют, взаимопонимание и статус-кво восстановятся.
Гороскоп любви на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Близнецы в марте могут влюбиться в того, кто загадочен и таинственен, непостижим и непредсказуем, с одной стороны – очень мил и притягателен, а с другой – холоден и чурается тактильных контактов. Велика вероятность, что вам в какой-то момент ответят взаимностью, но пройдет еще очень много времени, прежде чем вы сможете с полным на то основанием назвать этого человека своим. Да и впоследствии, чтобы удержать его, придется меняться самым радикальным образом.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта у вас с супругом (супругой) появятся новые точки соприкосновения, обоюдные интересы, занимательные задумки, осуществление которых сблизит вас и в духовном, и в чувственном плане. А вот после 25-го числа вам придется постоянно деликатничать, воздерживаться от острых и неуместных шуток, быть нежнее, а иначе ссор не избежать, да и любой намек на вашу ветреность или, что хуже, неверность, может стать точкой в брачном союзе.
Гороскоп любви на март для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Раки в марте могут встретить свою истинную вторую половинку. И хотя с момента первого общения до сближения, скорее всего, пройдет немало времени, ожидание будет того стоить. Велика вероятность, что вас с этим человеком свяжет все то, что вы в своих мечтах ассоциируете с идеальными любовными отношениями, а впоследствии вы с ним создадите крепкую, многодетную и очень счастливую семью. Главное, не испугаться серьезных перемен в жизни и впустить в нее этого индивидуума.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта вам придется скрупулезно выполнять какие-то обещания, данные второй половине ранее, воздерживаться от провоцирования повтора ситуаций, которые в прошлом месяце часто становились поводом для ссор и обид, без возражений отпускать ее (его) туда, куда ей (ему) захочется. И тогда после 25-го числа семейная жизнь расцветет новыми прекрасными красками, будет много любви, нежности, радости и счастья.
Гороскоп любви на март для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Львы в марте могут начать отношения с тем, кого очень давно знают и с кем их всегда связывала обоюдная симпатия. Не исключено, что еще некоторое время назад реализация взаимного любовного интереса была невозможна по каким-то морально-этическим причинам, а теперь эти факторы исчезли (или вот-вот исчезнут), поэтому вы с этим человеком сможете быть вместе. Правда, сближение вряд ли произойдет стремительно, так как вы оба сначала решите убедиться, что оно вам нужно.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта велика вероятность серьезных ссор и гневных выяснений отношений со второй половиной, что в свою очередь может привести к временному или окончательному расставанию ну или, по крайней мере, к возникновению огромной пропасти отчуждения. Постарайтесь всего этого избежать, если, конечно, вы дорожите этим человеком, а не ищите повод для того, чтобы подать на развод. Если же вам удастся сохранить брак, то после 25-го числа вас ждет интересный и приятный сюрприз.
Гороскоп любви на март для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Девы в марте вряд ли устроят личную жизнь, а вот неудачно влюбиться и напрочь потерять голову могут запросто. Велика вероятность, что вы встретите человека, который является вашей полной противоположностью и которого будут активно раздражать все те ваши качества, которыми вы сами очень гордитесь. Однако его отношение к вам парадоксальным образом окажется для вас крайне привлекательным, а потому вы будете долго и упорно добиваться взаимности. Увы, скорее всего, безуспешно.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта вам придется: в чем-то предоставить второй половинке полную свободу действий, перестать во всем контролировать ее (его) и навязывать ей (ему) свое видение мира, чаще благодарить за то, что она (он) для вас делает. Если же вы этого не сделаете, то после 25-го числа супруг (супруга) задумается, а так ли ему (ей) нужны отношения с вами, и не лучше ли он (она) будет себя чувствовать вдали от вас и от ваших бесконечных придирок.
Гороскоп любви на март для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Весы в марте могут добиться взаимности от того, кто давно и очень сильно нравится. Велика вероятность, что вы наконец-то разберетесь, что именно привлекает этого человека в представителях противоположного пола, и продемонстрируете, что в полной мере обладаете этими качествами и достоинствами. Правда, не исключено, что ради этого вам придется что-то в себе изменить, чему-то научиться, а от чего-то, напротив, избавиться, но такая личностная трансформация пойдет на пользу не только личной жизни, но и всему вашему существованию в целом.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта будет много интересных событий, которые еще больше сблизят вас с вашей второй половинкой, привнесут в отношения нечто совершенно новое, помогут разнообразить межличностное и интимное взаимодействие. После же 25-го числа, скорее всего, произойдет нечто такое, о чем вы давно мечтали, и что выведет брак на следующий уровень, но заставит пожертвовать чем-то привычным.
Гороскоп любви на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Скорпионы могут в марте встретить того, с кем им будет по-настоящему интересно и очень комфортно в психологическом плане, того, кто их примет такими, как они есть на самом деле, перед кем не нужно будет притворяться. Скорее всего, этот человек настолько очарует вас, что вы почти сразу начнете добиваться сближения и сумеете внушить ему, что довериться вам – отличная идея и совсем безопасно. А главное, вы, вероятно, действительно сделаете все, чтобы вашему новому возлюбленному (возлюбленной) было с вами хорошо, спокойно и радостно.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта, возможно, будете часто диктовать второй половинке какие-то условия, в чем-то ее (его) ограничивать, протестовать против любых затей, реализовывать которые она (он) соберется вне вашего общества. Все это чревато ссорами. После же 25-го числа вы станете более чутко относиться к супругу (супруге), вам захочется оберегать, потакать и баловать.
Гороскоп любви на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Стрельцы в марте могут стать объектом влюбленности. Не исключено, что вами очаруется человек, который не обладает теми качествами, которые в вашем характере являются ключевыми; он будет восхищаться вами, поставит вас на своеобразный пьедестал и начнет всяческими способами поклоняться вам. Вот только вы вряд ли сможете ответить взаимностью, так как и манера поведения этого индивида, и его характерные особенности, и даже внешность вызовут у вас разве что раздражение.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта сможете привнести в брак нечто такое, что сделает его крепче, но при этом свободнее, разнообразите варианты взаимодействия со второй половинкой, станете с ней (с ним) играть большее количество социальных ролей. А вот после 25-го числа не исключены серьезные обиды со стороны супруга (супруги) из-за вашей нечуткости в те моменты, когда он (она) будет очень нуждаться в душевном тепле и взаимопонимании. Будьте внимательнее.
Гороскоп любви на март для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Козероги в марте могут встретить того, о ком им захочется заботиться, кого они будут опекать и поддерживать всеми доступными им способами. Велика вероятность, что этот человек станет для вас одновременно и амурным партнером, и «ребенком», который нуждается в постоянной опеке, в обучении, в защите и в материальном вспоможении. Не исключено, что он будет несколько младше вас, именно поэтому вы и станете воспринимать его таким двойственным образом.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта многое во взаимоотношениях со второй половинкой будет зависеть от ее (его) и вашего умения вовремя пойти на компромисс, не ругаться по непринципиальным вопросам, уступать в том, что одному из вас крайне важно, а для другого – нет. После же 25-го числа супругу (супруге) будет часто требоваться ваша эмоциональная поддержка, а взамен вы получите очень мудрые, точные и весьма своевременные советы, которые помогут вам избежать массы проблем.
Гороскоп любви на март для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Водолеи в марте могут влюбиться в того, отношения с кем потребуют немало жертв и отказа от многих принципов. Велика вероятность, что человек, к которому у вас проснутся чувства, явно даст вам понять, что ваш нынешний характер и какие-то ваши убеждения в корне его не устраивают, и что если вы хотите стать его парой, то придется над собой поработать. Сложится ли у вас что-то с этим индивидуумом, зависит только от того, что вы выберете – прогнуться или гордо наступить на горло своей любви.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта вас ждет переход на следующий уровень супружеских отношений, что будет сопровождаться и личностными трансформациями; не исключены и события, которые придадут браку новый смысл и одновременно исполнят какое-то ваше давнее желание. После же 25-го числа придется часто действовать с оглядкой на какие-то обстоятельства, которые вы просто не сможете проигнорировать, так как они будут иметь прямое отношение к будущему вашей семьи.
Гороскоп любви на март для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Рыбы в марте могут встретить того, с кем будут стопроцентно счастливы. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который станет понимать вас с полуслова, которому вы сможете абсолютно доверять, и который ни разу ни в чем не подведет вас. Скорее всего, вы достаточно быстро начнете с ним любовные отношения, которые впоследствии приведут не только к заключению официального брака и к рождению нескольких детишек, но и к созданию общего дела, которое, основываясь на лучших индивидуальных качествах вас обоих, будет кормить ваше семейство.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 25 марта вам придется часто в чем-то уступать второй половинке, давать ей (ему) больше личностной свободы, сознательно воздерживаться от попыток настоять на своем и поспорить на пустом месте. И тогда после 25-го числа брак станет именно таким, как вам всегда хотелось, а супруг (супруга) совершит несколько поступков, которые, как вам кажется, просто необходимы для обретения счастливого будущего.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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