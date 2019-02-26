Гороскоп любви на март 2019 года

В реальности же сближение между потенциальными партнерами будет затруднено из-за застенчивости, невозможности быстро определиться, кто из нескольких вдруг понравившихся людей больше симпатичен, из-за рефлексий и боязни сделать шаг, который априори изменит все существование. И все-таки началу множества романов быть! Тех, кто интуитивно разглядит в претенденте на свое сердце истинную вторую половинку, окажется ой как немало.

В третьей же декаде многие романы начнутся спонтанно, без особых раздумий; и женщины, и робкие ранее мужчины станут активно и охотно проявлять инициативу, а «двигателем прогресса» окажется любопытство, подталкивающее попробовать «а как это будет именно с этим человеком». К тому же внимание привлекут те, с кем можно почудить, испытать нечто новое не только в любви, но и в развлечениях, хобби и даже в чем-то таком, что потенциально имеет отношение к деловой сфере.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 25 марта будут требовать от амурных партнеров вполне очевидной и ощутимой благодарности за все то, что они для них делают, станут заставлять их расти в личностном плане и при этом откажутся посвящать им все свое свободное время, предпочтя чередовать любовное общение с занятиями хобби, встречами с друзьями, какими-то своими делами. А кто-то даже неожиданно разорвет отношения, которые еще совсем недавно казались очень прочными.

После же 25-го числа у многих возрастет эмоциональная зависимость от амурного партнера, требований друг к другу между возлюбленными (супругами) станет гораздо меньше, на первое место выйдут: романтизм отношений, интеллектуальная совместимость, совместное достижение психологического и физического комфорта, нечто такое, что делает жизнь пары более красивой. К тому же многие простят любимым те ошибки, которые ранее были «занозой в сердце» и поводом для перманентно вспыхивающих ссор.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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