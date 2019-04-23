Гороскоп любви на май 2019 года

Так же тщательно будут оцениваться: самостоятельность и самодостаточность, умение одеваться, деловая и частная репутация. При этом какие-либо пикантные слухи о потенциальном партнере подстегнут интерес, тогда как информация о привычке к самолюбованию его существенно снизит.
В третьей же декаде увеличится число знакомств, а утилитарных требований к представителям противоположного пола станет меньше, так же, как и «прицелов на будущее»; на первое место выйдет удовольствие здесь и сейчас: от межличностного общения, от совместных развлечений, от неотягощенного обязательствами секса. Многие отношения ограничатся двумя-тремя свиданиями. И только те, кто во время амурного взаимодействия на интуитивном уровне почувствует в другом человеке вторую половинку, сумеют создать крепкий, надежный, долгосрочный и очень счастливый союз.
Те же, у кого уже имеется вторая половинка, в период с 1 по 14 мая будут самоутверждаться через любовные взаимоотношения, что-то доказывать ей (ему), стараться привнести в союз нечто такое, что позволит ему выйти на следующий уровень. Однако при этом будет множество эгоистичных проявлений, ревности, авторитарности, что в свою очередь не раз спровоцирует конфликты и подтолкнет партнеров к раздельному времяпрепровождению.
После же 14-го числа многим предстоит получить о любимом человеке какую-то дополнительную информацию, узнать нечто новое о его характере, психологическом состоянии, намерениях, и это станет причиной принятия множества важных решений, направленных на укрепление отношений. Участятся и случаи зачатия, причем в том числе и незапланированного, случайного, из серии «ой, так получилось», но в основном даже неожиданная беременность не станет трагедией и неприятным сюрпризом, а наполнит партнеров радостью и сделает союз крепче, перспективнее.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Овны в мае могут начать отношения с кем-то из своего делового окружения. Причем не исключено, что для и для вас, и для этого человека это окажется своего рода роман по расчету, так как принесет вам обоим те самые блага, на которые вы и будете рассчитывать, затевая амурные игры. Впрочем, после того, как вы оба удовлетворите свои утилитарные потребности, взаимоотношения не развалятся, а выйдут на новый уровень – уже с общими амбициями и совместным стремлением к желанным целям.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая многое в отношениях со второй половинкой будет зависеть от того, что вы ставите на первое место – семью и ее интересы или какие-то свои дела, желания, удовольствия, и немножко от того, готовы ли вы мириться с проявлениями авторитарности со стороны супруга (супруги). После же 14-го числа для вас на первый план выйдут какие-то финансовые дела семейства и обеспечение всех его членов физическим и психологическим комфортом.
Гороскоп любви на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Тельцы в мае могут встретить того, кто предназначен им самой судьбой. И хотя вас вряд ли будет все целиком и полностью устраивать в этом индивидууме, его достоинства и ваше желание быть с ним перекроют отрицательные стороны, вам не захочется «глубоко копать», выискивая недостатки, вы все свои силы бросите на то, чтобы обаять его, сделать своим, а потом создать вам обоим идеальные условия совместного существования. А еще вы не станете спрашивать себя, что он может для вас сделать, вопрос будет другой: «Что я могу дать любимому человеку?».
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая вы станете активно подхлестывать любые амбиции второй половинки, подтолкнете ее (его) к личностным свершениям, так как будете понимать, что ее (его) развитие и удовлетворенное честолюбие даст семье больше, чем невозможность раскрыть свой потенциал. После же 14-го числа вы внесете в брачный союз еще какие-то очень позитивные изменения.
Гороскоп любви на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Близнецы в мае могут начать неожиданный даже для них самих служебный роман. Не исключено, что какая-то неформальная обстановка, в которой вы с коллегой окажетесь, поможет вам с ним (с ней) посмотреть друг на друга новым взглядом и увидеть то, что раньше было скрыто за образом «просто мой сотрудник». Правда, есть вероятность, что придется держать взаимоотношения в строжайшей тайне от трудового коллектива и от начальства, но такое положение вещей пойдет роману на пользу.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая сумеете чем-то удивить вторую половинку, как бы заново влюбить ее (его) в себя и привнести в супружеские отношения разнообразие, пикантность и даже какой-то новый смысл. После же 14-го числа придется отказываться от каких-то своих «хочу» ради благосостояния семьи в целом и супруга (супруги) в частности; к тому же вас ждет какой-то бытовой опыт, который увеличит вашу хозяйственность, а впоследствии не раз поможет «сгладить острые углы».
Гороскоп любви на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Раки в мае могут через родственников или близких друзей познакомиться с тем, кто им весьма подходит. Не исключено, что этот человек сразу заинтересует вас благодаря своей работе, досуговым увлечениям и каким-то суждениям, касающимся быта, института брака и эмоциональной сферы. Кстати, скорее всего, начало романа инициируете именно вы, вдруг для себя решив, что пришла пора брать судьбу в свои руки, избавляться от страхов и рефлексий и «хватать» того, с кем вам потенциально будет хорошо, комфортно, спокойно и интересно.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая не исключены конфликты со второй половинкой, так как вам будут непонятны и неприятны какие-то ее (его) устремления, траты семейного бюджета, амбиции, не имеющие отношения к росту благосостояния семейства. После же 14-го числа поступки супруга (супруги) станут более созидательными, а потому вы с ним (с ней) снова «заговорите на одном языке».
Гороскоп любви на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Львы в мае могут начать роман с тем, кто уже состоит в браке. Не исключено, что вам настолько понравится какой-то человек, что то, что он «окольцован», вас не остановит, вы даже не будете испытывать угрызений совести и морально-этических терзаний. Тем более что вам, вероятнее всего, сразу ответят взаимностью и с удовольствием пойдут на «грехопадение». Правда, отношения вряд ли продлятся долго, особенно если адюльтер не является обычной практикой этого индивида – он быстро устыдится, включит голову, наступит на горло своему вожделению и вернется в лоно семьи.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 14 мая для вас будет наполнен противоречиями: с одной стороны, тяга к удовлетворению своих карьерных и творческих амбиций, в которых нет места семье, с другой – усиление чувств ко второй половинке, желание чаще быть с ней (с ним) в интимном плане, ревность. После же 14-го числа вы станете намеренно бежать от быта и от любых напрягающих вас семейных обязательств.
Гороскоп любви на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Девы в мае могут встретить того, кто станет для них прекрасной партией. Не исключено, что рядом с вами появится человек, для которого такие понятия как «семья», «преемственность», «достаток», «материальные блага» важны не меньше, чем для вас, а потому даже если между вами и не возникнет всепоглощающей любви, прагматические соображения все равно подтолкнут друг к другу, станут основой создания сначала амурного, а потом, возможно, и семейного союза.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая вы, вероятно, будете активно исправлять ошибки, допущенные в отношениях со второй половинкой, измените что-то в бытовом плане, избавившись от того, что крайне раздражает ее (его), благосклонно отнесетесь к каким-то ее (его) частным замыслам. Это приведет к тому, что после 14-го числа даже какие-то внешние неблагоприятные обстоятельства не смогут ухудшить супружеские взаимоотношения, а совместный быт выйдет на новый уровень.
Гороскоп любви на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Весы в мае могут начать отношения с тем, кого очень давно знают. Этим человеком может оказаться друг (подруга) детства, кто-то из соседей, некогда куда-то переехавших или надолго уезжавших в другую страну, бывший сотрудник/сотрудница одноклассник/однокурсник (одноклассница/однокурсница). Причем не исключено, что роль афродизиака сыграют общие воспоминания, которым вы с ним (с ней) предадитесь после долгой разлуки, а произошедшие с вами и с ним (с ней) за эти годы изменения покажутся настолько привлекательными, что безмерно впечатлят и заинтересуют.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая важно не делать ничего такого, что выведет вторую половину из себя, и постараться купировать в зародыше любые конфликты – брак под угрозой кризиса. После же 14-го числа, если крупномасштабных распрей удастся избежать, вас с супругом (супругой) объединят какие-то материальные интересы и, возможно, беременность.
Гороскоп любви на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Скорпионы в мае могут безответно влюбиться. Не исключено, что объектом вашего обожания крайне неожиданно для вас станет тот, кто не выносит вас, боится, сторонится, так как вы когда-то умудрились доставить ему массу неприятностей. Возможно, ваши чувства к этому человеку окажутся своеобразным наказанием вам за то, как вы долгое время к нему относились. О взаимности можете даже не мечтать, если только вы не решите измениться настолько, что от прежней вашей личности не останется и следа.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая стоит считаться со всеми желаниями, потребностями и амбициями второй половинки, не пытаться привязать ее (его) к себе, не требовать покорности и постоянного присутствия в семье. А иначе после 14-го числа супруг (супруга) начнет целенаправленно избегать вас, временно сменит место жительства или и вовсе задумается о разводе, если ощущение дискомфорта рядом с вами станет невыносимым.
Гороскоп любви на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Стрельцы в мае могут начать отношения с тем, кто очень сильно отличается от них по характеру, но давно на них заглядывается. Возможно, вы дадите «зеленый свет» кому-то из старых поклонников, решите попробовать построить союз с тем, кто постоянно пытается прельстить вас какими-то материальными благами или окружает вас бытовым, житейским комфортом – угощает чем-то вкусненьким, решает ваши утилитарные проблемы, выслушивает вас тогда, когда вам не с кем поговорить.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая будет много судьбоносных для супружеских отношений событий, которые не только сделают союз прочнее, но и выявят в вас какие-то новые качества, важные и нужные для конструктивного и приятного в интимном плане взаимодействия со второй половинкой. После же 14-го числа есть вероятность известия о скором пополнении в семействе, что вкупе с какими-то другими факторами подтолкнет к созданию большего комфорта в доме.
Гороскоп любви на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Козероги в мае могут встретить того, с кем впоследствии их свяжут не только амурные, но и семейные отношения. Не исключено, что на каком-то массовом развлекательном мероприятии, на котором будет присутствовать несколько компаний, объединенных ключевыми фигурами, вас познакомят с весьма привлекательным для вас человеком, и вы не упустите его, тут же решительно взяв в оборот. Может, он (она) привлечет вас своим социальным положением, а может, отличными физическими данными, которые не грех передать будущим детям.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая вероятны серьезные конфликты со второй половиной из-за ее (его) нерационального распоряжения семейными деньгами, отсутствия желания включаться в затеваемые вами бытовые дела, наличия амбиций, которые вы не понимаете и не хотите понимать. После же 14-го числа многие разногласия уйдут в прошлое и не в последнюю очередь из-за вашей собственной переоценки ценностей.
Гороскоп любви на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Водолеи в мае могут влюбиться в того, кто уже давно и плотно состоит в отношениях. И хотя, скорее всего, ваши чувства будут достаточно сильны, вы вряд ли станете предпринимать что-либо ради того, чтобы быть с этим человеком – ваши принципы не позволят вам разрушить чужой амурный или брачный союз. Правда, есть вероятность, что вы попытаетесь заинтересовать его как разносторонняя личность, чтобы общаться с ним в качестве друга и занимательного собеседника.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 14 мая вместе со второй половинкой откроете новые грани брака, интимных отношений и межличностного общения, появится какой-то фактор, который усилит взаимную заинтересованность как в амурном плане, так и в практическом, утилитарном. После же 14-го числа не исключены серьезные ссоры из-за денег, ее (его) или ваших родственников, жилищных вопросов, но при этом какие-то внешние обстоятельства не позволят конфликтам перейти в критическую фазу.
Гороскоп любви на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Рыбы в мае могут встретить того, кому будет приятно опекать их, делать их существование более комфортным и чему-то у них учиться. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который будет восхищаться какими-то вашими умениями, вашей интуицией (которая не раз его выручит), вашим отношением к миру и к жизни. Скорее всего, он сделает все возможное, чтобы вы поняли, что вам хорошо с ним, и впустили его не только в свой ближний круг общения, но и в свое сердце.
Если же вы уже замужем (женаты), то май принесет вам много новых открытий, связанных со второй половинкой, вы с ее (его) подачи обзаведетесь какими-то амбициями, вам захочется развить и усилить те качества, которые больше всего ее (его) в вас восхищают и радуют. Кроме того, после 14-го числа не исключено зачатие, а также что-то в лучшую сторону изменится в жилищных условиях семьи или просто в доме благодаря ремонту или каким-то приобретениям станет еще уютнее.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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