Гороскоп любви на май 2019 года

Так же тщательно будут оцениваться: самостоятельность и самодостаточность, умение одеваться, деловая и частная репутация. При этом какие-либо пикантные слухи о потенциальном партнере подстегнут интерес, тогда как информация о привычке к самолюбованию его существенно снизит.

В третьей же декаде увеличится число знакомств, а утилитарных требований к представителям противоположного пола станет меньше, так же, как и «прицелов на будущее»; на первое место выйдет удовольствие здесь и сейчас: от межличностного общения, от совместных развлечений, от неотягощенного обязательствами секса. Многие отношения ограничатся двумя-тремя свиданиями. И только те, кто во время амурного взаимодействия на интуитивном уровне почувствует в другом человеке вторую половинку, сумеют создать крепкий, надежный, долгосрочный и очень счастливый союз.

Те же, у кого уже имеется вторая половинка, в период с 1 по 14 мая будут самоутверждаться через любовные взаимоотношения, что-то доказывать ей (ему), стараться привнести в союз нечто такое, что позволит ему выйти на следующий уровень. Однако при этом будет множество эгоистичных проявлений, ревности, авторитарности, что в свою очередь не раз спровоцирует конфликты и подтолкнет партнеров к раздельному времяпрепровождению.

После же 14-го числа многим предстоит получить о любимом человеке какую-то дополнительную информацию, узнать нечто новое о его характере, психологическом состоянии, намерениях, и это станет причиной принятия множества важных решений, направленных на укрепление отношений. Участятся и случаи зачатия, причем в том числе и незапланированного, случайного, из серии «ой, так получилось», но в основном даже неожиданная беременность не станет трагедией и неприятным сюрпризом, а наполнит партнеров радостью и сделает союз крепче, перспективнее.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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