Гороскоп любви на июнь 2019 года

К тому же многие безнадежно влюбленные и до этого тщательно скрывающие свои чувства решатся открыться любимому человеку и будут настолько трогательными, очаровательными, милыми, что завоюют если и не немедленную взаимность, то, по крайней мере, шанс на нее.

В третьей же декаде легкость в общении между представителями противоположных полов сойдет на нет, появится не всегда уместная стеснительность, однако при этом возникшие в это время амурно-эмоциональные связи окажутся чрезвычайно крепкими, а начавшиеся романы в своем большинстве рано или поздно перерастут в семейные узы самого наивысшего качества.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 8 июня будут целенаправленно укреплять отношения, подводить под них надежную материальную базу, вносить в них некоторое разнообразие, не выходящее за рамки этики и морали. У многих пар появятся вполне определенные, долгосрочные и весьма серьезные планы на будущее, да и сиюминутные желания друг друга возлюбленные (супруги) не оставят без внимания и станут по мере возможности сразу же воплощать в реальность.

После же 8-го числа возрастет количество ссор, споры будут возникать по поводу и без, дамы начнут напропалую кокетничать, вызывая ревность своих партнеров, а мужчины станут очень болезненно воспринимать желание подруг/жен нравиться всем подряд. Многие конфликты возникнут из-за стремления представительниц слабого пола посещать какие-то тусовки, массовые развлекательные мероприятия, магазины – их партнерам в данный период подобные забавы и траты покажутся неуместными. Зато те возлюбленные (супруги), которые решат вместе чему-то учиться, откроют в своих взаимоотношениях новые грани и многократно укрепят союз.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)