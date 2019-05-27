Гороскоп любви на июнь 2019 года

К тому же многие безнадежно влюбленные и до этого тщательно скрывающие свои чувства решатся открыться любимому человеку и будут настолько трогательными, очаровательными, милыми, что завоюют если и не немедленную взаимность, то, по крайней мере, шанс на нее.
В третьей же декаде легкость в общении между представителями противоположных полов сойдет на нет, появится не всегда уместная стеснительность, однако при этом возникшие в это время амурно-эмоциональные связи окажутся чрезвычайно крепкими, а начавшиеся романы в своем большинстве рано или поздно перерастут в семейные узы самого наивысшего качества.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 8 июня будут целенаправленно укреплять отношения, подводить под них надежную материальную базу, вносить в них некоторое разнообразие, не выходящее за рамки этики и морали. У многих пар появятся вполне определенные, долгосрочные и весьма серьезные планы на будущее, да и сиюминутные желания друг друга возлюбленные (супруги) не оставят без внимания и станут по мере возможности сразу же воплощать в реальность.
После же 8-го числа возрастет количество ссор, споры будут возникать по поводу и без, дамы начнут напропалую кокетничать, вызывая ревность своих партнеров, а мужчины станут очень болезненно воспринимать желание подруг/жен нравиться всем подряд. Многие конфликты возникнут из-за стремления представительниц слабого пола посещать какие-то тусовки, массовые развлекательные мероприятия, магазины – их партнерам в данный период подобные забавы и траты покажутся неуместными. Зато те возлюбленные (супруги), которые решат вместе чему-то учиться, откроют в своих взаимоотношениях новые грани и многократно укрепят союз.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Овны в июне могут воспылать страстью к тому, кто уже состоит в отношениях или в браке. Скорее всего, вас не остановит личный статус предмета вашего обожания, и вы сделаете все, чтобы этот человек был с вами. На несколько ночей или навсегда – как повезет. Вероятно, вы будете согласны даже на непродолжительную легкую интрижку, а если удастся надежно привязать его к себе и добиться того, чтобы те, другие, отношения закончились, ваше счастье окажется безграничным.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня на первое место в отношениях выйдут какие-то денежные и утилитарные вопросы, при этом вам будет очень сложно разобраться, что же на самом деле творится в душе супруга (супруги). После же 8-го числа вы вообще перестанете заморачиваться относительно и душевных метаний второй половинки, и финансово-бытовой стороны брака, а вот все, что касается сексуального взаимодействия с мужем (женой), будет вас волновать чрезвычайно.
Гороскоп любви на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Тельцы в июне могут решиться на интрижку с тем, кого в другое время и на пушечный выстрел к себе бы не подпустили. Не исключено, что вам вдруг захочется необременительных отношений с каким-то весьма легкомысленным человеком, и вы инициируете близость. Кстати, велика вероятность, что этот индивидуум окажется «шкатулочкой с сюрпризом», и вы после некоторого количества тесного общения обнаружите в нем качества, найти которые никак не ожидали; и это будет весьма приятная неожиданность, которая изменит ваши планы относительно кратковременности романа.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня возможно какое-то непредвиденное событие, которое внесет в брак приятное разнообразие и при этом весьма положительно скажется на его материальной составляющей. После же 8-го числа вам предстоит узнать о второй половине много нового и интересного, и с этим придется как-то жить, выстаивая действительность согласно полученной информации.
Гороскоп любви на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Близнецы в июне могут встретить того, с кем впоследствии пойдут под венец. Не исключено, что судьба сведет вас с человеком, с которым вам будет нескучно, который станет постоянно вас чем-то удивлять, но при этом привнесет в вашу жизнь стабильность, да и сам окажется для вас некой константой. Возможно, вы будете на него равняться, чему-то у него научитесь, начнете ко многому относиться совершенно по-другому, откроете немало новых для себя истин и обретете что-то очень ценное.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня вам, скорее всего, предстоит изменить мнение второй половинки о каких-то материальных факторах, а по остальным спорным вопросам найти вполне устраивающий вас обоих компромисс. После же 8-го числа супругу (супруге) придется часто плясать под вашу дудку, так как вы совсем «распояшетесь» и безапелляционно завладеете властью в семье, определяя не только планы на будущее, но и манеру поведения мужа (жены).
Гороскоп любви на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Раки в июне могут инициировать знакомство, которое приведет к интересному роману. Не исключено, что вам как-то сразу станет понятно, что этот человек – именно тот, кто нужен вам на данном жизненном этапе, и что благодаря отношениям с ним вы сможете не только решить какие-то животрепещущие вопросы, но и развить в себе качества, которых вам сейчас объективно не хватает. Не факт, что союз окажется долговременным (хотя и такое возможно), однако со всеми поставленными перед ним задачами он справится и многое вам даст в психологическом плане.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня осуществятся многие ваши планы, намерения, желания, связанные с семейной жизнью, а вторая половинка не раз продемонстрирует, что вы определенно можете на нее (на него) положиться. После же 8-го числа вероятны финансовые споры и другие разногласия, и уже вам придется доказывать супругу (супруге), что вы его (ее) понимаете и принимаете со всеми недостатками.
Гороскоп любви на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Львы в июне могут закрутить роман с тем, кто их чем-то забавляет. Скорее всего, вы не будете строить относительно этого человека никаких долгосрочных планов, да и вообще не станете воспринимать его всерьез. Вероятно, вам просто захочется временно забыть об одиночестве и поиграть в любовь, хотя ее, как таковой, ваш новый избранник (избранница) от вас вряд ли дождется. Впрочем, если он (она) станет не просто развлекать вас, но и окружит вниманием и заботой, будет неустанно вами восхищаться и чем-то вас баловать, то не исключены и достаточно долгие отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня вам настоятельно рекомендуется не попрекать вторую половинку тем, что вы для нее (для него) делаете, и тем, что подарили, а иначе не избежать не только серьезных ссор, но и дележа какого-то имущества. После же 8-го числа вам самой (самому) захочется легкости и беспроблемности в отношениях, вы предпочтете не спорить, а шутить, инициируете несколько событий, которые внесут в брак приятное разнообразие.
Гороскоп любви на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Девы в июне могут познакомиться с тем, кто поначалу будет страшно их раздражать. И только после нескольких недель общения вы поймете, что все это время имели дело с «фасадом», который вам демонстрировали с какими-то определенными целями, а на самом деле этот человек совсем другой и очень даже вам подходит в качестве амурного партнера. В общем, в результате не исключен роман, который впоследствии перерастет в брак. Правда, не ждите, что этот индивидуум будет во всем удобным и послушным – жизнь с ним, скорее всего, окажется непредсказуемой, нестабильной, но веселой.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня вероятны крупные приобретения, важные для создания комфортного супружеского общения, к тому же какой-то новый фактор существенно укрепит брак. После же 8-го числа вы будете часто спорить со второй половинкой, постоянно в чем-то упрекать ее (его), изменятся какие-то семейные планы, и не факт, что это окажет созидательное и позитивное влияние на союз.
Гороскоп любви на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Весы в июне могут встретить того, общение с кем окажется невероятно легким, и кто избавит их от многих комплексов, сомнений, рефлексий. Велика вероятность, что благодаря сначала дружескому взаимодействию, а потом и роману с этим человеком вы станете более легкомысленно (в самом лучшем смысле этого слова) относиться к огромному количество факторов и почти ко всем обстоятельствам своей жизни. Скорее всего, этот индивидуум изменит вас и все ваше бытие.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня вам придется усиленно выполнять все свои обещания, когда-то данные второй половинке, стараться не демонстрировать те качества, которые ее (его) раздражают, и терпеть то, что вы обычно ей (ему) не спускаете. Все это окупится после 8-го числа – вас ждут многочисленные награды за самоотверженность в деле сохранения и укрепления брака, а какое-то событие поможет вам вывести интимное взаимодействие с мужем (женой) на желаемый вами уровень.
Гороскоп любви на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Скорпионы в июне могут закрутить роман с тем, с кем до этого просто приятельствовали. Не исключено, что отношения с человеком, с которым вам интересно общаться, в какой-то момент поменяют вектор и превратятся сначала в спонтанное сексуальное взаимодействие, а потом и в полноценный долгосрочный роман. Правда, есть вероятность, что вам придется сражаться с тем, кто тоже претендует на роль второй половинки для вашего нового избранника (избранницы), но это лишь добавит пикантности и позабавит вас.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня важно сохранять нормальные взаимоотношения с супругом (супругой) и, как бы вам ни хотелось выкинуть что-то из ряда вон выходящее, воздерживаться от разрушительных для брака эскапад. И тогда после 8-го числа многие спорные вопросы и то, что раздражает вас в муже (жене), перестанут иметь значение, и даже если никуда не исчезнут, вы поменяете к ним свое отношение, а потому что-то решить и с чем-то смириться окажется легче легкого.
Гороскоп любви на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Стрельцы в июне могут моментально и всерьез влюбиться в кого-то из своих новых знакомых. Правда, велика вероятность, что добиться взаимности получится отнюдь не сразу, а изначально предмет вашего обожания будет относиться к вам, как к чему-то непонятному, выходящему за всяческие рамки, а потому очень опасному. Постарайтесь ничем не пугать этого человека, не язвите в его адрес и не командуйте им, и тогда шансы на быстрое достижение взаимопонимания многократно возрастут.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня какие-то события, возможно, заставят вас создавать для второй половинки дополнительный комфорт и наиболее благоприятные для какого-то дела условия. А вот после 8-го числа вам может все надоесть, появится ощущение усталости и от супруга (супруги), и от брака, как такового, поэтому не исключены поступки, которые существенно усложнят дальнейшее супружеское взаимодействие; будьте осмотрительнее и постарайтесь не загнать брак в кризис.
Гороскоп любви на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Козероги в июне могут получить признание от того, кто в них давно и отчаянно влюблен. Вероятно, какой-то человек наконец-то наберется смелости или воспользуется какими-то благоприятными для откровенности обстоятельствами и выдаст вам свою сердечную тайну. И даже если вы до этого совсем не рассматривали его как потенциального амурного партнера, вы, скорее всего, не скажете «нет», а дадите ему шанс. Так что не исключено, что после нескольких свиданий отношения приобретут официальный статус романа. Правда, на его первых этапах не обойдется без трудностей.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня именно вам придется делать все возможное, чтобы брак развивался, а семейная жизнь была благополучной во всех смыслах этого слова. После же 8-го числа могут пошатнуться многие привычные для вас устои, что-то изменится в домашнем укладе, который тщательно и продуманно создавали лично вы, какие-то откровения супруга (супруги) выбьют вас из колеи.
Гороскоп любви на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Водолеи в июне могут начать очень комфортный для них роман, который впоследствии перерастет в крепкий и надежный брак. Не исключено, что какой-то человек чем-то настолько впечатлит вас, что вы тут же в него влюбитесь, а так как вам ответят взаимностью, то не станете затягивать с интимным и эмоциональным сближением. Моменты притирки тоже пройдут быстро и незаметно, зато по-настоящему ярких и ценных событий будет очень много – как на первом этапе взаимоотношений, так и дальше.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня ожидаются многочисленные конфликты по бытовым, финансовым и каким-то другим поводам, к тому же вы будете постоянно требовать от второй половинки исполнения когда-либо данных вам обещаний, и это станет причиной ее (его) недовольства. А вот после 8-го числа вы на многое просто махнете рукой, с чем-то смиритесь и вообще решите, что нервы дороже, и это немедленно скажется на отношениях – они станут легче, проще и, как ни удивительно, продуктивнее.
Гороскоп любви на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Рыбы в июне могут стать объектом чьей-то беспокойной влюбленности. Не исключено, что какой-то индивид воспылает к вам страстью и будет досаждать вам своим вниманием до тех пор, пока вы не решите, что ему проще «дать», чем объяснить, что вы его не хотите. Впрочем, через некоторое время вы, скорее всего, не просто привыкнете к нему, но и найдете в нем массу положительных и весьма притягательных для вас качеств, а потом и любить его научитесь, особенно если придумаете красивую сказку с его участием и сами в нее поверите.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 июня благодаря совместным со второй половинкой стараниям брак станет крепче, благополучнее в социальном и финансовом плане, глубже. А вот после 8-го числа именно вы можете спровоцировать массу конфликтов, так как у вас появится непреодолимое желание спорить по любому поводу, во всем перечить мужу (жене), указывать, как ему (ей) поступать; будьте сдержаннее.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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