Гороскоп любви на июнь 2018 года

Они просто станут «влюбляться» в каждого потенциального партнера, наслаждаться общением с ним, получать от него максимум эмоций и ощущений за минимальное количество времени и тут же переключаться на следующего интересного и привлекательного человека, готового к интрижке.
В третьей же декаде наступит «протрезвление». Появятся мысли о семье и стабильности, настоящей любви и продолжении рода, захочется найти того, кто надолго останется рядом. Идеалом привлекательности станут уютные в общении люди, не ищущие разовых сексуальных приключений, а нацеленные на полноценный и долгосрочный амурный союз, стремящиеся к духовной близости и к полному взаимопониманию. Многие интуитивно выберут подходящего партнера и начнут мелкими шажками сближаться с ним, узнавая, чем он живет и дышит, нащупывая наиболее перспективные точки соприкосновения, постепенно раскрываясь перед ним.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 13 июня будут усиленно работать над отношениями и строить стабильное, прогнозируемое будущее, вряд ли отважатся на измену и, скорее всего, даже не позволят себе кокетничать с посторонними представителями противоположного пола. Многие пары, которые пока только встречаются, решат заключить брак, правда, в большинстве случаев инициатором этого шага выступят дамы, а мужчины просто пойдут на поводу у своих возлюбленных.
После 13-го числа между партнерами усилится сексуальное притяжение, но станет больше эгоистичных проявлений. Мужчины будут чаще ратовать за свободу и посвящать время тому, что не имеет к амурам никакого отношения, а у дам возрастет потребность чувствовать себя любимыми, и если их благоверные им этого не обеспечат, то они начнут искать восхищение их персонами на стороне, очаровывая всех подряд представителей противоположного пола. Увеличится в парах и количество конфликтов интересов – активность женщин и их желание блистать в обществе пойдут вразрез с перманентной ленью их спутников жизни.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в июне либо будут потакать своим сексуальным потребностям и бегать на свидания с почти случайными знакомыми, либо сдержат свои порывы и станут в одиночестве, блюдя себя и свою репутацию, дожидаться того, с кем можно построить серьезные отношения. В первом случае вы вряд ли привлечете к себе внимание настроенного на брак человека, а вот если продемонстрируете, что отнюдь не легкомысленны, то у вас появится шанс все-таки встретить вторую половинку.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня не исключены конфликты с супругом (супругой) из-за бытовых аспектов, ревности, невозможности решить миром какие-то спорные вопросы и из-за вашего нежелания идти на уступки. После же 13-го числа ваша вторая половинка, скорее всего, найдет какие-то особые рычаги давления на вас и переведет вашу энергию в созидательное русло, а потому ссор станет меньше, сексуальных контактов – больше, да и чувства обновятся.
Гороскоп любви на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в июне получат отличный шанс на благополучное устройство личной жизни. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который при всей неоднозначности своего характера будет стремиться к тому же, к чему и вы, и выберет вас в качестве подходящей кандидатуры для создания амурного союза. Не исключено, что первой и самой главной точкой соприкосновения с этим индивидуумом окажется общее для вас двоих желание как можно быстрее обзавестись потомством.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня будете часто инициировать какие-то начинания, направленные на упрочнение брака и на достижение психологического комфорта в отношениях с супругом (супругой), хотя и без спровоцированных вами ссор из-за каких-то поездок, скорее всего, не обойдется. После же 13-го числа вероятны проблемы в сексуальной сфере – вы станете регулярно ревновать вторую половинку, и это негативным образом скажется на интимном взаимодействии.
Гороскоп любви на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в июне могут пропустить через себя череду любовников (любовниц), пытаясь найти того, кто полностью их удовлетворит не только в сексе, но и в плане общения. И не исключено, что вам это удастся. Есть вероятность встречи с человеком, с которым вам будет интересно и весело общаться, и который окажется невероятно хорош в постели. Кстати, долгосрочный роман с ним вполне возможен, правда, только в том случае, если вы не спугнете его неожиданно возникшими у вас матримониальными желаниями. Не торопите события.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня вам предстоит очень трепетно относиться к желаниям и просьбам второй половинки, ставить на первое место ее (его) интересы, демонстрировать, что для вас семья так же важна, как и для нее (для него). Вероятно, ваше поведение будет обусловлено какой-то не вполне привычной для вас ситуацией. После же 13-го числа ваша любовь к супругу (супруге) выйдет на новый уровень.
Гороскоп любви на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в июне могут увлечься тем, кто регулярно шокирует общественность своим экстравагантным поведением и является объектом обожания многих окружающих. Не исключено, что в результате вам даже ответят взаимностью, так как есть вероятность, что этот человек сделал эпатаж частью своего имиджа только для достижения какой-то цели, а на самом деле мечтает о спокойной жизни, крепкой семье и надежном партнере, который хорошо его понимает.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня переведете брак на следующий уровень, укрепите в нем то, что начинало рушиться, инициируете перемены, о которых давно задумывались, каким-то особым образом привяжете к себе вторую половинку. После же 13-го числа придется часто принимать в расчет персональные желания супруга (супруги), потакать его (ее) капризам, регулярно чем-то баловать и льстить его (ее) самолюбию; зато вас ждут щедрые и от души сделанные подарки.
Гороскоп любви на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в июне будут пользоваться особой популярностью у представителей противоположного пола и смогут выбирать сразу из нескольких претендентов на их благосклонность. Велика вероятность, что в итоге вы отдадите предпочтение человеку, который по-настоящему наслаждается вашим обществом и ничего от вас не требует, радуется, когда вы остаетесь собой и демонстрируете те свои качества, которые существенно отличают вас от окружающих. В общем, не исключен бурный и перспективный роман с тем, кто восхищается всем, что вы делаете.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня у вас может произойти переоценка ценностей – вы начнете ценить во второй половинке те черты характера, которые ранее вас раздражали, а какие-то ее (его) требования признаете вполне справедливыми и поспешите выполнить их. Это приведет к тому, что после 13-го числа брак заиграет новыми красками, станет максимально полноценным и продуктивным.
Гороскоп любви на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы, скорее всего, получат свой шанс на устройство личной жизни только в третьей декаде июня. Не исключено, что вы обратите внимание на человека, который уже давно делает вам намеки амурного характера, не очень открыто, но все же флиртует с вами, а заодно и оказывает мелкие услуги, демонстрирующие его особое к вам расположение. Неожиданный разговор по душам заставит вас по-новому посмотреть на этого индивидуума и понять то, чего вы почему-то до этого упорно не замечали. В общем, есть вероятность не очень быстрого, но стабильного сближения.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня семейная жизнь будет радовать, вторая половинка станет охотнее прислушиваться к вашим пожеланиям, удастся решить многие бытовые вопросы, которые ранее становились причиной раздоров. После же 13-го числа любая ваша критика в адрес супруга (супруги) чревата крупными ссорами, а потому стоит щадить его (ее) самолюбие и чаще хвалить, даже если вам кажется, что он (она) этого не заслуживает.
Гороскоп любви на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в июне могут увлечься тем, кто, будучи в чем-то похож на них самих, в целом окажется совершенной противоположностью. Если вы решитесь быть рядом с этим человеком, вам, скорее всего, придется психологически раскрываться больше, чем вы готовы, выставлять на обсуждение многих окружающих свою личную жизнь, выслушивать чьи-то нелестные отзывы о вашем избраннике (избраннице). И, кстати, если вы не влюбитесь по-настоящему, то вряд ли долго выдержите и разность характеров, и прессинг со стороны почти чужих людей.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня вероятны серьезные конфликты со второй половинкой из-за каких-то бытовых вопросов, решать которые вы наотрез откажетесь, да и родственники могут внести разлад в супружеские отношения. После же 13-го числа какие-то события покажут, что бытом брак не меряется, что главное – любовь и взаимопонимание, а этого у вас будет в достатке.
Гороскоп любви на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в июне могут возобновить отношения с кем-то из бывших любовников. Не исключено, что вы встретите этого человека на какой-то дружеской вечеринке или на массовом развлекательном мероприятии и решите, что он – неплохая компания для временного «неодиночества». Вероятен не очень продолжительный роман, в котором вам обоим придется не только заново притираться друг к другу, но и научиться игнорировать какие-то сплетни, которые просочатся в ваши взаимоотношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня вам от второй половинки достанется много душевного тепла, а вы в свою очередь сделаете нечто очень важное для того, чтобы брак стал крепче, чувства – глубже, семейная жизнь – благополучнее. После же 13-го числа вас с супругом (супругой) будет связывать в основном только секс, а вне спальни вы оба предпочтете пересекаться как можно реже, так как у каждого из вас найдутся какие-то свои занятия, увлечения и компании для общения.
Гороскоп любви на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в июне вряд ли усиленно займутся устройством личной жизни. Скорее всего, вы предпочтете нейтральное общение с представителями противоположного пола и станете взаимодействовать с ними только по работе или в рамках дружбы. Правда, есть вероятность, что у вас зародятся некие амурные чувства, но человек по каким-то весьма серьезным причинам будет не доступен для романа, и вы проявите дальновидность и здравомыслие, решив не добиваться взаимности.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня ваше ощущение причастности к семье и радость от того, что у вас есть вторая половинка, многократно возрастут, захочется чаще бывать дома, что-то делать для супруга (супруги). Благодаря этому после 13-го числа супружество выйдет на следующий уровень, чувства станут ярче, глубже, острее, появятся новые совместные с мужем (женой) увлечения, а ссоры будут происходить исключительно из-за ревности.
Гороскоп любви на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в июне вряд ли смогут устроить личную жизнь. Первые две декады представители противоположного пола, скорее всего, будут откровенно раздражать вас своим «кроличьим» поведением и желанием быть все равно с кем. И даже если вас кто-то станет активно атаковать, пытаясь соблазнить, вы, вероятно, просто побрезгуете этим человеком. В третьей же декаде не исключено начало амурной привязанности, но она пока останется безответной, так как объект вашего интереса по какой-то причине далеко не сразу научится вам доверять.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня ожидаются перманентные ссоры со второй половинкой из-за неожиданно проявившейся разности подходов ко многим аспектам супружеской и семейной жизни. После 13-го числа конфликты поутихнут, но до полного взаимопонимания все равно будет достаточно далеко, так как для вас могут оказаться странными новые хобби супруга (супруги).
Гороскоп любви на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в июне получат отличный шанс обзавестись второй половинкой. Велика вероятность, что вы встретите человека, с которым у вас окажется много общего, причем вплоть до взглядов на организацию быта, а какое-то интересующее вас обоих занятие станет любимым совместным времяпрепровождением. Не исключено, что впоследствии вы с ним заключите гостевой брак или будете жить под одной крышей, не оформляя отношения официально и, по большому счету, не стремясь к этому.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня много внимания уделите бытовым аспектам и в частности – комфорту второй половинки, станете с большим участием выслушивать ее (его) рассказы, а ее (его) эмоции переживать как свои. После же 13-го числа вероятны многочисленные ошибки с вашей стороны, которые приведут к существенному усложнению супружеских отношений, а если вы вовремя не исправите свои огрехи и промахи, то и к кризису брака.
Гороскоп любви на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в июне могут впечатлиться кем-то неугомонным, шумным, чрезмерно общительным. Скорее всего, вы будете настолько влюблены в этого человека, что вам даже в голову не придет, что он совершенно вам не подходит, и если он проявит инициативу, то вы с удовольствием пойдете с ним под венец. Дело, конечно, ваше, вот только счастье эти отношения вам вряд ли принесут. Зато некто тихий, домашний и хозяйственный, появившийся рядом с вами в третьей декаде, вполне может составить для вас прекрасную партию. В общем, думайте, что лучше, и помните, что ваша головокружительная влюбленность – еще не гарантия благополучной семейной жизни.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 июня отношения со второй половинкой будут просто восхитительными, а брак даст вам заряд энергии для каких-то очень важных начинаний. После же 13-го числа придется немножко побыть в тени супруга (супруги), однако его (ее) благодарность покроет все неудобства и мелкие обиды.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock