Гороскоп любви на июнь 2018 года

Они просто станут «влюбляться» в каждого потенциального партнера, наслаждаться общением с ним, получать от него максимум эмоций и ощущений за минимальное количество времени и тут же переключаться на следующего интересного и привлекательного человека, готового к интрижке.

В третьей же декаде наступит «протрезвление». Появятся мысли о семье и стабильности, настоящей любви и продолжении рода, захочется найти того, кто надолго останется рядом. Идеалом привлекательности станут уютные в общении люди, не ищущие разовых сексуальных приключений, а нацеленные на полноценный и долгосрочный амурный союз, стремящиеся к духовной близости и к полному взаимопониманию. Многие интуитивно выберут подходящего партнера и начнут мелкими шажками сближаться с ним, узнавая, чем он живет и дышит, нащупывая наиболее перспективные точки соприкосновения, постепенно раскрываясь перед ним.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 13 июня будут усиленно работать над отношениями и строить стабильное, прогнозируемое будущее, вряд ли отважатся на измену и, скорее всего, даже не позволят себе кокетничать с посторонними представителями противоположного пола. Многие пары, которые пока только встречаются, решат заключить брак, правда, в большинстве случаев инициатором этого шага выступят дамы, а мужчины просто пойдут на поводу у своих возлюбленных.

После 13-го числа между партнерами усилится сексуальное притяжение, но станет больше эгоистичных проявлений. Мужчины будут чаще ратовать за свободу и посвящать время тому, что не имеет к амурам никакого отношения, а у дам возрастет потребность чувствовать себя любимыми, и если их благоверные им этого не обеспечат, то они начнут искать восхищение их персонами на стороне, очаровывая всех подряд представителей противоположного пола. Увеличится в парах и количество конфликтов интересов – активность женщин и их желание блистать в обществе пойдут вразрез с перманентной ленью их спутников жизни.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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