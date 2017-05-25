В общем, те, кто еще не нашел любовного партнера, станут регулярно предаваться бездумному флирту, а общение с представителями противоположного пола будет носить развлекательный характер. Однако отсутствие далеко идущих планов, связанных с личной жизнью, и серьезных намерений сослужит добрую службу – завязать отношения окажется достаточно просто, да и возросшая коммуникабельность отлично в этом поможет.

Правда, все вышесказанное актуально только для первых двух декад месяца, а потом психологический настрой изменится. Отношение к представителям противоположного пола станет более настороженным, а поиски второй половинки – целенаправленными. Ни к чему не обязывающие связи перестанут устраивать, захочется душевного тепла, семьи, детей и крепкой привязанности.

Для уже сложившихся пар июнь окажется вполне гармоничным. Многие задумаются о переходе на следующий уровень отношений, об увеличении ответственности, возрастет число помолвок и зачатий. Частое совместное времяпрепровождение станет неотъемлемой частью союза даже у тех партнеров, которые обычно предпочитают свой досуг и отпуск проводить по-отдельности, а не в обществе друг друга.

К тому же в первых двух декадах влюбленные часто будут вносить во взаимоотношения элемент игры и неожиданности, а после 20-го числа общими усилиями займутся обустройством «уютных гнездышек», в которых удобно предаваться страсти и растить «плоды» своей любви. И вообще в период с 21 по 30 июня ожидается редкое единодушие между партнерами, цели и намерения которых совпадут практически идеально.

В начале месяца какие-то приключения поспособствуют нахождению новых партнеров и единению сложившихся пар. В середине июня многие станут неосознанно меняться, появятся другие приоритеты, что чуть позже отразится на личной жизни. В конце месяца повышенный эмоциональный фон поможет лучше и глубже чувствовать представителей противоположного пола.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в июне, скорее всего, пустятся во все тяжкие, позволяя себе сексуальные приключения и не особо задумываясь о том, что будет с их репутацией. Однако «отрезвление» окажется скорым и достаточно болезненным, поэтому лучше сдерживать свои порывы или, по крайней мере, не куролесить слишком демонстративно.

Если же вы уже замужем (женаты), то будете в штыки воспринимать попытки ограничить вашу свободу и привязать вас к семье. Тем не менее, для сохранения нормальных отношений с супругом (супругой) вам придется смириться с необходимостью заниматься делами рода, а не только удовлетворением каких-то своих амбиций.

В начале месяца вероятна поездка, которая свободным Овнам принесет легкий курортный роман, а семейным подарит какой-то новый опыт. В середине июня стоит быть осмотрительнее, обещая что-либо представителям противоположного пола. В конце месяца придется исправлять ошибки, совершенные ранее.

Гороскоп любви на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободных Тельцов в июне ждут многочисленные новые знакомства, благодаря чему они получат от личной жизни то, что сейчас им необходимо. Если вы пока не готовы к серьезным отношениям, то сможете закрутить легкий романчик, а если жаждете обрести семью, то найдется среди новых людей тот, кто станет для вас надежным спутником.

Если же вы уже замужем (женаты), то ожидается усиление чувств к супругу (супруге), вы откроете в нем (в ней) какие-то новые и привлекательные для вас черты, заново оцените личность этого человека. К тому же вероятно принятие нескольких важных решений, следование которым в результате укрепит семейный союз.

В начале месяца вас ждут интересные открытия, связанные с представителями противоположного пола. В середине июня появится потребность определиться с планами на будущее. В конце месяца возможно событие, которое в некотором роде обусловит это самое будущее, причем без оглядки на то, чего вы себе ранее напланировали.

Гороскоп любви на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в июне могут потерять голову от любви. Причем велика вероятность, что вашим новым избранником (избранницей) окажется человек из другой страны, а чувства появятся в результате курортного романа или общения с коллегой-иностранцем. И, кстати, у этой истории вполне возможен счастливый финал.

Если же вы уже замужем (женаты), то очень постараетесь, чтобы вашей второй половинке было с вами комфортно, а еще – вкусно и весело. Очевидно, вам предстоит часто вытаскивать этого человека в какие-то оригинальные заведения и при этом во многом помогать по хозяйству, как-то по-особенному обустраивать быт.

В начале месяца вы будете настроены на перемены в личной жизни, и они не заставят себя ждать. В середине июня вам предстоит неустанно чем-то удивлять своего реального или потенциального партнера. В конце месяца то, к чему вы относились несерьезно, станет основополагающим и, вероятно, подтолкнет к важному решению.

Гороскоп любви на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в июне, скорее всего, познакомятся с тем, кто сначала не произведет на них никакого впечатления, и только какая-то нестандартная ситуация покажет, что рядом появился тот, на кого можно положиться. В общем, вероятен роман с далеко идущими приятными и перспективными последствиями.

Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет полное погружение в свою вторую половинку, не исключен совместный отпуск, который станет вторым медовым месяцем. К тому же вы, возможно, придете к выводу, что вам срочно нужен наследник (очередной отпрыск), и он действительно зародится.

В начале июня в личной жизни возможны перемены, на которые вы не сразу обратите внимание, но которые многое дадут вам в будущем. В середине месяца какое-то спонтанное решение приведет к глобальным позитивным результатам. В конце июня ожидается событие, которое в корне изменит и вас, и ваше существование.

Гороскоп любви на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в июне, скорее всего, не захотят заморачиваться с построением серьезных отношений и предпочтут не качество, а количество. Правда, есть вероятность, что в результате вы «западете» на человека, для которого нет ничего важнее стабильности, и вам придется доказывать, что вы не настолько ветрены, как кажетесь.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, придется играть по правилам, установленным второй половинкой. И хотя вы регулярно станете «взбрыкивать», по большому счету вам будет понятно, что сейчас именно супруг (супруга) имеет право диктовать условия. К тому же не исключено внеплановое зачатие.

В начале месяца вероятна случайная связь, которая сперва повеселит, но потом аукнется чем-то неприятным; будьте осмотрительнее. В середине июня что-то или кто-то заставит задуматься о том, правильно ли вы строите отношения с представителями противоположного пола. В конце месяца ожидается резкая смена приоритетов.

Гороскоп любви на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в июне могут выбрать себе объект привязанности и начать «выращивать» из него достойного любовного партнера. Причем не исключено, что вас заинтересует достаточно легкомысленное существо, обладающее при этом хорошим потенциалом, поэтому вы не пожалеете сил и времени на «огранку» этого сокровища.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, постараетесь почти постоянно держать вторую половинку рядом с собой, направлять и контролировать, так как у вас появятся далеко идущие планы, для реализации которых нужно будет приводить в порядок и взаимоотношения с супругом (супругой), и его (ее) здоровье.

В начале месяца важную роль в личной жизни сыграет какая-то весьма противоречивая информация. В середине июня вам предстоит активно опекать своего реального или потенциального партнера. В конце месяца вы, вероятно, примете какое-то решение и постараетесь донести до этого человека необходимость ему следовать.

Гороскоп любви на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в июне могут встретить того, с кем им будет интересно, весело и комфортно в сексуальном плане. Однако на долгие отношения рассчитывать не стоит. Велика вероятность, что очень быстро выяснится, что этот человек прочно помолвлен и сейчас просто «отрывается» перед свадьбой и семейной жизнью.

Если же вы уже замужем (женаты), то появится возможность выйти из кризиса отношений, но не думайте, что это будет легко. Придется идти на уступки, тяжело отказываться от каких-то своих привычек и честно соблюдать навязанные вам правила. Не исключен и пересмотр брачного контракта в менее приятную для вас сторону.

В начале месяца какое-то событие подарит вам надежду на налаживание личной жизни; однако расслабляться рано. В середине июня какая-то информация, касающаяся реального или потенциального партнера, станет источником переживаний. В конце месяца придется принимать действительность такой, какая она есть.

Гороскоп любви на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в июне будут весьма привлекательны для представителей противоположного пола, поэтому смогут придирчиво выбирать, с кем и как строить отношения. При этом не исключено, что связь, начавшаяся как интрижка, перерастет в нечто более стабильное и глубокое; возможно, кто-то сумеет вас «приручить».

Если же вы уже замужем (женаты), то вашу семейную жизнь, очевидно, ждет своеобразное перерождение. А вот к чему оно приведет, зависит от того, насколько крепкие у вас сейчас отношения со второй половинкой. Если все нормально, то станет еще лучше, а если конфликты часты и беспредметны, то пропасть между вами и этим человеком расширится, а любовь окончательно превратится в ненависть.

В начале месяца вы будете воспринимать себя через призму отношений с реальным или потенциальным партнером. В середине июня ожидаются сюрпризы. В конце месяца участятся эмоциональные выплески, и это либо поможет, либо навредит личной жизни.

Гороскоп любви на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в июне вряд ли устроят личную жизнь, хотя, возможно, и обратят внимание на того, кто проживает недалеко от них. Не исключено, что вам неожиданно понравится кто-то из соседей, но так как этот человек окажется закрытым и необщительным, вам придется потратить немало времени, чтобы до него достучаться.

Если же вы уже замужем (женаты), то будут часто всплывать какие-то ваши старые ошибки, невыполненные обещания, нерешенные конфликты. Так что придется исправлять, выполнять, урегулировать, в общем, делать все, чтобы прошлое перестало влиять на отношения со второй половинкой. Попутно вы создадите позитивный задел на будущее.

В начале месяца не стоит демонстрировать характер – это до добра не доведет. В середине июня что-то может заставить вас изменить манеру поведения с представителями противоположного пола. В конце месяца вы, очевидно, начнете новый этап существования, и во многом в этом будет заслуга дорогого вам человека.

Гороскоп любви на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободных Козерогов в июне, скорее всего, будут часто с кем-то знакомить. Возможно, ваши друзья решат наладить вашу личную жизнь, и в результате их усилия почти увенчаются успехом – рядом с вами появится тот, кто полностью устроит вас в качестве партнера. Правда, придется постараться, чтобы убедить этого человека начать отношения, так как вы его, вероятно, как раз и не очень устроите.

Если же вы уже замужем (женаты), то будет много совместных со второй половинкой бытовых хлопот, каких-то конструктивных споров, попыток на чем-то сэкономить. И в то же время увеличится материальная взаимозависимость, появится нечто такое, что усилит обоюдную ответственность, возникнут новые общие обязательства.

В начале месяца ожидается какая-то суета вокруг вашей персоны. В середине июня придется определяться, делать какой-то выбор, много думать. В конце месяца вы будете вынуждены бороться за то, что очень хочется на полном основании назвать своим.

Гороскоп любви на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в июне, очевидно, окажутся в центре внимания и обзаведутся несколькими поклонниками (поклонницами). Велика вероятность, что в результате вы остановите свой выбор на человеке, который сможет предложить вам стабильность, надежное плечо, семью и при этом будет с вами на одной эмоциональной волне.

Если же вы уже замужем (женаты), то возрастет число конфликтов со второй половинкой, так как вас в корне перестанут устраивать какие-то бытовые аспекты. Скорее всего, вы будете требовать от супруга (супруги) более тщательного выполнения домашних обязанностей или существенного улучшения жилищных условий.

В начале месяца будет много общения; оно приведет к несколько неожиданным результатам, которые коснутся не только личной жизни, но и вашего бытия в целом. В середине июня появятся новые мысли и желания. В конце месяца вы станете более зрело и глубоко относиться к реальному или потенциальному партнеру.

Гороскоп любви на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Свободные Рыбы в июне могут стать объектом настойчивого ухаживания. Не исключено, что кто-то будет осаждать вас и досаждать вам этим, так как окажется чрезмерно шумным и наглым. Правда, есть вероятность, что в результате этот человек сменит тактику, а вы – гнев на милость, и это приведет к роману.

Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то семейные заботы еще больше сблизят вас с вашей второй половинкой. К тому же вы станете внимательнее относиться к потребностям этого человека, появится желание вывести взаимодействие на новый уровень. Возможно и зачатие ребенка, причем для вас это окажется великим счастьем.

В начале месяца вероятен небольшой дискомфорт, связанный с реальным или потенциальным партнером. В середине июня этот человек вас чем-то удивит, и этим заставит задуматься. В конце месяца ожидаются важные перемены в личной жизни, благодаря которым вы станете гораздо чаще улыбаться и мечтать.