Свободные Водолеи в сентябре могут вспомнить о ком-то из прошлого и на некоторое время возобновить отношения с этим человеком.

Свободные Водолеи в сентябре, скорее всего, приблизят к себе кого-то из давних поклонников (поклонниц). Велика вероятность, что начнется все с того, что вам не с кем будет пойти на какое-то официальное мероприятие, вы вспомните об этом человеке и позовете с собой, а потом и на роман согласитесь. Правда, ненадолго.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, вас будет раздражать собственничество второй половинки, и вы попытаетесь доказать, что принадлежите в первую очередь себе. Будьте осторожнее – ваше стремление к независимости запросто доведет брак до кризиса, выкарабкиваться из которого придется долго и трудно.

В начале месяца не стоит злиться на реального (потенциального) партнера за то, что он не во всем отвечает вашим требованиям. В середине сентября многое будет зависеть от того, готовы ли вы ради этого человека чем-то жертвовать. В конце месяца может появиться альтернатива имеющимся отношениям.