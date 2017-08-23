Свободным Весам в сентябре звезды сулят начало нового романа.

Свободные Весы в сентябре, скорее всего, определятся, кто из их знакомых представителей противоположного пола на самом деле представляет для них амурный интерес. Не исключено, что вы умом, а не сердцем оцените нескольких потенциальных партнеров и выберете того, с кем готовы попробовать построить отношения.

Если же вы уже замужем (женаты), то есть вероятность, что вы со своей второй половинкой образуете творчески-деловой союз и начнете создавать нечто такое, что обеспечит вашу семью дополнительными финансовыми благами. К тому же этот креативный тандем поможет вам с супругом (супругой) еще больше сблизиться, лучше узнать друг друга, найти новые точки соприкосновения, в общем, упрочит отношения.

В начале месяца то, что происходит (или пока не происходит) на любовном фронте, станет источником вдохновения. В середине сентября какая-то ваша идея изменит вашу личную жизнь. В конце месяца кто-то заговорит о своих чувствах к вам.