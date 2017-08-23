Свободные Тельцы в сентябре могут сблизиться с человеком, с которым, возможно, свяжут свою жизнь.

Свободные Тельцы в сентябре могут встретить того, с кем им будет очень комфортно общаться, того, с кем совпадут и устремления, и планы на будущее. Быстрого развития отношений звезды вам не обещают, зато после того, как вы по-настоящему сблизитесь с этим человеком, сможете рассчитывать на крепкий брак.

Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены перманентные семейные конфликты, инициированные вами из-за нежелания понимать вторую половинку и ориентироваться на какие-то ее (его) частные потребности. Для сохранения нормальных отношений вам понадобятся: чуткость, лояльность, немного лести и отсутствие тотального контроля поступков супруга (супруги).

В начале месяца значимую роль в отношениях с реальным или потенциальным партнером сыграют конструктивные диалоги. В середине сентября не отказывайтесь идти на уступки. В конце месяца возможно совместное посещение мероприятия, важного для этого человека.