Свободные Скорпионы в сентябре, возможно, станут более расчетливы и при выборе партнера будут руководствоваться не столько эмоциями, сколько разумом.

Свободные Скорпионы в сентябре могут решиться на отношения по расчету. И не факт, что причиной станут именно деньги. Не исключено, что вы сделаете своим любовным партнером человека, который в состоянии помочь вам в карьерном росте или в достижении какой-то другой немаловажной для вас цели.

Если же вы уже замужем (женаты), то между вами и вашей второй половинкой до третьей декады, скорее всего, будут происходить бурные ссоры, так как никто из вас не захочет уступать. Зато потом вы, очевидно, отыщете с супругом (супругой) достойный компромисс или возникнет то, что заново вас объединит, и в семье воцарится практически полная гармония.

В начале месяца вероятна случайная, но бурная сексуальная связь. В середине сентября придется делать какой-то морально-этический выбор. В конце месяца многое будет зависеть от того, на что вы готовы ради наведения порядка в личной жизни и ради доведения до логического финала реализации какой-то идеи.