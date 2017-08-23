Свободные Рыбы в сентябре вряд ли будут в восторге от повышенного внимания к себе.

Свободные Рыбы в сентябре, скорее всего, будут почему-то шарахаться от представителей противоположного пола. Велика вероятность, что все те, кто попытается наладить с вами контакт, сблизиться, предложить отношения, окажутся настолько не похожими на ваш идеал привлекательности, что вы даже на свидание не согласитесь.

Если же вы уже замужем (женаты), то на первое место во взаимоотношениях с супругом (супругой) выйдет выполнение вами каких-то взятых на себя ранее обязательств. Не исключено, что вы постараетесь сделать все точь-в-точь как обещали, так как будете подозревать, что отклонение от первоначального замысла обернется обидой и скандалами.

В начале месяца придется пересмотреть отношение к личной жизни вообще и к какому-то человеку в частности. В середине сентября вероятны ссоры с любовным партнером или с теми, кто претендует на это звание. В конце месяца вы будете весьма недовольны поведением тех, кто хочет стать вам ближе.