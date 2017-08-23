Свободные Козероги в сентябре, возможно, захотят поправить свое благосостояние за счет партнера.

Свободные Козероги в сентябре могут выбрать из претендентов на их внимание того, кто в состоянии стать не только любовным, но и деловым партнером. Не исключено, что вы решите приумножить свое материальное состояние, и для этого вам понадобится представитель противоположного пола, обладающий определенными навыками или специфической внешностью.

Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, учтете совершенные ранее ошибки и даже поймете, что и почему часто становится причиной обид вашей второй половинки, а главное – постараетесь исправиться. Возможны приступы щедрости, какие-то поблажки супругу (супруге), а еще вы будете проявлять больше нежности.

В начале месяца какая-то цель подтолкнет вас к изменениям в личной жизни. В середине сентября не забывайте поощрять реального или потенциального партнера. В конце месяца не стоит злиться, если этот человек будет демонстрировать дружелюбие посторонним представителям противоположного пола.