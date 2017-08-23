Свободные Близнецы в сентябре не будут искать серьезных отношений, а скорее направят свою энергию на мимолетные увлечения.

Свободные Близнецы в сентябре, скорее всего, предпочтут удовлетворять свои сексуальные потребности со случайными партнерами, а не искать долгосрочных отношений. Велика вероятность нескольких тайных интрижек, о которых вы, вопреки своему обыкновению, не расскажете даже самым надежным конфидентам.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете целенаправленно раздувать пожар страстей в отношениях со второй половинкой, провоцировать ее (его) ревность, постоянно инициировать какие-то сексуальные эксперименты. В общем, станете «раскачивать лодку», чтобы сделать семейную жизнь менее предсказуемой.

В начале месяца вероятен новый и весьма впечатляющий сексуальный опыт. В середине сентября придется считаться с какими-то реалиями, влияющими на личную жизнь. В конце месяца не исключено перспективное знакомство, а если у вас уже есть любовный партнер, на отношения с ним будет воздействовать ваша или его родня.