Гороскоп любви на июль 2019 года

В формировании пар главную роль сыграет не столько внезапно возникшая любовь (хотя среди мужчин это и не будет редкостью), сколько многолетняя привычка индивидуумов друг к другу. Выбор партнера окажется осознанным и основанным на взаимном доверии, на комфортности межличностного общения, на том, насколько один готов жертвовать собой ради отношений, а второй – быть центром их мирозданья.
После же 22-го многократно возрастет количество влюбленностей с первого взгляда, закрутятся головокружительные романы, в том числе и курортные, будет много страсти и огня. Правда, при всем этом многие станут любить не столько партнера, сколько себя в амурных отношениях и ждать поклонения, восхищения, безропотного подчинения и вербальных, материальных и каких-то других доказательств полноты и силы чувств.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц станут строго контролировать и без меры, а часто и без повода ревновать ее (его), крайне болезненно реагируя на ее (его) попытки пообщаться с друзьями и знакомыми. Партнеры будут очень нуждаться в доверительных разговорах, однако далеко не все решатся на «душевный стриптиз». Зато те, кто все-таки это сделает, начнут понимать друг друга гораздо лучше и смогут в будущем избежать ошибок в отношениях.
Кроме того, многие из тех возлюбленных, которые пока только встречаются, перейдут на следующий уровень – кто-то сделает любимому человеку предложение руки и сердца и будущие новобрачные тут же назначат дату бракосочетания, а какие-то пары решат жить одним домом, не оформляя отношения официально. В уже сложившихся семьях участятся случаи зачатия, появятся новые общие материальные ценности, какие-то милые супружеские ритуалы, долгосрочные планы, на осуществление которых супруги бросят все силы, отдавая ради реализации задумок и что-то такое, чем раньше поступиться были не готовы.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Овны в июле могут вызвать интерес кого-то из старых знакомых. Вот только любовные отношения с этим человеком сложатся у вас исключительно в том случае, если он обладает какими-то уникальными качествами и является тем, кем по праву можно гордиться. Если же он – обычная заурядность, настроенная на создание семьи «как у всех» и мещанского быта, то вы, скорее всего, даже и пытаться не будете перевести общение с ним в амурную плоскость, а сразу дадите ему «от ворот поворот».
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение почти всего месяца вероятны бурные конфликты со второй половинкой, так как многие ваши потребности пойдут вразрез с ее (его) возможностями, а какие-то акты ее (его) моральной или материальной щедрости вы сочтете совершенно неуместными. Впрочем, многих ссор удастся избежать, если при общении вы будете учитывать разницу в мировоззрениях и принимать важные для супруга (супруги) ценности с не меньшим пиететом, чем свои собственные.
Гороскоп любви на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Тельцы в июле могут начать роман с тем, кого они знают уже не первый год, и кто является для них своего рода моральным, нравственным ориентиром. Велика вероятность, что вы с этим человеком достаточно быстро пройдете стадии притирки и букетно-конфетного периода, после чего появится потребность в серьезных и стабильных отношениях, в создании «ячейки общества», в появлении потомства. К тому же не исключено, что материальной базой будущего семейства станет объединенное имущество, например, недвижимость или капиталы.
Если же вы уже замужем (женаты), то практически весь месяц отношения со второй половинкой будут весьма комфортными, особенно если вы примете как данность какие-то ее (его) эгоистические закидоны и не станете больше необходимого диктовать свои условия. Кроме того, в июле вполне вероятно зачатие; ожидаются и инициированные вами приобретения, так или иначе связанные с супружеской жизнью и с будущими наследниками.
Гороскоп любви на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Близнецы в июле (вероятнее всего – в его третьей декаде) могут познакомиться с кем-то ярким, интересным и при этом несколько загадочным. Не исключен бурный роман, который даст море положительных эмоций, хотя и продлится, возможно, весьма недолго. К тому же у вас в этом месяце может появиться поклонник (поклонница), который (которая) будет настроен(а) на серьезные отношения с вами и даже попытается предложить вам нечто материальное, однако вы, скорее всего, предпочтете «динамить» его (ее), оставив этого человека в качестве запасного варианта.
Если же вы уже замужем (женаты), то в июле не раз спровоцируете ссоры со второй половинкой, протестуя против надоевших вам домашних правил, общения с ее (его) родней, финансовых ограничений, которыми она (он) пытается регулировать ваши денежные траты. Впрочем, будет и много хорошего – доверительные разговоры, после которых в семье что-то изменится в лучшую сторону, ощущение духовной близости, милые подарки.
Гороскоп любви на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Раки в июле могут наконец-то воссоединиться с тем, кто предназначен им самой судьбой. Не исключено, что уже несколько лет в вашем окружении есть индивидуум, с которым вы достаточно тесно общаетесь, даже не догадываясь о его чувствах к вам. И велика вероятность, что в какой-то момент вы ощутите его любовь, и ваше сердце тут же на нее откликнется, вам покажется, что вы тоже все это время подсознательно любили его. В общем, ожидается многообещающий роман, который впоследствии перетечет в счастливую семейную жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в этом месяце многие разногласия со второй половинкой уйдут в прошлое, то, что печалило вас относительно семейной жизни, забудется или вы поменяете к этому свое отношение, у вас с супругом (супругой) появятся новые и весьма перспективные планы. К тому же утихнет ревность, вы перестанете остро воспринимать общение мужа (жены) с человеком, который ему (ей) почему-то дорог.
Гороскоп любви на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Львы в июле могут решиться на отношения, от которых они еще совсем недавно предпочитали держаться подальше. Не исключено, что любовь к вам со стороны какого-то человека настолько впечатлит вас, что вы практически сразу возьмете на себя обязательства, от которых раньше шарахались как черт от ладана. Правда, придется что-то менять в своем существовании, избавляться от каких-то привычек и от некоторых людей в вашем круге общения, но зато вы обретете нечто такое, чего у вас никогда не было.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение почти всего месяца будете озабочены какими-то материальными аспектами супружеских взаимоотношений, станете делать какие-то запасы на будущее, не раз сгенерируете и предложите второй половинке какие-то идеи, касающиеся некой текущей ситуации и ее вероятного развития. К тому же вам захочется добавить в отношения эмоционального контекста, привнести в них глубину, душевность, сделать их более нежными и чувственными в психологическом плане.
Гороскоп любви на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Девы в июле могут начать отношения с тем, кто станет для них «движущей силой», кто подтолкнет их к каким-то личностным и карьерным свершениям, простимулирует духовное развитие и рост сознания. При этом вам, скорее всего, при общении с этим человеком понадобится особая деликатность, придется забыть о вашем стремлении всех и вся критиковать, да и от привычки объявлять то, что вам непонятно, ложными ценностями, тоже нужно будет отказаться. Взамен вы получите долгое, уютное, теплое счастье, в которое впоследствии добавятся семья и дети.
Если же вы уже замужем (женаты), то этот месяц для вас станет своего рода откровением, вы узнаете о своей второй половинке нечто такое, что изменит и многократно улучшит ваши с ней (с ним) отношения, поможет избавиться от вашего неприятия каких-то ее (его) черт характера или привычек, поспособствует возникновению каких-то новых планов. Ожидаются и яркие события, которые станут важной вехой супружества.
Гороскоп любви на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Весы в июле могут влюбиться в того, у кого уже есть пара. Не исключено, что вы «забьете» на моральные аспекты и на неэтичность сложившейся ситуации, измените каким-то своим принципам и начнете активно добиваться взаимности. Вряд ли у вас с объектом вашего обожания сложатся длительные отношения, а вот несколько поцелуев или даже ночь секса украсть у его официальной второй половины вам удастся. Правда, муки совести и страдания из-за того, что вы обрели и тут же потеряли, вам потом гарантированы, так что думайте, стоит ли овчинка выделки.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение почти всего месяца вам будет достаточно сложно найти общий язык со второй половинкой, «камнем преткновения» станут финансовые и бытовые вопросы, ваше стремление приобрести то, что супругу (супруге) кажется ненужным, ваша общительность и какие-то дружеские мероприятия, на которых вам уделят повышенное внимание представители противоположного пола.
Гороскоп любви на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Скорпионы могут обрести того, кто будет их уравновешивать, привносить в их существование душевное тепло и спокойствие, кто научит их какому-то особому отношению к жизни. При этом общение с этим человеком будет наполнено жаркой страстью – сначала в каких-то спорах и дискуссиях, а потом и в интимной близости. Кстати, есть вероятность, что вы уже давно и, в общем-то, неплохо знаете этого индивидуума, но по каким-то причинам раньше не рассматривали его как потенциального партнера, хотя и весьма недурно к нему относились и даже, возможно, в чем-то опекали.
Если же вы уже замужем (женаты), то в этом месяце появятся какие-то новые аспекты, объединяющие вас со второй половинкой, вы с ней (с ним) придумаете какие-то ритуалы, которые станут важными для вас обоих и займут особое место в традициях вашей семьи, какие-то материальные факторы обусловят планы на будущее. Однако при этом ожидаются и громкие сцены ревности, и эмоциональные обиды, и даже битье посуды.
Гороскоп любви на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Стрельцы в июле могут ответить взаимностью тому, кто долго и до этого совершенно безнадежно был в них влюблен. Не исключено, что какое-то событие, связанное с этим человеком, окажется для вас громом среди ясного неба, заставит вас совершенно по-другому оценить его самого и его отношение к вам, высветит те его черты, которые вы до этого в упор не замечали, и за всем этим последует вспышка, в которой вы сразу же опознаете сильнейшую любовь. В общем, после некоторых недоразумений, конфузов и взаимных упреков может начаться долгий, страстный и счастливый роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение почти всего месяца вам придется проявлять душевную чуткость, деликатность, умение вовремя замолчать и подставить плечо именно тогда, когда без вашей поддержки – никак. И тогда у вас появится отличная возможность в конце июля или в начале августа перейти на ранее недосягаемый уровень в супружеских отношениях.
Гороскоп любви на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Козероги в июле могут возжелать того, кого по каким-то причинам хотеть не имеют права. Впрочем, «помутнение» продлится недолго, никаких активных действий вы предпринимать не станете и очень быстро переключитесь на взаимоотношения с человеком, в общении с которым есть все, кроме равнодушия – яростные споры, резкая антипатия, перманентное противостояние характеров. Велика вероятность, что в какой-то момент от ненависти до любви окажется один шаг, и вы его сделаете.
Если же вы уже замужем (женаты), то в этом месяце придется очень сильно постараться, чтобы не загнать брак в кризис, так как у вас постоянно будет возникать желание обесценить то, что для вашей второй половины крайне важно, лишить ее (его) физического или психологического комфорта, надавить на самые болезненные и чувствительные точки, чтобы за что-то отомстить. Не раскачивайте семейную лодку, иначе у вашего супруга (супруги) «вырастут зубы» даже в том случае, если обычно он (она) вам ни в чем не перечит.
Гороскоп любви на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Водолеи в июле могут начать отношения с тем, кто совсем недавно развелся или прекратил долго длившийся роман. Причем не исключено, что этот человек вам очень давно нравится, но вы ничего не предпринимали из-за его принадлежности кому-то другому, а так как обстоятельства изменятся, то и вы решите больше не скрывать своих чувств и получить, наконец-то, то, о чем мечтали одинокими ночами. Так что ожидается «массированная атака», которая приведет к сближению, правда, не факт, что роман окажется простым, беспроблемным и комфортным, но это уже детали.
Если же вы замужем (женаты), то в течение всего месяца вам придется беспрекословно давать второй половинке то, в чем она (он) сейчас нуждается в материальном и психологическом плане, учиться правильно реагировать на выплески ее (его) эмоций и искать компромисс по тем вопросам, которые ранее часто становились для вас поводом для недовольства и из-за которых вы регулярно «хлопали дверьми».
Гороскоп любви на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свободные Рыбы в июле могут начать наикомфортнейший для них роман с тем, кто в лепешку расшибется, но сделает все, чтобы они были счастливы. Не исключено, что какая-то ситуация поможет вам рассмотреть в ком-то из старых знакомых того самого единственного человека, кто на данном этапе вашего существования идеально вам подходит, созвучен вашему внутреннему миру и способен дать вам те ощущения, которые, собственно, и составляют для вас понятие «счастье».
Если же вы уже замужем (женаты), то почти весь месяц вас ждут теплые и доверительные отношения со второй половинкой, появится нечто такое, что еще больше сблизит вас с ней (с ним), будет много событий, которые явно и наглядно продемонстрируют, что любовь есть, и она взаимна, крепка и имеет отличные перспективы развития. Вероятно и зачатие, подтвержденный факт которого станет для вас обоих важнейшим событием в совместной жизни, даже если у вас уже имеются детки.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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