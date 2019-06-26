Гороскоп любви на июль 2019 года

В формировании пар главную роль сыграет не столько внезапно возникшая любовь (хотя среди мужчин это и не будет редкостью), сколько многолетняя привычка индивидуумов друг к другу. Выбор партнера окажется осознанным и основанным на взаимном доверии, на комфортности межличностного общения, на том, насколько один готов жертвовать собой ради отношений, а второй – быть центром их мирозданья.

После же 22-го многократно возрастет количество влюбленностей с первого взгляда, закрутятся головокружительные романы, в том числе и курортные, будет много страсти и огня. Правда, при всем этом многие станут любить не столько партнера, сколько себя в амурных отношениях и ждать поклонения, восхищения, безропотного подчинения и вербальных, материальных и каких-то других доказательств полноты и силы чувств.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц станут строго контролировать и без меры, а часто и без повода ревновать ее (его), крайне болезненно реагируя на ее (его) попытки пообщаться с друзьями и знакомыми. Партнеры будут очень нуждаться в доверительных разговорах, однако далеко не все решатся на «душевный стриптиз». Зато те, кто все-таки это сделает, начнут понимать друг друга гораздо лучше и смогут в будущем избежать ошибок в отношениях.

Кроме того, многие из тех возлюбленных, которые пока только встречаются, перейдут на следующий уровень – кто-то сделает любимому человеку предложение руки и сердца и будущие новобрачные тут же назначат дату бракосочетания, а какие-то пары решат жить одним домом, не оформляя отношения официально. В уже сложившихся семьях участятся случаи зачатия, появятся новые общие материальные ценности, какие-то милые супружеские ритуалы, долгосрочные планы, на осуществление которых супруги бросят все силы, отдавая ради реализации задумок и что-то такое, чем раньше поступиться были не готовы.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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