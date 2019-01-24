Гороскоп любви на февраль 2019 года

К тому же не раз отменятся или перенесутся на другое время первые свидания, будет сложно дозвониться до предмета своего амурного интереса, а дамы и вовсе станут активно набивать себе цену, прикидываясь непреступными принцессами, которых непременно нужно завоевывать.

После же 18-го числа отношение к потенциальным партнерам станет более снисходительным и романтичным, правда, не без некоторой корысти. Дамам и кавалерам захочется друг от друга не только всяких красивостей и «мимимишности» в поведении, но и полезности. Каждый, кто в данный период начнет роман, будет рассчитывать на то, что возлюбленный (возлюбленная) возьмет на себя решение многих проблем, в чем-то поможет, сделает жизнь комфортнее в психологическом и физическом плане.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут весьма требовательны к амурным партнерам. Многим захочется, чтобы любимый человек стал более полезным в хозяйстве существом, освоил какие-то новые утилитарные навыки, начал больше зарабатывать или получил должность поперспективнее, а также добавил своему внешнему виду презентабельности. А вот на выражение эмоций многие поскупятся – снизится число разговоров о любви и тактильных контактов вне спальни, возрастет эмоционально-психологическая дистанция, станет меньше комплиментов и похвалы. Впрочем, при всем этом секс выйдет на новый качественный уровень.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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