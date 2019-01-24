Гороскоп любви на февраль 2019 года

К тому же не раз отменятся или перенесутся на другое время первые свидания, будет сложно дозвониться до предмета своего амурного интереса, а дамы и вовсе станут активно набивать себе цену, прикидываясь непреступными принцессами, которых непременно нужно завоевывать.
После же 18-го числа отношение к потенциальным партнерам станет более снисходительным и романтичным, правда, не без некоторой корысти. Дамам и кавалерам захочется друг от друга не только всяких красивостей и «мимимишности» в поведении, но и полезности. Каждый, кто в данный период начнет роман, будет рассчитывать на то, что возлюбленный (возлюбленная) возьмет на себя решение многих проблем, в чем-то поможет, сделает жизнь комфортнее в психологическом и физическом плане.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут весьма требовательны к амурным партнерам. Многим захочется, чтобы любимый человек стал более полезным в хозяйстве существом, освоил какие-то новые утилитарные навыки, начал больше зарабатывать или получил должность поперспективнее, а также добавил своему внешнему виду презентабельности. А вот на выражение эмоций многие поскупятся – снизится число разговоров о любви и тактильных контактов вне спальни, возрастет эмоционально-психологическая дистанция, станет меньше комплиментов и похвалы. Впрочем, при всем этом секс выйдет на новый качественный уровень.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в феврале могут начать отношения с тем, кто будет регулярно их чем-то удивлять, вызывать их восторг и любопытство, демонстрировать какие-то неординарные способности и генерировать идеи, которые не раз им пригодятся в работе или в других областях жизнедеятельности. Не исключено, что вы вместе с этим человеком обзаведетесь какими-то новыми и весьма оригинальными привычками, принципами, пристрастиями и увлечениями, а также побываете в тех местах, куда раньше вам даже в голову не приходило отправиться, и расширите свой круг общения.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться весьма конфликтным. Велика вероятность, что в вас проявятся догматизм и непримиримость, вы откажетесь идти на какие-либо компромиссы, но при этом станете требовать от супруга (супруги) чего-то совсем уж запредельного, и вряд ли он (она) спокойно пойдет у вас на поводу – противостояние вашему диктату породит немало ссор и существенно накалит обстановку.
Гороскоп любви на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в феврале могут в каких-то крайне неподходящих для амуров обстоятельствах встретить того, с кем впоследствии их свяжут прекрасные любовные отношения. Не исключено дорожное или даже «небесное» знакомство, которое состоится в весьма конфликтной ситуации, но так как этот человек каким-то образом затронет тонкие струны вашей души, вы постараетесь не потерять его из виду и продолжить общение в более благоприятной обстановке. Правда, сближение вряд ли будет легким и быстрым, а вам, скорее всего, придется не раз доказывать, что чувства есть и они сильные.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца вам предстоит многократно сделать для всей семьи в целом нечто такое, что увеличит ее благополучие, а вторую половинку вы, вероятно, успешно выведете на следующий уровень личностного развития, грамотно промотивировав и подтолкнув к каким-то важным для нее (для него) свершениям. Ожидаются и какие-то статусные семейные приобретения.
Гороскоп любви на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в феврале могут познакомиться с тем, на кого им захочется равняться, кто поразит их какими-то своими талантами и моральными качествами, и кто ради даже одной только перспективы романа заставит сильно измениться. Велика вероятность, что этот человек не будет воспринимать вас всерьез, пока вы не докажете, что достойны быть рядом с ним. Он станет диктовать вам какие-то условия, которые вы неожиданно даже для себя и примете, и выполните, подтолкнет вас к тем личностным трансформациям, которые при любом раскладе пойдут вам на пользу.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца придется не раз исправлять какие-то совершенные до этого ошибки, за что-то каяться и просить прощения у второй половинки, «во искупление» делать то, чего раньше от вас было не добиться. И регулярно ругать себя за поступки, последствия которых так неприятно аукнулись вам и не самым благоприятным образом сказались на супружеских взаимоотношениях.
Гороскоп любви на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в феврале, возможно, наладят отношения с тем, с кем до этого по каким-то весьма объективным причинам часто конфликтовали. Велика вероятность, что примирение не только произойдет спонтанно, и его будет сложно объяснить с какой-либо логичной и рациональной стороны, но и станет первым шагом к амурному сближению. Скорее всего, вы и сами не заметите, как бывшая неприязнь переплавится сначала в теплое дружеское, а потом и вовсе в амурное чувство, которое окажется взаимным.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в этом месяце придется очень постараться, чтобы сохранить мирные взаимоотношения в семье, так как многие внешние обстоятельства будут как нарочно провоцировать ссоры между вами и вашей второй половинкой. Помните, что только совместными усилиями вы справитесь со всеми сложностями и недоразумениями, и что сейчас не время эмоционально закрываться от супруга (супруги) – ему (ей) будет важно знать, что вы любите и стараетесь понять.
Гороскоп любви на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в феврале могут безответно влюбиться. Не исключено, что вы отдадите свое сердце человеку, у которого уже есть семья или который состоит в прочных и давних амурных отношениях, а главное – не собирается изменять второй половинке. Так что ни ваш флирт, ни откровенные призывы к близости ни к чему не приведут. Впрочем, кое-что это ваше чувство вам все-таки даст – велика вероятность, что благодаря ему вы выйдете на недосягаемый ранее уровень в каком-то виде творчества.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам, скорее всего, придется предоставить супругу (супруге) какие-то новые материальные блага и сделать для дома что-то такое, что вы давно откладываете и только обещаете, что «вот буквально завтра этим и займусь». Возможно, ему (ей) надоест ждать, пока вы созреете, и он (она) найдет о-о-очень мощную мотивацию, чтобы подтолкнуть вас к активным действиям. А еще ожидается какое-то романтично-практичное приобретение, которое как-то отразится на супружеских отношениях.
Гороскоп любви на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в феврале могут начать активно завоевывать того, кто им давно нравится. Велика вероятность, что человек, к которому вы испытываете амурный интерес, даст вам понять, что тоже к вам неравнодушен, и вы примете этот намек как руководство к действию. Не тяните с дебютным свиданием – если оно состоится до 19-го числа, то станет первым шагом к перспективному роману, а вот если позже, то либо отношения неожиданно осложнятся из-за каких-то обстоятельств, либо вы с вашим потенциальным партнером почему-то решите, что категорически друг другу не подходите.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, вместе со своей второй половинкой будете укреплять финансовое благополучие семьи, делать какие-то важные приобретения, строить долгосрочные планы и предпринимать активные шаги для их успешного воплощения в реальность. К тому же если вы давно мысленно готовите себя к пополнению в семействе, то, возможно, наконец-то на это решитесь.
Гороскоп любви на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в феврале могут начать беспроблемный и во всем устраивающий их роман. Не исключено, что вы с вашим новым избранником (избранницей) будете настолько хорошо понимать друг друга, что и сближение произойдет быстро и без обычных для вас сомнений и рефлексий, и отношения окажутся весьма комфортными, по-настоящему партнерскими, с полной и обоюдной самоотдачей. Кстати, есть вероятность, что уже очень скоро вы с этим человеком отправитесь вместе отдыхать, после чего решите жить одним домом в гражданском браке или даже сыграть официальную свадьбу.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться сложным из-за эмоциональной закрытости вашей второй половинки и ее (его) нежелания давать вам то количество ласки, нежности, сердечного тепла, которое вам необходимо для душевного спокойствия и полноценного ощущения того, что вас любят и вами дорожат. Вероятны и ссоры из-за какого-то имущества, и споры по утилитарно-финансовым вопросам.
Гороскоп любви на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в феврале могут начать «охоту» на того, кого никак нельзя назвать «легкой добычей». Велика вероятность, что вы заинтересуетесь человеком, который почему-то не будет воспринимать вас как потенциального амурного партнера, станет сторониться вас и сделает все, чтобы свести общение с вами даже не к минимуму, а к полному нулю. Возможно, какие-то ваши поступки и черты характера напугают его, поэтому он от вас просто закроется, и вам придется очень постараться, чтобы изменить его мнение о вас и заставить его испытывать к вам что-то помимо отторжения.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам с вашей второй половинкой предстоит поставить несколько совместных целей и начать достигать их теми методами, которые каждый из вас одобряет и часто применяет на практике. Правда, ваши с супругом (супругой) действия могут не понравиться кому-то из окружающих, однако вы с ним (с ней) докажете этим людям, что «пока вы едины, вы непобедимы».
Гороскоп любви на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в феврале могут познакомиться с кем-то весьма неординарным, свободолюбивым, крайне разборчивым в связях. Велика вероятность, что вы влюбитесь в этого человека и сделаете все, чтобы завоевать взаимность. Предупреждаем: это будет нелегко, так как даже если вы сразу заинтересуете его, придется доказывать, что вы можете дать ему нечто большее, чем быстротечный роман и восхищенные дифирамбы его достоинствам. Да и с какими-то привычками вы будете вынуждены распрощаться, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.
Если же вы уже замужем (женаты), то, возможно, вам придется дать второй половинке нечто такое, что позволит ей (ему) гордиться своей семьей, хвастаться вами перед коллегами или родственниками, ощущать, что вы действительно надежный спутник (спутница) жизни. К тому же не исключено, что вы будете вынуждены уговаривать супруга (супругу) на какую-то крайне важную для вас поездку, в которую нужно обязательно ехать вместе.
Гороскоп любви на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в феврале могут «приручить» того, кто просто так в руки не дается. Не исключено, что вы какому-то понравившемуся вам человеку сумеете помимо серьезных любовных отношений предложить нечто такое, что мало кто способен дать, и это станет огромным плюсом в вашу пользу. Да и какие-то черты вашего характера, которые обычно окружающие осуждают, высмеивают или просто не замечают, скорее всего, весьма неожиданно окажутся соблазнительными для вашего избранника (избранницы).
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц обещает быть вполне комфортным для вас в психологическом плане, вы без особых усилий сможете добиться от второй половинки всего, чего, как вам кажется, не хватает для того, чтобы назвать вашу семейную жизнь полностью счастливой и безусловно удавшейся. Ожидаются крупные и очень важные для семьи приобретения, вы откроете в браке какие-то новые и весьма привлекательные стороны, а в муже (жене) – неизвестные пока вам, но явно притягательные качества.
Гороскоп любви на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в феврале могут встретить того, с кем в течение нескольких ближайших лет или даже десятилетий будут вполне счастливы. Правда, окончательное сближение состоится только после того, как этому индивидууму удастся доказать вам свою любовь, пройти пару-тройку весьма хитроумных и заковыристых психологических тестов, придуманных вами, и совершить нечто такое, что покажет: на место в вашем сердце претендует действительно неординарная и достойная вас личность.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в течение месяца придется не раз делать что-то для вас не очень приятное или просто не совсем понятное, чтобы избежать недовольства второй половины и продемонстрировать свою хозяйственность. К тому же есть вероятность, что вы будете вынуждены научиться как-то по-другому выражать свои мысли, конкретизировать сказанное, так как какое-то событие покажет, что супруг (супруга) отнюдь не всегда слышит именно то, что вы пытаетесь до него (до нее) донести.
Гороскоп любви на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в феврале могут встретить того, кто через некоторое время станет для них буквально всем. Не исключено, что какой-то человек заинтересует вас своим неординарным поведением и тем, что совершенно по-другому относится к вещам, которые вы всегда считали незыблемыми и константными. Вероятно, он изменит ваше мировоззрение и ваше мироощущение, заставит сделать радикальную переоценку ценностей, и в результате вы поймете, что вам крайне необходимо быть рядом с ним, чтобы не потеряться в этом новом для вас мире. Ну и взаимная любовь тоже будет.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то споры со второй половинкой по материальным вопросам и некие внешние события, не имеющие непосредственного отношения к вашей семье, могут несколько усложнить супружеское взаимодействие. Впрочем, вам, скорее всего, благодаря вашей мудрости удастся свести потенциальный финансовый и моральный ущерб к минимуму и сохранить благоприятный домашний микроклимат.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!