Гороскоп любви на декабрь 2018 года

К тому же участятся знакомства — как на улице и в транспорте, так и через интернет. Огромный интерес вызовут те, кто обладает спортивной фигурой, ловко поддерживает беседы на философские темы, знает толк в путешествиях. Станет больше международных и межрасовых отношений.
В третьей же декаде идеалом привлекательности станут те, кто многого добился в жизни, кто обладает достаточно высоким статусом или, по крайней мере, имеет отличные шансы занять престижную должность. Сближение между представителями противоположного пола будет происходить с соблюдением каких-то особых социальных ритуалов и даже официоза; многие сначала соберут о предполагаемых партнерах информацию, оценят их поведение в каких-то нестандартных ситуациях.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут активно ревновать, пытаться стать для любимого человека «центром вселенной», доказывать, что никто другой не даст ему такой же полноты чувств и ощущений. Велика вероятность, что многие попытаются отвадить своих партнеров от друзей, минимизировать их общение с родственниками и вообще сделать так, чтобы те сидели рядом и никуда не рыпались.
К тому же многие пары попробуют что-то новое в интимном взаимодействии, причем чаще всего инициаторами сексуальных экспериментов будут выступать дамы, которым захочется побыть сверху, поиграть в роковых женщин и в доминанток. Возрастет интерес к не вполне стандартным чувственным практикам с использованием всевозможных игрушек и приспособлений, ароматических веществ и разнообразных текстур.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта — 20 апреля)
Свободные Овны в декабре могут познакомиться с кем-то из другого города или даже из какой-то далекой страны. Не исключено, что вы в результате не только переживете с этим человеком удивительное романтическое приключение, но и согласитесь переехать туда, где обитает ваш новый амурный партнер, так как вдруг поймете, что он именно тот, с кем вы хотели бы провести жизнь. И, кстати, у вас с ним будут все шансы на очень интересные, счастливые и длительные любовные отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то постоянно будете предлагать своей второй половинке что-то новенькое, инициировать перемены в отношениях, в привычном укладе и распорядке, даже в устоявшихся любовных традициях вашей семьи. Однако, если супруг (супруга) вас не поддержит и крайне негативным образом воспримет ваши начинания, вы крупно обидитесь и пойдете на достаточно серьезный конфликт, заодно припомнив ему (ей) все те претензии, которые у вас накопились.
Гороскоп любви на декабрь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Свободные Тельцы в декабре могут запасть на того, кто напомнит им их первую любовь или человека, которым они безмерно восхищались в детстве и который был гораздо старше их. Желание понравиться, скорее всего, подтолкнет вас к каким-то весьма неординарным и нехарактерным для вас поступкам, заставит действовать намного решительнее обычного. И не исключено, что в результате вы добьетесь взаимности, а там и до комфортного и даже чем-то для вас выгодного романа недалеко.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц, возможно, будет достаточно нервным и конфликтным из-за постоянных напряженных выяснений отношений со второй половиной, причем львиную долю ссор, скорее всего, затеете именно вы, так как вас что-то окончательно перестанет устраивать в муже (жене). Если не хотите, чтобы дело кончилось разводом, ищите не отрицательные, а положительные моменты и в браке в целом, и в том человеке, с которым вы связали свою судьбу.
Гороскоп любви на декабрь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Свободные Близнецы в декабре могут неудачно влюбиться. Не исключено, что вы познакомитесь с тем, кто живет в другом городе, проведете с этим человеком незабываемую ночь или даже несколько дней, а потом он исчезнет с вашего горизонта, не оставив и надежды на новую встречу. А вы к этому моменту уже увлечетесь им по полной программе. Если не хотите переживать и тратить время на напрасные мечты и ожидания, постарайтесь держать свои чувства в узде.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то события, произошедшие в вашей семье некоторое время назад, повторятся, что, в свою очередь, скорее всего, поможет вам переосмыслить свою семейную жизнь, свое место в ней и отношение ко второй половинке. Возможно, после этого вы станете хитрее, начнете чаще что-то скрывать от супруга (супруги), будете сдерживать какие-то свои словесные порывы и предпочтете по минимуму тревожить и раздражать его (ее) — либо ради самосохранения, либо в рамках заботы о нем (о ней).
Гороскоп любви на декабрь для Рака (22 июня — 22 июля)
Свободные Раки в декабре могут начать отношения с тем, кого они очень давно знают. Не исключено стремительное сближение с человеком, с которым вы долго приятельствовали или работаете в одном коллективе. Скорее всего, какое-то событие моментально переплавит дружеские или служебные взаимоотношения в любовные, а так как этот индивидуум для вас не совсем чужой и посторонний, то вы даже сопротивляться обстоятельствам не будете, просто сразу рухнете в роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц в основном обещает быть счастливым и радостным, наполненным какими-то волшебными семейными событиями, важными для вас и для вашей второй половинки традициями, крайне откровенными разговорами, которые в результате станут кирпичиками будущего вашей семьи. Правда, в третьей декаде вам может шлея под хвост попасть и вы начнете ревновать супруга (супругу) к каждому фонарному столбу и закатывать некрасивые сцены; будьте сдержаннее.
Гороскоп любви на декабрь для Льва (23 июля — 22 августа)
Свободные Львы в декабре могут инициировать роман с кем-то из друзей противоположного пола. Не исключено, что вы вдруг поймете, что какой-то человек стал вызывать в вас отнюдь не товарищеские чувства, и соблазните его; или какая-то вечеринка перетечет в дружеский секс, после которого вы решите попробовать построить со своим внезапным партнером амурные отношения. Велика вероятность, что связь с этим индивидуумом окажется весьма удачной и сделает вас гораздо счастливее.
Если же вы уже замужем (женаты), то, возможно, в течение всего месяца будете регулярно и преднамеренно доводить вторую половину до состояния белого каления, цепляясь к ней (к нему) по пустякам, не выполняя своих обещаний, провоцируя приступы ревности. Такое ваше поведение, скорее всего, поставит брак под угрозу развала, однако если вы при этом станете так же регулярно проявлять чудеса щедрости и творить волшебство в постели, то супружеский союз, напротив, существенно окрепнет.
Гороскоп любви на декабрь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Свободные Девы в декабре в каком-то публичном месте могут встретить того, кто впоследствии станет им и хорошим другом, и надежным амурным партнером. Правда, велика вероятность, что самый первый, начальный этап взаимоотношений будет далек от конструктивного диалога, и, прежде чем понять друг друга, вам с этим человеком придется совместно пережить несколько непростых ситуаций. Зато потом трудностей со взаимопониманием практически не возникнет.
Если же вы уже замужем (женаты), то у вас со второй половинкой появятся новые общие цели и задачи, а какие-то события покажут, что именно вместе вы сила. Однако при этом не исключены и достаточно острые конфликты, которые произойдут из-за разности в характерах и из-за нежелания уступать друг другу в каких-то совершенно непринципиальных мелочах. Ссоры, скорее всего, будут носить спонтанный характер и при этом легко купируются интимной близостью да и просто минутками нежности.
Гороскоп любви на декабрь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Свободные Весы в декабре, возможно, встретят того, кто увлекается какой-то особой философией, исповедует необычное учение или ведет неординарный образ жизни. Велика вероятность, что вы сначала воспылаете страстью к этому человеку, а потом, тогда, когда вас с ним свяжут амурно-интимные отношения, приобщитесь и к тому, что составляет для него основу существования и мировоззрения. Кстати, не исключено, что впоследствии взаимодействие с этим индивидом откроет вам совершенно иные грани мира.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц для вас, скорее всего, будет наполнен разного рода компромиссами, на которые вы с вашей второй половинкой пойдете вполне осознанно и целенаправленно. И у вас, и у нее (у него) появится ясное понимание того, что без уступок и стремления учесть интересы друг друга супружеские отношения скатятся во что-то неудобоваримое, в нечто такое, что никак нельзя назвать полноценной и гармоничной семейной жизнью. А еще ожидается какой-то почти романтический вояж.
Гороскоп любви на декабрь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Свободные Скорпионы в декабре могут стать объектом интенсивного интереса того, кто не ищет легких путей и живет по принципу «Любить — так королеву, воровать — так миллион». Велика вероятность, что какой-то человек начнет длительную и активную осаду вашей персоны, а вот сдадитесь вы через какое-то время или уйдете в глухую оборону, зависит от того, нравится вам сейчас кто-то из представителей противоположного пола или ваше сердце совершенно свободно и вполне готово к новой любви.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц в основном обещает быть вполне счастливым, ваша вторая половинка не раз спустит на тормоза какие-то конфликтные ситуации, да и вы сами предпочтете не провоцировать ссоры, а тратить энергию на активное сексуальное взаимодействие. К тому же вы, скорее всего, приготовите супругу (супруге) немало новогодних подарков, которые окажутся намного более оригинальными, щедрыми, запоминающимися, чем когда-либо раньше.
Гороскоп любви на декабрь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Свободные Стрельцы в декабре могут встретить того, кто станет для них самым большим счастьем в жизни. Правда, отнюдь не сразу. Велика вероятность, что вам с этим человеком придется пройти очень долгий путь навстречу друг другу, преодолеть какие-то внешние препятствия или межличностные разногласия, научиться совместно управлять обстоятельствами и превращать неблагоприятные в благоприятные. Зато это все закалит отношения, проверит чувства на прочность, а обоюдные намерения — на серьезность.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, будете часто третировать вторую половинку своими ехидными замечаниями, постоянно устраивать ей (ему) сцены ревности, запрещать посещение каких-то мероприятий и общение с какими-то определенными людьми. Все это накалит отношения, но в то же время покажет супругу (супруге), что вы близко к сердцу воспринимаете все, что с ним (с ней) происходит, и хотите полноценно участвовать в его (ее) жизни, а не наблюдать за ней со стороны.
Гороскоп любви на декабрь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Свободные Козероги в декабре могут начать роман с тем, кто давно им очень нравится. Возможно, какое-то событие сблизит вас с объектом вашей симпатии и поможет перевести взаимоотношения в новое русло. Если же ваше сердце пока никем не занято, то есть вероятность знакомства с человеком, который далеко не сразу, но в какой-то момент в полной мере продемонстрирует, что идеально вам подходит, и, скорее всего, вы с ним составите весьма удачную и о-о-очень счастливую пару.
Если же вы уже замужем (женаты), то ловко и очень своевременно решите какую-то семейную проблему, в чем-то наставите вторую половинку на путь истинный, сделаете некий важный выбор, который чрезвычайно сильно и при этом крайне позитивно отразится на вашем с ней (с ним) совместном будущем. Кроме того, у вас может появиться потребность сделать супругу (супруге) какой-то особый подарок, преподнести нечто такое, что ему (ей) еще никто никогда не дарил.
Гороскоп любви на декабрь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Свободные Водолеи в декабре могут познакомиться с тем, кто родился в очень далекой стране. Велика вероятность, что случайное знакомство, которое вы сначала даже не будете воспринимать всерьез, перерастет в глубокое взаимное чувство, а потом и в оглушительный роман. Более того, не исключено, что в результате вы с этим человеком решите жить вместе, но не на вашей или на его родине, а на какой-то нейтральной территории, которая будет очень импонировать вам обоим.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц, возможно, окажется очень конфликтным, из-за чего вас постоянно будет тянуть куда-нибудь подальше от второй половины, туда, где никто не «ест мозг» и не ревнует безо всякого повода. Так что вы, скорее всего, предпочтете общаться с супругом (супругой) как можно меньше, чтобы не усугублять и без того непростые отношения. И, кстати, вполне вероятно, что в результате вы крепко задумаетесь о том, а так ли вам нужен этот брак.
Гороскоп любви на декабрь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Свободные Рыбы в декабре могут стать объектом весьма навязчивой влюбленности. Не исключено, что кто-то будет назойливо добиваться вашего внимания, даже если вы сразу и отчетливо дадите понять, что совершенно не желаете сближения. В общем, ожидается весьма утомительная для вас ситуация. Зато в третьей декаде месяца есть вероятность начала обоюдной симпатии с человеком, с которым вас свяжут (или уже связывают) какие-то деловые отношения; а там и роман не за горами.
Если же вы уже замужем (женаты), то будете ловко манипулировать своей второй половинкой, легко заставите ее (его) плясать под вашу дудку, усилите в ее (его) сердце любовь к вам, а взамен сделаете для этого человека нечто по-настоящему уникальное, что-то такое, что навсегда останется в его памяти как чудо, волшебство, феерия магии. К тому же некое крайне важное для вас обоих событие подарит вам какие-то новые привычки, пристрастия, традиции, хотя и станет причиной легкой ревности для вас двоих.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock