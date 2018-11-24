Гороскоп любви на декабрь 2018 года

К тому же участятся знакомства — как на улице и в транспорте, так и через интернет. Огромный интерес вызовут те, кто обладает спортивной фигурой, ловко поддерживает беседы на философские темы, знает толк в путешествиях. Станет больше международных и межрасовых отношений.

В третьей же декаде идеалом привлекательности станут те, кто многого добился в жизни, кто обладает достаточно высоким статусом или, по крайней мере, имеет отличные шансы занять престижную должность. Сближение между представителями противоположного пола будет происходить с соблюдением каких-то особых социальных ритуалов и даже официоза; многие сначала соберут о предполагаемых партнерах информацию, оценят их поведение в каких-то нестандартных ситуациях.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут активно ревновать, пытаться стать для любимого человека «центром вселенной», доказывать, что никто другой не даст ему такой же полноты чувств и ощущений. Велика вероятность, что многие попытаются отвадить своих партнеров от друзей, минимизировать их общение с родственниками и вообще сделать так, чтобы те сидели рядом и никуда не рыпались.

К тому же многие пары попробуют что-то новое в интимном взаимодействии, причем чаще всего инициаторами сексуальных экспериментов будут выступать дамы, которым захочется побыть сверху, поиграть в роковых женщин и в доминанток. Возрастет интерес к не вполне стандартным чувственным практикам с использованием всевозможных игрушек и приспособлений, ароматических веществ и разнообразных текстур.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта — 20 апреля)