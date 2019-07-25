Гороскоп любви на август 2019 года

Многие романы начнутся между людьми, которых до этого связывали только деловые или дружеские отношения, да и спонтанный случайный секс, инициированный как мужчинами, так и дамами, станет случаться очень часто. К тому же любовь, ее объекты и проявления постоянно будут становиться поводом для творчества, тем, кто наделен какими-либо талантами, захочется каким-то образом увековечить своих избранников.

После же 22-го числа страсти поутихнут, голова станет более ясной и холодной, и именно ей, а не сердцу, многие доверят выбор потенциального партнера, делая ставку не на того, кто вызывает амурную дрожь, а на того, кто обладает какими-то благами, которыми готов поделиться. Впрочем, натуры творческие и легко влюбляющиеся останутся верны себе, их совершенно не затронет приступ сребролюбия, они станут ориентироваться только на чувства и бросаться в романы, как в очередное свое творение.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 20 августа будут щедры со своими партнерами, станут делать им дорогостоящие, а главное, запоминающиеся подарки, многим удастся превратить жизнь любимого человека в сказку. Хотя при этом вероятны приступы собственничества, да и эгоизм окажется нередким гостем в парах. Зато ревность и осознание того, что у любимого (любимой), помимо амуров, есть и еще какие-то интересы, многих подтолкнут к самосовершенствованию, захочется быть по-настоящему достойным того, кого любишь.

После же 20-го числа в парах многократно возрастут обоюдные придирки и претензии, многим будет казаться, что отношения явно не дотягивают до идеальных, и что причина – в партнере. И дамы, и мужчины попытаются перевоспитывать и «строить» вторых половинок, будут ссылаться на какие-то исследования семейных психологов и на информацию, почерпнутую «отовсюду понемножку». Соответственно, вероятны ссоры, конфликты интересов, возникнут финансовые счеты, а те, у кого сейчас в отношениях кризис, опустятся до очередного дележа имущества. Впрочем, те партнеры, которые умеют прислушиваться друг к другу, вместе посмотрят критическим взглядом на свой союз и совместными усилиями исправят то, что их не устраивает.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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