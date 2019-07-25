Гороскоп любви на август 2019 года

Многие романы начнутся между людьми, которых до этого связывали только деловые или дружеские отношения, да и спонтанный случайный секс, инициированный как мужчинами, так и дамами, станет случаться очень часто. К тому же любовь, ее объекты и проявления постоянно будут становиться поводом для творчества, тем, кто наделен какими-либо талантами, захочется каким-то образом увековечить своих избранников.
После же 22-го числа страсти поутихнут, голова станет более ясной и холодной, и именно ей, а не сердцу, многие доверят выбор потенциального партнера, делая ставку не на того, кто вызывает амурную дрожь, а на того, кто обладает какими-то благами, которыми готов поделиться. Впрочем, натуры творческие и легко влюбляющиеся останутся верны себе, их совершенно не затронет приступ сребролюбия, они станут ориентироваться только на чувства и бросаться в романы, как в очередное свое творение.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 20 августа будут щедры со своими партнерами, станут делать им дорогостоящие, а главное, запоминающиеся подарки, многим удастся превратить жизнь любимого человека в сказку. Хотя при этом вероятны приступы собственничества, да и эгоизм окажется нередким гостем в парах. Зато ревность и осознание того, что у любимого (любимой), помимо амуров, есть и еще какие-то интересы, многих подтолкнут к самосовершенствованию, захочется быть по-настоящему достойным того, кого любишь.
После же 20-го числа в парах многократно возрастут обоюдные придирки и претензии, многим будет казаться, что отношения явно не дотягивают до идеальных, и что причина – в партнере. И дамы, и мужчины попытаются перевоспитывать и «строить» вторых половинок, будут ссылаться на какие-то исследования семейных психологов и на информацию, почерпнутую «отовсюду понемножку». Соответственно, вероятны ссоры, конфликты интересов, возникнут финансовые счеты, а те, у кого сейчас в отношениях кризис, опустятся до очередного дележа имущества. Впрочем, те партнеры, которые умеют прислушиваться друг к другу, вместе посмотрят критическим взглядом на свой союз и совместными усилиями исправят то, что их не устраивает.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в августе могут встретить того, кто всем своим существованием привлекает повышенное внимание, и пополнить армию его/ее почитателей. Роман с этим человеком вполне возможен, если вы докажете ему, что тоже в чем-то уникальны, если каким-то образом заставите добиваться вашей благосклонности, продемонстрируете неприступность, но ничем не заденете его самолюбия. Интересничайте, играйте, дарите завуалированные комплименты, и тогда вам ответят взаимностью.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 августа вы не раз чем-то по-хорошему удивите вторую половинку, вам захочется подарить ей (ему) радость и дать материальные подтверждения вашей любви, возможны инициированные вами романтические мероприятия; правда, при всем этом вы не потерпите покушения на то, что, являясь частью вашей жизни, не имеет прямого отношения к семье. После же 20-го числа многое будет зависеть от того, готовы ли вы меняться в лучшую сторону.
Гороскоп любви на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в августе могут влюбиться в того, кто совершенно не похож на них самих и на всех их предыдущих партнеров. Возможно, вас в каком-то человеке «зацепят» качества, которыми вы сами не обладаете, да и внешность его, скорее всего, будет яркой, необычной, запоминающейся. Амурные отношения с ним маловероятны, хотя и не исключены, если вы окружите его ненавязчивой, но своевременной заботой, покажете, что готовы стать для него надежным тылом и во всем поддерживать его начинания, а главное, не претендуете на доминирование в паре.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 августа вам, вероятно, предстоит пережить немало неприятных моментов из-за ревности, непонимания, резких споров и каких-то материальных факторов, которые важны для вас, но не имеют никакого значения для вашей второй половинки. Зато после 20-го числа ситуация выровняется, вы сумеете подтолкнуть супруга (супругу) к действиям, направленным на совершенствование брака.
Гороскоп любви на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в августе могут начать головокружительный роман. Не исключено, что вы встретите того, кто будет восхищать вас своими внешними данными и внутренними качествами, какими-то талантами и стремлением превратить жизнь в перманентную сказку, а вы привлечете этого человека своими многочисленными «изюминками», легкостью общения и отсутствием каких-либо притязаний долгосрочного характера. В общем, есть вероятность взаимной влюбленности и отношений, которые для вас обоих станут растянутым во времени праздником.
Если же вы замужем (женаты), то период с 1 по 20 августа, скорее всего, будет для вас весьма счастливым, хотя и небезмятежным: бурные ссоры станут возникать достаточно часто, но они помогут «породить» истину, а примирения окажутся чудо как хороши. После же 20-го числа конфликтов станет больше, и они уже не дадут позитивного результата, хотя и выявят наиболее серьезные проблемы в отношениях.
Гороскоп любви на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в августе могут встретить того, кто станет вызывать у них яркие, хотя и не факт, что позитивные эмоции. Не исключено, что какой-то человек будет буквально раздражать вас одним своим существованием, вы начнете думать о нем все чаще и чаще, беситься из-за каких-то его поступков, а потом вдруг поймете, что благодаря ему ваша жизнь приобрела особый смысл, и что вам совсем не хочется, чтобы взаимодействие с ним прекращалось. В общем, вероятна влюбленность, а через некоторое время вам, возможно, и взаимностью ответят, так что и роман вполне может случиться.
Если же вы замужем (женаты), то в период с 1 по 20 августа вам придется более ярко и очевидно демонстрировать второй половинке свои чувства, разрешать ей (ему) то, в чем обычно отказываете, восторгаться всем, что она (он) делает, и не пытаться привязать ее (его) к себе; а иначе спровоцируете бунт и поступки, от которых вы ее (его) уже отучили. Зато после 20-го числа в семье воцарятся мир и благодать.
Гороскоп любви на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в августе могут встретить того, кто сделает их счастливыми. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который будет ценить и вашу работу, и ваше творчество, и те ваши качества, которыми вы сами весьма гордитесь, да и ваши недостатки для него окажутся почти бесспорными достоинствами. В общем, звезды сулят вам и головокружительную взаимную любовь, и долгосрочный перспективный роман. Правда, и вам придется регулярно демонстрировать, что вы дорожите своим возлюбленным (возлюбленной), так как «игры в одни ворота» он (она) не потерпит.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 20 августа обещает быть полным ярких позитивных впечатлений, усилится ваша любовь ко второй половинке, вы найдете в отношениях с ней (с ним) какой-то новый смысл, она (он) вдохновит вас на материальные и творческие свершения. А вот после 20-го числа многое будет зависеть от того, как часто супруг (супруга) позволяет себе критиковать вас.
Гороскоп любви на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в августе могут остановить свой выбор на том, кто потенциально способен сделать их жизнь ярче и благополучнее. Возможно, вы не будете пылать от любви и не потеряете голову, но очень захотите иметь какого-то человека в своем распоряжении и сделаете все, чтобы он стал вашим партнером. Вероятен не только роман, но и брак, правда, лишь в том случае, если вы обеспечите своего избранника (избранницу) тем, без чего он (она) не мыслит амурных отношений.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 августа стоит чаще соглашаться со второй половинкой, по-настоящему и искренне ценить то, что она (он) для вас делает, не затевать споров по непринципиальным вопросам и не пытаться утвердить свою власть, чтобы потешить свое эго. И тогда после 20-го числа вы сможете вывести брак на нужный вам уровень, добьетесь от супруга (супруги) того, что действительно важно.
Гороскоп любви на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в августе могут стать объектом амурного интереса того, кто ищет поклонения и заботы, но и сам готов немало делать для отношений и любимого человека. В общем, звезды сулят вам весьма гармоничный роман, в котором каждый будет на своем месте и сможет самым удачным образом реализоваться через любовь и взаимоотношения. И, кстати, благодаря им, и вы, и ваш новый партнер, скорее всего, существенно вырастете в духовном и творческом плане, да и счастливый брак впоследствии вполне вероятен.
Если же вы уже замужем (женаты), то весь месяц тональность отношений со второй половинкой будет зависеть от того, насколько хорошо вы ее (его) знаете и чувствуете, умеете ли вовремя остановиться и «не полезть в бутылку», отстаивая то, что совсем неважно ни для вас, ни для семьи в целом. Будьте милы и улыбчивы, дарите подарки и избавляйтесь от привычек, которые нервируют супруга (супругу), и будет вам счастье. И, кстати, если вы давно мечтаете о наследнике, то возможно зачатие.
Гороскоп любви на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в августе могут стать объектом пылкой страсти для того, кто обладает качествами или внешними данными, которые им самим совсем не нравятся. Велика вероятность, что какой-то человек потеряет от вас голову, будет настойчиво добиваться вашей благосклонности, но так как вы к нему ничего, кроме неприятия, не почувствуете, у него не выйдет ни соблазнить, ни даже заинтересовать вас. Впрочем, один раз вы с ним, возможно, все же «переспите», но потом его же за это и заклюете.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 20 августа может стать весьма беспокойным и конфликтным, так как ваша вторая половинка будет красоваться, у нее (у него) появится потребность нравиться не только вам, но и вообще всем окружающим, и это негативно скажется на вашем настроении и мировосприятии, соответственно, и на отношениях в семье. Зато после 20-го числа вы сможете призвать ее (его) к порядку, заставите быть скромнее и следовать всем установленным вами правилам.
Гороскоп любви на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободные Стрельцы в августе могут начать весьма перспективный роман. Не исключено, что судьба сведет вас с человеком, который привнесет в вашу жизнь яркие краски, нечто такое, чего вам вполне отчетливо не хватало, и станет для вас вдохновителем на свершения в самых разных областях жизнедеятельности. Да и вы немало ему дадите, будете гордиться им, расширите его круг общения, подвигнете на реальные и духовные путешествия. В общем, звезды сулят вам альянс, который будет интересен и полезен обоим, да и в сексе все сложится как нельзя лучше.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 августа многое сделаете для того, чтобы вторая половинка еще сильнее влюбилась (влюбился) в вас, исполните несколько ее (его) по-настоящему важных желаний, инициируете события, о которых она (он) действительно мечтает. А вот после 20-го числа придирки супруга (супруги) и ваше нежелание подчиняться каким-то установленным им (ею) правилам приведут к ссорам.
Гороскоп любви на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в августе могут начать отношения с тем, на кого давно «облизываются». Велика вероятность, что обстоятельства сложатся таким образом, что человек, который вас весьма привлекает, в какой-то момент ненадолго окажется в зоне вашего доступа и буквально упадет в ваши объятия. Но помните: если вы упустите свой шанс, то повтора не будет, а потому хватайте, делайте своим и берегите сей подарок судьбы, так как этот индивидуум действительно в состоянии дать вам счастье. Если же ваше сердце пока вообще никем не занято, то возможен роман по расчету с кем-то из старых знакомых.
Если же вы уже замужем (женаты), то все то хорошее, что вы сделаете для второй половинки в период с 1 по 20 августа, в третьей декаде месяца вернется к вам в многократном размере. Так что стоит быть щедрее в моральном и материальном плане, чаще давать супругу (супруге) то, в чем он (она) по-настоящему нуждается, ничем не задевать его (ее) самолюбия и перманентно чем-то удивлять его (ее) в сексе.
Гороскоп любви на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в августе могут безнадежно влюбиться. Причем велика вероятность, что вы вдруг воспылаете страстью к человеку, который когда-то любил вас и безрезультатно добивался от вас взаимности, а сейчас на дух вас не переносит и не хочет иметь с вами ничего общего. Так что все те отрицательные эмоции, которые он пережил по вашей вине, придется испытать и вам. Впрочем, если вы сумеете доказать ему, что очень сильно изменились, то через какое-то время у вас появится маленький, дохленький, но все же шанс – нет, не на взаимность, но хотя бы на конструктивное общение.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 20 августа может стать переломным в супружеских отношениях, так как конфликты и непонимание подтолкнут вас к каким-то радикальным решениям и поступкам; если вы не готовы к разводу, то постарайтесь ничего кардинально не менять и берегите брак, в противном случае после 20-го числа он развалится, а вы об этом очень быстро пожалеете.
Гороскоп любви на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в августе могут ответить взаимностью тому, кто давно в них влюблен. Не исключено, что какие-то не вполне обычные обстоятельства заставят вас повести себя несколько несвойственным вам образом и в результате сблизят вас с человеком, которому вы очень дороги. Звезды сулят вам перспективный роман, правда, только в том случае, если вы в самом начале отношений неожиданно не взбрыкнете и не отыграете все назад, испугавшись своих чувств и не захотев менять свою жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 20 августа ваша вторая половинка станет активно и усиленно ублажать вас, исполнять ваши желания и капризы, всячески показывать вам свою любовь; но при этом от вас потребуется равнозначная отдача и демонстрация того, что вы счастливы именно благодаря действиям супруга (супруги), так как неблагодарность будет воспринята как оскорбление, обида запомнится и затаится, а после 20-го числа выйдет наружу и существенно осложнит отношения.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo/shutterstock
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